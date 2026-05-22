Les Chinooks Night Stalker MH-47 pourraient obtenir le rôle de ravitailleur aérien

21 mai 2026

Les opérations spéciales MH-47 Chinook déchargeant du carburant vers d’autres avions en vol sont un scénario futur possible que le commandement des opérations spéciales de l’armée américaine (SOCOM) envisage alors qu’il commence à déterminer à quoi pourrait ressembler la future itération du bloc III de l’hélicoptère à double rotor. Bien qu’hypothétique à ce stade, un Chinook capable de fonctionner comme ravitailleur aérien pourrait aider à remédier au manque de capacité du commandement en matière de ravitaillement organique et soutenir ses futures stratégies d’assaut aérien.

S’exprimant lors de la conférence annuelle de la SOF Week, les officiers supérieurs du SOCOM ont fourni des mises à jour sur l’état actuel des MH-47G hautement modifiés qui fournissent le muscle de transport lourd du 160e Régiment d’aviation d’opérations spéciales, ou 160e SOAR, les célèbres Night Stalkers. Comme nous l’avons signalé à plusieurs reprises dans le passé, ces avions très performants sont fréquemment remarqués avec différentes modifications apparaissant autour de leur cellule.

À ce stade, cependant, SOCOM commence à rédiger les exigences possibles pour la prochaine itération des opérations spéciales MH-47G – le Bloc III – qui devrait être mise en service à partir de 2032 environ.

« Actuellement, nous sommes dans le bloc II », a expliqué Sean Godfrey, chef de produit pour le MH-47 au Army Special Operations Aviation Command. « Nous ne savons pas encore à quoi ressemble le Block III, mais cet avion ne va nulle part. Il devra être amélioré au fil du temps. »

« Les prochaines grandes choses que nous devons résoudre seraient de savoir comment tirer le meilleur parti du système », a poursuivi Godfrey. « Cela devrait permettre à l’avion d’aller plus loin dans davantage d’environnements. » Un autre domaine d’intérêt est l’augmentation des options permettant d’installer et de retirer des équipements modulaires à bord de l’avion, a-t-il ajouté.

« Cette modularité accrue permettant de monter et descendre rapidement des éléments de l’avion afin de le reconfigurer très rapidement, pour répondre aux exigences de notre mission, est quelque chose que nous étudions toujours », a ajouté le Dr Steve Smith, directeur général du programme SOCOM pour Rotary Wing.

« Tout ce que nous ferons à l’avenir, nous allons essayer de le rendre aussi modulaire que possible. Nous voulons brancher les choses quand nous en avons besoin, les débrancher et les retirer de l’avion lorsque nous n’en avons pas besoin. »

Même avec un avion offrant les performances et la capacité du MH-47, préserver la charge de combat autorisée est toujours une priorité. Une modularité accrue pourrait inclure la suppression de certains systèmes de protection pour les opérations dans des environnements plus permissifs, afin de donner une charge supplémentaire aux opérateurs. La même chose pourrait être dite pour les systèmes de navigation.

Deux Chinook MH-47G de l'armée américaine effectuent des opérations de ravitaillement en vol d'hélicoptères avec un HC-130J combat King II de l'US Air Force, affecté au 26e Escadron de sauvetage expéditionnaire, au-dessus d'un endroit non divulgué dans la zone de responsabilité du Commandement central des États-Unis, le 27 décembre 2022. Les actifs du Commandement central de l'US Air Force mènent régulièrement des opérations conjointes à l'appui des priorités de stabilité régionale du CENTCOM. (Photo de l'US Air Force par le sergent d'état-major Gerald R. Willis)

Smith a poursuivi : « Il peut y avoir des cas où je souhaite remplir cet avion avec autant de carburant que possible, et peut-être que le MH-47 devient un FARP volant, et je le mets quelque part, et nous faisons le plein d’autres avions avec eux. »

Un FARP, ou Forward Arming and Refueling Point, est essentiel pour opérer à partir de bases avancées austères le long (ou au-delà) des lignes de bataille.

Il s’agit déjà d’une mission clé pour le MH-47, le 160e utilisant ces appareils en configuration « Fat Cow ». Rempli de réservoirs supplémentaires, le Chinook sert alors de station-service au sol pour d’autres aéronefs à voilure tournante. Il s’agit d’une tactique célèbre utilisée lors du raid contre Ben Laden.

