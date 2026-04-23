Se précipiter pour armer les groupes aéronavals de missiles Hellfire pour la défense anti-drone révélée par la marine

Les dangers que représentent les drones, y compris pour les navires de guerre de la Marine, ne sont pas nouveaux. Pourtant, les expériences du service au cours des dernières années lors d’opérations dans et autour de la mer Rouge, ainsi que contre l’Iran, ont clairement fait comprendre le besoin crucial de davantage de défenses à bord des navires contre les menaces aériennes sans équipage.

« Un financement supplémentaire a été fourni pour déployer rapidement des solutions CUAS (Counter-Unmanned Aerial Systems) pour le Gerald R Ford Carrier Strike Group (CSG), qui comprenait l’achat de lanceurs Longbow Hellfire, de lanceurs Coyote et les travaux d’installation/intégration », selon un élément de la demande de budget de la Marine pour l’exercice 2027, que le service a déployé dans son intégralité plus tôt cette semaine. « Un financement a également été fourni pour déployer rapidement des solutions CUAS sur le CSG Theodore Roosevelt afin d’inclure les lanceurs Longbow Hellfire, les lanceurs Coyote et les travaux d’installation/intégration. »

«Le financement des exercices 2024 et 2025 (années fiscales 2024 et 2025) a été utilisé pour déployer rapidement des solutions CUAS pour le Gerald R Ford Carrier Strike Group (CSG) et le Theodore Roosevelt CSG, qui comprenaient l’achat de lanceurs Longbow Hellfire, l’achat de lanceurs Coyote, les installations et les travaux d’intégration», notent également les documents budgétaires récemment publiés.

Le même poste est présent dans le budget proposé par la Marine pour l’exercice 2026, mais ne fait aucune mention des efforts d’intégration de Hellfire ou de Coyote. Un premier type de lanceur naval pour Coyote a été vu pour la première fois sur Arleigh Burke destroyers de classe affectés au groupe aéronaval Gerald R. Ford l’année dernière, et nous reviendrons sur les développements sur ce front plus tard.

Le Longbow Hellfire, guidé par radar à ondes millimétriques, qui porte également la désignation AGM-114L, possède une capacité démontrée de contre-drone, ainsi que la capacité de frapper des cibles sur terre ou en mer. La Marine a déjà annoncé des modifications à son Liberté classe Littoral Combat Ships (LCS) pour leur permettre d’engager des menaces aériennes sans équipage avec des AGM-114L tirés à partir de lanceurs spécialement conçus pour ces navires. Cependant, les LCS ne font pas partie d’un groupe aéronaval typique. En surface, les porte-avions de la Marine sont généralement escortés par un mélange de Ticonderoga croiseurs de classe et Arleigh Burke destroyers de classe.

En juin 2025, Nouvelles navales a signalé que deux Arleigh Burke destroyers de classe – l’USS Jason Dunham et USS Les Sullivans – avait déjà participé aux tests de diverses nouvelles capacités, notamment Longbow Hellfire dans le rôle de contre-drone. Aucun de ces navires n’était affecté aux CSG Gerald R Ford ou Theodore Roosevelt à cette époque. Aucun détail spécifique n’était alors disponible sur ce en quoi consistait l’intégration de l’AGM-114L.

En mars, Lockheed Martin a dévoilé un lanceur conteneurisé Hellfire appelé Grizzly, dont le développement a débuté l’année dernière. À l’époque, l’entreprise disait Grizzly pourrait être adapté pour une utilisation à bord des navires.

En passant, la Marine a évoqué un lanceur de contre-drones conteneurisé capable de contenir jusqu’à 48 Hellfire comme étant une future option d’armement pour ses prochaines frégates FF(X). Rien n’indique toutefois qu’il s’agit désormais d’une capacité opérationnelle.

