Le laboratoire volant 777 de la NASA atterrit à Langley

La NASA a reçu son nouveau laboratoire volant, l’ancien avion de ligne commercial Boeing 777 qui avait déjà subi des modifications pour sa mission de recherche à Waco, au Texas. L’avion de recherche deviendra la plus grande plate-forme de la NASA, succédant au Douglas DC-8, aujourd’hui à la retraite, un avion que vous pouvez découvrir ici.

Ça arrive !!

Le nouveau « laboratoire volant » de la NASA est en route vers le centre de recherche de Langley.

Il va maintenant subir une refonte intérieure complète après que les mods structurels aient été complétés par L3Harris.

Le Boeing 777-200ER était auparavant piloté par Japan Airlines. Étonnamment, il l’a toujours… pic.twitter.com/yHbTq9DBdp – Jadams (@jadamzs) 22 avril 2026

NASA 777 (Reg: N577NA) sous le nom de «NASA577» quitte L3 Waco dans les nuages ​​sur le chemin du retour à Langley

22/04/26 pic.twitter.com/4PqjCOMfk4 – Photographie TGhormley (@SkunkChaser25) 22 avril 2026

La société a également confirmé qu’elle s’était associée à Yulista pour les travaux de modification. Selon son site Web, Yulista fournit « une modernisation, un maintien en puissance, une préparation et un soutien de mission intégrés aux clients de la défense et de l’aérospatiale ».

Comme nous l’avons signalé dans le passé, le 777-200ER a été fabriqué en 2003 et a été utilisé commercialement par Japan Airlines sous le nom de JA704J (comme le montre le tweet ci-dessous) avant d’être stocké dans le sud de la Californie en 2020.

JALB777-346：JA8941

JAL B777-246ER：JA704J

12 mai 2007 ITM/RJOO.

JAL et JALような派手な塗装の機体が再び出てくることを期待したいですね。#unmonde25 pic.twitter.com/B8n2VRa6U2 – ウィングエース (@WING_ACE) 3 février 2024

La NASA a acheté l’avion en décembre 2022, pour un coût inférieur à 30 millions de dollars. Il a subi une première série de modifications au centre de recherche de la NASA à Langley avant d’arriver à Waco en janvier 2025.

Tandis que L3Harris et Yulista ont effectué des modifications structurelles majeures, les améliorations de la station de recherche et du câblage dans la cabine sont effectuées par la NASA et HII, mieux connu comme le plus grand constructeur naval américain.

En tant que laboratoire volant, le 777 pourra accueillir entre 50 et 100 opérateurs à bord, contre 45 chercheurs et membres d’équipage qui volaient généralement à bord du DC-8 datant de 1969. Le 777 offre également une charge utile utile de 75 000 livres, soit bien plus que les 30 000 livres d’instruments et d’équipements scientifiques que l’avion de ligne Douglas pourrait transporter. Le jet Boeing effectuera des missions allant jusqu’à 18 heures à une altitude maximale de 43 000 pieds ; Les missions du DC-8 duraient généralement entre six et dix heures.

À Waco, le 777 a subi des modifications, notamment l’installation de stations de recherche dédiées et un câblage étendu. Des faisceaux de câbles traversant le fuselage sont nécessaires pour permettre aux postes de travail des opérateurs de communiquer avec des capteurs tels que le LIDAR et les spectromètres d’imagerie infrarouge pendant les vols.

D’autres changements comprenaient des fenêtres de cabine agrandies et des ports installés au bas du fuselage pour monter des instruments de télédétection. Entre-temps, l’avion a reçu de nouveaux systèmes d’alimentation, de données et de communication, ainsi que des logements pour les opérateurs d’instruments.

« Les missions aéroportées de la NASA utilisent des instruments de pointe pour explorer et comprendre notre planète natale », a expliqué Derek Rutovic, responsable du programme scientifique aéroporté au siège de la NASA à Washington, dans un communiqué de presse. « Le 777 sera le plus grand laboratoire de recherche aéroporté de notre flotte, collectant des données pour améliorer la vie sur notre planète natale et étendre nos connaissances du système Terre dans son ensemble. »

« Je suis enthousiasmée par ce que le 777 apportera », a ajouté Kirsten Boogaard, responsable du programme NASA 777 à Langley et ancienne directrice adjointe du programme DC-8 de la NASA. « En faisant partie de cette équipe, j’ai pu constater l’impact de près. Cela nous donne la possibilité de rassembler plus de partenaires, plus d’opportunités de formation et plus d’instruments. Cela fera une réelle différence dans les données que nous collectons à l’avenir. »

Le 777 devrait effectuer sa première mission scientifique en janvier 2027. Cela fera partie de l’expérience nord-américaine de reconnaissance des incertitudes de résolution des caractéristiques en amont et de tropopause (NURTURE) et impliquera que l’avion étudie les événements météorologiques hivernaux à fort impact, notamment de graves épidémies d’air froid, des tempêtes de vent, de neige et de verglas et des mers dangereuses. Il s’agira d’une mission de grande envergure, collectant des données en Amérique du Nord, en Europe, au Groenland ainsi que dans les océans Arctique et Atlantique Nord.

La charge utile NURTURE a été installée parallèlement aux travaux de modification générale.

Le spectre des missions DC-8 de la NASA a été divisé en quatre catégories principales : développement de capteurs, vérification de capteurs de satellite, récupération de données de télémétrie et suivi optique pour le lancement et la rentrée de véhicules spatiaux, ainsi que des études de recherche sur la surface et l’atmosphère de la Terre.

Selon un communiqué de presse de L3Harris, le 777 sera utilisé pour collecter des données scientifiques sur la Terre. En réponse à notre question sur d’autres missions, un porte-parole de la NASA a confirmé que le 777 « sera principalement utilisé pour des campagnes scientifiques aéroportées, mais, comme le DC-8, il prendra en charge diverses autres demandes de mission à mesure que l’avion sera disponible ».

D’une manière générale, les missions des sciences de la Terre incluent l’utilisation de capteurs à bord des avions pour surveiller toutes sortes d’activités et de phénomènes à la surface du globe, notamment l’étude des champs de glace polaires et la surveillance des incendies de forêt. Parmi les principaux outils utilisés à cet effet figurent les instruments de télédétection et d’échantillonnage de gaz.

L’arrivée du 777 poursuit la modernisation et la rationalisation de la flotte d’avions d’essai de la NASA. Cela inclut le retrait du DC-8 ainsi que de l’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge, ou SOFIA, une sorte de télescope volant hébergé dans un Boeing 747SP adapté, en 2022.

Le nouveau laboratoire volant de la NASA est désormais prêt à servir de successeur hautement performant au DC-8, poursuivant son héritage de fourniture de données critiques aux agences fédérales et étatiques, aux institutions universitaires américaines et aux scientifiques du monde entier. Dans le même temps, cela souligne l’engagement continu à faire progresser les outils et l’expertise nécessaires pour résoudre certaines des questions les plus urgentes et les plus complexes des sciences de la Terre.