Les missiles Patriot PAC-3 équiperont les destroyers de la classe Arleigh Burke de la marine

L’US Navy a confié à Lockheed Martin un contrat formel pour intégrer le missile sol-air Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) au système de combat Aegis. Les principaux navires équipés de l’Aegis de la Marine aujourd’hui sont ses Arleigh Burke destroyers de classe. Le service recherche également un peu plus de 1,73 milliard de dollars pour commander sa toute première tranche de MSE PAC-3, 405 au total, dans le cadre de son budget proposé pour l’exercice 2027.

Conformément à la demande budgétaire de la Marine pour l’exercice 2027, le service considère l’intégration du PAC-3 MSE avec Aegis comme fournissant un moyen supplémentaire d’intercepter « un large éventail de menaces, notamment les missiles balistiques tactiques, les menaces respiratoires, les missiles de croisière et les systèmes aériens sans pilote ». Comme mentionné, Arleigh Burke Les destroyers de classe constituent aujourd’hui la grande majorité des navires de guerre américains équipés du système de combat Aegis. Il existe également un nombre en diminution constante de Ticonderoga croiseurs de classe avec ce système de combat.

Le PAC-3 MSE est en production à grande échelle depuis 2018. L’associer à Aegis « est en préparation, je pense probablement, depuis près de 10 ans », a déclaré Chandra Marshall, vice-présidente et directrice générale de l’unité commerciale Multi-Domain Combat Solutions au sein de la division Rotary and Mission Systems de Lockheed Martin, à notre Jamie Hunter sur le sol de Sea Air Space. Elle a ajouté que l’objectif est désormais que la Marine atteigne sa capacité opérationnelle initiale (COI) avec cette combinaison dans environ 18 mois, ou d’ici la fin de 2027 si le chronomètre démarre maintenant.

« Donc, il y en a deux morceaux. Donc le missile PAC-3, il y a une petite mise à jour pour pouvoir communiquer avec les radars en bande S. Donc, actuellement, il communique avec les radars en bande X. Donc, maintenant, avec cette mise à jour, il sera capable de communiquer à la fois avec les bandes S et X », a expliqué Marshall. « Et puis nous devons intégrer le PAC-3 en tant que type de missile avec le système de combat Aegis. »

« Nous avons une architecture très ouverte (avec Aegis), donc la façon dont nous composons tout nous donne l’impression que c’est un putt très court pour l’intégration Aegis du missile PAC-3 », a-t-elle ajouté. « Ce sera donc juste un autre missile dans l’inventaire pour que la Marine puisse se diversifier en fonction de la menace. »

Aucune modification du Mk 41 VLS – un autre produit de Lockheed Martin – n’est prévue ou requise dans le cadre de l’intégration du PAC-3 MSE. Des travaux sont en cours pour adapter les intercepteurs en cartouches de lancement, leur permettant de s’insérer directement dans les cellules Mk 41 existantes. Mesurant un peu plus de 17 pieds de long, le PAC-3 MSE devrait s’adapter aux versions plus courtes dites tactiques du Mk 41, ainsi qu’à une version avec des cellules à longueur de frappe plus longue.

Lockheed Martin a déclaré dans le passé que chaque cartouche contiendrait un seul missile PAC-3 MSE. Avec une largeur d’environ 11 pouces, le PAC-3 MSE représente un peu plus de la moitié du diamètre maximum disponible dans une cellule Mk 41. Cela soulève la question de savoir si les futurs conteneurs pourraient être conçus pour contenir plusieurs intercepteurs, ce qui donnerait aux navires une profondeur de chargeur supplémentaire précieuse.

Du point de vue des capacités, le PAC-3 MSE est généralement comparé aux missiles sol-air SM-2 de l’arsenal actuel de la Marine. En termes de missiles pouvant être tirés via le Mk 41, le SM-2 est une capacité anti-aérienne de niveau intermédiaire qui se situe entre les missiles Sea Sparrow évolués RIM-162 (ESSM; qui peuvent également être regroupés en quatre dans une seule cellule) à plus courte portée et les SM-6 et SM-3 de niveau supérieur. Le SM-6 est une arme polyvalente qui peut également être utilisée contre des cibles terrestres et maritimes. Les SM-3, dont il existe aujourd’hui plusieurs variantes en service, sont spécifiquement conçus comme intercepteurs de missiles anti-balistiques.

