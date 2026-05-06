La Garde côtière crée son propre commandement des opérations spéciales

Face à l’émergence de nouvelles menaces au pays et à l’étranger, la Garde côtière américaine a créé un nouveau commandement des missions spéciales (SMC) pour superviser ses « forces spécialisées déployables ». Cette décision, officiellement dévoilée aujourd’hui, intervient alors que l’administration Trump augmente l’utilisation de ces unités pour l’interdiction des navires et des drogues dans le monde entier. La Garde côtière est un service militaire en uniforme, mais dispose d’autorités spécifiques chargées de l’application des lois. En vertu du titre 14 du Code américain, son personnel peut arraisonner des navires, procéder à des saisies et procéder à des arrestations.

Les unités de la Garde côtière, spécialement formées et équipées, sont souvent à la pointe du ministère de la Sécurité intérieure (DHS), dont relève actuellement le service, et du ministère de la Guerre (DoW). Certaines de ses équipes « déployables », par exemple, ont récemment contribué à l’interdiction et à la saisie de pétroliers liés à l’Iran dans l’océan Indien. Plus tôt cette année, les forces spécialisées des garde-côtes ont pourchassé un pétrolier russe autorisé depuis les Caraïbes et à travers l’océan Atlantique pour s’en emparer. Ils jouent également un rôle important dans le trafic de grandes quantités de drogues illicites, dans l’application des lois sur l’immigration en mer, dans la protection des ports des États-Unis et dans la participation à des opérations antiterroristes.

Le SMC « intégrera pleinement les forces spéciales déployables du service sous un seul commandant opérationnel pour assurer la surveillance et le plaidoyer, améliorer la préparation, l’efficacité de la mission et l’interopérabilité », selon la Garde côtière.

« La création du Commandement des missions spéciales est une évolution vitale pour notre service », a déclaré l’amiral Kevin Lunay, commandant de la Garde côtière, dans un communiqué. « Nous formons nos opérateurs les plus d’élite en un seul instrument de puissance nationale, extrêmement tranchant. Le commandement des missions spéciales n’est pas un changement administratif ; c’est un investissement garantissant que ces équipes d’élite constituent la force la mieux entraînée, équipée et organisée possible, prête à protéger la patrie et à soutenir la force conjointe. »

Le budget proposé pour l’année fiscale 2027 comprend un financement pour soutenir une augmentation de 130 personnes « pour gérer la complexité des missions spécialisées modernes », nous a déclaré un porte-parole de la Garde côtière. Cela donnerait également au service 20,8 millions de dollars « pour établir un commandement visant à unifier les communautés tactiques spécialisées du service, à rationaliser la formation, la doctrine et l’approvisionnement en équipement afin d’améliorer l’état de préparation et la réactivité globale », a ajouté le porte-parole.

Le nouveau SMC « fait passer la gestion des forces spécialisées d’un modèle géographique à un modèle fonctionnel », a expliqué le porte-parole. « Par exemple, dans un scénario complexe tel qu’une menace maritime à conséquences élevées dans l’un des principaux ports de notre pays nécessitant l’emploi et l’intégration d’équipes antiterroristes (MSRT), d’unités de bateaux déployables (MSST) et d’experts en matières dangereuses (NSF), le SMC rationalise la génération de forces en réduisant le besoin de coordination entre deux commandements géographiques et les quartiers généraux et en nous permettant de nous mobiliser rapidement.

« Dans le cadre de l’ancien système, les commandants de zone peuvent envisager de se coordonner au-delà des frontières régionales pour aligner les priorités ; cependant, le SMC aura une vision opérationnelle complète avant qu’un incident majeur ne se produise », a noté le porte-parole. « Un commandant opérationnel unique pour le SMC sépare la génération de forces de l’exécution de la mission, normalise la préparation tactique et crée une plate-forme unifiée pour l’intégration des forces interarmées. »

En créant le SMC, « le service crée une norme unique en matière de formation, de préparation et d’intégration », selon le porte-parole. « Cette uniformité garantit que nos équipes sont prêtes à se déployer avec un niveau de préparation et d’interopérabilité optimal pour toute crise émergente. »

Le SMC sera mis en service le 1er octobre et aura son siège social dans les installations du centre de service C5I de la Garde côtière à Kearneysville, en Virginie occidentale. Il comprendra les unités suivantes de la Garde côtière, selon le service, qui a fourni une description pour chacune.

• « Les équipes d’intervention en matière de sécurité maritime sont les premiers intervenants de la Garde côtière face au terrorisme maritime et à d’autres menaces à haut risque. Elles sont équipées pour mener les opérations de sécurité et de défense maritimes les plus critiques du pays, au pays ou à l’étranger, avec les organismes d’application de la loi partenaires et les services conjoints. »

• « Les équipes tactiques d’application de la loi fournissent une expertise en matière d’application de la loi dans tout le spectre des situations d’intervention maritime, avec un accent particulier sur la lutte contre le trafic et les réseaux criminels tentant d’exploiter les zones de transit maritime. »

• « Les équipes de sûreté et de sécurité maritimes sont des équipes de bateaux rapidement déployables qui fournissent des capacités de sécurité portuaire, fluviale et côtière pour protéger le public, protéger le système de transport maritime et répondre à la criminalité maritime, au sabotage et aux activités terroristes. »

• « Les unités de sécurité portuaire assurent la sécurité à terre et sur l’eau, y compris la défense ponctuelle des navires stratégiques, des infrastructures critiques désignées et des actifs de grande valeur dans des environnements de guerre expéditionnaire interarmées et combinées. »

• « Les casiers de plongée régionaux fournissent des capacités sous-marines dédiées à une variété de missions. Ces missions consistent notamment à assurer la sécurité des ports et des voies navigables, à entretenir les aides à la navigation et à effectuer l’entretien et la réparation des navires, souvent dans des environnements extrêmes comme les régions polaires éloignées. »

• La « National Strike Force fournit des experts techniques hautement qualifiés et des équipements spécialisés à la Garde côtière et à d’autres agences fédérales pour se préparer et répondre aux crises et catastrophes naturelles les plus complexes, notamment le pétrole, les substances dangereuses et les incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. »

« Le paysage géopolitique évolue et la demande de forces spécialisées déployables de la Garde côtière atteint un niveau sans précédent », a déclaré le capitaine Robert Berry, chef de l’équipe de pré-mise en service du Commandement des missions spéciales. « Ces forces jouent un rôle déterminant dans l’état de préparation de la Garde côtière et dans son rôle de leader mondial en matière d’intervention d’urgence maritime. Le service s’est toujours tourné vers ses forces spécialisées pour répondre aux menaces et aux catastrophes nationales, et l’établissement de ce commandement est la prochaine étape naturelle pour permettre à nos forces d’ouvrir la voie à la pointe de la lance. »