L’armée veut davantage de ballons de surveillance chargés de capteurs au-dessus du Pacifique

L’utilisation de ballons à haute altitude devient de plus en plus courante pour les unités de l’armée américaine dans le Pacifique. Le service s’efforce de déployer davantage de ces plates-formes plus légères que l’air en tant qu’élément clé d’un nouvel écosystème persistant de surveillance et de reconnaissance dans la région. Les mêmes types de ballons pourraient également remplir ces missions et d’autres, notamment le relais de communications, la guerre électronique ou même le lancement de frappes cinétiques, partout dans le monde. Tout cela est souligné par un récent avis de marché concernant l’achat potentiel de ballons à haute altitude, d’ensembles de capteurs et de liaisons de données disponibles dans le commerce, connectés au réseau spatial Starlink de SpaceX.

« Il s’agit d’un besoin en produits de base pour des systèmes de ballons à haute altitude commerciaux (COTS) ou COTS modifiés et des équipements associés », selon l’avis de marché du 921e bataillon de soutien contractuel de l’armée, qui a été mis en ligne plus tôt cette semaine. « Les fournitures et licences de logiciels nécessaires seront livrées dans des emplacements situés dans la zone de responsabilité de l’INDOPACOM AOR (zone de responsabilité du Commandement américain pour l’Indo-Pacifique) (en particulier à Hawaï). »

L’avis souligne que le 921st ne mène actuellement qu’une « étude de marché » et qu’une « concurrence totale et ouverte » pourrait suivre, mais n’est pas garantie. Le bataillon a son quartier général à Hawaï, mais constitue la principale branche contractante de l’armée dans le Pacifique et compte des éléments répartis dans toute la région.

Les « exigences en matière de produits » que le 921e décrit dans l’avis comprennent un appel pour 15 ballons à haute altitude, cinq de chacune de trois tailles différentes (12, 16 et 24 ballons). Le terme gore fait référence ici aux segments individuels constituant l’extérieur du ballon. Un nombre plus élevé se traduit généralement par un volume gonflé plus important et, par extension, par une capacité d’altitude et/ou une capacité de charge utile plus élevée. L’avis de marché mentionne une « altitude d’éclatement (classe de 90 000 à 120 000 pieds) » souhaitée pour le type à 24 gore, mais n’énonce pas par ailleurs d’exigences spécifiques en matière de performances ou de charge utile pour aucun des ballons.

L’avis comprend également un appel pour plusieurs packages de capteurs différents, décrits comme suit :

Cinq types « EO/IR (électro-optique/infrarouge) » avec « résolution (1080p/4K/MWIR/LWIR) ; stabilisation du cardan ; bande passante de télémétrie (Starlink/LTE/MPU5) ; consommation d’énergie ; traitement intégré ; durcissement environnemental. »

Cinq types « Infrarouge à ondes longues » avec « Bande spectrale (8–14 μm ); sensibilité NETD (≤50 mK idéale) ; optique (lentilles en germanium, options FOV ); stabilisation thermique ; interface de données (Ethernet/SDI/USB-C). »

Sept types de « détection électronique » capables de fournir « (RF/EM/atmosphérique/SIGINT) ; une couverture de fréquence ; une configuration d’antenne (omni/directionnelle/réseau) ; un enregistrement de données (local ou descendant) ; un blindage EMI pour les opérations à haute altitude. »

Le drone de frappe à moyenne portée Hornet de fabrication américaine est testé avec un système de lancement assisté par ballon.

Une telle résolution permet d’augmenter considérablement sa portée d’origine (environ 100 km).

Les drones Hornet OWA sont activement utilisés par les forces ukrainiennes pour des frappes sur la logistique russe et d’autres… pic.twitter.com/S1bHqLNhPY – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 20 mai 2026

Les ballons modernes à haute altitude peuvent rester en l’air pendant des jours, des semaines, voire des mois. Il existe des modèles qui peuvent être dirigés avec précision vers des zones d’intérêt, puis maintenir leur position générale malgré les vents dominants, modérant leurs altitudes pour rester en station de manière persistante pendant de très longues périodes. Comme le précise le récent avis de marché, ces ballons ont également une capacité de charge utile suffisante pour servir de plates-formes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), ainsi que de nœuds de relais de signaux. Ils pourraient également accomplir d’autres missions.

En 2024, l’armée a fait une démonstration particulièrement publique de la valeur des ballons à haute altitude dans les opérations modernes lors de l’exercice Valiant Shield 24. Des ballons équipés de « capteurs de spectre électromagnétique et d’équipements de réseau radio » faisaient partie de la chaîne de mise à mort lors d’un essai de tir réel de missiles balistiques à courte portée Precision Strike Missile (PrSM) contre un navire cible en mouvement. Valiant Shield 24 impliquait des forces déployées à divers endroits à travers le Pacifique.

