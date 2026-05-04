Où sont les transporteurs au 3 mai 2026 : Ford rentre enfin chez lui

4 mai 2026

Le déploiement historique du Gerald R. Ford Le CSG semble enfin se retirer. Le groupe d’intervention – désormais déployé pour une durée record de 314 jours – a traversé le canal de Suez en direction du nord le 1er mai et aurait commencé le voyage de retour vers Norfolk, selon le Washington Post. Toutefois, le CENTCOM dispose toujours de deux CSG sous son commandement, dirigés par USS Abraham Lincoln et USS George HW Bushpositionnés ensemble dans la mer d’Oman pour la première fois depuis le début du conflit. Le deuxième porte-avions offre une flexibilité supplémentaire pour faire respecter le blocus, soutenir la mission « Project Freedom » qui vient d’être annoncée pour faire sortir les navires commerciaux du golfe Persique et, si les opérations de combat reprennent, frapper l’Iran avec une puissance de feu doublée.

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– Réponse rapide 47 (@RapidResponse47) 3 mai 2026

« Le soutien militaire américain au projet Freedom comprendra des destroyers lance-missiles, plus de 100 avions terrestres et maritimes, des plates-formes sans pilote multi-domaines et 15 000 militaires », a déclaré dimanche le CENTCOM dans un communiqué. Mais les rapports du Journal de Wall Street affirme que le plan « n’implique pas actuellement que des navires de guerre de la marine américaine escortent des navires à travers le détroit », et les mécanismes de la mission restent flous. Il convient également de noter que l’amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM basé en Floride, a rendu visite aux troupes ce week-end.

L’amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a visité l’USS Milius (DDG 69), le 2 mai, alors que le destroyer lance-missiles patrouillait dans les eaux régionales pour soutenir les opérations de blocus américaines contre l’Iran. À bord, il a interagi avec les marins et s’est adressé à eux sur le 1MC tout en soulignant… pic.twitter.com/2qTmMmfY05

– Commandement central américain (@CENTCOM) 3 mai 2026

Les Marines américains avec la Light Armored reconnaissance Company, Battalion Landing Team 3/5, 11e Marine Expeditionary Unit, recherchent des navires sur le pont de vol du navire d'assaut amphibie de classe Wasp USS Boxer (LHD 4) pendant la traversée du détroit de Surigao, le 26 avril 2026. La 11e MEU, embarquée à bord du groupe amphibie Boxer, est une force persistante et crédible au combat qui contribue à la dissuasion et à la réponse aux crises dans la zone d’opérations de la 7e flotte américaine. La 7e flotte américaine, la plus grande flotte numérotée déployée à l'avant de l'US Navy, interagit et opère régulièrement avec ses alliés et partenaires pour préserver un Indo-Pacifique libre et ouvert. (Photo du Corps des Marines des États-Unis par le Sgt. Joseph Helms)
Les Marines américains avec l'équipe d'atterrissage du bataillon 3/5, 11e unité expéditionnaire maritime, recherchent des navires sur le pont de vol du navire d'assaut amphibie de classe Wasp USS Boxer (LHD 4) lors de la traversée du détroit de Surigao, le 26 avril 2026. La 11e MEU, embarquée à bord du groupe amphibie Boxer, est une force de combat crédible et persistante qui contribue à la dissuasion et à la réponse aux crises dans la zone de la 7e flotte américaine de opérations. La 7e flotte américaine, la plus grande flotte numérotée déployée à l'avant de l'US Navy, interagit et opère régulièrement avec ses alliés et partenaires pour préserver un Indo-Pacifique libre et ouvert. (Photo du Corps des Marines des États-Unis par Trent A. Henry)

Poursuivant son tour panoramique de l’Amérique du Sud, USS Nimitz a traversé le détroit de Magellan et dans l’océan Atlantique le 26 avril. de Nimitz sa position exacte est actuellement inconnue, les photos sur DVIDS la montrent récemment en train de participer à un PHOTOEX au large de la côte sud-est de l’Argentine.

Le destroyer de classe Almirante Brown de la Marine argentine ARA la Argentina (DD 11) se déplace aux côtés du porte-avions de classe Nimitz de la Marine américaine USS Nimitz (CVN 68) lors d'un engagement maritime bilatéral dans l'océan Atlantique, le 29 avril 2026. Nimitz est déployé dans le cadre des mers du Sud 2026, qui vise à renforcer les capacités, à améliorer l'interopérabilité et à renforcer les partenariats maritimes avec les pays de la région par le biais d'échanges conjoints, multinationaux et interinstitutionnels et coopération. (Photo de l'US Navy par Peter K. McHaddad, spécialiste des communications de masse de 2e classe)
Le porte-avions de classe Nimitz USS Nimitz (CVN 68) transite par le détroit de Magellan, le 26 avril 2026. Nimitz est déployé dans le cadre de Southern Seas 2026 qui vise à améliorer les capacités, à améliorer l'interopérabilité et à renforcer les partenariats maritimes avec les pays de la région par le biais d'échanges et de coopération conjoints, multinationaux et interinstitutions. (Photo de l'US Navy par Gina Gallia, spécialiste des communications de masse de 3e classe)
Un SH-3 Sea King de la Marine argentine, attaché à la 2da Escuadrilla Aeronaval de Helicopteros (EAH) 2, atterrit sur le pont de vol du porte-avions de classe Nimitz USS Nimitz (CVN 68) pour un échange de connaissances d'experts en la matière et embarque entre les militaires américains et argentins détenus à bord du Nimitz pendant que le navire est en cours dans l'océan Atlantique, le 28 avril 2026. Nimitz est déployé dans le cadre des mers du Sud 2026 qui vise à renforcer les capacités, à améliorer l’interopérabilité et à renforcer les partenariats maritimes avec les pays de la région par le biais d’échanges et de coopérations conjoints, multinationaux et interinstitutionnels. (Photo de l'US Navy par Jaron Wills, spécialiste des communications de masse de 2e classe)

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.

Catégories Mer
Marc-André Boucher

Marc-André Boucher

Analyste de formation et passionné de stratégie internationale, j’écris pour 45eNord.ca afin de décrypter les grandes dynamiques militaires mondiales. Mon objectif : rendre claires les logiques de pouvoir et les rapports de force qui façonnent notre époque. J’aime lier les faits du jour à une vision d’ensemble.
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