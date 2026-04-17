Le drone d’essaimage super adaptable Mayhem 10 a évolué à partir du Switchblade

Points clés à retenir Mayhem 10 est une évolution polyvalente de Switchblade. Le nouveau système de drones d’AeroVironment propose des charges utiles modulaires pour diverses missions, améliorant ainsi l’adaptabilité aux scénarios de combat.

Le nouveau système de drones d’AeroVironment propose des charges utiles modulaires pour diverses missions, améliorant ainsi l’adaptabilité aux scénarios de combat. Capacités de déploiement et de reconfiguration rapides. Mayhem 10 peut être assemblé et lancé en moins de cinq minutes, avec une portée de 62 milles et 50 minutes de vol.

Mayhem 10 peut être assemblé et lancé en moins de cinq minutes, avec une portée de 62 milles et 50 minutes de vol. Conçu pour les opérations collaboratives en essaim. L’architecture AV_Halo Command permet à Mayhem 10 de fonctionner en essaims, améliorant ainsi la couverture et les effets coordonnés.

L’architecture AV_Halo Command permet à Mayhem 10 de fonctionner en essaims, améliorant ainsi la couverture et les effets coordonnés. Fonctionnalités avancées d’autonomie et de résilience. Des processeurs basés sur l’IA et des systèmes de communication sécurisés garantissent la fonctionnalité dans des environnements contestés.

Des processeurs basés sur l’IA et des systèmes de communication sécurisés garantissent la fonctionnalité dans des environnements contestés. Préparation à la production et évolutivité. AeroVironment est prêt à produire jusqu’à 2 000 unités par an, en ciblant le programme LE-SR de l’armée américaine. Conclusion : Le système de drone Mayhem 10 d’AeroVironment fait progresser la lignée Switchblade avec une modularité, un déploiement rapide et des capacités en essaim, le positionnant comme une option polyvalente pour l’armée américaine et d’autres clients sur un marché de plus en plus encombré.

AeroVironment a dévoilé un nouveau venu dans le domaine des effets de lancement en évolution rapide, présentant le système Mayhem 10 comme une évolution ultérieure de sa famille Switchblade éprouvée au combat. Tout en proposant Mayhem 10 aux exigences de l’armée américaine, le constructeur anticipe une demande considérable et a déjà commencé à développer une chaîne de production qui sera capable de produire jusqu’à 2 000 exemplaires du véhicule par an. Le prix d’un Mayhem 10 a pas été divulguée.

Révélé hier lors du Army Aviation Warfighting Summit de l’Army Aviation Association of America à Nashville, Tennessee, le Mayhem 10 est destiné à équiper les plates-formes aériennes, terrestres et maritimes et à pouvoir être rapidement déployé et reconfiguré sur le terrain.

À la base, Mayhem 10 est un système d’effets lancés autonomes fortement axé sur la modularité. Son architecture de charge utile permet aux opérateurs de basculer entre des configurations létales et non létales en fonction des besoins de la mission. Cela comprend les rôles de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de guerre électronique, de relais de communications, de tromperie/leurre et de frappe de précision. Ainsi, les commandants peuvent s’appuyer sur une plateforme unique qui peut pivoter en fonction de l’évolution des conditions.

Selon la direction de l’entreprise, l’accent est mis sur la réduction du délai entre le capteur et le tireur tout en réduisant les risques pour le personnel et les actifs de grande valeur. « Mayhem 10 établit une nouvelle norme en matière de polyvalence opérationnelle et de capacité de survie sur le champ de bataille moderne », a déclaré Wahid Nawabi, président-directeur général d’AeroVironment, soulignant sa capacité à opérer efficacement même dans des environnements fortement contestés.

Le système s’inspire largement de la lignée de la famille Switchblade d’AeroVironment, mais est destiné à aller au-delà des munitions flânantes traditionnelles en termes d’échelle et de flexibilité. Le nom Mayhem 10 reflète le fait qu’il peut transporter une charge utile allant jusqu’à 10 livres. Il a une portée d’environ 62 miles et peut rester en vol jusqu’à 50 minutes. Il est notamment conçu pour un déploiement rapide, l’assemblage et le lancement étant censés être réalisables en moins de cinq minutes.

