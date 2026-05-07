Mon Dieu… Le F-14 Tomcat pourrait à nouveau survoler les États-Unis

Le rêve de remettre un F-14 Tomcat dans le ciel américain, considéré comme un fantasme au cours des deux dernières décennies depuis que la Marine a retiré ce type, pourrait en réalité devenir une réalité.

Une législation en cours d’adoption au Congrès permettrait à la Marine de faire don de trois F-14D retraités au musée américain Space & Rocket Center à Huntsville, en Alabama, et d’ouvrir la porte à l’un des avions à réaction emblématiques susceptible de retrouver son statut de vol. Les projets de loi d’accompagnement au Sénat et à la Chambre sont tous deux surnommés le « Maverick Act », une référence claire à la Top Gun franchise cinématographique et le capitaine fictif de la marine Pete « Maverick » Mitchell, joué par la star Tom Cruise.

Le sénateur Tim Sheehy, un républicain du Montana, a présenté la version sénatoriale du Maverick Act le 23 mars. Le sénateur Mark Kelly, un démocrate de l’Arizona, a coparrainé ce projet de loi. Sheehy est diplômé de l’Académie navale des États-Unis et ancien Navy SEAL. Kelly est également un aviateur naval à la retraite, qui a piloté des A-6 Intruders et un astronaute. À la Chambre, le représentant Abe Hamadeh, républicain de l’Arizona et vétéran de l’armée américaine, a présenté le 16 avril le projet de loi complémentaire portant le même titre. Le projet de loi de Hamadeh compte neuf co-parrains, dont un démocrate. Le projet de loi a été approuvé par le Sénat par consentement unanime le 28 avril, et l’affaire est désormais entre les mains de la Chambre.

Le dernier F-14 de la Marine a été officiellement retiré du service en septembre 2006 après 32 ans de service dans la flotte. Malgré son retrait aux États-Unis, le Tomcat est resté soumis à des contrôles d’exportation extrêmement stricts en raison de son service continu en Iran, le seul autre pays à avoir jamais exploité ce type.

Les trois Tomcats désormais destinés à un transfert potentiel sont identifiés par leurs numéros de série de la Marine, ou numéros de bureau : 164341, 164602 et 159437. Ce sont les trois seuls F-14D actuellement stockés dans le célèbre cimetière de la base aérienne Davis-Monthan Air Force en Arizona, selon les archives de l’US Air Force. Trois variantes A et une paire de modèles B y sont également actuellement stockées. L’état actuel de ces avions n’est pas clair.

S’en tenant au texte de la version sénatoriale au moment de la rédaction par souci de simplicité, le projet de loi indique que le transfert des F-14 au US Space & Rocket Center, un musée de l’air et de l’espace créé par le gouvernement de l’Alabama en 1970, se ferait sans frais pour le gouvernement. « Tous les coûts associés à un tel transport, les coûts liés à la détermination du respect des conditions du transport et les coûts d’exploitation et de maintenance de l’avion transporté seront supportés par la Commission », conformément à la législation proposée.

Le projet de loi stipule explicitement que l’avion « n’aura aucune capacité d’utilisation comme plate-forme de lancement ou de largage de munitions ou toute autre capacité de combat pour laquelle il a été conçu ». Il énonce également une série de conditions pour le transfert, notant que le secrétaire à la Marine ne serait pas obligé de restaurer, réparer ou modifier de toute autre manière les Tomcats avant de les remettre, mais qu’il fournirait les manuels de maintenance et d’exploitation ainsi que toutes les pièces de rechange excédentaires disponibles.

La question des pièces de rechange excédentaires nous amène à la section la plus frappante du projet de loi :

« Le secrétaire (de la Marine) fournira les pièces de rechange excédentaires pour rendre l’un des avions F-14D capable de voler ou de réaliser une exposition statique, à condition que toute pièce transférée provienne du stock existant de la Marine, sans qu’aucun article ne soit acheté au nom de la Commission. »

« Le secrétaire ne sera pas responsable du transfert de pièces supplémentaires ou de la fourniture d’un soutien supplémentaire au-delà de ce qui est indiqué dans cette section, pendant ou après le transport de l’avion », ajoute le projet de loi. En tant que tel, le secrétaire à la Marine autoriserait la Commission à conclure des accords avec des organisations à but non lucratif concernées pour aider à la restauration et à l’exploitation de l’avion « pour une exposition publique, des spectacles aéronautiques et des événements commémoratifs visant à préserver le patrimoine de l’aviation navale ».

Le transfert serait également effectué à la « condition que la Commission exploite et entretienne l’avion conformément à toutes les limitations applicables et exigences de maintenance imposées par l’administrateur de la Federal Aviation Administration », note le projet de loi. « La Commission ne doit céder aucun droit de propriété ni transférer la possession de l’avion à une autre partie sans l’approbation préalable du secrétaire. »

La Marine se réserve le droit de reprendre immédiatement possession de l’avion si l’une des conditions ci-dessus n’est pas respectée.

