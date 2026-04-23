Tout ce que nous venons d’apprendre sur le programme de cuirassés de classe Trump

Les hauts dirigeants de la Marine affirment qu’ils travaillent dur pour éviter les graves problèmes qui ont entravé les efforts de construction navale précédents en ce qui concerne la Atout programme de classe « cuirassé ». Les hauts responsables se sont particulièrement concentrés sur la nécessité d’avoir une conception très ferme avant que tout travail sur les grands avions de combat de surface, dont le premier pourrait coûter la somme énorme de 17 milliards de dollars, ne commence réellement. L’absence d’une conception finalisée, ainsi que les modifications répétées apportées au cours du processus, ont largement contribué à la disparition du Constellation frégate de classe l’année dernière.

Note de l’éditeur : Au moment où cet article était en cours d’écriture, le Pentagone a annoncé que le secrétaire à la Marine « quittait l’administration, avec effet immédiat » et que le sous-secrétaire Hung Cao prendrait la relève en tant que secrétaire par intérim de la Marine. Aucune raison pour le changement de direction n’a été immédiatement donnée.

Le chef des opérations navales (CNO) Adm. Daryl Caudle et le secrétaire de la Marine John Phelan ont tous deux discuté de la Atout cuirassé de classe, également connu sous le nom de BBG(X), lors de tables rondes distinctes en marge de l’exposition Sea Air Space 2026 de la Ligue navale cette semaine. Le président Donald Trump avait officiellement dévoilé ses plans pour le Atout classe, dont la première devrait actuellement s’appeler USS De défien décembre dernier.

« Je pense que c’est un élément nécessaire à la force » et « je pense que cela apporte une réelle flexibilité à la force », a déclaré à propos de l’effort BBG(X) lors de sa table ronde.

D’après ce que la Marine a partagé jusqu’à présent, le Atout Les navires de guerre de cette classe déplaceront environ 35 000 tonnes, soit à peu près trois fois celle de la dernière sous-variante du Vol III du Arleigh Burke destroyer de classe. Ils mesureront également entre 840 et 880 pieds de long, auront une largeur (le point le plus large de la coque) entre 105 et 115 pieds, et pourront atteindre une vitesse de pointe supérieure à 30 nœuds. L’armement de chacun des navires comprendra un mélange de missiles nucléaires et conventionnels, y compris des types hypersoniques, chargés dans de grands réseaux de systèmes de lancement vertical (VLS). Ils disposeront également d’un railgun électromagnétique, d’une paire de canons navals traditionnels de 5 pouces, d’armes à énergie dirigée par laser et de diverses armes supplémentaires pour la défense rapprochée.

Les responsables de la Marine ont également fourni des détails supplémentaires sur les coûts et le calendrier de production associés au Atout classe lors du déploiement hier du budget proposé du service pour l’exercice 2027. À l’heure actuelle, la Marine envisage de commander le premier de trois de ces grands navires de combat de surface au cours de l’exercice 2028, pour un coût estimé à 17 milliards de dollars. La Marine prévoit actuellement de dépenser 43,5 milliards de dollars pour ce programme au total au cours des cinq prochaines années. À titre de comparaison, les coûts totaux estimés d’approvisionnement pour chacun des trois prochains Gué les porte-avions de cette classe coûtent environ 13 à 15 milliards de dollars.

Le chiffre de 17 milliards de dollars « est la première estimation initiale. Nous verrons où nous nous installerons réellement à mesure que nous aurons surmonté cela et commencerons à rationaliser certains coûts », a noté le secrétaire Phelan lors de sa table ronde à Sea Air Space. « Alors, voyons où nous atterrirons sur ce premier navire, puis quelles économies d’échelle nous amèneront à mesure que nous le parcourrons. »

La Marine a déjà commencé à « parler à deux fournisseurs différents » pour construire le Atout des navires de guerre de classe, a-t-il ajouté. « Ensuite, cela dépendra de la manière dont nous passerons par ce processus de conception avec eux, puis de leur capacité dans leurs chantiers, de ce que nous pensons qu’ils peuvent faire. Parce que nous cherchons vraiment à avancer dans ce domaine et à poser la quille en (20)28. »

Le secrétaire à la Marine et le CNO Caudle ont clairement indiqué que la conception du BBG(X) était toujours en cours d’élaboration. très premières étapes de sa formulation. Les navires devraient également intégrer une multitude de capacités avancées, dont beaucoup, telles que le canon à rail et les armes à énergie dirigée par laser, n’ont pas encore fait leurs preuves, malgré des années de travail pertinent déjà effectué par la Marine.

« Le navire doit être conçu. J’ai donc dû investir de l’argent dans sa recherche et sa conception », a déclaré l’amiral Caudle lors de sa table ronde au Sea Air Space. « C’est vraiment la conception et la mesure dans laquelle je peux tirer parti des efforts précédents, comme les choses que nous avons déjà sur Arleigh Burke et les conceptions DDG(X) qui étaient déjà en préparation.