Un soldat de l'armée américaine affecté au 160e Régiment d'aviation d'opérations spéciales charge des roquettes dans un Black Hawk MH-60 lors d'un exercice de point d'armement et de ravitaillement avancé au Marine corps Outlying Field Atlantic, le 6 mai 2025. Les soldats de l'armée américaine et les avions du 160e SOAR ont utilisé la zone d'entraînement du MCAS Cherry point pour mener un FARP. Cette formation est essentielle pour améliorer la préparation opérationnelle de l'unité et garantir un soutien efficace pour un déploiement rapide, car Cherry Point fournit les installations et les ressources nécessaires pour simuler des scénarios réels (Photo du Corps des Marines des États-Unis par le Cpl. Matthew Williams)

Lors d’un FARP, les avions peuvent recevoir rapidement du carburant et des armes, même sans arrêter leurs moteurs. En conséquence, ils peuvent accélérer le combat en augmentant considérablement les taux de sortie, ou les FARP peuvent étendre la portée de combat d’un avion. Lorsqu’il s’agit simplement d’ajouter du carburant, le ravitaillement en vol est un moyen encore plus efficace d’y parvenir.

« Peut-être, peut-être pouvons-nous faire du ravitaillement en vol à partir d’un MH-47 », réfléchit Smith.

BASE CONJOINTE LANGLEY- EUSTIS, Virginie – des soldats américains affectés à la Compagnie Echo, 5-159e Bataillon de l'aviation de soutien général (GSAB), ravitaillent un hélicoptère CH-47 Chinook lors d'une formation au point d'armement et de ravitaillement avancé (FARP) à l'aérodrome de l'Armée de Felker sur la base commune Langley-Eustis, Virginie, le 25 avril 2024. La formation FARP permet aux soldats d'acquérir de l'expérience dans la fourniture du carburant et des munitions nécessaires aux opérations à voilure tournante. (Photo de l'US Air Force par Zulema Sotelo)

Tout en admettant qu’il « jetait simplement des trucs contre un mur », Smith a également reconnu qu’avoir des systèmes plus modulaires pourrait rendre cela possible.

« Le ravitaillement en vol est une capacité incroyable », a poursuivi Smith. « Cela nous permet de faire beaucoup de choses, mais cela affecte votre charge de combat autorisée, n’est-ce pas ? Alors, existe-t-il un moyen de faire quelque chose de modulaire pour le ravitaillement en vol, de sorte que le système puisse démarrer et s’éteindre rapidement, ce qui nous permettrait peut-être d’obtenir quelque chose dans le pays, de le reconfigurer rapidement, puis de faire autre chose. »

Pour l’armée, les exigences d’une plus grande portée et d’une plus grande capacité permettant de couvrir ces distances plus rapidement sont considérées comme des capacités essentielles, en particulier dans le contexte de tout combat futur contre la Chine à travers les vastes étendues du Pacifique.

211005-N-PA358-2018 OCÉAN ATLANTIQUE (OCT 5, 2021) un Chinook MH-47G, attaché au 3e Bataillon, 160e Régiment d'aviation d'opérations spéciales (3/160e SOAR), vole près du pont de vol du porte-avions de classe Nimitz USS Harry S. Truman (CVN 75). Truman opère dans l'océan Atlantique pour soutenir les opérations navales visant à maintenir la stabilité et la sécurité maritimes afin d'assurer l'accès, de dissuader les agressions et de défendre les intérêts des États-Unis, de leurs alliés et de leurs partenaires. (Photo de l'US Navy par le matelot T'ara Tripp, spécialiste des communications de masse)

Selon Smith, SOCOM étudie déjà la possibilité de porter l’équipement de mission de ses prochains tiltrotors MV-75A Cheyenne II sur les flottes MH-47 Block III, et potentiellement même sur les flottes Block II ou Block III MH-60. Cependant, il a admis qu’à ce stade, aucun financement n’est prévu à cet effet, ni même aucune exigence formelle.

Lorsqu’il s’agira de faire du bloc III une réalité pour le MH-47, cela suivra probablement la même procédure que celle actuellement utilisée pour produire des Chinook d’opérations spéciales.

