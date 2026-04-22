L’examen de la classe Ford remet en question les futurs projets de transport de la Marine

Le secrétaire à la Marine, John Phelan, a déclaré que son service envisageait de finaliser l’examen de ses projets de porte-avions d’ici un mois environ. La Marine a examiné en profondeur la conception et les capacités, ainsi que les coûts associés, du Gué classe par rapport aux plus âgés Nimitz classe. La question a été soulevée de savoir si cela pourrait indiquer un changement majeur dans la stratégie d’acquisition d’opérateurs du service à l’horizon, y compris l’annulation potentielle de commandes prévues pour plus de Gué des navires de classe et même une transition vers un nouveau design.

Phelan a parlé hier de l’examen du transporteur lors d’une table ronde en marge de l’exposition Sea Air Space 2026 de la Ligue navale. Lorsqu’on lui a demandé, Phelan a répondu qu’il n’y avait rien de particulier à propos du Gué classe qui a incité la Marine à jeter un nouveau regard complet sur le programme et que le service cherche des moyens de réduire les coûts et d’être plus efficace à tous les niveaux.

Une question clé sur laquelle l’examen s’est concentré est la suivante : « En avons-nous pour notre argent, c’est-à-dire dans quelle mesure le système est-il supérieur ? Gué (classe) aux plus âgés Nimitz classe, etc », a déclaré le plus haut dirigeant civil de la Marine. « Pour être honnête, nous examinons chaque programme, donc c’est – les transporteurs (ne sont) qu’un d’entre eux. »

Cela étant dit, le président Donald Trump a vivement critiqué le Gué classe, et ses catapultes électromagnétiques (également connues sous le nom de système de lancement électromagnétique d’avion, ou EMALS) et ses ascenseurs d’armes en particulier, qui ont été confrontés à de sérieux problèmes de fiabilité et de maintenance. En octobre dernier, il s’est engagé à signer un décret qui obligerait la Marine à recommencer à utiliser des catapultes à vapeur et des ascenseurs hydrauliques sur les nouveaux porte-avions, ce qui n’a pas encore été concrétisé. Deux mois plus tard, en annonçant les plans du Atout classe « cuirassé », le président a également déclaré que « nous avons le Gué classe. Nous allons étendre cela à une classe différente de porte-avions », mais n’a pas précisé.

Les commentaires de Phelan hier sur l’examen en cours étaient motivés, en partie, par la question de savoir si la Marine envisageait réellement d’acquérir une nouvelle classe de porte-avions. Rien n’indique que ce soit le cas actuellement. Le service a exploré des alternatives au Gué classe, y compris des modèles plus petits, à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie.

« Ce que je dirais concernant les transporteurs, c’est que nous examinons (CVN-)82 et (CVN-)83 pour examiner les coûts, les conceptions, les systèmes, pour nous assurer qu’ils ont du sens et qu’ils disposent de tous les systèmes et exigences que nous souhaitons pour l’avenir », a expliqué Phelan. « Je pense que c’est une chose prudente et pratique à faire pour nous, compte tenu de leur coût, en pourcentage du budget, et de la façon dont nous envisageons la conception de la force et nos besoins à l’avenir. »

CVN-82 ​​et CVN-83 sont les numéros de coque attribués à une paire de futurs Gué porte-avions de classe actuellement sur le point de s’appeler USS William J. Clinton et l’USS George W. Bush. La construction d’aucun de ces navires n’a commencé et la Marine n’a même pas encore attribué de contrats pour les commander. Le service demande des avances de fonds pour soutenir l’achat futur du CVN-82 ​​dans sa nouvelle demande de budget pour l’exercice 2027. Les documents budgétaires montrent également toujours des projets de recherche de financement pour le CVN-83 dans les années à venir.

L’USS Gerald R. Ford est le seul membre de sa classe actuellement en service. Il se trouve désormais au milieu d’un déploiement marathon qui dure déjà une dizaine de mois, le plus long pour un porte-avions depuis la guerre du Vietnam. Jusqu’à présent en mer, le navire et son escadre aérienne ont participé à la mission visant à capturer le dictateur vénézuélien Nicolas Maduro et ont plus récemment soutenu des opérations contre l’Iran. Gué a subi un incendie en mars, soulignant les inquiétudes concernant les tensions exercées sur le navire et son équipage, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Il y en a trois autres Gué transporteurs de classe à différents stades de construction. Le deuxième navire de la classe, le futur USS John F. Kennedy (CVN-79), a quitté le port pour la première fois pour les premiers essais en mer en janvier et devrait être officiellement livré à la Marine l’année prochaine.

Kennedy et tous les navires suivants de la classe devraient déjà présenter des différences notables par rapport à Guéy compris les radars AN/SPY-6(V)3 à la place du radar double bande (DBR) original de la conception. Le DBR, extrêmement problématique, n’est qu’un parmi une longue liste de problèmes qui Gué a dû faire face au fil des années. La Marine a tenté de tirer parti des leçons tirées de ces expériences pour rationaliser les travaux à venir.

Cependant, Kennedyainsi que les deux prochains navires de la classe par la suite, le futur USS Entreprise (CVN-80) et USS Doris Miller (CVN-81), ont tous continué à souffrir de nouveaux retards. L’année dernière, le coût total estimé des achats pour Kennedy, Entreprise, et Doris Miller s’élevaient respectivement à près de 13,2 milliards de dollars, près de 14,25 milliards de dollars et un peu plus de 15,2 milliards de dollars, selon le Congressional Research Service.