La Marine a précédemment confirmé que le BBG(X) est le successeur direct du programme de destroyers de nouvelle génération DDG(X). Le service a également déclaré que le nouveau grand avion de combat comble les lacunes apparues avec la conception DDG(X) précédemment prévue, sur laquelle nous reviendrons plus tard.

« Donc, tout cela doit entrer dans un facteur de forme dans lequel nous modifions fondamentalement la capacité, (la) capacité verticale, (et) l’installation électrique et la production d’électricité pour les futures énergies dirigées à grande échelle (armes) et autres munitions qui nécessitent beaucoup de puissance, comme le railgun », a poursuivi Caudle. « Tout cela est donc intégré à cette conception. Et, parce que nous le prenons très au sérieux, nous voulons nous assurer que nous disposons des ressources appropriées appliquées à la conception. »

L’une des « erreurs que nous avons commises auparavant, très franchement », est « que nous avons commencé à construire avant que la conception ne soit suffisamment mature », a ajouté le CNO. « Et nous voulons nous assurer que nous sommes à (sic) au moins un niveau très, très élevé – je n’essaierai pas de donner un pourcentage, mais vous pouvez penser à 80 % ou plus de conception – avant que la première soudure ne soit effectuée. »

Caudle n’a pas explicitement mentionné le Constellation frégate de classe, mais la conception de ce navire était encore en cours de finalisation en avril 2025, près de cinq ans après l’attribution initiale du contrat. Les travaux sur le navire de tête avaient déjà commencé à cette époque. Tout cela bien que la Marine ait explicitement choisi un dérivé d’une frégate en production – la Fregata Europea Multi-Missione (FREMM) franco-italienne – spécifiquement pour aider à réduire les risques et à maintenir le programme sur la bonne voie. Inutile de dire que cela ne s’est pas produit, comme vous pouvez en savoir plus ici.

La Marine a également délibérément utilisé un processus connu sous le nom de « concurrence », qui consiste à démarrer la production sans disposer d’une conception validée, sur d’autres projets de construction navale. La simultanéité a été présentée dans le passé comme une mesure permettant de gagner du temps et des coûts, mais elle a souvent produit des résultats exactement opposés. Cela a eu des impacts particulièrement négatifs sur le plus récent porte-avions opérationnel de la Marine, l’USS. Gerald R. Fordet les deux classes de navires de combat littoral (LCS).

« Écoutez, nous travaillions sur des canons à rail. Nous l’avons en quelque sorte abandonné. Nous avons des (armes) à énergie dirigée que nous testons en ce moment », a également souligné le secrétaire Phelan en termes de travail que la Marine a déjà fait pour développer des capacités clés pour la classe Trump. « Ce sont toutes des choses dans lesquelles nous devons nous améliorer et que nous devons faire. Je pense donc qu’il s’agit simplement de nous assurer que la conception est conçue de manière appropriée, bien verrouillée, puis de faire des compromis lorsque nous décidons où construire ce navire, quand et comment. »

La Marine vient de révéler plus tôt cette année qu’elle avait mené au moins une nouvelle série d’essais de tir réel en utilisant un prototype de canon électromagnétique actuellement au champ de tir de missiles White Sands (WSMR) au Nouveau-Mexique. Au début des années 2020, le service avait suspendu les travaux sur cette arme, du moins publiquement, malgré des développements prometteurs, invoquant des obstacles techniques.

Les responsables de la Marine continuent également de soutenir pleinement les travaux sur les armes à énergie dirigée par laser, malgré les défis persistants liés à leur développement. Le service recherche également activement des armes à énergie dirigée par micro-ondes.

Lors de sa table ronde à Sea Air Space cette semaine, Phelan a déclaré que des discussions étaient en cours sur la possibilité du Atout les navires de guerre de cette classe sont à propulsion nucléaire, même s’il a déclaré que cela était « peu probable » que ce soit le cas. La propulsion nucléaire aurait des impacts majeurs sur la complexité et le coût des navires. Les documents budgétaires de la Marine indiquent que le plan actuel est que le BBG(X) utilise un système de propulsion conventionnel combiné comprenant des générateurs diesel et des turbines à gaz.

La Marine est également encore en train de définir la manière dont elle envisage d’utiliser le Atout des cuirassés de classe opérationnelle, ce qui aura également un impact sur la conception finale. Cela renvoie aux problèmes susmentionnés avec DDG(X) que le service a cités dans le passé. La Marine a déclaré qu’elle était déjà parvenue à un point avec le programme de destroyers de nouvelle génération où elle envisageait de construire deux sous-classes avec des configurations d’armement différentes. Ceci, à son tour, avait soulevé des questions sur les limites que cette ligne d’action aurait imposées à la flexibilité opérationnelle de la classe dans son ensemble.

