Israël va acheter des escadrons supplémentaires de F-15IA et de F-35I

Après des années d’opérations intenses au Moyen-Orient, l’armée de l’air israélienne s’apprête à se doter de deux nouveaux escadrons de chasseurs, un de chacun composé du F-15IA et du furtif F-35I Adir. Cela portera à quatre le total des escadrons de F-35I et ajoutera un deuxième escadron de F-15IA. Bien que les chiffres concernés n’aient pas été précisés, l’IAF a récemment renforcé son inventaire de chasseurs sous la forme de 25 escadrons d’avions. Il est presque certain que ce sera le cas ici également, ce qui fournirait au service 25 exemplaires supplémentaires de chaque type, pour un inventaire total éventuel de 100 F-35I et 50 F-15IA.

שתי טייסות קרב חדשות לצה״ל: ועדת השרים להצטיידות אישרה את תכנית משרד הביטחון וצה״ל לרכש שתי טייסות קרב חדשות מסוג F35 ו-F15IA, בהיקף של עשרות מיליארדי ש »ח

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צילומים: לוקהיד מרטין ובואינג pic.twitter.com/8GoqxkWOk0 – משרד הביטחון (@MoDIsrael) 3 mai 2026

Le ministère israélien de la Défense a confirmé sur ses réseaux sociaux officiels qu’au cours du week-end, le Comité ministériel des achats du pays a approuvé son projet d’acquérir simultanément deux nouveaux escadrons de chasse.

« La portée des accords est estimée à des dizaines de milliards de shekels et comprend l’intégration des escadrons dans l’armée de l’air, un soutien complet, des pièces de rechange et de la logistique », a indiqué le ministère.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait référence aux deux nouveaux escadrons. Il a également noté que, dans le cadre de l’investissement d’Israël dans l’indépendance militaire à travers la production nationale d’armements et de technologies de défense, le pays « développera des avions révolutionnaires de fabrication israélienne ». Il n’a fourni aucun autre détail sur ce projet, bien qu’un chasseur, sur le modèle du Lavi échoué, ou plus probablement encore, une sorte de drone de type Collaborative Combat Aircraft (CCA), soit une possibilité, tout comme différents types de plates-formes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Nous connaissons également l’existence d’au moins un drone israélien secret, appelé RA-01 et utilisé pour des missions secrètes, et de nouveaux développements dans ce sens ne doivent pas être exclus. Nous essayons de clarifier cet aspect de l’annonce.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu :

« Israël est plus fort que jamais, et Israël doit toujours être nettement plus fort que nos ennemis.

C’est pourquoi je défends deux principes : le renforcement et l’indépendance.

Remarques complètes >>https://t.co/c7QJEIYXT3 pic.twitter.com/rZTIGOyAba – Premier ministre d’Israël (@IsraeliPM) 3 mai 2026

Maintenant que l’acquisition a été approuvée par le Comité ministériel, le directeur général du ministère de la Défense a autorisé sa délégation d’approvisionnement aux États-Unis à procéder à la signature des accords avec le gouvernement et les responsables militaires américains « dans un avenir proche ».

Ni le délai de livraison ni les coûts probables des transactions n’ont été précisés.

Dans un communiqué, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a expliqué que l’acquisition de deux escadrons est motivée par « les leçons opérationnelles tirées de la campagne contre l’Iran (qui) nous obligent à accélérer le renforcement de nos forces ».

Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes sur l’Iran le 28 février, mais un cessez-le-feu est en vigueur depuis le 8 avril. Alors que la marine américaine maintient un blocus des ports iraniens, l’armée israélienne reste fortement engagée dans les combats au Liban.

Selon Katz, la campagne israélienne contre l’Iran, l’opération Lion’s Roar, « a une fois de plus démontré la puissance de l’armée de l’air et son rôle crucial dans la sauvegarde de la sécurité de l’État d’Israël. Les leçons opérationnelles tirées de cette campagne nous obligent à continuer d’accélérer le développement de nos forces pour assurer la supériorité de l’armée de l’air dans les décennies à venir ».