« La loi Maverick de 2026 crée une exception étroite aux restrictions post-retraite qui ont détruit presque tous les F-14, garantissant ainsi la préservation de son héritage », selon un communiqué de presse publié le 1er mai par le bureau d’Abe Hamadeh. « La loi Maverick permet à trois des derniers Tomcat du monde d’être démilitarisés et transférés à des fins d’exposition publique et d’éducation dans le cadre de strictes garanties de sécurité nationale. Il ne rétablit pas la capacité de combat ni ne rouvre les transferts à l’étranger. »

« Je tiens à remercier le sénateur Sheehy et ses collègues d’avoir adopté cette législation visant à préserver pour l’histoire l’un des avions les plus emblématiques jamais pilotés », a déclaré Hamadeh dans un communiqué d’accompagnement. « En tant qu’ancien officier de l’armée américaine, je sais que beaucoup d’hommes et de femmes avec qui j’ai servi ressentaient la même chose. C’est pourquoi j’ai fièrement présenté cette législation. »

Il convient de noter que des F-14 à la retraite sont exposés au public dans diverses bases militaires et musées aux États-Unis, mais aucun n’est en état de voler. Autour de sa retraite, des tentatives infructueuses ont eu lieu dans le passé pour tenter de remettre un Tomcat dans les airs entre des mains privées, notamment par le regretté Dale « Snort » Snodgrass, un aviateur naval légendaire et pilote de F-14, qui a effectué des démonstrations officielles du Navy Tomcat lors de spectacles aéronautiques pendant de nombreuses années.

Un facteur clé dans tout cela est que l’histoire du Tomcat est indissociable de l’Iran, qui a reçu une flotte de F-14A avant la chute du Shah en 1979. La République islamique qui a émergé par la suite a continué à exploiter ces avions malgré la suppression du soutien du gouvernement américain. Les autorités américaines ont également décidé d’imposer des contrôles très stricts sur l’accès aux cellules et aux pièces de rechange des F-14 à la retraite, et de nombreux avions ont été carrément détruits alors qu’ils quittaient le service dans la Marine pour cette raison.

Même avant le conflit, l’Iran ne disposait probablement que d’une poignée de Tomcats utilisables. Par exemple, un seul exemplaire est apparu au salon aéronautique de Kish en 2024, comme vous pouvez le lire ici.

Pourtant, même si le projet de loi Maverick était adopté et promulgué, il y aurait bien d’autres obstacles avant qu’un F-14 puisse retourner dans les airs. Après de nombreuses années passées dans le désert, le Tomcat nécessiterait des inspections approfondies pour garantir que sa structure et ses sous-systèmes critiques étaient pleinement fonctionnels et conformes aux exigences de certification de la Federal Aviation Administration.

Le simple fait de remettre le F-14 en état de vol demanderait énormément de main-d’œuvre et serait très coûteux. Maintenir l’avion à réaction dans les airs nécessiterait également des fonds considérables, le Tomcat étant notoirement exigeant en maintenance. Faire voler ce jet régulièrement entraînerait des coûts élevés, y compris en carburant. Le F-14 contient environ 2 280 gallons de carburant en interne. Ainsi, faire le plein du jet avec un seul réservoir d’essence coûterait environ 14 500 dollars aux prix actuels du carburéacteur. Cela augmente considérablement avec les réservoirs de carburant externes, qui ajoutent 534 gallons supplémentaires au prix. Il peut brûler cette charge de carburant très rapidement, en particulier lors de routines de spectacles aériens de haute performance.

Des avions à réaction supersoniques complexes à ailes battantes sont régulièrement apparus lors de salons aéronautiques américains, en particulier le MiG-23 Flogger de l’ère soviétique. En 2023, un MiG-23UB privé s’est écrasé lors du salon aéronautique Thunder Over Michigan à Ypsilanti, Michigan, soulignant les défis liés à l’exploitation de ce type d’avions entre des mains privées.

Images de pilotes s’éjectant d’un MIG-23UB lors d’un spectacle aéronautique dans le Michigan. pic.twitter.com/k565Ug6ABa – GMI (@Global_Mil_Info) 13 août 2023

Pendant ce temps, un Tornado F2, un autre avion à réaction à ailes battantes datant de la guerre froide, est maintenant remis en état de vol par Jared Isaacman. Aujourd’hui administrateur de la NASA, Isaacman est également le fondateur et ancien PDG du fournisseur de soutien à l’adversaire « Red Air » Draken International, ainsi qu’un milliardaire technologique, astronaute et opérateur d’un avion personnel MiG-29 Fulcrum immaculé.

Le prochain projet aéronautique est arrivé dans le hangar. La Tornade F2. Elle peut voler bas et très vite grâce à une aile à balayage variable. J’imagine que cela prendra un an mais elle volera à nouveau. pic.twitter.com/sdZvbuL4qO – Jared Isaacman (@rookisaacman) 1 juillet 2024

Que le Maverick Act devienne ou non une loi, ou que le US Space & Rocket Center renvoie un F-14 dans le ciel américain, la législation constitue un nouveau développement notable dans l’histoire du Tomcat. Cela pourrait également avoir des impacts plus larges. À plusieurs reprises dans le passé, des membres du Congrès ont proposé une législation visant à empêcher les opérateurs privés de piloter d’anciens avions militaires américains avancés, en général.

En ce qui concerne la possibilité qu’un Tomcat revienne dans les airs, même si cela constituera certainement un défi de taille, il est juste de dire qu’aucun autre avion n’a autant d’attrait dans la culture populaire et dans la conscience publique. Il y aura probablement beaucoup de gens avec beaucoup d’argent qui seraient impatients de soutenir une initiative visant à remettre l’un des avions dans les airs si l’occasion se présente.

Dans l’ensemble, transformer l’idée d’un Tomcat « oiseau de guerre » du fantasme en réalité serait extrêmement bienvenu parmi les Top Gun les cinéphiles, les fans fidèles du F-14, les vétérans et aficionados de l’aviation navale et la communauté du patrimoine aéronautique dans son ensemble.

Note de l’auteur : Un merci spécial à @Osinttechnical sur X pour avoir porté cela à notre attention.