B-1B « Apocalypse II » sorti du cimetière et remis en service

L’US Air Force a peut-être envisagé autrefois le retrait du B-1B Lancer, mais le bombardier à ailes pivotantes est désormais prêt à rester en service plus longtemps, et la flotte récupère même un avion qu’elle avait précédemment retiré. Le B-1B en question était autrefois garé dans le « boneyard » dans le désert de l’Arizona, mais est maintenant de nouveau en service après un effort intensif de régénération et de maintenance du dépôt.

L’Air Force a annoncé aujourd’hui que le B-1B, numéro de série 86-0115, anciennement nommé Rageavait quitté la base aérienne de Tinker, en Oklahoma, après près de deux ans de travaux de maintenance du dépôt pour le remettre en état opérationnel. Les travaux ont été dirigés par le complexe logistique aérien d’Oklahoma City et le bombardier a quitté Tinker le 22 avril de cette année.

La Lancer a retrouvé son statut d’aptitude au combat après avoir passé du temps dans le stockage de type 2000 au 309e groupe de maintenance et de régénération aérospatiale (AMARG) à la base aérienne Davis-Monthan, en Arizona. L’avion à réaction est arrivé à l’origine au cimetière en 2021, alors que l’un des 17 B-1B ont été retirés en 2021 et ont été envoyés là-bas pour consolider la flotte de 62 à 45 avions afin d’aider à améliorer les taux de préparation globaux et à rediriger les fonds vers le remplacement du type, le B-21 Raider.

En 2024, nous avions rendu compte du retour en vol de l’avion à Davis-Monthan.

Comme vous pouvez le lire ici, le Type 2000 implique que l’avion soit entretenu de manière à faciliter sa remise en service si cela s’avère nécessaire, en particulier pour compenser d’éventuelles pertes ou accidents de combat futurs. Le 86-0115 était l’un des quatre B-1B placés dans ce stockage (récupérable).

Selon l’Air Force, le travail a impliqué plus de 200 aviateurs et civils du 567e Escadron de maintenance des aéronefs, qui ont travaillé pendant des périodes prolongées. Plus de 500 composants ont été remplacés sur l’avion dans le cadre de révisions de systèmes et de réparations structurelles.

Avant d’être renvoyés au service actif, les pilotes du 10e Escadron d’essais en vol de Tinker ont piloté l’avion dans une configuration dépouillé et nue au-dessus de l’Oklahoma, comme le montre la photo en haut de cette histoire. Ces vols de contrôle fonctionnel ont été utilisés pour valider les systèmes et les performances, après quoi le B-1B a été déclaré pleinement capable de mission, puis repeint, un processus en cours à la mi-avril de cette année.

Le B-1B se trouve désormais à la base aérienne de Dyess, au Texas, où il a rejoint la 7e Bomb Wing sous un nouveau nom : Apocalypse II – et un art du nez marquant sa restauration. Le jet est également le vaisseau amiral de l’aile, il porte donc les marques de ses 9e et 28e escadrons de bombardement.

« Une analyse a déterminé que la régénération d’un avion dans le stockage AMARG pourrait être réalisée plus rapidement, à moindre coût et à moindre risque, que la poursuite du projet de réparation de Boeing », avait alors déclaré l’armée de l’air.

En 2024, un B-1B surnommé Lancelot – également précédemment retiré dans le stockage de type 2000 – a été transporté par avion vers la base aérienne de Tinker pour subir les derniers travaux de régénération avant de rejoindre la flotte opérationnelle. Cela a remplacé un autre avion qui avait été radié à la suite d’un incendie moteur catastrophique lors d’une maintenance de routine à la base aérienne de Dyess deux ans plus tôt.

D’autres bombardiers ont également été retirés du cimetière et remis en service actif. En 2019, le B-52 Gros malin a atterri à la base aérienne de Barksdale en Louisiane pour remplacer un bombardier qui s’était écrasé et brûlé sur la base aérienne d’Andersen à Guam trois ans plus tôt. Avant cela, le B-52 Cavalier fantôme a été remis en service à la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord en 2015, en remplacement d’un B-52 qui avait été radié après un incendie électrique lors d’une maintenance de routine en 2014.

La remise en service du 86-0115 est particulièrement pertinente maintenant que le B-1B est officiellement prévu pour servir pendant une autre décennie. Même si les plans antérieurs prévoyaient le retrait de la Lancer d’ici 2030, sa capacité inégalée à transporter des charges utiles particulièrement importantes a contribué à garantir une durée de vie prolongée qui devrait désormais s’étendre au moins jusqu’en 2037.

Dans le même temps, la pertinence du bombardier continue de croître, notamment en ajoutant de nouvelles armes. Plus tôt cette semaine, nous avons examiné les premières images d’un B-1B transportant un missile hypersonique AGM-183 Air-launched Rapid Response Weapon, ou ARRW.

L’Armée de l’Air souhaite désormais également développer une version améliorée de l’ARRW, ainsi qu’un missile balistique à lancement aérien (ALBM) distinct. Une fois de plus, le B-1B sera probablement étroitement impliqué dans ces efforts.

Les documents budgétaires de l’exercice 2027 montrent que l’Air Force a l’intention d’investir 342 millions de dollars pour moderniser ses 44 B-1B restants entre 2027 et 2031. « Cette demande fournit le financement nécessaire pour moderniser la plate-forme, garantissant sa létalité et sa pertinence jusqu’en 2037 », indique le document.

Alors que le B-1B est désormais prêt à voler au-delà de son coucher de soleil autrefois prévu, la demande pour le bombardier ne montre aucun signe de ralentissement, y compris les récentes tâches lourdes de l’opération Epic Fury. Dans cet esprit, apporter le remis à neuf Apocalypse II son retour dans la flotte aidera à la maintenir prête pour les missions à venir.