Ceci, à son tour, a créé des complications pour les projets de retraite de la Marine. Nimitz transporteurs de classe. En mai, le service a annoncé qu’il prolongeait le service USS Nimitzdurée de vie jusqu’en 2027, conformément au dernier calendrier de livraison de Kennedy.

« Le président sait donc que nous les examinons (les plans du transporteur) et souhaite que nous procédions à un examen », a déclaré Phelan. « Et je pense que, comme tout homme d’affaires, il est – d’accord, assurez-vous de regarder tous ces programmes, de comprendre leurs capacités et ce qu’ils font. »

On a demandé au secrétaire de la Marine quels paramètres le service pourrait examiner afin d’évaluer les capacités comparatives des Gué classe et la précédente Nimitz classe. Phelan a reçu, à titre d’exemple, les déclarations faites par la Marine dans le passé au sujet des nouvelles catapultes EMALS offrant des taux de génération de sorties améliorés et réduisant l’usure des avions lors des lancements.

« Je pense que vous verrez le taux de sortie sortir et ce sera époustouflant », a déclaré hier le contre-amiral de la Marine Ben Reynolds au Pentagone lors du déploiement du budget proposé du service pour l’année fiscale 2027, selon Actualités USNI. « La capacité est tout simplement incroyable. »

Reynolds est actuellement sous-secrétaire adjoint de la Marine chargé du budget et directeur de la division de gestion fiscale au sein du Bureau du chef des opérations navales.

« Ce sont donc toutes les choses que vous avez entendues. Ce sont toutes les mêmes choses que j’ai entendues », a déclaré Phelan lors de la table ronde à Sea Air Space. « Je vais à l’école de confiance Ronald Reagan, mais je vérifie. C’est ce que je fais. »

« Faites-moi confiance, nous mesurons et surveillons beaucoup de choses dans la Marine, y compris les cellules et leur fonctionnement. Je pense donc qu’il s’agit simplement de comprendre, par exemple, la génération du taux de sortie est-elle beaucoup plus élevée ? Et puis, quelles sont les implications financières de cette catapulte électrique, et a-t-elle réellement généré des économies ? » Phélan continua. « Vous savez, la Marine voudrait dire que nous avons économisé 5 milliards de dollars en termes d’économies en termes de nombre (sic) d’hommes et de maintenance. J’ai juste besoin de vérifier cela, et c’est ce que je veux dire par là. »

« Je pense que, comme pour toute chose, il s’agit à la fois de comprendre l’analyse coûts-avantages, car nous voulons vraiment nous assurer que nous maîtrisons bien les coûts », a ajouté le secrétaire à la Marine. « Je pense que l’une des choses sur lesquelles nous devons faire un meilleur travail dans la Marine est ce que j’appelle le coût total de possession. Alors, combien cela coûte-t-il réellement de maintenir et de maintenir ces choses ? Je pense que nous faisons un travail raisonnable dans ce domaine, pour être honnête. Mais les besoins en infrastructures dans ce domaine sont aussi des coûts qu’il faut comprendre dès le départ. »

Comme Phelan l’a souligné, la Marine a procédé à des examens des principaux programmes de l’ensemble du service. Le secrétaire à la Marine a également montré sa volonté de réduire les efforts de grande envergure, mais très peu performants, malgré des coûts irrécupérables élevés. En novembre dernier, le service a supprimé le Constellation programme de frégates de classe mondiale, longtemps présenté comme une priorité majeure, mais qui était embourbé dans des retards et risquait de faire grimper les coûts. Plus tôt ce mois-ci, la Marine a finalement abandonné son projet de restituer le Los Angeles sous-marin d’attaque de classe USS Boise au service actif, clôturant une saga de plus de 10 ans qui lui avait déjà coûté 800 millions de dollars.

Hier, on a également demandé à Phelan si le Gué la classe pourrait être réduite à la suite de la révision en cours. La possibilité de tronquer le programme a été évoquée dans le passé.

« Il est trop tôt pour le dire, mais nous aurons des porte-avions. Les porte-avions sont donc un élément important de la force, et nous en aurons besoin », a déclaré le secrétaire à la Marine. « Je pense que la question est plutôt de savoir comment comprendre – encore une fois, cela revient à chaque programme que nous examinons. Que pouvons-nous faire pour réduire les coûts ? Que pouvons-nous faire pour rendre cela plus efficace ? Que pouvons-nous faire pour rendre la conception plus simple (sic) ? Quels sont les domaines dans lesquels nous pensons pouvoir économiser ou non ? »

Même en annulant simplement les commandes futures de Gué les navires de cette classe auraient des impacts majeurs en aval, notamment sur la base industrielle de la construction navale et ses nombreux fournisseurs. Parallèlement, les priorités de la Marine en matière de construction navale incluent désormais Atout des « cuirassés » de classe « cuirassés », dont le premier pourrait coûter 17 milliards de dollars, selon les dernières estimations officielles. Si ce niveau de prix se maintient, ces grands avions de combat de surface seront plus chers qu’un Gué porte-avions de classe.

« Ce sont des décisions très importantes à prendre, et vous vous engagez dans de très gros contrats et de très grandes plateformes qui vont exister pendant longtemps. Et donc je pense simplement que nous essayons de prendre des décisions prudentes dans tous les domaines », a-t-il ajouté. « Je pense que ce que j’ai découvert un peu, c’est que j’ai beaucoup de gens qui savent faire de la finance. Je n’ai pas beaucoup de gens qui comprennent nécessairement la finance, comprennent les incitations et les structures de transaction, et c’est quelque chose que nous devons simplement résoudre. »

Comment les plans de la Marine pour le Gué la classe, et les porte-avions en général, pourraient évoluer à l’avenir, deviendra probablement plus clair une fois l’examen en cours terminé.