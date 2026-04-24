Le turbopropulseur ukrainien An-28, chasseur de drones, lance désormais des drones intercepteurs

Les avions utilitaires bi-turbopropulseurs Antonov An-28 Cash, qui ont tué Shahed, sont désormais des drones intercepteurs à lancement aérien pour fournir un autre moyen de vaincre leurs cibles. Il s’agit de l’un des derniers développements dans la bataille de l’Ukraine contre les drones d’attaque unidirectionnels à longue portée russes, une bataille qui a vu chaque partie introduire de nouvelles technologies et contre-mesures dans ce qui est devenu l’un des aspects les plus rapides du conflit.

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⚡️Le légendaire An-28 civil ukrainien, modifié en « chasseur Shahed » avec plus de 150 victoires confirmées, a désormais été adapté pour lancer des drones intercepteurs en vol. pic.twitter.com/aAv3by9gLA — Chat spécial Kherson 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 23 avril 2026

La vidéo de l’An-28 armé de drones intercepteurs a apparemment été publiée pour la première fois par le pilote et volontaire ukrainien Tymur Fatkullin, qui a déjà documenté d’autres initiatives aériennes improvisées, notamment l’utilisation du Minigun M134 de type Gatling à six canons pour faire exploser des drones russes.

Dans cette nouvelle itération, l’An-28 est doté de points d’attache sous les ailes sur lesquels sont montés deux types de drones intercepteurs de fabrication ukrainienne, le SkyFall P1-Sun et le Merops AS-3 Surveyor. Plus tôt ce mois-ci, nous avons écrit sur la façon dont les drones Merops ont été utilisés efficacement par l’armée américaine pour contrer les attaques iraniennes du Shahed au Moyen-Orient.

Parallèlement à la vidéo, Fatkullin a fourni le récit suivant :

« Intercepteur P1-Sun lancé depuis un avion contre des Shaheds hostiles. Cette méthode s’est déjà révélée efficace dans des conditions de combat réelles. Nous avons également testé plusieurs autres drones intercepteurs lors de vols d’entraînement. On pourrait appeler cela un missile air-air bon marché. »

Fatkullin a également ajouté qu’à ce stade, l’An-28 avait en outre abattu 222 drones russes à l’aide de canons.

Un avion de ligne An-28 armé de miniguns abat des drones russes au-dessus de l’Ukraine, a révélé TF1 française. L’équipage est composé de volontaires civils qui ont déjà détruit près de 150 drones lors de missions de défense aérienne. #Ukraine pic.twitter.com/x1E921TPT2 – NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) 5 février 2026

Comme nous l’avons déjà signalé, l’Ukraine utilise depuis un certain temps avec succès plusieurs drones produits localement pour contrer les Shaheds russes.

Le P1-Sun et l’AS-3 Surveyor sont de petits drones relativement peu coûteux, spécialement conçus pour parcourir le ciel et intercepter les drones d’attaque unidirectionnelle à longue portée.

Dans le cas du P1-Sun, celui-ci utilise une cellule modulaire imprimée en 3D, peut opérer à des altitudes allant jusqu’à 16 400 pieds (5 000 mètres) et atteindre des vitesses allant jusqu’à 280 miles par heure (450 km/h). C’est suffisant pour intercepter des drones à réaction tels que le russe Geran-3, dans certaines circonstances.

Pendant ce temps, l’AS-3 Surveyor est une option un peu plus chère et plus performante, destinée à être utilisée contre les menaces haut de gamme. Ces intercepteurs peuvent fonctionner de manière autonome ou être pilotés à distance et sont équipés de capteurs embarqués pour le suivi des cibles. L’intercepteur transporte une ogive explosive et détruit les cibles soit par collision directe, soit par détonation de proximité.

Une vidéo montre l’AS-3 Surveyor lors d’une démonstration de tir réel en Pologne en novembre 2025 :

Selon l’armée américaine, un seul exemplaire de drone fabriqué par Merops coûte environ 15 000 dollars, avec la possibilité de réduire ce montant entre 3 000 et 5 000 dollars si la production est augmentée. Cela se compare au coût estimé entre 30 000 et 50 000 dollars pour un Shahed. À condition que les drones intercepteurs soient efficaces, les arguments économiques sont très convaincants.

