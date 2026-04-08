Nouvelles vues de l’énorme drone furtif RQ-180 survolant la Grèce

Le très grand et très furtif drone à ailes volantes a été repéré pour la première fois dans le ciel autour de la base aérienne de Larissa, également connue sous le nom d’aéroport national de Larissa, dans la ville du même nom en Grèce, le 18 mars. L’observateur local Efthymios Siakaras a partagé deux nouveaux clips vidéo offrant des vues particulièrement belles de l’avion sans équipage en vol, l’un dimanche et l’autre lundi, que nos amis de L’Aviateur ont été les premiers à en parler. Semblable au furtif RQ-170 Sentinel surnommé la « bête de Kandahar » après avoir été repéré pour la première fois en Afghanistan à la fin des années 2000, beaucoup appellent désormais également ce drone la « Dame de Larissa ».

Un drone furtif américain RQ-180 atterrit en Grèce, soutenant les opérations américaines contre l’Iran. pic.twitter.com/Go5YHBM1p8 – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 6 avril 2026

🇺🇸🇬🇷 Le drone de reconnaissance furtif américain RQ-180, d’utilisation secrète, a été avisé la deuxième fois, poussé par Larissa, à Grécia.

Il s’agit d’une meilleure image du moment de l’aéronautique hautement secret et qui n’est toujours pas confirmée.

Acredita-se que os RQ-180 estejam… pic.twitter.com/40JuHKUpr2 – Léo Kasura (@LeoKasura) 6 avril 2026

Parmi les caractéristiques visibles dans les dernières images de la Dame de Larissa, les plus remarquables sont une paire de grandes ouvertures de capteur électro-optique sous son fuselage central, juste derrière la soute du train d’atterrissage principal. Les deux fenêtres sont sensiblement inclinées vers la gauche et la droite. Derrière ces transparents se trouverait un grand système de capteurs multispectraux capables de regarder vers le sol et vers l’horizon selon de longs angles obliques depuis le perchoir très élevé de l’avion. En ayant une fenêtre de chaque côté, le RQ-180 pourrait exécuter des circuits de course à une certaine distance de sa cible tout en offrant une couverture continue. Si un capteur était logé sous chaque fenêtre, il pourrait collecter des renseignements sur des étendues de terrain beaucoup plus vastes à tout moment.

Comme nous l’écrivions hier :

« À la base, GMTI permet aux gestionnaires de combat de voir les mouvements terrestres de l’ennemi en temps réel, puis d’adapter rapidement leur plan de jeu pour contrer ces forces ennemies avant qu’elles ne puissent attaquer, ou même constituer une menace pour les forces amies. Le GMTI constitue également une capacité essentielle pour détecter les changements dans la posture des forces, établir des schémas de mouvements ennemis au fil du temps et identifier de nouvelles cibles d’intérêt. Les produits GMTI modernes peuvent également être intégrés dans une « toile mortelle » à des fins de ciblage rapide.«

« Une partie de cela est également obtenue grâce au mode SAR susmentionné, qui fournit essentiellement une image de type satellite d’une zone cible à l’aide d’un radar. Il a également la capacité de voir certaines choses que les systèmes optiques ne peuvent pas voir et, comme le GMTI, il peut fonctionner dans presque toutes les conditions atmosphériques, de jour comme de nuit. Lorsqu’il est associé au GMTI, le SAR peut être utilisé pour aider à identifier positivement les cibles, ainsi qu’à acquérir une meilleure connaissance de la situation des cibles suivies.«

« La collecte de renseignements électroniques passifs qui permet de détecter et de géolocaliser rapidement les émetteurs de radiofréquences via des antennes embarquées et un calcul basé sur l’interférométrie est une autre partie de l’équation. Les capteurs optiques à longue portée peuvent également fournir des renseignements de plus grande fidélité et repérer les mouvements des signatures infrarouges sur de vastes zones. Vous pouvez imaginer à quel point la fusion de toutes ces fonctionnalités, combinée à un réseau avancé, sur une seule plate-forme pourrait être incroyablement puissante. Fondamentalement, détecter une cible ou un groupe cible d’intérêt, puis y entraîner des capteurs avancés pour acquérir rapidement une compréhension de haute qualité de ce qui se passe et même fournir des données de ciblage en temps réel aux « tireurs » serait le pain et le beurre de cet avion.«

Le système électro-optique et le radar du drone, ainsi que le reste de sa suite de capteurs, pourraient également offrir une capacité secondaire de surveillance air-air.