Lockheed Martin a également développé une capacité de lancement embarquée pour son missile air-sol conjoint AGM-179 (JAGM), dérivé de la variante à guidage laser AGM-114R du Hellfire. Depuis plus d’un an, l’entreprise expose publiquement une maquette d’un Arleigh Burke destroyer de classe équipé de six lanceurs JAGM Quad à quatre cellules (JQL; chacal prononcé). Dans le même temps, rien n’indique jusqu’à présent que la Marine s’apprête activement à déployer ces lanceurs sur des navires de cette classe.

Hellfire, en général, a une longue histoire d’intégration sur une grande variété de plates-formes, y compris des hélicoptères et des véhicules terrestres. Un lanceur sur trépied existe même pour les variantes du missile à guidage laser.

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant que le Longbow Hellfire, dans certaines configurations, constitue une option immédiate intéressante pour la Marine afin de contribuer à renforcer les défenses à bord des navires contre les menaces toujours croissantes des drones.

Comme le notent les derniers documents budgétaires de la Marine, le service s’efforce également d’ajouter d’autres intercepteurs anti-drones à ses navires, tels que le Coyote, qui a fait ses preuves au combat. L’USS Carl M.Levinainsi que l’USS Jean-Paul Jonesl’USS Paul Hamiltonet l’USS Décaturont tous désormais reçu de nouveaux lanceurs Coyote à huit cellules. Tous ces navires de guerre sont actuellement affectés au groupe aéronaval Harry S. Truman. Cela s’appuie sur l’intégration des premiers lanceurs à quatre cellules sur au moins deux autres navires de la classe, l’USS Bainbridge et l’USS Winston S.Churchill.

« Il s’agit d’un changement non permanent ; les lanceurs peuvent être retirés une fois le déploiement terminé et transférés sur d’autres navires, accélérant ainsi le déploiement de capacités avancées dans l’ensemble de la flotte », a ajouté ce porte-parole.

La Marine a précédemment confirmé son intention d’intégrer les intercepteurs de contre-drones Roadrunner-M d’Anduril sur des navires de guerre de surface supplémentaires. Le service a également travaillé avec l’Unité d’innovation de défense (DIU) du Pentagone sur le développement de Roadrunner-M, ainsi que d’un autre intercepteur appelé White Spike de Zone 5 Technologies, dans le cadre d’un projet appelé Counter Unmanned Aerial Systems – NEXT, ou Counter-NEXT.

Roadrunner se déploie avec succès à partir du boîtier de lancement du prototype.

En 2024, @DIU_x a choisi Anduril pour développer cUAS pour le @DeptofWarLe programme Counter NEXT de . Aujourd’hui, nous avons reçu un financement supplémentaire pour passer à la prochaine phase de développement et finalement livrer ces… pic.twitter.com/PAScfvIRHZ – Industries Anduril (@anduriltech) 29 septembre 2025

Les projets de la Marine visant à renforcer les capacités de lutte contre les drones à bord des navires vont également au-delà des intercepteurs physiques. Cette semaine encore, le service a dévoilé un test de tir réel d’une version palettisée du système de contre-drone laser AeroVironment LOCUST à bord du Nimitz porte-avions de classe USS George HW Bush. Vous pouvez en savoir plus sur ce test, effectué en octobre 2025, ici.

La demande au sein de la Marine, ainsi que dans le reste de l’armée américaine, pour une gamme de capacités de lutte contre les drones à plusieurs niveaux restera probablement élevée dans un avenir prévisible. Comme indiqué, ces menaces ne sont pas nouvelles et continuent de prendre de l’ampleur et de la portée, désormais en grande partie grâce aux progrès de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. Non seulement les capacités de ciblage automatisé et d’essaimage entièrement en réseau se multiplient, mais les barrières à l’entrée, même pour les acteurs non étatiques, sont faibles.

Davantage de lanceurs pour intercepteurs de contre-drones, qu’ils soient chargés de Longbow Hellfires, de Coyotes ou autre, continueront probablement à apparaître sur les navires de guerre de la Marine à mesure que le service s’efforce de répondre davantage à cette menace.