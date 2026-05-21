Dans la recherche de nouvelles mitrailleuses, fusils et munitions par SOCOM

En ce qui concerne les mitrailleuses et les fusils, le commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM) souhaite que ses opérateurs disposent d’armes plus meurtrières, capables de tirer plus loin avec une plus grande précision et plus légères à transporter. Le commandement souhaite également que certains soient capables de chambrer des munitions à hypervitesse en cours de développement. Pour en savoir plus sur ce que les commandos d’armes à feu embarqueront à l’avenir, nous nous sommes entretenus avec le lieutenant-colonel Alan Wood, responsable du programme de SOCOM pour la létalité des forces d’opérations spéciales (SOF). Dans une interview exclusive lors de la conférence annuelle SOF Week à Tampa, en Floride, Wood nous a expliqué ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui le rend, selon ses propres termes, « assez excité ».

Certaines questions et réponses ont été modifiées pour plus de clarté.

Q : SOCOM vient de lancer une demande de zone d’intérêt (AOI) pour ce qu’on appelle le programme de carabine améliorée à hypervitesse (HICAR), conçu pour « développer une carabine améliorée capable de fonctionner avec les munitions 5,56 OTAN actuellement émises, tout en intégrant également des caractéristiques de conception pour garantir la fiabilité, la durabilité et la longévité avec l’utilisation de futures munitions à hypervitesse de 5,56 x 45 mm ». Que peux-tu me dire à ce sujet ?

R : Donc, HICAR m’a enthousiasmé. À la fin de l’adolescence, l’armée a emprunté cette vitesse (itinéraire) plus élevée, et j’utilise intentionnellement le mot vitesse et non pression dans ce qu’ils ont fait avec les fusils M7 et M8. Ils ont pu augmenter la vitesse et donc créer un fusil de tir plus plat ainsi qu’un fusil qui a une plus grande énergie sur la cible, et qui fait des choses incroyables pour vaincre les barrières dans de nombreuses situations. Maintenant, nous avons eu presque 10 ans pour que cette technologie mûrisse, les gens ont appris des choses, et la question est alors : que pourrions-nous faire pour les opérateurs spéciaux dans des calibres qui ne sont pas nouveaux ?

L’avantage pour les opérateurs SOF est que j’ai, disons, les Bérets verts qui établissent de nombreux partenariats avec des opérateurs SOF étrangers, mais il n’y a pas de munitions (6,8 mm) en Afrique centrale, ou vous savez, choisissez votre endroit préféré où nous aimons faire des opérations de partenariat dans le monde entier. Mais il existe beaucoup de cartouches de 5,56 mm et d’autres cartouches courantes de cette nature, et donc ce que nous voulons… obtenir n’est peut-être pas le même effet que ce que l’armée a fait avec le M7 et le M8 et les munitions à haute vélocité dont ils disposent, mais où pourrions-nous nous en rapprocher avec le 5,56 et potentiellement d’autres calibres à l’avenir.

Cela remonte vraiment à l’évolution des munitions pour boîtiers en acier que Federal a commencée il y a plusieurs années, et il y a eu d’autres itérations de ce genre – de nouveaux alliages pour les boîtiers qui dépassent de loin les performances du laiton standard que nous utilisons depuis 100 ans. Et ce qui est vraiment étonnant, c’est qu’ils peuvent également être moins chers que le laiton, ce qui nous permet d’obtenir plus de performances à moindre coût. C’est gagnant-gagnant.

Q : Pouvez-vous fournir des informations sur les obus à hypervitesse eux-mêmes ?

R : À ce stade, il s’agit toujours d’un projet scientifique important et aucun obus spécifique à haute vitesse n’est donc déployé à ce stade. Il s’agit d’un projet de R&D et nous essayons de voir où nous pouvons amener cette technologie.

Q : Pouvez-vous me donner une idée de ce que vous recherchez lors de ces séries, ainsi que des délais ?

R : Vous pouvez voir le cycle et ce que nous allons faire sur la base du document HICAR sur Sam.gov, donc c’est autant d’informations qu’il y en a. Ce que nous recherchons vraiment, c’est qu’est-ce que cela fait pour le fusil ? Parce que lorsque vous commencez à développer une carabine, il y a beaucoup de choses à considérer, autres que la pression que vous pouvez exercer dans la chambre. Vous devez vous soucier des modes de défaillance, et vous savez ce qui se passe si un projectile reste coincé dans la chambre, des choses du genre. Il y a beaucoup d’autres choses dont vous devez vous soucier, parce que vous voulez vous assurer non seulement que l’arme est efficace, mais qu’elle doit être sûre, et qu’elle doit également être adaptée à la mission particulière, et c’est donc ce large spectre que nous essayons d’équilibrer et d’échanger avec tout ce qui existe entre les munitions et le fusil qui les tire.