Le lancement de drones intercepteurs depuis un avion présente de nombreux avantages. L’An-28 est capable de rapprocher le drone intercepteur de la cible et d’utiliser ses propres capteurs pour aider à les localiser. Comme nous l’avons signalé par le passé, l’équipage de l’An-28 s’appuie dans un premier temps sur les contrôleurs aériens pour le guider vers la zone où l’on sait que les drones volent. L’un des membres de l’équipage est un « caméraman » qui surveille le flux d’une caméra infrarouge. Les membres de l’équipage disposent également de lunettes de vision nocturne (LVN) pour repérer les drones principalement nocturnes.

Le turbopropulseur offre également un temps d’attente important pour les patrouilles anti-drones permanentes, qui peuvent être installées comme écran là où elles sont les plus avantageuses. Dans le même temps, le lancement du drone depuis les airs réduit le temps de réponse. Le lancement en hauteur donne au drone intercepteur une altitude et une portée supplémentaires.

Il y a aussi l’avantage de disposer d’un choix d’armes (différents types de drones, de canons et potentiellement aussi de roquettes) pour répondre aux diverses menaces de drones.

En outre, la capacité de décollage et d’atterrissage courts (STOL) de l’An-28 le rend idéal pour opérer à l’intérieur et à l’extérieur de pistes d’atterrissage plus courtes et plus austères, du type de celles que l’Ukraine utilise largement dans le conflit avec la Russie.

Cette menace ne fera que croître. La Russie, comme nous l’avons noté précédemment, fabrique désormais 2 000 drones Shahed/Geran par mois et a annoncé son intention de presque tripler ce chiffre.

Les drones intercepteurs se sont déjà imposés comme une option beaucoup plus rentable par rapport aux intercepteurs de missiles sol-air comme le système Patriot, et aux missiles encore moins chers et moins avancés lorsqu’il s’agit de contrer les drones de type Shahed. Bien que ces drones n’aient pas la charge utile et la portée des munitions haut de gamme, ils peuvent être déployés en grand nombre, ce qui leur permet de couvrir de vastes zones. Ceci, à son tour, contribue à préserver l’offre limitée d’intercepteurs plus sophistiqués et à inverser la dynamique défavorable des coûts entre les cibles et les systèmes défensifs. Néanmoins, ces solutions sont plus efficaces lorsqu’elles sont intégrées dans une défense à plusieurs niveaux, en particulier pour protéger les sites de grande valeur et les infrastructures critiques.

La petite taille des drones intercepteurs les rend également adaptés à l’armement d’avions plus légers, avec ou sans équipage. L’Ukraine utilise déjà des drones « mères », tandis que des hélicoptères et même des entraîneurs à hélices Yakovlev Yak-52 armés de canons, également utilisés pour chasser les drones, pourraient potentiellement les transporter sous leurs ailes. Déjà, les avions légers et les hélicoptères seraient responsables de la destruction de 10 à 12 % de tous les drones revendiqués par la défense aérienne ukrainienne de toutes sortes.

Il n’est pas difficile de voir comment ce concept pourrait évoluer rapidement et être exécuté de manière encore plus efficace et efficiente grâce à une meilleure technologie. Par exemple, avoir des MQ-9 Reapers chargés de ces drones et équipés d’un radar air-air permettrait de créer une sorte d’avion de piquetage à longue portée et à longue endurance. Dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, les garer entre la péninsule arabique et l’Iran, au-dessus du golfe Persique et du golfe d’Oman, pourrait grandement contribuer à arrêter l’arrivée des drones Shahed-136 et autres drones d’attaque à sens unique, pour une infime fraction du coût des missiles sol-air.

Armer les avions avec équipage de drones intercepteurs est la dernière expression de l’arsenal anti-drones en développement rapide de l’Ukraine. Si cela s’avère efficace, nous verrons probablement son adoption plus large. Après tout, tout ce qui contribuerait à changer la donne pour l’Ukraine dans la guerre des drones serait probablement adopté avec enthousiasme.