Les Marines réalisent qu’ils ne peuvent pas compter uniquement sur l’armée pour la défense contre les missiles balistiques

Barclay est actuellement chef de la branche d’intégration des systèmes de commandement et de contrôle aériens maritimes (MACCS) au sein de la division des éléments de combat de l’aviation du bureau de développement et d’intégration du combat du service. Son portefeuille comprend les besoins de l’ensemble du service en matière de défense aérienne et antimissile.

« Nous savons que notre ancien capteur était capable de le faire, mais ce n’était pas vraiment une exigence », a ajouté Barclay. « Ce que nous devons déterminer, c’est si (se défendre contre) un (missile) balistique de théâtre comme un SRBM (missile balistique à courte portée) ou un MRBM (missile balistique à moyenne portée) est une exigence pour le Corps des Marines ? Je dirais que c’est probablement le cas. »

« En fin de compte, je ne pense pas que l’armée disposera de suffisamment de capacités là où nous opérons pour réellement statuer sur cette menace », a-t-il poursuivi. « Donc, je pense que nous devons y réfléchir sérieusement, et c’est ce que nous avons l’intention de faire au cours de l’année prochaine. »

Pour prendre rapidement du recul, la principale arme anti-aérienne polyvalente basée au sol du Corps des Marines est aujourd’hui le missile sol-air à recherche de chaleur à courte portée Stinger. Le service présente actuellement Stinger dans une configuration de système de défense aérienne portable (MANPADS) utilisant des lanceurs tirés à l’épaule, ainsi que intégré aux véhicules de défense aérienne Avenger basés sur Humvee. Stinger offre une capacité de défense ponctuelle contre les avions à voilure fixe, les hélicoptères, les drones et certains types de missiles de croisière.

Les Marines espèrent également atteindre leur capacité opérationnelle initiale cette année avec une nouvelle capacité d’interception à moyenne portée (MRIC), qui est une variante spécifique au service du système israélien Iron Dome. MRIC utilise une version fabriquée aux États-Unis de l’intercepteur Tamir d’Iron Dome, appelé SkyHunter, et un lanceur mobile routier basé sur une remorque. Chaque lanceur peut accueillir jusqu’à 20 intercepteurs, préchargés dans des cartouches individuelles, à la fois. Le système utilise des capteurs externes pour repérer et suivre les cibles et repérer les missiles pour les intercepter. Les radars orientés tâches sol/air (G/ATOR) AN/TPS-80 existants du Corps ont été présentés comme le capteur principal du MRIC.

« La cible principale fixée pour le MRIC est les missiles de croisière et votre application (anti-)aérienne haut de gamme du groupe 5, ainsi que les aspects de type voilure tournante et à voilure fixe », a expliqué le colonel de la marine Andrew Konicki, responsable du programme du service pour la défense aérienne au sol et autre membre du panel d’hier à Modern Day Marine. Le MRIC « peut s’attaquer au Groupe 3, car il s’agit probablement d’un décalage en termes de munitions par rapport à ce qu’il vise. Il se concentre donc principalement sur cette menace croissante, ou cette menace haut de gamme, pour ainsi dire, dans le cadre de cette application intégrée de défense antimissile aérienne et de cette pièce de défense par couches. »

Les groupes 3 et 5 font ici référence à différentes catégories de systèmes aériens sans équipage. L’armée américaine définit le groupe 5 comme étant constitué de drones dont le poids maximum est supérieur à 1 320 livres et qui peuvent voler au-dessus de 18 000 pieds. Le MQ-9 Reaper est un exemple couramment utilisé d’avion sans équipage du Groupe 5. Les drones appartenant au groupe 3 ont un poids maximum compris entre 56 et 1 320 livres, peuvent fonctionner à des altitudes comprises entre 3 500 et 18 000 pieds et atteindre des vitesses de pointe allant jusqu’à 250 nœuds. Le groupe 3 est très large, mais comprend notamment le désormais tristement célèbre drone kamikaze iranien à longue portée Shahed 136, ainsi que le nombre croissant de variantes et de dérivés de celui-ci.

La mention par le lieutenant-colonel Robert Barclay d’une capacité antérieure non spécifiée de défense antimissile balistique des Marines semble très probablement être une référence au système de missile sol-air à moyenne portée HAWK. Le service a retiré HAWK dans les années 1990, mais des versions du système restent utilisées ailleurs dans le monde, notamment en Ukraine. HAWK a utilisé un mélange évolutif de radars pour l’acquisition et l’engagement de cibles depuis l’introduction du système dans les années 1950, comme vous pouvez en savoir plus ici. Des intercepteurs HAWK améliorés ont également été développés, y compris des variantes explicitement destinées à offrir une capacité rudimentaire de missile anti-balistique.

La vidéo ci-dessous montre les systèmes HAWK en service en Ukraine.

Barclay n’a pas précisé quel niveau de capacité de défense antimissile balistique le Corps des Marines pourrait envisager d’atteindre à l’avenir. Au cours de la dernière année, des rapports ont fait état d’Israël utilisant le Dôme de Fer contre l’arrivée de missiles balistiques iraniens en phase terminale. Cependant, l’efficacité du système contre les missiles balistiques de toute sorte, qu’il n’a jamais été conçu pour intercepter, et la possibilité pour les Marines d’utiliser le MRIC dans ce rôle, restent floues.