Q : Pouvez-vous nous fournir une mise à jour sur la mise en service du pistolet à gaz de milieu de gamme, en configuration d’assaut et de tireur d’élite ?

R : Il y a une certaine sensibilité à ce sujet… Nous avons déployé la variante Mid-Range Gas Gun-Sniper depuis 2023, et nous avons récemment commencé à acheter la variante d’assaut, nous sommes donc très excités à l’idée de lancer la variante d’assaut de (Lewis Machine & Tool) LMT.

Q : Quand la variante d’assaut a-t-elle été déployée ?

R : Nous sommes actuellement sous contrat de production avec cela. Nous n’avons pas encore commencé à le déployer.

Q : Un calendrier à ce sujet ?

R : En fait, nous sommes toujours en discussion avec les fournisseurs. Je n’ai pas de réponse à cette question-là.

Q : Pourquoi êtes-vous enthousiasmé par la nouvelle variante Mid-Range Gas Gun-Assault (MRGG-A) ?

R : Cela résout en quelque sorte la portée étendue de ces calibres de milieu de gamme, à la fois le 7,62 OTAN et le Creedmoor de 6,5 mm. Cette arme dépasse une cible ponctuelle de 1 200 mètres dans Creedmoor de 6,5 mm. C’est tout simplement un système d’armes phénoménal et précis pour nos opérateurs SOF. Tous les composants sont super excités par celui-ci.

Q : Pouvez-vous fournir une mise à jour sur la Light Machine Gun-Medium (LMG-M) qui est censée être chambrée en .338 Norma Magnum ?

R : SOCOM a suspendu ce programme pour le moment en ce qui concerne une mise en service significative. Cependant, nous en alignons une petite partie dans une unité, sans parler de cela, et nous allons voir comment cela fonctionne dans cette unité. Nous effectuons une petite évaluation de combat sur le terrain avec une unité pour voir comment elle fonctionne.

Q : Qu’en est-il des autres programmes de mitrailleuses légères de SOCOM ?

R : Nous venons de conclure un contrat OTA (Autre autorisation de transaction) pour la mitrailleuse légère Assault (LMG-A), la variante 7.62, et quelques concurrents y travaillent sur des conceptions et nous espérons que cela remplacera le MK 48 au cours de l’exercice 2028-2029.

Q : Le LMG-M est-il fourni par Sig Sauer ?

R : Oui.

Q : Expliquez-moi les avantages d’une cartouche Norma .338.

R : Donc, 0,338 a une plage significative. Le calibre .338 a une plus grande portée que le calibre .50 traditionnel, et la cartouche particulière dont nous disposons est plus efficace sur la cible que le calibre .50 à ces portées plus grandes. Cependant, si vous la comparez au 7,62 ou à d’autres cartouches plus légères, il s’agit toujours d’une cartouche plus lourde. Il existe des compromis dans le monde des mitrailleuses .338.

Q : Qu’est-ce que le .338 apporte aux opérateurs ?

R : Vous pouvez remplacer le système lesté d’un calibre .50 par un système plus léger et également démontable. Ainsi, par exemple, si vous aviez un véhicule léger qui avait du mal à transporter un calibre .50 plus une quantité importante de munitions, si vous passez au calibre .338, vous pouvez économiser des centaines de livres et maintenir ce véhicule sous son PNBV (poids nominal brut du véhicule). Ou surtout si vous faites des choses comme sauter un véhicule qui doit pouvoir toucher le sol assez fort – des choses dans ce sens. Cela vous permet de réduire une partie de ce poids, tout en conservant la portée et l’efficacité.

Q : Une dernière question : que pouvez-vous me dire sur les tirs de contre-drones que vous préparez ou envisagez de déployer sur toutes les plates-formes ?

R : Nous avons définitivement étudié les cartouches anti-drones spécifiquement dans les calibres actuels et que puis-je faire pour augmenter les opérateurs avec le fusil qu’ils portent actuellement ? Nous avons également expérimenté diverses autres choses, des fusils de chasse aux 40 millimètres (grenades de 40 mm), et nous essayons toujours de faire le tri. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser lorsque l’on examine l’efficacité d’un cycle comme celui-là. Malheureusement, je ne peux pas aller plus loin que cela, parce que je me lance vraiment dans un domaine de type OPSEC (sécurité opérationnelle), je ne veux pas y aller.