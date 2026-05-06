La Turquie développe sa propre munition à guidage de précision « Ginsu »

🔴İŞTE ROKETSAN’IN SUİKAST FÜZESİ NEŞTER !

BU FÜZEDE HARP BAŞLIĞI YOK! pic.twitter.com/EJB7vszvWJ – SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) 5 mai 2026

ROKETSAN, NEŞTER’i tanıtti

🚀NEŞTER, MAM-L ürününün bir variantantı olarak, minimum ikincil hasar prensibiyle yüksek hassasiyetli vuruşlar yapmak üzere tasarlandı. Les classiques sont en train de s’amuser, mais le senseur dit, il y a des thèmes à ce sujet et vous avez… pic.twitter.com/bwpHUw3T2Y – SavunmaTR (@SavunmaTR) 5 mai 2026

Produit par Roketsan, le Neşter a été dévoilé aujourd’hui au salon international de la défense et de l’aérospatiale SAHA 2026 à Istanbul. Comme l’AGM-119R9X, la nouvelle arme a été développée explicitement pour poursuivre des frappes ciblées tout en minimisant à l’extrême le risque de dommages collatéraux.

ROKETSAN’dan ‘cerrahi hassasiyetli’ yeni mühimmat: NEŞTER

Akıllı mühimmat MAM-L’nin variantantı olarak geliştirilen füze, #SAHA2026‘da tanıtıldı.

NEŞTER, patlayıcı içermeyen harp başlığı ve kesici yapısıyla hedefi noktasal ve kontrollü şekilde etkisiz hale getirebiliyor. pic.twitter.com/XWIn1m8kCX -TRT HABER (@trthaber) 5 mai 2026

Le Neşter est un dérivé du MAM-L de la même société, décrit comme une « micro-munition intelligente légère ». Les dimensions compactes du MAM-L signifient qu’il peut être facilement intégré sur des véhicules aériens sans équipage (UAV), ainsi que sur des avions d’attaque légers. En effet, le MAM-L est devenu une munition synonyme du drone turc Bayraktar TB2, qui a été utilisé avec beaucoup d’efficacité dans divers conflits, notamment en Syrie, en Libye, en Ukraine et dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Roketsan proposait déjà le MAM-L avec une gamme d’ogives différentes, notamment des ogives perforantes, à fragmentation explosive hautement explosive et thermobariques.

Le Neşter se distingue par le fait qu’il se concentre strictement sur les frappes meurtrières, avec pas d’ogive du toutdoté à la place de lames qui en font une arme à dégâts collatéraux extrêmement faibles. Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises avec l’AGM-114R9X, une arme de ce type peut cibler non seulement un véhicule, mais aussi un occupant spécifique à l’intérieur, tranchant la voiture au bon endroit.

Une vidéo du Commandement central américain de 2025 montrant, pour la première fois, l’AGM-114R9X en action :

Les forces du CENTCOM tuent le haut responsable militaire de Hurras al-Din (HaD), affilié à Al-Qaïda, en Syrie

Le 23 février, les forces du Commandement central américain (CENTCOM) ont mené une frappe aérienne de précision dans le nord-ouest de la Syrie, ciblant et tuant Muhammed Yusuf Ziya Talay, le haut responsable militaire de… pic.twitter.com/trhDvgdgne – Commandement central américain (@CENTCOM) 1er mars 2025

Jusqu’à présent, très peu de détails spécifiques sur la nouvelle arme turque ont été divulgués.

Quant au MAM-L, le fabricant déclare qu’il mesure environ 3,3 pieds de long, a un diamètre de 6,3 pouces et une portée de 9,3 miles. La munition pèserait environ 48 livres. La nouvelle arme est probablement globalement similaire en termes de dimensions et de portée. Le Hellfire est une arme considérablement plus grosse que le MAM-L, mesurant environ 5,2 pieds de long et pesant plus de 100 livres.

Il convient de noter que le MAM-L a été développé à partir du missile guidé L-UMTAS, étant essentiellement une version non motorisée dotée d’un système de guidage similaire. Il n’est pas clair si le Neşter est propulsé ou non, mais ne pas être alimenté réduirait l’effet cinétique de son impact, au moins par rapport à l’AGM-114R9X, et, sans ogive, cela est essentiel pour sa puissance destructrice.