Aujourd’hui, le principal outil permettant de fournir une défense antimissile balistique de théâtre au sol dans l’ensemble des forces armées américaines est le système de missiles sol-air Patriot de l’armée. L’armée exploite également le système de défense de zone terminale à haute altitude (THAAD), qui offre une capacité de défense antimissile balistique haut de gamme sur Patriot. Patriot et THAAD ne sont capables d’intercepter les menaces balistiques entrantes que pendant leur phase terminale finale.

Le dernier conflit avec l’Iran a relancé les discussions sur la capacité inquiétante et limitée de l’armée à répondre aux besoins opérationnels en matière de défense antimissile balistique, ainsi qu’en matière de protection contre d’autres menaces aériennes. Entre février et avril, les forces iraniennes ont lancé des attaques répétées de missiles et de drones sur des bases clés du Moyen-Orient. Ils ont réussi dans de nombreux cas à cibler des ressources militaires de grande valeur, notamment des avions stationnés au sol et des radars de défense aérienne et antimissile.

📸 Al Jazeera montre un radar d’alerte précoce AN/FPS-132 fortement endommagé sur la base aérienne d’Al Udeid au Qatar, un système clé de détection de missiles balistiques américains.

Le radar d’alerte précoce AN/FPS-132 de la base aérienne d’Al Udeid au Qatar est un système d’alerte de missiles construit aux États-Unis pour 1,1 milliard de dollars qui détecte… pic.twitter.com/RcmvQff2Is – Rapport de conflit (@clashreport) 10 avril 2026

Le conflit avec l’Iran a également mis en lumière les inquiétudes concernant l’ampleur des stocks américains d’intercepteurs de défense aérienne et antimissile et la capacité de les reconstituer rapidement. La pression sur les unités Patriot et THAAD serait encore plus prononcée dans un combat de haut niveau, comme celui mené à travers les vastes étendues du Pacifique contre la Chine.

L’armée a tenté de prendre des mesures pour remédier à ces problèmes, notamment en s’efforçant actuellement d’augmenter la taille et les capacités de la force Patriot. L’armée américaine, dans son ensemble, a poussé l’industrie à accroître sa capacité à produire des intercepteurs de défense aérienne et antimissile, ainsi que d’autres munitions critiques. Dans le même temps, il faudra des années pour atteindre pleinement ces objectifs.

Pourtant, comme l’a noté hier le lieutenant-colonel Barclay, des questions subsistent sur la capacité de défense aérienne et antimissile de l’armée, en particulier dans le contexte de la vision plus large du Corps des Marines pour les opérations futures. L’objectif principal actuel du service est la préparation d’opérations expéditionnaires et distribuées impliquant le déploiement et le redéploiement relativement rapides de forces entre des emplacements d’opérations avancés qui pourraient être bien à la portée des frappes ennemies à distance. Les Marines, comme les autres services, disposent également de grandes installations établies qui devraient être défendues dans tout scénario de conflit majeur.

L’un des missiles balistiques lancés il y a peu par l’Iran sur le centre d’Israël transportait une ogive de bombe à fragmentation, montrent des images. pic.twitter.com/kaIdFcyKuj – Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) 24 mars 2026

Attaque iranienne de MRBM sur le centre d’Israël il y a quelques instants à l’aide d’une grosse ogive d’armes à sous-munitions. pic.twitter.com/txPMnGT7UQ – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 5 mars 2026

La Chine, en particulier, continue de développer son arsenal déjà diversifié de missiles balistiques. Plus tôt ce mois-ci, la Corée du Nord a également testé un missile balistique doté d’une nouvelle tête militaire à sous-munitions. Ces développements ne sont que quelques exemples d’une augmentation plus large du développement de missiles balistiques à l’échelle mondiale ces dernières années. Ces capacités continuent de proliférer au profit des armées des États-nations de plus petite taille et même des acteurs non étatiques.

« Le but du tir d’essai est de vérifier les caractéristiques et la puissance de l’ogive de bombe à fragmentation et de l’ogive de mine à fragmentation appliquée au missile balistique tactique. » pic.twitter.com/cem3NwYpAC – Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 19 avril 2026

Les missiles balistiques ne constitueraient qu’une partie de la menace dans tout futur combat de haut niveau. Le développement de nouvelles armes hypersoniques ainsi que de missiles de croisière avancés se poursuit dans le monde entier. Il y a également eu une explosion du développement et de l’adoption de drones d’attaque unidirectionnels à longue portée comme le Shahed 136 susmentionné, une tendance qui inclut désormais également les États-Unis.

« Je dirais que l’adversaire ne se contentera pas de vous lancer des drones. Nous aurons d’autres menaces à l’avenir », a souligné le lieutenant-colonel Barcley lors du panel d’hier, axé principalement sur les efforts en cours pour contrer les menaces aériennes sans équipage. « Vous allez probablement voir des TBM (missiles balistiques de théâtre), des missiles balistiques, s’abattre sur vous également dans divers autres types de menaces. »

En gardant tout cela à l’esprit, une nouvelle capacité organique de missiles balistiques de théâtre pourrait désormais se profiler à l’horizon pour le Corps des Marines des États-Unis.