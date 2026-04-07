Le chercheur infrarouge du véhicule THAAD Kill semble avoir été retrouvé intact en Syrie

Un autodirecteur infrarouge à imagerie avancée provenant d’un intercepteur de missile anti-balistique THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) de fabrication américaine semble avoir été retrouvé en grande partie intact en Syrie. Il pourrait s’agir d’une perte majeure de renseignements qui pourrait permettre aux adversaires d’obtenir des informations précieuses sur les capacités du THAAD, qui est très largement utilisé dans le conflit actuel avec l’Iran. THAAD a également joué un rôle important dans l’atténuation des précédents barrages de missiles iraniens contre Israël et constitue un élément clé de l’architecture mondiale de défense antimissile de l’armée américaine.

Véhicule mortel d’un missile intercepteur américain THAAD Talon qui aurait été trouvé en Syrie. https://t.co/ZaQmjSlWBo pic.twitter.com/uIXG11eVHT – Trevor Ball (@Easybakeovensz) 6 avril 2026

Comme son nom l’indique, THAAD est conçu pour intercepter des missiles balistiques de courte, moyenne et moyenne portée en phase terminale de vol. En fonction de divers facteurs, notamment de la position physique du lanceur par rapport à la menace, le système peut tenter d’intercepter des cibles au moment même où elles commencent leur descente dans l’atmosphère terrestre.

THAAD repère ses intercepteurs avant leur lancement, soit à l’aide de son propre puissant radar AN/TPY-2, soit via les données de capteurs externes via le réseau de commandement, de contrôle, de gestion de combat et de communication (C2BMC).

Après le lancement, le soi-disant « véhicule tueur » à l’avant se détache du propulseur de fusée à l’arrière. Un carénage à l’avant, qui recouvre l’autodirecteur et le reste du véhicule de destruction, se détache également. Ce linceul est également visible au sol dans la vidéo récemment publiée.

Libéré du carénage, le véhicule de destruction utilise son chercheur infrarouge conforme pour trouver et cibler le missile cible. En général, l’imagerie infrarouge présente l’avantage d’être une méthode de guidage passive, insensible aux contre-mesures radiofréquences, telles que le brouillage ou les leurres conçus pour imiter la signature radar d’une menace réelle.

On ne voit pas souvent le KV sans le carénage. https://t.co/agig2DhvQD pic.twitter.com/bXPgiNRQyu – Dr Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) 6 avril 2026

Les intercepteurs de THAAD sont du type « hit-to-kill » conçus pour détruire leurs cibles par la simple force de l’impact. En tant que tels, les véhicules de destruction ne contiennent aucune sorte d’ogive explosive. Chacun dispose de plusieurs petits moteurs de fusée qui l’aident à se positionner avec précision pour percuter le missile entrant. Ceux-ci sont collectivement connus sous le nom de système de contrôle de détournement et d’attitude (DACS).

« Le DACS unique fournit deux types de propulsion : un pour le contrôle d’attitude et un autre pour les manœuvres du véhicule mortel. Le DACS utilise six propulseurs pour assurer le contrôle du roulis, du tangage et du lacet de l’intercepteur », selon L3Harris, qui fournit ce composant de l’intercepteur. « Ces propulseurs fonctionnent ensemble pour stabiliser avec précision le champ de vision de l’intercepteur-directeur pour une bonne visibilité de la cible. Les données de la cible du chercheur sont ensuite converties en commandes de manœuvre ou de déviation qui actionnent les quatre autres propulseurs DACS selon les besoins. Les quatre propulseurs de déviation fournissent des impulsions courtes et puissantes pour positionner rapidement et précisément le véhicule de destruction THAAD pour l’interception de la cible. «

Dans la vidéo, l’ensemble du véhicule de destruction est suffisamment intact pour que les ports de certaines de ces roquettes soient clairement visibles.

Le fait que le véhicule de destruction et le carénage aient été retrouvés au sol si près les uns des autres et dans un état relativement bon indique une défaillance quelconque, mais les circonstances exactes restent inconnues. On ne sait pas non plus ce qui est arrivé aux débris depuis.

Accéder à un autodirecteur d’intercepteur THAAD, ainsi qu’au reste du véhicule de destruction, donnerait à l’adversaire de nouveaux aperçus de son enveloppe de performances et d’autres capacités. Ces informations pourraient ensuite être utilisées dans le développement de nouvelles contre-mesures, ainsi que de tactiques, techniques et procédures visant à réduire l’efficacité de l’intercepteur. Cela s’ajouterait à ce que l’Iran, ainsi que des pays comme la Russie et la Chine, ont déjà glané en observant simplement les performances du THAAD dans le conflit actuel, ainsi que ses engagements antérieurs.

Une exploitation approfondie de la conception physique du chercheur et du véhicule de destruction, ainsi que des matériaux utilisés pour leur fabrication, pourrait également être bénéfique pour soutenir d’autres développements. Le véhicule de destruction et les systèmes qu’il contient doivent survivre au stress lié au déplacement à des vitesses hypersoniques, généralement définies comme tout ce qui dépasse Mach 5, alors qu’il crie vers sa cible. Des adversaires comme la Chine pourraient exploiter ces informations pour améliorer leurs propres capacités en matière de missiles anti-balistiques ou tenter de cloner plus directement le THAAD.

Bien que nous ne sachions pas ce qui est arrivé à l’autodirecteur THAAD et au reste du véhicule de destruction vu dans la vidéo, ce n’est peut-être pas la dernière fois que nous voyons de tels débris en Syrie ou ailleurs dans la région, compte tenu de l’utilisation intensive de ces intercepteurs alors que les attaques de missiles balistiques iraniens se poursuivent.