La série de base AGM-114R et le MAM-L utilisent le guidage laser. Cependant, on pense que l’AGM-114R9X dispose d’une capacité de guidage supplémentaire unique qui exploite l’automatisation afin de frapper avec une telle précision sur une seule partie d’un véhicule.

Une possibilité pourrait être un ensemble de guidage par imagerie infrarouge (IIR) très perfectionné qui se concentre automatiquement sur une section spécifique d’un véhicule. Cela pourrait être associé à un guidage laser pour le repérage initial ou constituer un chercheur IIR et un progiciel logique autonomes.

Les images montrent le résultat d’une frappe d’AGM-114R9X sur une voiture en Syrie en 2025 :

#Syrie: fragments des missiles utilisés aujourd’hui par les États-Unis pour tuer un ancien membre d’Horas Al-Din près de Killi (N. #Idlib).

Ces missiles Hellfire (R9X) utilisent des lames au lieu d’explosifs.

Point d’impact dans le véhicule également illustré. pic.twitter.com/i1N0BExedE – Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 23 février 2025

D’autres options de guidage pourraient être disponibles pour le Neşter, notamment un système dit « humain dans la boucle », quelque chose qu’Israël a mis au point et perfectionné, avec un véritable opérateur corrigeant sa trajectoire dans les phases terminales du vol. Cette capacité nécessiterait cependant des liaisons de données compatibles, et le terminal de contrôle au sol du Neşter devrait la prendre en charge.

Le Neşter est connu pour comporter un capteur de proximité, qui active le mécanisme de la lame juste avant le contact avec la cible. Avant leur déploiement, les six pales (le même nombre que sur l’AGM-114R9X) sont rangées dans des fentes qui courent le long du corps du missile.

Quant à l’AGM-114R9X, il a été développé en secret et a été de plus en plus utilisé au cours de la dernière décennie, y compris dans des opérations très médiatisées. On pense qu’il s’agit d’une arme de choix pour les assassinats ciblés utilisant des drones MQ-9 Reaper exploités par le mystérieux Joint Special Operations Command (JSOC), ainsi que par la Central Intelligence Agency.

On peut facilement imaginer que les forces armées turques, et même les branches paramilitaires turques, pourraient trouver une utilisation similaire au Neşter, notamment grâce à l’arsenal croissant de drones du pays. S’il est disponible avec un moteur, il conviendrait également à l’hélicoptère T129 ATAK et à d’autres giravions.

Les forces armées turques et les services de police lancent régulièrement (souvent conjointement) des opérations offensives sur le territoire turc, notamment en fournissant un soutien aérien rapproché aux forces de l’ordre et aux troupes sur le terrain. Celles-ci incluent fréquemment l’engagement proactif de ceux considérés comme terroristes, comme le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Alors que le PKK mène une insurrection en Turquie depuis 1984 et opère également de manière étendue au-delà de ses frontières en Irak et en Syrie, Ankara a intensifié ses opérations contre les militants depuis la fin du cessez-le-feu avec eux en 2015.

L’apparition du Neşter à ce stade est donc à la fois conforme aux besoins probables de la Turquie pour ses opérations contre-insurrectionnelles et reflète le fait que le pays développe rapidement et exporte largement une large gamme de drones ainsi que les munitions pour les armer. En proposant spécifiquement le Neşter, Roketsan est conscient du besoin croissant de munitions qui peuvent aider à prévenir les pertes civiles, tout en ciblant également des individus de grande valeur.

Pour les clients exportateurs, le Neşter, comme les autres munitions turques, ne serait pas soumis aux restrictions imposées par les directives américaines sur le trafic international des armes (ITAR), qui peuvent limiter le transfert de technologies et de services de défense et militaires – en particulier les plus sensibles – vers certains pays.

Dans le même temps, alors que les États-Unis ont très délibérément gardé secret l’AGM-114R9X, peut-être en raison de la nature horrible de ses effets, il semble que la Turquie ne soit pas aussi timide. Cependant, il lui reste encore à terminer le travail de développement du Neşter, ce qui est plus difficile qu’il n’y paraît à première vue.