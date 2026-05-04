Les premiers navires transitent par le détroit d’Ormuz dans le cadre du nouveau plan de protection américain

Le Commandement central américain a déclaré que son nouveau plan visant à protéger la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz avait débuté lundi avec le passage en toute sécurité de deux navires marchands battant pavillon américain. Baptisée Projet Liberté, l’opération vise à « restaurer la liberté de navigation pour la navigation commerciale » à travers cette étendue d’eau stratégiquement vitale, a déclaré le commandement sur X. L’Iran a fermé le détroit après avoir été attaqué par les États-Unis et Israël le 28 février. Pendant ce temps, l’Iran affirme que cette décision menacera le fragile cessez-le-feu et qu’il attaquera tous les navires transitant par le détroit sans autorisation.

« Des destroyers lance-missiles de la marine américaine opèrent actuellement dans le golfe Persique après avoir traversé le détroit d’Ormuz pour soutenir le projet Freedom », a déclaré le CENTCOM dans un message publié sur X lundi matin. « Les forces américaines soutiennent activement les efforts visant à rétablir le transit pour la navigation commerciale. Dans un premier temps, deux navires marchands battant pavillon américain ont traversé avec succès le détroit d’Ormuz et sont en route en toute sécurité pour leur voyage. »

Des destroyers lance-missiles de la marine américaine opèrent actuellement dans le golfe Persique après avoir traversé le détroit d’Ormuz dans le cadre du projet Freedom. Les forces américaines soutiennent activement les efforts visant à rétablir le transit pour la navigation commerciale. Dans un premier temps, 2 commerçants battant pavillon américain… pic.twitter.com/SVDxDhK72I – Commandement central américain (@CENTCOM) 4 mai 2026

Le CENTCOM n’a pas précisé quels navires ont transité par le détroit et il n’est pas clair si les destroyers de la Marine les ont escortés. Nous avons contacté CENTCOM pour plus de détails.

Le projet Freedom implique « des destroyers lance-missiles, plus de 100 avions terrestres et maritimes, des plates-formes sans pilote multi-domaines et 15 000 militaires », a déclaré le CENTCOM dans un article du dimanche X.

« La mission, dirigée par le président, soutiendra les navires marchands cherchant à transiter librement par l’essentiel du corridor commercial international », a ajouté le CENTCOM. « Un quart du commerce mondial de pétrole en mer et des volumes importants de carburants et d’engrais sont transportés par le détroit. »

« Notre soutien à cette mission défensive est essentiel pour la sécurité régionale et l’économie mondiale, car nous maintenons également le blocus naval », a déclaré l’amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM.

Dimanche, le président Trump a présenté le projet Freedom comme un effort visant à faire sortir les navires et les équipages du détroit. Il n’est pas clair si cette opération protégera également les navires tentant d’entrer. Il est possible que cela se produise une fois que le CENTCOM aura évalué les réalités de la voie navigable lors de l’évacuation des navires. Nous mettrons à jour cette histoire avec tous les détails supplémentaires que nous apprendrons.

https://t.co/6kFYBTZn8d – Commandement central américain (@CENTCOM) 3 mai 2026

Dans le cadre du projet Freedom, les navires « choisissant de transiter par le détroit d’Ormuz devraient envisager de passer par les eaux territoriales d’Oman au sud du dispositif de séparation du trafic », a averti lundi matin l’US Navy Central (NAVCENT). Le système de séparation du trafic fait référence aux nouveaux modèles de trafic mis en place par l’Iran pour les navires transitant par le détroit à travers ses eaux territoriales.

« En raison du volume de trafic prévu, une coordination avec les autorités d’Oman via le canal VHF 16 est conseillée pour maintenir la sécurité de la navigation », selon NAVCENT. « Le transit via ou à proximité immédiate du dispositif de séparation du trafic devrait être considéré comme extrêmement dangereux en raison de la présence de mines qui n’ont pas été entièrement étudiées et atténuées. »

L’Iran a placé un nombre indéterminé de mines dans le détroit depuis le début de la guerre, nous a indiqué un responsable américain.

