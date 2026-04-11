Le Hezbollah intensifie ses attaques de drones FPV contre Tsahal au Liban

Alors qu’Israël poursuit son offensive terrestre au Liban, il semble que le Hezbollah augmente ses frappes de drones à vue à la première personne (FPV) sur les blindés et le personnel de Tsahal. La recrudescence de ces attaques est le dernier exemple en date de la façon dont l’utilisation d’armes petites, rapides et faciles à manœuvrer s’est répandue depuis la guerre en Ukraine jusqu’aux champs de bataille du monde entier.

Bien que le groupe militant libanais utilise des drones FPV contre Israël depuis 2024, il a intensifié ces attaques pour plusieurs raisons différentes, selon Ryan Brobst, directeur adjoint du Centre sur le pouvoir militaire et politique de la Fondation pour la défense des démocraties (FDD).

« Tsahal opère actuellement plus au nord avec plus de troupes que lors des opérations précédentes, ce qui augmente le nombre et la proximité des cibles que le Hezbollah peut frapper », nous a expliqué Brobst. En outre, certains éléments indiquent que le mandataire iranien a tiré des leçons supplémentaires de la guerre en Ukraine en utilisant des câbles à fibres optiques pour guider les drones. Comme nous l’avons fréquemment signalé, les câbles à fibres optiques atténuent l’effet des efforts de guerre électronique visant à brouiller les signaux radio, ainsi que certaines des limitations imposées par les caractéristiques géographiques qui peuvent entraver la connexion radio en visibilité directe entre le drone et l’opérateur.

« Une autre considération pourrait être la disponibilité croissante des drones à fibre optique », a expliqué Brobst. « Pour être clair, je ne suis pas certain dans quelle mesure le Hezbollah est passé à la fibre optique plutôt qu’à la radio, ni si les modèles radio sont totalement inefficaces. Mais il semble peu probable que le Hezbollah disposait d’un nombre important de fibres optiques en 2024, étant donné que la Russie et l’Ukraine commençaient tout juste à les déployer cette année-là. Elles sont beaucoup plus disponibles maintenant. »

Plusieurs vidéos enregistrées par le Hezbollah ont récemment fait surface sur les réseaux sociaux, prétendant montrer son utilisation de drones FPV contrôlés par fibre optique.

Une vidéo prétend montrer une compilation de frappes FPV du Hezbollah qui ont touché deux chars de combat principaux Merkava Mk.4, un bulldozer blindé D9 Caterpillar et ce qui semble être un véhicule de combat d’infanterie lourd (IFV) Namer.

L’étendue des dégâts ne ressort pas entièrement de ces vidéos. Les flux se terminent dès que le drone atteint la cible. Contrairement à l’Ukraine et à la Russie, il semblerait que le Hezbollah ne dispose pas de drones supplémentaires survolant les lieux pour enregistrer les conséquences de ces attaques, du moins dans certains cas.

Le Hezbollah a mené davantage de frappes FPV à fibre optique sur des véhicules israéliens au Liban, notamment deux chars « Merkava » Mk.4, un bulldozer blindé D9 Caterpillar et ce qui semble être un rare IFV lourd « Namer » équipé d’une tourelle équipée d’un canon Bushmaster Mk 2 de 30 mm.

1/ https://t.co/ms2nagNHrD pic.twitter.com/WDs6M3SpwW – Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) 5 avril 2026

Une autre vidéo montre des frappes de drones FPV contrôlés par fibre optique sur la trappe ouverte d’un Merkava ainsi que sur un véhicule blindé de transport de troupes Eitan garé derrière un bâtiment. Encore une fois, il n’y a aucune indication claire de dommages sur l’un ou l’autre véhicule.