Pour le MH-47G Block II, en particulier, Godfrey a expliqué que la procédure commence par la sélection d’un avion existant, dont certains ont maintenant plus de 60 ans. SOCOM retire ensuite tout l’équipement de mission et l’équipement logiciel, a poursuivi Godfrey, et fait voler l’avion vers le Delaware. Ici, l’avion est essentiellement démonté et les pièces à utiliser sont recapitalisées et renvoyées sur la chaîne de production de Boeing. Après un processus de plusieurs années, le Chinook réapparaît sous la forme d’un MH-47 peint en noir et va ensuite faire installer tout son équipement de mission. Ensuite, il est livré à l’unité.

Des soldats de l'armée américaine entrent dans un hélicoptère Chinook MH-47G affecté au 3e Bataillon, 160e Régiment d'aviation d'opérations spéciales à l'aérodrome de l'armée Hunter, en Géorgie, avant qu'il ne décolle lors de l'intégration de l'école d'armes (WSINT) à la base aérienne de Nellis, Nevada, le 2 décembre 2020. Les unités de l'armée américaine se sont réunies pendant le WSINT pour soutenir l'exercice en simulant des scénarios de menaces actuelles et futures. (Photo de l'US Air Force par un membre de la 1re classe Dwane R. Young)

Une fois en service SOCOM, Smith explique : « Nous essayons constamment de trouver les meilleurs moyens d’augmenter la portée, d’augmenter la charge utile, d’augmenter la vitesse, de réduire le poids, tout en maintenant les coûts des heures de vol à un niveau bas. Et toutes ces choses ne vont pas dans la même direction. »

Le besoin d’autonomie du MH-47 est persistant et se reflète dans son utilisation régulière du ravitaillement en vol lui-même, en utilisant la méthode de la sonde et de la drogue, également utilisée par les SOCOM MH-60. Déjà, le MH-47 est doté de réservoirs de carburant massifs par rapport au Chinook standard, ce qui en fait l’atout à plus longue portée du 160e.

Mais il reste à voir si une sorte de capacité de ravitaillement aérien palettisée ou modulaire sera disponible pour le Chinook.

Élargir le rôle de « Fat Cow » et faire décoller le pétrolier MH-47 serait très tentant pour SOCOM. Cela leur donnerait leurs propres moyens de ravitaillement en vol, plutôt que de s’appuyer entièrement sur les flottes de MC-130/HC-130 de l’Air Force. Dans l’état actuel des choses, fournir du carburant aux FARP peut constituer une mission à très haut risque pour la SOCOM, étant donné qu’ils travaillent souvent sur des territoires contestés. Si le même avion pouvait être adapté pour ravitailler les MH-60 et MH-47 en vol, ils n’auraient pas besoin d’atterrir dans certains scénarios, et l’armée n’aurait pas besoin de faire appel à des moyens de ravitaillement externes, qui pourraient ne pas être disponibles ou ne peuvent pas être risqués.

Il convient également de noter que des questions ont également émergé sur la manière dont l’armée garantira qu’elle dispose d’une capacité de ravitaillement adéquate pour soutenir ses MV-75 capables de ravitaillement en vol. Tels qu’ils ont été livrés, tous les Cheyenne II auront la capacité d’être équipés d’une sonde, a confirmé l’armée, même ceux des unités non-SOCOM, bien que la répartition exacte du nombre de MV-75 de la « grande armée » qui recevront la sonde et combien ne le seront pas reste à déterminer. Bell, le maître d’œuvre du MV-75, et l’armée ont tous deux suggéré que des drones ravitailleurs comme le prochain MQ-25 Stingray de l’US Navy pourraient contribuer à étendre la portée du Cheyenne II. Un MH-47 adapté pourrait apporter une autre réponse, mais avec des performances radicalement différentes.

Les opérations récentes en Amérique du Sud et au Moyen-Orient ont souligné la nécessité de missions à longue portée du Special Operations Aviation Command. La perspective d’un conflit potentiel avec la Chine à travers les vastes étendues du Pacifique signifie que les plates-formes à plus longue portée, de toutes sortes, constituent un domaine d’intérêt croissant, et les Chinook de grande capacité et volant à longue distance du 160e ne font pas exception.

Marc-André Boucher

Marc-André Boucher

Analyste de formation et passionné de stratégie internationale, j’écris pour 45eNord.ca afin de décrypter les grandes dynamiques militaires mondiales. Mon objectif : rendre claires les logiques de pouvoir et les rapports de force qui façonnent notre époque. J’aime lier les faits du jour à une vision d’ensemble.
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