En plus des opérations contre l’Iran, les avions israéliens ont également mené des frappes contre des militants du Hamas soutenus par l’Iran à Gaza et des militants du Hezbollah au Liban à la suite des attaques du 7 octobre 2023 contre Israël. Des frappes à longue portée ont également été lancées contre des cibles en Syrie et au Yémen ces dernières années.

« L’acquisition de ces escadrons est un élément central du programme « Magen Israël », qui vise à garantir que l’armée de défense israélienne conserve un avantage qualitatif durable », a ajouté Katz. « Notre mission est claire : garder une longueur d’avance sur nos ennemis. »

Magen Israel – Bouclier israélien en hébreu – comprend également d’autres investissements. Outre les nouveaux chasseurs supplémentaires, il financera ce qui est décrit comme « un bond en avant technologique dans le développement et l’intégration de capacités de vol autonomes, de systèmes de défense avancés de nouvelle génération et l’établissement de la supériorité militaire israélienne – à la fois défensive et offensive – dans l’espace ».

L’initiative Magen Israël a été approuvée par le Premier ministre Netanyahu et le ministre de la Défense et prévoit un budget de près de 120 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Une partie du financement du nouvel avion proviendra presque certainement des États-Unis, qui fournissent chaque année des milliards de dollars de financement militaire à Israël, en grande partie liés aux armes américaines. Depuis le 7 octobre 2023, Washington a injecté des dizaines de milliards de dollars supplémentaires, accélérant ainsi l’approvisionnement en armes à Tsahal.

Le major-général (de réserve) Amir Baram, directeur général du ministère israélien de la Défense, a décrit cet achat comme « la première et centrale étape dans la mise en œuvre (…) du renforcement des forces pour une décennie de sécurité difficile ».

« Face à l’évolution des menaces dans la région et parallèlement à l’approvisionnement immédiat pour les besoins en temps de guerre, nous nous engageons à agir dès maintenant pour garantir la supériorité militaire de Tsahal, même dans une décennie et au-delà », a poursuivi Baram. « L’opération Lion’s Roar a démontré une fois de plus l’importance cruciale du partenariat stratégique entre Israël et les États-Unis et la nécessité d’une puissance aérienne avancée. La combinaison des capacités distinctes des deux escadrons fournira à l’armée de l’air toute la flexibilité nécessaire pour faire face à un large éventail de scénarios de combat. »

Israël a signé un contrat, d’un plafond de 8,58 milliards de dollars, pour ses 25 premiers F-15IA en décembre de l’année dernière. Ce seront les premiers nouveaux Eagles que le pays acquiert depuis 1999, date à laquelle il a reçu le dernier de ses 25 avions F-15I Ra’am.

Ce contrat couvrait la conception, l’intégration, l’instrumentation, les tests, la production et la livraison de 25 nouveaux F-15IA, avec une option pour 25 supplémentaires, qu’Israël va désormais exercer.

Les travaux sur le premier lot de F-15IA devraient être achevés d’ici la fin de 2035. L’avion comportera presque certainement d’importantes modifications spécifiques à Israël, comme ce fut le cas avec les précédents Eagles, notamment en ce qui concerne la guerre électronique, les armes et les systèmes de communication.

En août 2024, Israël a reçu l’approbation des États-Unis pour acheter jusqu’à 50 F-15IA, ainsi que pour moderniser ses F-15I existants dans le cadre d’un ensemble global évalué à 18,82 milliards de dollars que vous pouvez lire ici.

Dans le passé, le ministère israélien de la Défense avait déclaré que les livraisons de F-15IA commenceraient en 2031, avec entre quatre et six avions livrés chaque année.

L’état d’avancement du projet de modernisation de la flotte de F-15I n’est pas clair, mais les F-15IA supplémentaires seront probablement destinés à remplacer les anciens F-15A-to-D Baz, dont deux escadrons sont toujours actifs.

Le Baz est utilisé à la fois pour des missions air-air et air-sol, mais il s’agit principalement d’avions à réaction très anciens, les premiers exemplaires ayant combattu dès 1979. Ces avions ont été successivement améliorés et également renforcés grâce à des transferts depuis les stocks de l’US Air Force. Ils ont également été largement employés lors d’opérations de combat récentes.