Une vidéo montrant la munition de flânerie Switchblade 600 utilisée au combat en Ukraine :

« Le chaos ne consiste pas simplement à quitter le tube, à trouver l’armure, à tuer l’armure, à tuer l’ennemi. Le chaos est n’importe quelle mission, n’importe où, n’importe quand. Donc pour le moment, nous lançons à partir d’un tube de lancement commun. Nous pouvons lancer dans les airs et au sol », a ajouté Johnson.

Physiquement, le système intègre une section avant amovible – vue dans la vidéo intégrée ci-dessous – pour accélérer l’intégration de nouvelles charges utiles. Plus de huit charges utiles différentes ont été intégrées jusqu’à présent, a déclaré Johnson. Son lanceur est autonome et adaptable, il peut donc être utilisé par des troupes débarquées ainsi que depuis des véhicules, des avions et d’autres plates-formes mobiles. En termes d’avions, la même vidéo promotionnelle montre le lancement du Mayhem 10 à partir de tubes transportés sur les ailes tronquées d’un hélicoptère de la série H-60 ​​Black Hawk.

Un système. Effets multiples.

Découvrez comment Mayhem 10 redéfinit la capacité multimission et la flexibilité du domaine → https://t.co/bKK7oi0zur pic.twitter.com/dhWIXEUVIJ – AV (@aérovironment) 15 avril 2026

Une autre différence avec Switchblade est l’utilisation par Mayhem 10 du décollage assisté par fusée, plutôt que d’utiliser un générateur de gaz. Cela reflète l’orientation de l’armée vers le lancement assisté par fusée, nous a expliqué la société.

« Mayhem 10 est hautement optimisé ; il est spécialement conçu pour la mission d’effets lancés, par opposition à un Switchblade, qui est spécialement conçu pour une mission antichar et anti-blindage unique », a expliqué Williams. « La modularité est au cœur de cette démarche. »

Grâce à son approche de systèmes ouverts modulaires (MOSA), Mayhem 10 peut recevoir des mises à niveau et intégrer des charges utiles tierces sans refonte majeure.

« La modularité est vraiment le point principal ici », a déclaré Johnson. « Nous avons organisé une conférence sur les charges utiles il y a environ un an et demi. Nous avons fait appel à plusieurs fournisseurs, de tout le spectre, avec différentes charges utiles. Nous avons partagé notre ICD, notre document de contrôle d’interface, puis ils sont revenus. Nous voulions rendre cette architecture aussi ouverte que possible pour l’armée, et elle partage en grande partie la même conception d’architecture ouverte que nous avons déjà incorporée avec notre P550 », – le système aérien autonome sans équipage Groupe 2 eVTOL d’AeroVironment, qui est déjà en service.

Une vidéo montrant le drone AeroVironment P550 :

Parmi les options de charge utile, Johnson a attiré l’attention sur celle qui « peut effectivement agir comme un missile HARM, ce qui signifie que nous pouvons identifier, détecter et tuer un émetteur ».

Williams a décrit un scénario réel dans lequel la société a organisé un hackathon pour prouver la modularité de la charge utile. Le résultat a permis aux concepteurs de charges utiles d’accéder au modèle de contrôle d’interface, ce qui peut même être effectué via un code QR, pour obtenir une compréhension complète des interfaces électriques, mécaniques et de données. Dans au moins un cas, la charge utile résultante a ensuite été physiquement intégrée dans les 90 minutes suivant l’arrivée du fournisseur aux installations d’AeroVironment.

Pendant ce temps, les opérateurs s’interfacent avec le système via Tomahawk Grip d’AeroVironment et l’environnement AV_Halo Command, qui sont optimisés pour les opérations en réseau et distribuées.

