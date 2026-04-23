Un pilote du MH-60S de l’US Navy parle de ses rôles dans plusieurs missions lors de la visite du Seahawk

Le MH-60S est un hélicoptère maritime polyvalent multimission de transport moyen conçu pour un large éventail de missions, telles que le ravitaillement vertical (VERTREP) en mer, la recherche et le sauvetage, la lutte contre les mines aéroportées, la guerre anti-surface et la guerre électronique.

L’US Navy exploite à la fois les variantes MH-60S et MH-60R du H-60 ​​et les deux partagent une cellule commune, des groupes motopropulseurs General Electric T700 et de nombreux éléments avioniques, permettant une logistique, une maintenance et une formation rationalisées à travers la flotte tout en permettant à chaque variante d’être personnalisée pour des rôles opérationnels distincts. Le MH-60R est principalement configuré pour la guerre anti-sous-marine (ASW), mais il possède également des capacités de guerre anti-surface (ASuW) et a été utilisé pour abattre des drones.

Le MH-60S est doté d’un cockpit en verre moderne, de deux moteurs General Electric T700‑GE‑401C et d’une suite de systèmes de mission flexible et modulaire qui prend en charge des charges utiles interchangeables, des réservoirs de carburant internes et des ensembles de mission avancés.

Regardez la vidéo complète de présentation du MH-60S ci-dessous :