La flotte Baz illustre parfaitement le fait que l’IAF a travaillé à un niveau considérable tempo ces dernières années, ce qui a clairement imposé un stress immense et des heures supplémentaires à ses combattants, dont certains ont 50 ans.

Pour Israël, le F-15 en général est apprécié pour sa longue portée et ses impressionnantes capacités de transport de provisions. En plus d’une « profondeur de chargeur » significative, les dernières versions du F-15 ont également une capacité notable à transporter des armes de grande taille, y compris des missiles hypersoniques, une autre caractéristique de l’avion à réaction qui intéressera particulièrement Israël. L’IAF dépend de plus en plus des missiles balistiques à lancement aérien et d’autres armes à distance à lancement aérien, pour lesquels le F-15 constitue une plate-forme de lancement idéale.

Le Baz est utilisé à la fois pour des missions air-air et air-sol, mais il s’agit principalement d’avions à réaction très anciens, les premiers exemplaires ayant été utilisés au combat dès 1979. Successivement améliorés et également renforcés grâce à des transferts depuis les stocks de l’US Air Force, ces avions restent très précieux pour l’armée de l’air israélienne, comme en témoigne leur rôle de premier plan dans les récentes opérations de combat.

Pendant ce temps, le F-35I devient de plus en plus un pilier de l’IAF pour toute une série de missions de combat à proximité d’Israël et sur des distances bien plus grandes.

En 2023, Israël a choisi d’acheter un troisième escadron de F-35I, couvrant 25 avions supplémentaires d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars, et d’étendre la flotte Adir à 75 avions. Ce lot d’avions devrait être livré à partir de 2028.

Israël a annoncé en mai 2018 qu’il était devenu le premier opérateur à utiliser l’avion à réaction dans le cadre d’opérations offensives et, depuis lors, il a également enregistré des succès dans les combats aériens contre les drones iraniens.

Faire l’histoire :

L’année dernière, des avions de combat israéliens « Adir » (F-35I) ont intercepté avec succès deux drones iraniens lancés vers le territoire israélien. pic.twitter.com/FQsEjKzxct – Force aérienne israélienne (@IAFsite) 7 mars 2022

Ces derniers mois, les deux escadrons Adir de l’IAF ont démontré la flexibilité de l’avion à réaction en remportant la première victoire aérienne du F-35 contre un avion avec équipage, en abattant un avion d’entraînement de combat iranien Yak-130 Mitten au-dessus de Téhéran. Le type a également effectué des sorties d’attaque, y compris avec des munitions externes, démontrant le soi-disant « mode bête » du F-35, comportant des charges plus lourdes sur les pylônes sous les ailes.

Le fait de transporter des chargeurs externes érode les précieuses caractéristiques de furtivité du F-35 en échange d’une charge utile considérablement plus importante. Pour de nombreux types de missions menées par l’IAF, en particulier contre une opposition disposant de peu ou pas de capacités de défense aérienne significatives, un tel compromis en vaut la peine.

Comme nous l’avons décrit par le passé, il existe de solides arguments pour qu’Israël poursuive une politique consistant à acquérir un mélange de combattants :

« L’achat du F-15IA et du F-35I fournira à l’armée de l’air israélienne deux plates-formes complémentaires, toutes deux parmi les plus performantes au monde, en particulier lorsqu’il s’agit de frappes à longue portée. Les F-15 israéliens, en particulier, sont également utilisés pour le réseautage avancé et les nœuds de commandement et de contrôle, essentiels à la gestion des opérations à longue portée. D’un autre côté, le F-15IA et le F-35I sont également plus qu’efficaces pour la défense aérienne, y compris contre les menaces de drones, ainsi que opérations air-sol plus proches d’Israël, comme les conflits en cours à Gaza et au Liban.

Dans l’ensemble, étant donné la situation sécuritaire encore précaire au Moyen-Orient et la forte possibilité de nouvelles opérations de combat contre l’Iran et d’autres pays, ainsi que la nature éprouvée des deux types d’avions, la décision d’Israël d’acheter davantage de F-15IA et de F-35I n’est guère surprenante.