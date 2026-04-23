L’USS Spruance fait exploser un navire avec son canon de pont est une première en près de quatre décennies

Un navire de guerre américain heurtant un autre navire avec son canon de pont est un phénomène très rare à l’époque moderne. Quand le Arleigh Burke destroyer lance-missiles de classe USS Spruce a ouvert le feu sur un cargo iranien Touska le 19 avril, avec son canon MK 45 de 5 pouces, c’était la première fois depuis près de quatre décennies qu’une telle chose se produisait. En fait, l’incident précédent s’est produit il y a presque exactement 38 ans jour pour jour dans le même voisinage et contre le même ennemi.

« D’après ce que nous suivons, le dernier cas irréfutable connu d’un navire de la marine tirant avec son canon de pont sur un autre navire remonte au 18 avril 1988, lors de l’opération Praying Mantis », nous a déclaré un responsable de la marine américaine, faisant référence à un duel entre les marines américaine et iranienne dans le golfe Persique.

C’est alors que le Belknap croiseur lance-missiles de classe USS Wainwright, Knox escorte de destroyer de classe USS Bagley et le Olivier Hazard Perry frégate lance-missiles de classe USS Simpson tous ont tiré sur l’Iranien Karman navire d’attaque rapide de classe IRIS Joshan.

En plus de lancer des missiles antinavires sur le navire iranien, le Wainwright et Bagley engagé le Joshan avec des canons de pont de 5 pouces tandis que le Simpson a utilisé son 3 pouces, a noté le responsable. Les trois navires appartenaient à ce qui était alors connu sous le nom de Surface Action Group (SAG) Charlie.

Praying Mantis faisait partie de l’opération Ernest Will, beaucoup plus vaste, qui a débuté en 1987 lorsque les forces irakiennes et iraniennes ont intensifié leurs attaques contre les navires marchands dans le golfe Persique au cours des dernières étapes de la guerre Iran-Irak.

Ernest Will a impliqué le changement de pavillon des pétroliers koweïtiens sous la bannière américaine, leur permettant ainsi d’être escortés par des navires de la marine américaine. En juillet 1987, lors de la première escorte de ce type, l’un de ces navires a heurté une mine, déclenchant une réaction en chaîne d’événements qui ont conduit à Praying Mantis. Cette opération était une réponse à la Olivier Hazard Perry frégate lance-missiles de classe USS Samuel B.Roberts frapper une mine iranienne.

La détonation de la mine contre le Roberts « a fait un immense trou dans la coque du navire », selon un historique de l’incident de la Marine. « Dix marins de Samuel B.Roberts a été grièvement blessé. Quatre ont été grièvement brûlés. Le commandant Paul X. Rinn a également été blessé. Le navire aurait dû couler, mais grâce à un effort extraordinaire de contrôle des avaries de la part d’un équipage extrêmement bien entraîné, Samuel B.Roberts a été maintenu à flot.

« La réponse américaine a été féroce », poursuit l’histoire de la Marine. « L’opération Praying Mantis était la plus grande des cinq actions majeures de surface de la marine américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. C’était la première, et jusqu’à présent la seule, où la marine américaine échangeait des tirs de missiles sol-sol avec un ennemi, et cela a abouti au plus grand navire de guerre coulé par la marine américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. »

A 10h48 heure locale, « une frégate iranienne en approche, Joshana été identifié », selon Réseau des médias de défense. « Le Joshan ignoré trois avertissements émis par le Wainwrightet a lancé un missile Harpoon qui a raté de peu le croiseur.

Les navires du groupe d’action de surface de l’US Navy ont riposté avec des missiles SM-1 et Harpoon, endommageant gravement le Joshan. La frégate en feu a ensuite été coulée sous des coups de feu.

Le Joshan n’était pas le seul actif iranien touché ce jour-là.

« Au cours de l’opération d’une journée, la marine américaine a détruit deux plates-formes de surveillance iraniennes, coulé deux de leurs navires et gravement endommagé un autre », selon un historique de l’événement de la marine.

Praying Mantis a contribué à changer le cours des événements.

« Piqué par ses défaites, l’Iran a réduit ses attaques contre les navires marchands après les réponses américaines », a noté le Modern Warfare Institute de West Point.

Alors que le Spruce attaque contre le Touska C’est la première fois que la Marine utilise un canon de pont sur un autre navire depuis lors, il y a plus de différences que de similitudes entre ces engagements.

Le Touska est un cargo civil non armé qui tentait d’échapper au blocus imposé par la marine sur les ports iraniens. Alors que le Spruce’Le pistolet a fait un trou dans TouskaDans la salle des machines, le navire n’a pas coulé, mais a été arraisonné et saisi. La grande majorité de la marine iranienne a été détruite lors d’Epic Fury, ne laissant qu’une panoplie de petits vaisseaux d’attaque, mais rien de la taille de la flotte. Joshan toujours à flot.

Vous pouvez voir la vidéo du Touska touché avec un pistolet de 5 pouces ci-dessous:

Voici un fichier vidéo d’un destroyer de classe Arleigh Burke tirant avec son canon de 5 pouces :

Le Touska Cette rencontre ne semble pas avoir le même effet sur l’Iran que Praying Mantis. Au contraire, comme nous l’avons noté précédemment, pour au moins certaines factions au sein de la structure fragmentée du pouvoir iranien, cela a renforcé la détermination de ne pas s’engager dans un deuxième cycle de négociations pour mettre fin à la guerre. Bien que Trump ait prolongé le délai pour un cessez-le-feu, l’Iran n’a pas encore indiqué qu’il reviendrait à la table des négociations.

L’Iran, appelant le Touska incident, un acte de piraterie, a exigé la restitution du navire et de son équipage et a menacé de représailles. Mais cela n’est pas encore arrivé.

Quoi qu’il en soit, nous savons maintenant que la dernière fois que l’US Navy a utilisé l’un de ses canons du pont principal contre un autre navire en colère, c’était il y a 38 ans.