Par ailleurs, l’avion d’essai à haute altitude Proteus de Scaled Composites a déjà été vu voler avec un extrêmement suite de capteurs d’apparence similaire avec un boîtier à ouverture étrangement inclinée. Le Proteus de haut vol est utilisé depuis longtemps pour tester et évaluer de nouveaux capteurs et d’autres capacités avancées. Scaled Composites est également une filiale en propriété exclusive de Northrop Grumman, largement considéré comme le principal entrepreneur derrière le RQ-180.

Quand nous avons vu des photos de cette ouverture EO sur Proteus il y a des années, j’ai dit à Joe : « Eh bien, ce sera sûrement pour le 180 ! » https://t.co/iGT83KX4JC -Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 6 avril 2026

De plus, la partie inférieure du fuselage central du drone, où se trouverait le réseau principal du radar susmentionné, présente un renflement très prononcé. Celui-ci abriterait un radar rotatif ou bilatéral afin que l’avion puisse balayer la même zone tout en se déplaçant dans les deux sens. Des réseaux conformes supplémentaires, ou même des réseaux porteurs, pourraient également être positionnés tout autour de l’avion, ainsi que des antennes de communication, des équipements de guerre électronique et du matériel de mesures de surveillance électronique.

Les nouvelles vues du drone volant autour de Larissa soulignent à quel point son train d’atterrissage tricycle est largement positionné, ainsi que sa très grande envergure. Comme nous l’avons noté précédemment, une telle configuration de train d’atterrissage permet un volume de charge utile important et une bonne stabilité au sol.

Il convient de souligner qu’il semble y avoir un déflecteur de débris de corps étrangers (FOD) installé autour de la roue du train d’atterrissage avant. En général, les revêtements absorbant les radars et les revêtements composites des avions furtifs sont très sensibles. Ce qui peut sembler être des dommages de surface relativement mineurs à première vue peut avoir des impacts négatifs importants en ce qui concerne la section efficace radar, qui est essentielle à l’efficacité de la mission et à la survie de l’avion. D’après ce que nous pouvons voir, le drone sera assis très il est faible sur son équipement lorsqu’il est au sol. Cela ne fait qu’augmenter le risque que des objets étrangers soient projetés et heurtent son ventre pendant le décollage et l’atterrissage. Cela est particulièrement vrai pour le renflement ventral bas où se trouvent les ouvertures des capteurs, juste derrière le train avant. Ce pare-débris est donc tout à fait logique.

La jambe de force du train avant est également dotée de ce qu’on appelle un lien de fuite ou bras oscillant, une caractéristique conçue pour aider à atténuer l’impact de l’atterrissage.

Le train d’atterrissage avant de type à liaison traînante a par ailleurs une configuration à deux roues très conforme à celle du bombardier B-21 Raider, mais sous une forme réduite. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque le B-21 partage une forme de plan générale avec le RQ-180. Le développement du Raider a probablement été fortement influencé par le RQ-180, ou un ancêtre de l’avion sans équipage à voilure volante que nous voyons aujourd’hui.

Le train d’atterrissage principal du drone ressemble énormément à celui des chasseurs F-15. Emprunter des composants existants et éprouvés pour des avions expérimentaux ou de faible production comme celui-ci est une tradition séculaire. L’utilisation du train d’atterrissage principal d’un F-15 indique une masse brute au décollage élevée. La masse maximale au décollage de la dernière variante du F-15EX est de 81 000 livres, selon Boeing, et le F-15 est doté d’une roue avant unique beaucoup plus petite. À titre de comparaison, la masse maximale au décollage du drone Global Hawk de haut vol est de 32 250 livres, selon l’US Air Force, et son train d’atterrissage est nettement moins robuste.