Comme nous l’avons noté la semaine dernière, le groupe UK Maritime Trade Operations (UKMTO) affirme que les transits dans le détroit ont chuté de plus de 90 %, laissant 850 navires marchands et environ 20 000 marins coincés dans le Golfe et incapables de sortir.

En réaction au projet Freedom et aux nouvelles directives de transit NAVCENT, Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a averti lundi que « les mouvements maritimes des navires, contrairement aux réglementations déclarées par la marine iranienne, seraient confrontés à de graves risques et seraient arrêtés par la force ».

Le CGRI a ajouté qu’il maintenait le contrôle du détroit et que les navires adhérant à ses règles seraient en sécurité. En outre, il a qualifié le projet Freedom, ainsi que le blocus naval américain en cours des ports iraniens, d’actes de « piraterie ». Le CGRI a également déclaré que le projet Freedom viole le cessez-le-feu du 8 avril convenu par les États-Unis et l’Iran.

Les navires enfreignant le protocole maritime du CGRI seront arrêtés par la force : porte-parolehttps://t.co/UuVE5DS0IZ pic.twitter.com/GLOwkEgJ56 – Agence de presse IRNA ☫ (@IrnaEnglish) 4 mai 2026

En plus de l’avertissement du CGRI, les médias iraniens ont affirmé que « deux missiles ont frappé un patrouilleur de la marine américaine. Ce patrouilleur, qui s’est déplacé aujourd’hui près de Jask en violation des règles de sécurité et de navigation avec l’intention de traverser le détroit d’Ormuz, a été visé par une attaque de missile après avoir ignoré l’avertissement de la marine de la République islamique d’Iran ».

Le fonctionnaire iranien FAR L’agence de presse a ajouté que « le bateau de patrouille n’a pas pu poursuivre sa route en raison des tirs et a été contraint de battre en retraite et de fuir la zone ».

Les médias iraniens n’ont fourni aucune preuve de l’attaque. Dans un message sur X, CENTCOM a nié cette affirmation.

« Aucun navire de la marine américaine n’a été touché », a indiqué le commandement. « Les forces américaines soutiennent le projet Freedom et appliquent le blocus naval aux ports iraniens. »

🚫 RÉCLAMATION : Les médias d’État iraniens affirment que le Corps des Gardiens de la révolution islamique iraniens a frappé un navire de guerre américain avec deux missiles.

✅ VÉRITÉ : Aucun navire de la marine américaine n’a été touché. Les forces américaines soutiennent le projet Freedom et appliquent le blocus naval aux ports iraniens. pic.twitter.com/VFxovxLU6G – Commandement central américain (@CENTCOM) 4 mai 2026

Cependant, les Émirats arabes unis ont déclaré lundi qu’un de leurs pétroliers avait été attaqué par deux drones iraniens alors qu’il traversait le détroit.

« Les Émirats arabes unis condamnent dans les termes les plus fermes le ciblage d’un pétrolier national affilié à (Abu Dhabi National Oil Company) ADNOC alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz », a déclaré le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis sur X, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de blessés dans l’attaque.

Les Émirats arabes unis condamnent fermement le ciblage du transporteur national ADNOC alors qu’il transite par le détroit d’Ormuz pic.twitter.com/GDOh6CvP9q – MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) 4 mai 2026

Le ministère n’a pas précisé quel navire avait été attaqué ni quand. Cependant, l’agence britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO) a déclaré avoir reçu un rapport faisant état d’un incident survenu le 3 mai « à 78 milles marins au nord de Fujairah, aux Émirats arabes unis. Un pétrolier a signalé avoir été touché par des projectiles inconnus. Tout l’équipage s’est déclaré sain et sauf. Aucun impact environnemental n’a été signalé ».

