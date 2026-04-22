Le nouveau missile de croisière à faible coût présente une portée de type Tomahawk

Une nouvelle version à plus longue portée du missile de croisière abordable à adaptation rapide (RAACM) a été dévoilée par CoAspire lors de l’exposition Sea-Air-Space 2026 près de Washington, DC. Ce développement intervient quelques jours seulement après que l’US Air Force a lancé une étude de marché pour sa famille de missiles de masse abordables – au-delà de la portée de l’adversaire (FAMM-BAR), reflétant l’intérêt du service pour les armes de frappe à longue portée et à faible coût, en particulier pour les armes anti-surface. guerre.

Tout d’abord, il vaut la peine de s’intéresser au RAACM original, un missile de croisière modulaire et peu coûteux qui exploite l’impression 3D pour réduire les coûts et permettre une accélération rapide de la production.

« Lorsque nous avons conçu le RAACM original, nous savions qu’il aurait la taille d’un GBU-38 », a déclaré Denneny, faisant référence à la version de 500 livres de la munition d’attaque directe conjointe (JDAM), qui mesure 92,6 pouces de long et a une envergure de 14 pouces.

Une vidéo officielle faisant la promotion du RAACM original :

« Lorsque vous atteignez cette taille, il y a de bonnes raisons de le faire, mais cela ne va pas aussi loin qu’une variante plus grande pourrait le faire », a poursuivi Denneny. « Nous voulions vraiment mettre à profit tout ce que nous avions appris et disposer désormais d’une version à autonomie étendue. Et ce qui est beau avec la fabrication additive que nous utilisons, c’est que nous pouvons vraiment optimiser le volume du réservoir de carburant, ce qui signifie que cela peut aller très loin. »

Selon le constructeur, le RAACM-ER a une autonomie supérieure à 1 000 milles marins.

Ceci est particulièrement remarquable compte tenu de la taille relativement compacte de l’arme. En effet, lorsqu’il s’agit de missiles antinavires, la seule arme de l’inventaire américain qui s’en rapproche est le BGM-109 Block V Maritime Strike Tomahawk (MST). Celui-ci peut être lancé depuis des destroyers, des sous-marins et le système Typhon de l’armée américaine. Comme le RAACM-ER, il est subsonique, mais un seul coup coûte 3,64 millions de dollars, selon la Marine. Même si le RAACM-ER présente clairement un degré d’observabilité faible, ce n’est pas le même degré que le MST.

Comme le RAACM, le modèle à portée étendue est conçu pour être lancé depuis des avions, ainsi que depuis le sol et depuis des navires de guerre. Pour les applications lancées en surface, le RAACM-ER ajoute un propulseur de fusée supplémentaire derrière son turboréacteur, ce qui signifie qu’il peut être propulsé hors de sa cartouche de lancement.

Malgré la nomenclature, le RAACM-ER est une nouvelle conception plutôt qu’une modification du RAACM.

Denneny a expliqué : « Nos ingénieurs sont venus nous voir et nous ont dit : « Hé, si nous voulons en faire un plus grand, devrions-nous lui donner le même aspect ? J’ai mentionné plus tôt que RAACM avait été conçu sous cette forme uniquement pour faciliter l’intégration. Nous sommes une société d’ingénierie, alors nous avons dit : « Optimisons le volume de carburant, optimisons les caractéristiques de survie, optimisons la physique pour que cette chose puisse aller aussi loin que possible et embarquer les capteurs nécessaires. C’est pourquoi sa forme est légèrement différente.

Le RAACM-ER rappelle quelque peu le missile interarmées air-sol (JASSM) AGM-158, en termes d’apparence et de capacités, mais Denneny tient à éviter les comparaisons directes.

« La physique est la physique », a-t-il ajouté. « Quand les gens regardent les formes, elles se ressemblent, mais tout comme un Airbus ressemble à un Boeing, ce qui compte vraiment, c’est ce qui est différent à l’intérieur, et c’est en cela que nous différons à bien des égards. »

En termes de capteurs, le RAACM-ER est actuellement équipé d’un système de navigation GPS, adapté au lancement aérien, terrestre et en surface.

« Notre RAACM et notre RAACM-ER disposent également d’un capteur infrarouge à ondes longues dans le nez », a poursuivi Denneny, « nous avons donc également la possibilité de rechercher et de trouver des cibles. »

Cependant, contrairement au JASSM et aux missiles de croisière similaires, le RAACM-ER, comme le RAACM avant lui, est optimisé pour un faible coût.