Dans le même temps, le Lady of Larissa n’aurait pas nécessairement besoin d’utiliser toute cette capacité, ou pourrait même avoir un poids brut un peu plus élevé, et divers facteurs supplémentaires auraient pu influencer le choix du train d’atterrissage. La conception globale sera probablement légère pour sa taille globale afin de maximiser la portée, l’endurance et les performances à haute altitude. Avec ses ensembles de missions de reconnaissance et de surveillance, il ne serait pas nécessaire d’avoir une structure de soute pour transporter des armes lourdes. Ceci, ajouté à l’absence de besoin de soutien pour un équipage, permettrait à l’avion d’être complètement rempli de carburant.

Bien que ses similitudes avec le B-21 soient flagrantes, le Lady of Larissa est encore plus optimisé pour le vol à haute altitude que le Raider, qui lui-même est un cran au-delà en termes de performances en altitude par rapport au B-2. Vous pouvez tout lire à ce sujet dans notre article précédent ici. La forme globale massive des ailes volantes du drone et sa sculpture très nette en forme d’écoulement laminaire, ainsi que les ailes qui semblent conçues pour permettre au RQ-180 de flâner à des altitudes relativement extrêmes, soutiennent son ensemble de missions de reconnaissance pénétrantes et persistantes.

De plus, les vidéos les plus récentes du Lady of Larissa offrent de nouveaux regards sur les gouvernes en action. Comme ce que l’on trouve sur le B-21 et le précédent bombardier B-2 Spirit de Northrop, le drone a des flaperons le long des bords de fuite des ailes et le long de son empennage en forme de diamant. Il peut également y avoir une section centrale en forme de « queue de castor » à géométrie variable, quelque chose que l’on retrouve également sur le B-2, mais pas sur le B-21, bien que cela puisse simplement être dû aux volets intérieurs légèrement étendus.

Il reste beaucoup à apprendre sur la conception et les capacités du drone, ainsi que sur les raisons pour lesquelles il opère depuis la Grèce et depuis combien de temps il utilise Larissa comme base avancée. Il est également curieux de savoir pourquoi un actif aussi sensible continue d’être vu voler en pleine journée. Après que l’avion très exotique sans équipage ait été repéré pour la première fois à Larissa, des rapports ont indiqué qu’il y avait atterri après avoir rencontré une sorte de problème technique, bien que cela reste non confirmé. Le drone aurait pu s’y dérouter après avoir décollé pour une mission depuis un autre lieu d’opération, voire potentiellement aux États-Unis. Cela étant dit, comme nous l’avons noté par le passé, Larissa semble disposer d’installations uniques qui semblent très bien adaptées pour accueillir un avion comme celui-ci, et qui n’ont été construites que ces dernières années.

Il se peut qu’il n’ait tout simplement plus d’endroit où se cacher et qu’une plus grande flexibilité soit exercée quant au moment où il peut ou non décoller et atterrir, quel que soit l’endroit d’où il opère. Cela pourrait également signifier que le Pentagone pourrait être plus disposé à reconnaître son existence dans un avenir pas si lointain.

Dans l’ensemble, nous avons obtenu notre meilleur aperçu du soi-disant RQ-180. Nous savons maintenant qu’il est capable de détecter les radiofréquences et les électro-optiques, et nous avons une meilleure idée de sa taille et de sa masse globales. Il s’agit d’un très grand système sans pilote, plus petit que le B-21, mais bien plus grand que le RQ-170. UN très une supposition superficielle soutient une envergure de quelque chose de l’ordre de 130 pieds ou plus, mais encore une fois, ce n’est qu’une supposition. Cet avion est clairement optimisé pour voler au moins aux altitudes du Global Hawk (plus de 60 000 pieds) et peut-être plus haut, se rapprochant de celle du U-2, lui donnant une énorme ligne de vue sur les zones cibles. Étant d’une conception si efficace et si grande avec autant de volume interne, il mesure probablement son endurance en jours et non en heures.

Les vidéos du RQ-180 opérant de jour surviennent également alors que la Chine progresse avec ses propres très grandes ailes volantes furtives sans pilote.

Si la guerre avec l’Iran continue, nous verrons probablement davantage la Dame de Larissa, dont la timidité semble s’atténuer un peu.