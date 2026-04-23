Les attaques iraniennes changent la façon dont la marine ravitaille ses navires au Moyen-Orient

Après que les barrages de missiles et de drones iraniens ont perturbé la logistique de la marine américaine en détruisant les infrastructures portuaires et en mettant les navires en danger, le service s’est tourné vers une flotte de navires commerciaux spécialement équipés pour livrer du carburant aux navires de guerre loin de la zone de danger. Ces navires se sont révélés si efficaces qu’un haut responsable de la Marine a déclaré cette semaine qu’il souhaitait en voir davantage mis en service.

« Epic Fury est un cours de doctorat en logistique », a déclaré Robert Hein, directeur des opérations maritimes du Military Sealift Command (MSC) de la Marine, lors de l’exposition Sea-Air-Space 2026 (SAS) près de Washington, DC.

« Traditionnellement, depuis 25 ans, nous sommes en guerre au Moyen-Orient et cette guerre s’est effectivement déroulée dans le parking d’une station-service géante », a expliqué Hein. « L’Iran a effectivement fermé cette station-service. Nous avons donc dû trouver des moyens très créatifs pour nous demander ‘comment reconstituer la flotte ?' »

La réponse a été de passer de l’escale des pétroliers de la flotte aux ports à l’exécution du réapprovisionnement en mer de ces pétroliers en utilisant des pétroliers d’opérations de fret consolidé (CONSOL) – des navires loués par MSC et spécialement équipés pour décharger du carburant en mer. Le concept n’est pas nouveau. Après avoir abandonné l’utilisation de navires affrétés pour ravitailler les pétroliers en mer au profit des transferts dans les installations portuaires, MSC a réintroduit le processus CONSOL en 2015, « comme moyen d’utiliser une plate-forme flexible qui permet à MSC d’opérer dans le monde entier dans une variété de missions », selon la Marine. Le fait qu’un pétrolier CONSOL fournisse du carburant aux pétroliers signifie qu’ils n’ont pas à retourner au port, ce qui réduit les coûts et augmente le temps passé en station pour soutenir la flotte. En période de conflit, cela peut également signifier moins de risques pour le pétrolier, qui constitue un atout essentiel qui serait très demandé.

La façon dont les pétroliers affrétés ont été utilisés au Moyen-Orient pendant Epic Fury a porté ce processus à un nouveau niveau.

La Marine a créé ce que Hein a appelé un système de « tapis roulants pour pétroliers » en mer avec des « pétroliers entrant et sortant » pour remplacer l’infrastructure fixe qui n’était plus disponible en raison des attaques iraniennes.

« Il n’y aura plus de plates-formes logistiques vers lesquelles ils vont », a déclaré Hein. « Tous ces nœuds restent désormais en mer. »

En plus de la capacité des pétroliers CONSOL à ravitailler les pétroliers en mer, « nous installons un système de livraison de carburant supplémentaire sur ces pétroliers afin qu’ils puissent ravitailler les destroyers et les navires autres que les pétroliers », a ajouté Hein. Il n’a pas fourni de détails sur le type de système, cependant, la Marine a déjà discuté du développement de ce qu’on appelle un kit d’adaptateur modulaire CONSOL (MCAK).

« En l’installant sur le pont d’un pétrolier, il peut ravitailler d’autres navires via les tuyaux de livraison de carburant du navire récepteur », a expliqué la Marine.

Il y a actuellement 15 pétroliers CONSOL à la disposition de la Marine dans le monde. Le contre-amiral Chris Stone, directeur des plans stratégiques, de la politique, de la logistique et du développement de la guerre au US Transportation Command, a déclaré que cela ne suffisait pas.

« S’il y a une chose sur laquelle j’avais le pouvoir de vérifier aujourd’hui, ce serait de créer davantage de pétroliers CONSOL – ces ravitaillements consolidés de marchandises sur les navires de mer », a-t-il déclaré lors du même panel SAS.

« Il nous en faudra probablement plus de 15, car lorsqu’il y a une crise ou un conflit dans le monde, la première chose qu’un commandant géographique de combat demande à TRANSCOM est un navire CONSOL, et nous n’en avons pas assez aujourd’hui sans faire des compromis qui créent des risques dans d’autres domaines. »

« Nous avons prouvé la capacité de CONSOL lors de l’opération Epic Fury », a ajouté Stone. « Nous disposons d’un tapis roulant de navires, dont un est en première ligne, un autre est en train de compléter, et ils tournent continuellement pour garantir que nous avons un soutien pour le combattant. »

Les pétroliers CONSOL, a affirmé Stone, « ne sont plus des navires de ravitaillement. Ce ne sont pas des navires de logistique. Ce sont des plates-formes de projection de force qui soutiennent nos combattants. Ils nous permettent de soutenir la force interarmées et de la ravitailler en cours. Cela étend notre portée opérationnelle et notre endurance, tout en réduisant le recours à des escales prévisibles et vulnérables dans les ports. En moins de deux ans, nous avons considérablement augmenté la capacité, et nous continuerons de le faire. «

Bien qu’ils soient une aubaine pour le système, les pétroliers CONSOL ne sont pas sans problèmes. Le principal étant le temps. Il faut environ deux heures à un pétrolier pour ravitailler un destroyer, a expliqué Hein, alors qu’il faut environ six heures à un pétrolier pour faire le travail.

« Contrairement à un rapide voyage aux pompes à essence pour une voiture, la CONSOLation peut prendre des heures », a noté la Marine dans un article sur les pétroliers. « Cela crée un ensemble unique de défis pour les navires menant les opérations. CONSOLing est une danse entre deux navires. Chacun doit manœuvrer aux côtés de l’autre et maintenir une vitesse et un cap constants. En raison de leur taille, la manœuvrabilité des pétroliers devient un défi. «

« Nous ne manœuvrons tout simplement pas comme le font les pétroliers. Ils sont gracieux et glissent sur l’eau », a déclaré le capitaine Michelle Laycock, capitaine du Maersk Peary. « Il n’y a pas beaucoup de « grâce » pour un pétrolier entièrement chargé. Nous ne planons pas, nous labourons l’eau. »

Le temps et les efforts supplémentaires en valent la peine, a déclaré Hein.

« Il s’agit d’une capacité nécessaire qui contribuera à atténuer le manque de pétroliers à l’heure actuelle », a suggéré Hein.

Il souhaite pousser le concept un peu plus loin.

« Ainsi, même si nous pouvons CONSOLER pour le carburant, j’aimerais arriver à un point où vous CONSOLEZ également pour la nourriture », a-t-il déclaré.

Même si CONSOL a fourni une bouée de sauvetage aux navires lors de l’opération Epic Fury, son utilité serait considérablement amplifiée lors d’une guerre dans le vaste Pacifique, où les ports situés à des distances beaucoup plus éloignées seraient menacés, tout comme les navires de toutes sortes sur de vastes étendues de ce théâtre. Des inquiétudes constantes ont été exprimées quant au fait que la taille de la flotte de pétroliers constitue un point faible pour la capacité de la Marine à projeter sa puissance dans un conflit quasi-égal. Doubler la puissance du CONSOL et donner à ces navires la capacité de ravitailler directement les navires de combat de surface, les porte-avions et les navires de guerre amphibies pourrait grandement contribuer à réduire les risques et à renforcer la planification opérationnelle.