Le Hezbollah publie des images d’un drone kamikaze guidé par fibre optique frappant un Humvee de Tsahal à Mais Al-Jabal, dans le sud du Liban. Le drone aurait transporté une ogive de type PG-7.#Liban #FID #FPV #GuerredesDrones #Hezbollah #GuerreIran #GuerreIran-Israël #ConflitauMoyenOrient #Asie de l’Ouest pic.twitter.com/sLYQk6x2wf – Objectif stratégique (@StrategicLensHQ) 5 avril 2026

Dans une scène qui rappelle également les combats en Ukraine, le Hezbollah a utilisé un drone FPV contrôlé par fibre optique pour voler dans un bâtiment. Il s’agit d’une tactique à laquelle les troupes ukrainiennes et russes s’entraînent régulièrement et qu’elles perfectionnent à plusieurs reprises.

🇮🇷🇮🇱🇱🇧 Dans le même ordre d’idées, le fait qu’Israël exploite de nombreux véhicules très lourdement blindés incite le Hezbollah à utiliser ses drones multirotor armés « FPV » contre le personnel de Tsahal, que ce soit à l’air libre ou dans des structures intérieures. A noter que les drones multirotor « FPV » armés du… https://t.co/j9fCoY6Y9g pic.twitter.com/dwwrzpHdnX – Shahryar Pasandideh (@shahpas) 6 avril 2026

Bien qu’aucun câble ne soit visible dans les drones utilisés dans aucune de ces vidéos, l’absence de dégradation de leurs flux vidéo, même lorsqu’ils s’approchent du sol, est une bonne indication d’une connexion par fibre optique.

Il est difficile de connaître l’ampleur de l’utilisation par le Hezbollah de drones FPV de quelque nature que ce soit, ni les dégâts qu’ils causent. Une grande partie des preuves des attaques, note Brobst, proviennent de la diffusion de vidéos du Hezbollah.

« Il existe des preuves que le Hezbollah avait utilisé des FPV au moins jusqu’en 2024, mais il existe beaucoup moins de vidéos datant de cette période », a-t-il expliqué. « Si le Hezbollah avait mené des attaques réussies auparavant, il aurait probablement diffusé des vidéos d’elles à des fins de propagande, comme il le fait actuellement. »

La vidéo suivante montre l’une de ces attaques de drones FPV du Hezbollah datant de septembre 2024.

🇮🇱🇱🇧 Le Hezbollah utilise un drone FPV pour frapper un HMMWV israélien à Jal al-Alam

Si le Hezbollah s’est adapté aux nouvelles tactiques de la guerre en Ukraine et dispose de drones et d’opérateurs à grande échelle, Israël pourrait être en grande difficulté… s’il bouge.

La présence d’instructeurs russes au Liban ne serait pas surprenante. pic.twitter.com/q1RQguqYfg – Seigneur Bebo (@MyLordBebo) 11 septembre 2024

Il est difficile d’avoir une idée complète de l’ampleur des dégâts causés, étant donné la politique de censure stricte de Tsahal.

« L’armée israélienne n’a malheureusement pas publié de chiffres précis à ce sujet », a déclaré Brobst.

Bien que Tsahal ne reconnaisse pas ces événements, ses mises à jour opérationnelles du 26 mars « incluent une référence à plusieurs soldats de la 7e brigade blessés, dont l’un a été tué », a déclaré le FDD. « Il n’est pas clair si ces victimes sont le résultat d’une attaque du Hezbollah FPV, mais leur unité est une brigade blindée connue pour exploiter le char israélien Merkava 4. »

Un haut responsable de Tsahal a déclaré La zone de guerre ces vidéos montrent le Hezbollah utilisant des drones FPV « avec un contrôle manuel précis et un ciblage judicieux (haut des véhicules, points faibles), les clips montrent une véritable capacité de frappe, et certains coups sont probablement réels ».

Cependant, « les vidéos ne peuvent pas prouver les dommages réels causés à un Merkava Mark IV… Les images sont montées de manière sélective, de sorte que les taux de réussite sont probablement surestimés ».

En fin de compte, a-t-il ajouté, « les FPV constituent une menace technique crédible et croissante, mais les clips sont la preuve de leur capacité – et non la preuve d’une efficacité constante ou d’une défaillance du système ».