Pour Denneny, « la chose la plus importante est une masse abordable. (Cela) signifie maintenir les coûts bas, afin que la nation et nos alliés puissent les acheter à grande échelle. C’est le numéro un. La deuxième est d’utiliser autant de pièces commerciales disponibles dans le commerce, afin que nous ne soyons pas enfermés dans un seul fournisseur pour quoi que ce soit. La dernière chose est d’avoir quelque chose qui puisse survivre aux contre-mesures ennemies et qui puisse également atteindre la cible, qu’elle soit stationnaire ou en mouvement. Ce sont les principales exigences. «

En ce qui concerne le prix, CoAspire a optimisé la masse plutôt que les capacités haut de gamme. Cela reflète non seulement le grand nombre de cibles auxquelles l’armée américaine et ses alliés seraient confrontés dans un conflit potentiel avec la Chine, mais aussi le fait qu’une proportion considérable de missiles n’atteindront pas leurs cibles de toute façon. Pourtant, comme l’ont montré les conflits récents, la capacité des drones bas de gamme, en particulier, à submerger les défenses aériennes adverses lorsqu’ils sont déployés en grand nombre, est significative. Après tout, la quantité a sa propre qualité.

Denneny a confirmé que CoAspire prévoyait de tester le RAACM-ER « très prochainement ».

Le RAACM original a déjà subi des essais en vol à bord d’un A-4 exploité par un entrepreneur. CoAspire est désormais sous contrat avec le gouvernement américain pour RAACM, et l’arme est en production dans l’usine de la société à Manassas, en Virginie.

Dans le passé, nous avons appris que l’Air Force et la Navy avaient financé des travaux sur le projet RAACM. Il a également été rapporté que CoAspire était l’une des deux sociétés produisant des missiles d’attaque à portée étendue (ERAM) pour l’Ukraine – cela pourrait très bien impliquer le RAACM ou une arme connexe.

Deux prototypes d’armes candidats en compétition pour le programme de munitions d’attaque à portée étendue de l’US Air Force 👇. Coaspire et Zone 5 Technologies ont remporté des contrats à la fin de l’année dernière pour soutenir le #ERAM programme. Les deux devraient commencer les tests cette année. https://t.co/9cGBuB9z3s pic.twitter.com/gc3ZDtX54m — Puissance aérienne | MIL-STD (@AirPowerNEW1) 9 février 2025

Quant au RAACM-ER, il a été dévoilé seulement une semaine après que l’armée de l’air a lancé une étude de marché pour sa famille de missiles de masse abordables — au-delà de la portée de l’adversaire (FAMM-BAR).

« L’objectif potentiel de l’approvisionnement est de produire un inventaire pour le gouvernement (américain) et les ventes militaires à l’étranger. On s’attend à ce que les commandes de production annuelles varient de 1 000 à 2 000 unités par an pendant cinq ans (les chiffres des achats varieront d’une année à l’autre) », indique l’armée de l’air dans la demande d’informations.

Le programme FAMM-BAR répertorie cinq attributs souhaités pour l’arme potentielle : une portée d’au moins 1 000 milles marins, une vitesse d’au moins 0,7 Mach, la possibilité de livraison palettisée depuis un avion cargo, la capacité de recevoir des mises à jour de navigation à mi-parcours et la capacité de fabrication de produire plus de 1 000 cartouches par an. La cible principale de cette arme est les navires « maritimes lents ».

Une vidéo montrant une démonstration du concept de munitions palettisées à lancement aérien Rapid Dragon, utilisant des armes de substitution livrées depuis les soutes d’un C-17A et d’un EC-130J :

Cette exigence reflète l’attention croissante portée à la guerre anti-surface alors que l’armée américaine envisage un conflit de grande ampleur dans le Pacifique, en particulier contre la Chine. L’armée américaine investit de plus en plus dans une combinaison diversifiée de capacités antinavires, dans le cadre d’un changement stratégique plus large motivé par la puissance maritime croissante de la Chine. Dans le même temps, les opérations réelles ont révélé la rapidité avec laquelle les stocks de missiles peuvent s’épuiser, intensifiant les craintes selon lesquelles le maintien des volumes massifs de tirs antinavires nécessaires dans un conflit chinois nécessitera une expansion significative de la capacité de production et des stocks américains.

Dans le même temps, le RAACM-ER serait également utile pour frapper des cibles terrestres statiques lors d’une guerre indo-pacifique. Avec une portée aussi considérable, l’arme sera également mieux à même de faire face à des défenses aériennes de plus en plus étendues, ce qui préoccupe de plus en plus le Pentagone, notamment la probabilité que des missiles ennemis puissent cibler ses avions à des distances allant jusqu’à 1 000 milles.

A noter qu’il existe déjà d’autres programmes FAMM en cours, à savoir les missiles de croisière FAMM-Palletized et FAMM-Lugged pour l’Armée de l’Air. Cependant, ceux-ci nécessitent des portées de 250 à 500 milles marins.

À l’heure actuelle, le domaine des armes de frappe à longue portée et à faible coût devient de plus en plus encombré. Parmi les autres concurrents figurent les conceptions d’Anduril, General Atomics et Zone 5 Technologies. Parmi la dernière de ces sociétés, le Rusty Dagger a récemment subi des tests de lancement sur un F-16 de l’Air Force dans le cadre de l’effort FAMM-L.

Global Technical Systems lance également un missile de croisière d’une portée de 1 200 milles marins et une ogive antinavire.

Cependant, avec le RAACM original déjà en production et éprouvé lors d’essais en vol, le nouveau RAACM-ER semble bien placé pour aller loin – au sens figuré et littéral – dans le programme FAMM-BAR.