Pour la Marine, le PAC-3 MSE présente également d’importants avantages en termes de logistique, de coûts et de chaîne d’approvisionnement. Le dernier conflit avec l’Iran n’a fait que souligner les inquiétudes de longue date concernant les dépenses américaines en munitions, en particulier en ce qui concerne les intercepteurs anti-aériens. Un combat à grande échelle et haut de gamme avec un adversaire quasi-égal comme la Chine exercerait une pression bien plus forte sur les stocks de munitions et sur la base industrielle américaine qui s’efforce de les reconstituer. En tant que tel, ce serait une aubaine pour la Marine de disposer d’un flux supplémentaire d’intercepteurs pour armer ses navires de guerre.

Comme indiqué, la Marine s’apprête déjà à acheter des centaines de ce que les documents appellent actuellement le missile « PAC-3 MSE / Navy », ainsi que des cartouches de lancement. La demande de budget du service pour l’exercice 2027 estime le coût unitaire de chaque missile à 4,05 millions de dollars. La cartouche ajoute 200 000 $ supplémentaires au prix. Le budget proposé par l’armée pour l’exercice 2027 indique que le coût unitaire des MSE PAC-3 standard est désormais passé à 5,3 millions de dollars. Les raisons exactes de l’écart de coût entre les versions Army et Navy ne sont pas claires.

« Les quantités et le coût unitaire sont des estimations basées sur les prix du contrat de l’armée américaine. Les quantités et le coût unitaire seront ajustés en fonction de l’attribution des DoN CLIN (Department of Navy Contract Line Item Numbers) sur le contrat de l’ARMÉE en exécution et du coût final des composants de la Marine (radio, cartouche, etc.) », selon la dernière demande budgétaire de la Marine.

À 4,05 millions de dollars, les MSE PAC-3 de la Marine seront légèrement moins chers par missile que la version Block IA du SM-6. La dernière demande de budget du service évalue le coût unitaire de ces derniers missiles à 4,348 millions de dollars. Le coût d’une variante Block IIICU de la génération actuelle du SM-2 n’est pas clair, étant donné qu’ils ont souvent été achetés en tant que mises à niveau de blocs IIIC existants plutôt que de missiles de nouvelle production. Historiquement, le prix moyen d’un SM-3 Block IIIC était d’environ 3,6 millions de dollars.

« En tirant parti du contrat de production à grand volume du PAC-3 MSE de l’Armée, la Marine parvient à éviter des coûts importants grâce à des économies d’échelle, car le prix unitaire diminue avec de plus grandes quantités », notent également les derniers documents budgétaires de la Marine.

Lockheed Martin a annoncé en janvier avoir conclu un accord avec le gouvernement américain pour augmenter la production annuelle de PAC-3 MSE, pour les clients nationaux et étrangers, de 600 à 2 000 missiles. La semaine dernière, la société a reçu un contrat pour contribuer à accélérer encore la production de ces missiles. Tout cela pourrait contribuer à réduire le coût unitaire des missiles à l’avenir, ainsi qu’à accélérer leur livraison.

Il convient de souligner ici que les performances du PAC-3 MSE au Moyen-Orient, ainsi qu’en Ukraine ces dernières années, ont également entraîné une augmentation significative de la demande de la part de l’armée américaine, ainsi que des opérateurs étrangers de Patriot. La base globale d’utilisateurs de Patriot est également en expansion.

L’ajout de la Marine à l’ensemble augmentera cette demande, même avec l’accélération de la production, et pourrait aggraver les inquiétudes déjà croissantes concernant les retards de production. L’intégration du PAC-3 avec Aegis et le Mk 41 VLS pourrait également susciter un intérêt supplémentaire de la part d’autres marines du monde qui possèdent des navires équipés de ce système de combat et/ou de ces lanceurs.

Reuters a rapporté la semaine dernière que des responsables américains avaient informé leurs alliés et partenaires en Europe que les livraisons de munitions non spécifiées pourraient désormais être retardées en raison des besoins américains liés à la guerre avec l’Iran. En ce qui concerne le PAC-3 MSE, les documents budgétaires publiés aujourd’hui par l’armée ne semblent au moins montrer aucun changement dans le calendrier de livraison pour les clients étrangers.

🇺🇸 Les États-Unis réordonnent-ils les livraisons programmées de PAC-3 MSE des clients FMS vers l’inventaire de l’armée américaine ?

Les J-books disent non. En fait, les clients FMS devraient recevoir la majorité de la production.

Calendrier de livraison inchangé par rapport à l’année dernière. Seulement 252 missiles de… pic.twitter.com/iZdXlAYQ82 – Colby Badhwar (@ColbyBadhwar) 21 avril 2026

Indépendamment de l’un de ces problèmes, la Marine s’efforce désormais d’intégrer le PAC-3 MSE à Aegis et au Mk 41 VLS.

Jamie Hunter a contribué à cette histoire.