Israël dispose de certains moyens pour contrer les attaques de drones contre les blindés. En plus de déployer des équipements de guerre électronique conçus pour brouiller les signaux radio des drones (qui ne fonctionnent pas contre les FPV à fibre optique), certains véhicules militaires israéliens sont équipés des systèmes de protection active (APS) Trophy éprouvés au combat. Le système utilise un radar pour détecter et déclencher de petits projectiles pour tuer les menaces entrantes. Il a été construit principalement pour vaincre les missiles antichar et les RPG, mais les nouvelles améliorations du système ont également des capacités de lutte contre les drones. Vous pouvez en savoir plus sur cet ensemble de fonctionnalités émergentes et son potentiel ici. Il n’est pas clair si l’un des blindés israéliens au Liban dispose de ce nouveau système de protection active amélioré ou si des mises à niveau de systèmes antérieurs peuvent également fournir une partie de cette capacité.

Israël n’est pas le seul à utiliser des drones FPV tirés par des mandataires iraniens. Comme nous l’avons signalé le mois dernier, des drones FPV ont ciblé un hélicoptère militaire américain Black Hawk et un radar de défense aérienne critique sur une base américaine en Irak. Khataib Hezbollah, un groupe distinct du groupe libanais du même nom, est soupçonné d’être à l’origine de l’attaque. Il s’agit de l’une des nombreuses attaques du FPV dans les pays arabes où sont basées les forces américaines.

Vous pouvez voir l’un des drones frapper le Black Hawk dans la vidéo suivante.

Une milice soutenue par l’Iran a mené hier avec succès une frappe de drone FPV sur le camp Victory en Irak, touchant avec succès plusieurs cibles.

Vu ici, l’une des munitions d’attaque FPV frappe un UH-60 Black Hawk stationné. pic.twitter.com/ngY8td9ONZ – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 25 mars 2026

L’utilisation généralisée de drones FPV, contrôlés par radio et par fibre optique, a rendu la guerre de manœuvre en Ukraine extrêmement difficile pour les deux parties. Pendant ce temps, la Russie et l’Ukraine ont apporté des améliorations pour étendre la portée de leurs drones FPV, en particulier ceux contrôlés par des câbles à fibres optiques. Cela inclut des bobines plus grandes permettant des portées plus longues ainsi que des ajouts d’éléments comme des ailes pour améliorer l’aérodynamisme, ce qui augmente également la portée. Les deux camps utilisent également divers drones comme relais pour augmenter la portée de leurs drones radiocommandés.

Vous pouvez voir un exemple de drone FPV ukrainien ailé dans la vidéo ci-dessous.

Une autre variante ukrainienne d’un FPP ailé, cette fois enregistrée par les Russes lors d’une mission armée d’une ogive de la série PG-7.

L’intention est d’augmenter considérablement la portée d’un FPV standard, et cela promet de constituer un développement très important dans la guerre des petits drones. https://t.co/iVv6EyJq7B pic.twitter.com/sqYZEjcj7N – Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) 8 avril 2026

Pour l’instant, rien n’indique qu’Israël ait l’intention de mettre un terme à son invasion du sud du Liban, qui est devenue l’un des principaux points de friction dans les négociations visant à mettre fin à la guerre contre l’Iran. Jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé qu’il n’y avait pas de cessez-le-feu avec le Hezbollah.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu :

« Chers résidents du Nord, je suis fier de vous. Vous continuez de tenir bon.

Je tiens à vous informer : il n’y a pas de cessez-le-feu au Liban. Nous continuons de frapper le Hezbollah avec toute la force et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n’aurons pas rétabli votre sécurité. pic.twitter.com/k2JeKXEMBQ – Premier ministre d’Israël (@IsraeliPM) 9 avril 2026

L’impact des capacités FPV du Hezbollah sur les opérations israéliennes n’est pas clair pour le moment, mais elles constituent plutôt un autre signe de la prolifération de ces capacités et des défis de se défendre contre elles.