Peut-être plus important encore, l’architecture AV_Halo Command permet à Mayhem 10 de fonctionner en essaims collaboratifs. En mettant en réseau plusieurs systèmes, les unités peuvent étendre leur couverture, saturer les défenses et exécuter des effets coordonnés sur une vaste zone. Brian Young, vice-président senior chargé des munitions errantes de l’entreprise, a présenté cela comme un changement dans la manière dont la puissance de combat est générée, en amplifiant les effets sans concentrer les forces ni augmenter les risques liés à la plate-forme.

Le @Armée américaine @usarmyrccto a sélectionné Kinesis – qui fait partie de notre écosystème logiciel ouvert et modulaire AV_Halo Command – comme principal logiciel de commande et de contrôle pour le programme Human-Machine Integrated Formations (HMIF). Kinesis offrira aux combattants une interface unifiée avec le terrain et… pic.twitter.com/04wxsGlPHJ – AV (@aérovironment) 20 octobre 2025

« Nous pouvons accomplir plusieurs missions en un seul essaim », a poursuivi Johnson. « Ils peuvent communiquer entre eux et le compléter. Ils peuvent brouiller l’ennemi avec des charges utiles de guerre électronique. Nous avons plusieurs charges utiles cinétiques, nous pouvons donc exécuter un profil de mission complet avec plusieurs Mayhems. »

Côté autonomie, Mayhem 10 exploite un processeur piloté par l’IA, qui, selon le constructeur, garantit les opérations dans des environnements refusés ou dégradés. Il est conçu pour résister au brouillage, à l’usurpation d’identité et à la perte des signaux de navigation traditionnels. Le positionnement et les communications sécurisés sont activés via le GPS M-Code et une liaison de données Silvus, tandis qu’un réseau maillé basé sur MANET fournit une connectivité de commande et de contrôle à des distances d’environ 16 à 25 miles.

À ce stade, AeroVironment a effectué plus de 50 essais en vol financés en interne avec Mayhem 10. Ceux-ci comprenaient des essais en vol de munitions réelles, de guerre électronique et de relais Link, avec diverses charges utiles.

« Nous approchons du TRL 8 (Technology Readiness Level 8, ce qui signifie qu’il a été testé et qualifié en vol) avec ce système cet été et nous entamerons une production initiale à faible cadence plus tard cette année », a expliqué Williams.

Considérant que l’armée n’a pas encore passé de contrat, cela peut sembler sauter le pas, mais AeroVironment dit qu’ils voulaient aller vite, pour avoir un produit fiable prêt pour le moment où le service commencerait à chercher à les acheter.

« Nous participons aux compétitions », a déclaré Williams. « Mais nous voulions aller vite et de manière fiable. Nous ne voulions pas avoir un produit de moindre qualité. Nous livrons un système d’arme, pas un système expérimental. »

Actuellement, la société utilise principalement Mayhem 10 pour cibler le programme LE-SR (Launed Effects-Short Range) de l’armée américaine, mais souligne qu’il fait partie d’une nouvelle famille de produits, de sorte que des variantes supplémentaires apparaîtront probablement à l’avenir.

Si l’armée choisit Mayhem 10, la société a déjà fait des préparatifs pour accélérer sa production. Alors que la production initiale à faible cadence est assurée sur une ligne de production à Simi Valley, en Californie, la société est en train d’établir une nouvelle usine de fabrication à Salt Lake City, dans l’Utah. Celui-ci aura la capacité d’augmenter la production jusqu’à entre 1 000 et 2 000 unités par an.

Pris ensemble, Mayhem 10 reflète une trajectoire claire dans la guerre moderne : des systèmes plus petits, plus intelligents et davantage en réseau qui peuvent être déployés rapidement, facilement adaptés et utilisés en grand nombre pour vaincre un adversaire. Dans le même temps, elle entre sur un marché qui est rapidement saturé de produits similaires et les concurrents ne manqueront pas pour les futures commandes de l’Armée.

Jamie Hunter a contribué à cette histoire.