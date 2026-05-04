Où sont les transporteurs au 3 mai 2026 : Ford rentre enfin chez lui

Le déploiement historique du Gerald R. Ford Le CSG semble enfin se retirer. Le groupe d’intervention – désormais déployé pour une durée record de 314 jours – a traversé le canal de Suez en direction du nord le 1er mai et aurait commencé le voyage de retour vers Norfolk, selon le Washington Post. Toutefois, le CENTCOM dispose toujours de deux CSG sous son commandement, dirigés par USS Abraham Lincoln et USS George HW Bushpositionnés ensemble dans la mer d’Oman pour la première fois depuis le début du conflit. Le deuxième porte-avions offre une flexibilité supplémentaire pour faire respecter le blocus, soutenir la mission « Project Freedom » qui vient d’être annoncée pour faire sortir les navires commerciaux du golfe Persique et, si les opérations de combat reprennent, frapper l’Iran avec une puissance de feu doublée.

« Le soutien militaire américain au projet Freedom comprendra des destroyers lance-missiles, plus de 100 avions terrestres et maritimes, des plates-formes sans pilote multi-domaines et 15 000 militaires », a déclaré dimanche le CENTCOM dans un communiqué. Mais les rapports du Journal de Wall Street affirme que le plan « n’implique pas actuellement que des navires de guerre de la marine américaine escortent des navires à travers le détroit », et les mécanismes de la mission restent flous. Il convient également de noter que l’amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM basé en Floride, a rendu visite aux troupes ce week-end.

L’amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a visité l’USS Milius (DDG 69), le 2 mai, alors que le destroyer lance-missiles patrouillait dans les eaux régionales pour soutenir les opérations de blocus américaines contre l’Iran. À bord, il a interagi avec les marins et s’est adressé à eux sur le 1MC tout en soulignant… pic.twitter.com/2qTmMmfY05 – Commandement central américain (@CENTCOM) 3 mai 2026

Poursuivant son tour panoramique de l’Amérique du Sud, USS Nimitz a traversé le détroit de Magellan et dans l’océan Atlantique le 26 avril. de Nimitz sa position exacte est actuellement inconnue, les photos sur DVIDS la montrent récemment en train de participer à un PHOTOEX au large de la côte sud-est de l’Argentine.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.