« C’est quelque chose que nous essayons de comprendre tous les compromis appropriés, puis d’y réfléchir en tant que groupe aéronaval de cuirassés, groupe aéronaval, comment fonctionnent-ils sur différents théâtres », a déclaré Phelan. « Regardez comment nous sommes déployés aujourd’hui et demandez-vous comment un navire comme celui-là pourrait faire pour nous. Si j’avais un navire comme celui-là aujourd’hui, je pourrais le garer au large des côtes du Venezuela, et je n’ai pas besoin d’une tonne de DDG (Arleigh Burke destroyers de classe) pour le soutenir, et je peux alléger un peu la pression sur ceux-ci.

Les commentaires du secrétaire ici correspondent à la façon dont la dernière demande de budget de la Marine décrit le concept opérationnel actuel derrière BBG(X).

« En ajoutant des capacités au plus haut niveau de la combinaison haut-bas de la Golden Fleet, le rôle principal du cuirassé est de lancer des tirs offensifs à grande portée et à longue portée et de servir de plate-forme de commandement et de contrôle avancée robuste et capable de survivre. La taille et la densité énergétique accrues du nouveau cuirassé offrent des avantages essentiels pour la guerre navale future, offrant une plate-forme évolutive avec des capacités distinctes qui améliorent la dissuasion », indique l’élément de ligne du programme. « Ses systèmes avancés permettront de véritables frappes à longue portée avec des armes hypersoniques hébergées dans de nouveaux systèmes de lancement vertical plus grands. Une production d’énergie considérablement accrue, gérée par un système d’alimentation intégré sophistiqué avec un stockage d’énergie de grande capacité, prendra en charge les armes à énergie dirigée critiques comme les lasers à haut rendement et les canons électromagnétiques, réduisant ainsi la dépendance à l’égard de munitions coûteuses à usage unique. «

« De plus, ses tirs navals avancés offrent des options rentables pour la frappe et la défense, et sa capacité à embarquer un état-major de commandement de flotte améliore la capacité de survie en rapprochant les commandants du combat. En tant que plate-forme de commandement et de contrôle flexible pour les plates-formes avec et sans pilote, le cuirassé peut diriger un groupe d’action de surface, s’intégrer à un groupe aéronaval ou opérer de manière autonome pour sécuriser les voies maritimes critiques », poursuit-il. « Pour surmonter les limites de capacité du Arleigh Burke destroyer de classe et les compromis de capacité du DDG(X) précédemment prévu, le cuirassé est conçu spécifiquement pour accueillir ces systèmes d’armes avancés.

Le service ne semble pas avoir jamais fixé d’objectif précis quant au nombre de petits DDG(X) qu’il compte acheter, mais il a été question d’acquérir entre 30 et 50 de ces navires dans les décennies à venir.

Il existe également des problèmes de base industrielle et d’accessibilité financière concernant l’acquisition d’une classe aussi coûteuse de nouveaux navires de combat de grande surface, au milieu des autres priorités de la Marine en matière de construction navale. La capacité de construction navale des États-Unis, ou son absence, est une préoccupation croissante depuis des années, surtout si on la compare à la puissance industrielle de la Chine à cet égard.

« Ce que nous examinons davantage, c’est la construction distribuée de navires en modules (sic; modules), et je pense que c’est un moyen de résoudre ce problème », a déclaré Phelan lors de sa table ronde en réponse à une question directe sur ces problèmes. « Nous allons devoir vraiment améliorer notre capacité à construire des navires. »

« Une stratégie innovante guide la conception et la construction du nouveau cuirassé, centrée sur un flux de travail numérique de pointe. Cela utilise une ingénierie numérique moderne, une conception basée sur l’IA et des pratiques de production avancées pour réduire les coûts et les risques de calendrier. Adoptant les meilleures pratiques de la construction navale coréenne et japonaise, l’approche met l’accent sur une maturité de conception élevée avant le début de la construction, une construction modulaire de précision et une intégration étroite entre les équipes de conception et de production », selon la demande de budget de la Marine pour l’exercice 2027. « Cette approche modulaire et axée sur le numérique permet une construction distribuée sur l’ensemble de la base industrielle, les chantiers navals américains se concentrant sur l’assemblage final et l’intégration. La stratégie est conçue pour stabiliser la main-d’œuvre, accroître la résilience industrielle et fournir la nouvelle capacité de manière plus prévisible et plus abordable. »

Alors que la Marine s’efforce désormais de commander son premier Atout cuirassé de classe au cours de l’année fiscale 2028, et insistant sur le fait qu’il ne commencera pas à fonctionner sans une conception très solide, de plus amples détails sur ces navires de guerre continueront probablement à émerger dans les mois à venir.