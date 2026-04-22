Le plan de Leonardo DRS pour contrer les drones pour la marine américaine

Leonardo DRS a présenté pour la première fois son ensemble d’équipements de mission maritime (M-MEP) intégré sur un navire de surface autonome sans pilote (AUSV). Le M-MEP est une suite de systèmes indépendants de la plate-forme qui sont collectivement conçus pour protéger les navires contre les attaques impliquant un ou plusieurs systèmes aériens sans pilote (UAS) de petite à moyenne taille. Le M-MEP a été présenté sur un USV Seamachine Stormrunner lors de l’événement commercial Sea Air Space 2026 de la Ligue navale, juste à l’extérieur de Washington DC.

Leonardo DRS a adapté sa gamme de systèmes anti-UAS au sol (C-UAS) pour les opérations en mer dans le cadre du projet M-MEP. La conception modulaire, associée à une architecture de système ouverte, permet l’intégration de plusieurs effecteurs cinétiques et non cinétiques, de capteurs définissables par logiciel et de packages de communication. Leonardo DRS affirme que cette flexibilité garantit que les M-MEP restent indépendants de la plate-forme, capables d’être configurés sur une gamme d’USV de petite à grande taille, de différentes tailles allant de 14 pieds de longueur. Les capteurs et effecteurs C-UAS sont conçus pour compléter les capacités navales existantes.

Le système M-MEP utilise des radars actifs et passifs et des systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR), avec une connaissance de la situation facilitée par le traitement des données en temps réel et l’évaluation des menaces, permettant une prise de décision et une réponse plus rapides. Leonardo DRS affirme que le M-MEP utilise une gamme de systèmes de guerre électronique non cinétiques pour perturber et neutraliser activement les systèmes de guidage des UAS, tandis que l’intégration de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle (IA) vise à aider à prédire et à atténuer les menaces émergentes.