Le projet Freedom et les nouvelles directives de transit NAVCENT ont été lancés à la suite d’un message publié dimanche par le président américain Donald Trump sur ses réseaux sociaux.

« Des pays du monde entier, dont presque tous ne sont pas impliqués dans le conflit au Moyen-Orient qui se déroule aussi visiblement et violemment, aux yeux de tous, ont demandé aux États-Unis si nous pouvions les aider à libérer leurs navires, qui sont enfermés dans le détroit d’Ormuz, pour une chose avec laquelle ils n’ont absolument rien à voir : ils ne sont que des spectateurs neutres et innocents ! » Trump a proclamé sur Truth Social. « Pour le bien de l’Iran, du Moyen-Orient et des États-Unis, nous avons dit à ces pays que nous guiderions leurs navires en toute sécurité hors de ces voies navigables restreintes, afin qu’ils puissent vaquer librement et efficacement à leurs affaires. »

Le président a ajouté que le Projet Liberté est un effort humanitaire mené alors que les États-Unis et l’Iran travaillent sur les moyens de mettre fin au conflit.

« Je suis pleinement conscient que mes représentants ont des discussions très positives avec l’Iran et que ces discussions pourraient déboucher sur quelque chose de très positif pour tous », a avoué Trump. « Le mouvement des navires vise simplement à libérer les personnes, les entreprises et les pays qui n’ont absolument rien fait de mal : ils sont victimes des circonstances. Il s’agit d’un geste humanitaire de la part des États-Unis, des pays du Moyen-Orient mais, en particulier, de l’Iran. »

Néanmoins, si l’Iran ne s’y conforme pas, Trump a lancé un avertissement à Téhéran.

« Je pense que cela contribuerait grandement à faire preuve de bonne volonté de la part de tous ceux qui se sont battus avec tant d’acharnement au cours des derniers mois », a affirmé le dirigeant américain. « Si, d’une manière ou d’une autre, ce processus humanitaire est entravé, cette ingérence devra malheureusement être combattue avec force. »

Trump sur Truth Social annonce que le « Projet Freedom » commencera dans la matinée pour retirer les navires du détroit d’Ormuz pic.twitter.com/a7ygbWUEFQ – Ben Jacobs (@Bencjacobs) 3 mai 2026

Alors que le projet Freedom démarre, les compagnies maritimes adoptent une attitude attentiste quant à son efficacité.

« Nous saluons bien sûr les initiatives visant à améliorer en principe la situation sécuritaire », nous a déclaré lundi matin un porte-parole du géant allemand du transport maritime Hapag-Lloyd. « Cependant, nous disposons actuellement de trop peu d’informations sur la manière dont un tel service d’escorte pourrait être mis en œuvre en toute sécurité dans la pratique, c’est pourquoi nous maintenons notre évaluation des risques. Nous avons pris note de la dernière annonce. Nous examinons actuellement les informations disponibles et sommes en contact étroit avec les autorités compétentes et nos partenaires de sécurité. »

« A ce stade, notre évaluation des risques reste inchangée et le détroit d’Ormuz reste fermé aux transits Hapag-Lloyd jusqu’à nouvel ordre », a ajouté la société.

Même si le CENTCOM affirme que le Projet Freedom a connu une première rencontre réussie, de nombreuses questions restent encore sans réponse concernant cette opération. Malgré les fanfaronnades iraniennes, on ne sait pas jusqu’à présent si ses menaces ne sont qu’une posture destinée à la consommation intérieure ou si elles tireront réellement sur les navires de guerre américains. Une telle décision garantirait une réponse féroce des États-Unis et la fin, au moins temporairement, des efforts en cours pour mettre fin à la guerre, désormais interrompue.

Mise à jour : 14 h 15 HAE –

Plus tôt dans la journée, des hélicoptères AH-64 Apache de l’armée américaine et MH-60 Seahawk de la marine américaine ont détruit six petits bateaux iraniens qui menaçaient les navires commerciaux dans et autour du détroit d’Ormuz, selon Cooper. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.