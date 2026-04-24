Le Spectre porteur de missiles de Saildrone participe au concours de navires sans pilote de taille moyenne de la Marine

Une collaboration entre le nouveau venu militaire Saildrone et les géants de la défense Lockheed Martin et Fincantieri a abouti à Spectre, un bateau drone de 170 pieds capable de parcourir près de 35 miles par heure et optimisé pour la guerre anti-sous-marine.

Spectre peut également être chargé pour une multitude de missions, avec de la place pour une charge utile en option de deux conteneurs du système de lancement vertical (VLS) Lockheed Mk 70. Ceux-ci sont capables de tout lancer, des missiles de croisière Tomahawk aux missiles de défense aérienne et de frappe de surface SM-6 à longue portée. D’autres charges utiles potentielles, selon Saildrone, incluent des réseaux de sonars remorqués à deux lignes comme le TB-29 et le lanceur quadruple de missile air-sol conjoint (JAGM) de Lockheed (JQL, prononcé chacal), qui est en train d’être intégré sur la plus petite plate-forme Surveyor de Saildrone. La charge utile totale est de deux conteneurs de 40 pieds, de cinq conteneurs de 20 pieds ou d’un mélange configurable des deux.

Le travail de la Marine avec des plates-formes Saildrone beaucoup plus petites remonte à 2021. Au Moyen-Orient, le Voyager de 33 pieds, spécialisé dans la surveillance persistante, a été au cœur des tests et des expérimentations du groupe de travail 59 du service, axé sur les capacités et l’équipe sans pilote.

Dans la zone de responsabilité de la 4e flotte américaine, qui comprend les Caraïbes, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, les Voyagers à énergie solaire ont été les USV de choix pour l’opération Windward Stack. Il s’agit d’un effort visant à intégrer des systèmes sans équipage dans le travail d’appréhension du trafic de drogue et de la pêche illégale.

« Nous ne nous sommes pas adaptés à cela. Nous n’avons pas changé de cap », a déclaré Richard Jenkins, fondateur et PDG de Saildrone. « Maintenant, ça a changé, MUSV… ça s’adapte parfaitement. Nous respectons 100% de toutes les spécifications. »

Spectre est disponible en deux variantes. L’une est la variante Silent Endurance avec la voile de marque, ou « aile ». L’autre est la variante Stealth Strike qui repose entièrement sur sa propulsion interne plus puissante. Bien que la variante équipée de voiles soit davantage axée sur la guerre anti-sous-marine et la surveillance, elle peut également être équipée de cellules VLS modulaires ou d’autres « charges utiles dissimulées ». La variante Stealth Strike possède une « vitesse plus élevée » et est capable de « missions peu observables », selon la société.

Propulsée par un moteur diesel Caterpillar de 5 000 chevaux, la variante Stealth Strike est conçue pour naviguer à environ 25 nœuds, soit un peu moins de 29 milles à l’heure. La vitesse de 30 nœuds, soit environ 35 milles par heure, que la société cite comme maximum pour Spectre est probablement réservée à de brefs « sprints » que la variante Stealth Strike peut exécuter pendant les opérations.

La variante Silent Endurance est optimisée pour une « endurance infinie », a déclaré Jenkins, avec un moteur électrique capable de maintenir des vitesses de 12 nœuds, soit environ 14 milles par heure, ou l’aile signature, une structure composite de 43 mètres fabriquée par l’équipe de course de yachts American Magic Services qui peut exploiter le vent pour la propulsion « sans aucun moteur ».

Tony Lengerich, vice-président des programmes navals chez Thales Defence and Security, basé au Royaume-Uni, qui a fabriqué le sonar actif pour Spectre, a décrit les drones comme une présence de surveillance avancée pour les navires conventionnels de la Marine.

« Nous sommes impatients d’apporter cette capacité de sonar actif… à la flotte de la Marine, en particulier dans le contexte ASW du théâtre, où vous avez vraiment besoin d’un navire capable d’emporter un capteur bien en avant du groupement tactique, si vous voulez, d’y flâner, de déployer le capteur puis de se déplacer à nouveau », a-t-il déclaré. « C’est exactement ce que Saildrone apporte, et c’est exactement ce dont nous pensons que la Marine a besoin. »

Paul Lemmo, vice-président et directeur général des capteurs, effecteurs et systèmes de mission (SEMS) chez Lockheed Martin, a qualifié les drones de moyen rentable de « mettre plus d’acteurs sur le terrain ».

« Le chef des opérations navales (l’amiral de la marine Daryl Caudle) a déclaré que c’était une chose importante, de sorte que vous disposiez de plus de tireurs sur une plate-forme relativement peu coûteuse au lieu d’un destroyer de plusieurs milliards de dollars », a-t-il déclaré.

Du point de vue de l’ASW, a déclaré Lengerich, la plate-forme vise à nettoyer et à évaluer de « vastes zones océaniques » avant d’y déplacer une force de combat habitée.

« Cela permet de faire avancer une source sonar active – un ping, si vous voulez, puis vos tireurs… captent le ping et identifient où vous avez un adversaire dans une zone vers laquelle vous souhaitez éventuellement déplacer la force. Nous considérons donc cela comme un atout de théâtre, qui signifie bien en avance sur la force, à la fois dans le temps et dans l’espace, et qui améliore ensuite la capacité de la force de combat à se déplacer et à être sûr de ce qui l’attend. «

Le prix unitaire de Spectre est d’environ 40 millions de dollars, a déclaré Jenkins. Cela se compare à environ 7,5 millions de dollars pour le Surveyor, beaucoup plus petit et non armé, de 20 pieds.

La Marine a eu du mal à déterminer ce qu’elle attend de ses drones et comment ils s’intégreront exactement à la flotte habitée. L’un de ses premiers articles de test de navires de surface sans pilote, Chasseur de mera été baptisé il y a dix ans. Les responsables de la Marine ont annoncé plus tôt cette année que Chasseur de merun USV de taille moyenne, et son navire jumeau, Faucon de merquitterait finalement le statut expérimental en 2026. L’un de ces navires, Faucon de merdevrait être déployé cette année avec un groupe aéronaval.

L’année dernière, la Marine a dévoilé des plans pour une famille d’engins d’attaque de surface modulaires (MASC) sans équipage, mettant l’accent sur les lanceurs de missiles conteneurisés et les charges utiles hautement configurables. Le service a cependant remplacé cette stratégie le mois dernier par ce qu’il a appelé un « marché » pour les MUSV, donnant aux concurrents potentiels quelques semaines pour soumettre des propositions de navires matures qui pourraient être mis en service au cours de l’exercice 2027. Des exigences de base ont été définies pour la tenue en mer, la longue portée et l’endurance, ainsi que les capacités de chargement, comme vous pouvez en savoir plus ici. La nécessité de pouvoir transporter deux charges utiles conteneurisées équivalentes à 40 pieds (FEU) est une exigence clé, bien que la Marine n’ait pas encore précisé publiquement ce qu’elles pourraient contenir.

Les responsables de la marine ont déclaré vouloir 11 MUSV opérationnels d’ici l’année prochaine et prévoient que la moitié de la flotte de surface sera sans équipage d’ici 2045.

Saildrone prévoit de démontrer la capacité de Surveyor à transporter un lanceur JAGM lors de l’exercice conjoint Rim of the Pacific en juillet. Lemmo a déclaré que l’équipe prévoyait de démontrer prochainement la même capacité sur Spectre. La société affirme que la construction du Spectre est sur le point de commencer sous peu, les essais en mer du premier navire étant prévus pour le début de l’année prochaine.