Également en 2024, le Commandement des communications et de l’électronique de l’armée (CECOM) a publié un avis de marché demandant des détails sur les futurs petits radars et suites de renseignement électromagnétique destinés à être utilisés sur des ballons à haute altitude. La mention des radars ici a souligné comment les ballons pourraient fournir une couche supplémentaire d’indicateur de cible mobile au sol et de capacité d’imagerie radar à synthèse d’ouverture (GMTI/SAR).

La demande d’informations du CENCOM était spécifiquement liée à un effort d’expérimentation et de démonstration appelé High-Altitude Platform-Deep Sensing (HAP-DS). L’armée avait déclaré à l’époque que l’objectif était que le HAP-DS s’intègre dans un programme plus vaste appelé Système d’observation du renseignement à haute altitude, à longue portée et à longue endurance (HELIOS).

Depuis lors, l’armée a continué d’étendre ses efforts expérimentaux avec un regard clair sur les capacités opérationnelles futures. L’année dernière, le service a révélé son intention de lancer jusqu’à 100 ballons, et peut-être même plus, lors d’un prochain exercice.

« Notre objectif principal est de démontrer des capacités d’essaimage autonomes qui génèrent une présence persistante et rentable dans la stratosphère », a déclaré Andrew Evans, directeur de la stratégie et de la transformation au Bureau du chef d’état-major adjoint de l’armée, ou G-2. Briser la défense dans une interview en août 2025. « Une fois opérationnalisé, ce type de capacité nous permettra de mener une série d’opérations militaires, notamment le renforcement du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR), l’extension des communications tactiques et la reconstitution rapide des capacités en orbite lorsque l’espace est refusé ou dégradé. »

À cette époque, Evans a également souligné comment de grands groupes de ballons à haute altitude mis en réseau pourraient contribuer à assurer la résilience contre les pertes potentielles, notamment dues au mauvais temps.

Un grand nombre de ballons seraient nécessaires pour assurer une couverture persistante sur une vaste zone pour les missions ISR et autres. Ils pourraient également être utilisés pour créer des réseaux maillés et d’autres types de réseaux de type hub-and-spoke, qui pourraient être particulièrement utiles lorsque les actifs de communication en orbite terrestre basse (LEO) sont menacés.

Plus tôt cette année, l’armée a annoncé avoir créé une nouvelle école pour l’entraînement aux ballons à haute altitude, comprenant un cours de compétences de base pour les « soldats de haute altitude », à la base commune Lewis-McChord, dans l’État de Washington. En mars, des bérets verts de l’armée, ainsi que du personnel des unités météorologiques de l’armée de l’air, et même des individus d’agences civiles anonymes, auraient suivi le programme de formation.

L’armée a déclaré que le programme de formation comprend l’utilisation de ballons à haute altitude de 16 trous – l’un des types mentionnés dans le récent avis de marché – fabriqués par une société appelée Urban Sky. Il s’agit d’une gamme de ce que l’entreprise commercialise sous le nom de « microballons », qui peuvent être déployés par des équipes relativement petites en quelques minutes. Urban Sky affirme que sa conception à 16 gore peut s’envoler à des altitudes allant jusqu’à 70 000 pieds et transporter des charges utiles pesant jusqu’à 50 livres. La société propose également une charge utile appelée Wallabbee qui combine « l’imagerie EO/IR, l’intelligence électromagnétique et la liaison descendante de communication dans un seul package », encore une fois entièrement conforme aux « exigences en matière de produits » récemment définies par le 921e bataillon de soutien contractuel.

D’autres sociétés, notamment Aerostar, filiale de Raven Industries, et Sierra Nevada Corporation, proposent également des conceptions globalement similaires qui peuvent être configurées pour l’ISR, le relais de signaux et d’autres missions.

Les solutions de station de plate-forme à haute altitude plus légère que l’air (LTA-HAPS) de SNC fournissent des ISR globaux et persistants, des systèmes de mission intégrés, des charges utiles et des capacités de commandement/contrôle pour répondre aux besoins uniques du combattant australien depuis la stratosphère. #Avalon2023 #ÉquipeSNC pic.twitter.com/7VK7K9vzTe – Sierra Nevada Corporation (@SierraNevCorp) 1er mars 2023

« Des événements de routine tels que l’AHABC (Cours de base de l’armée à haute altitude), organisés ici à la station d’attache, ont permis à notre unité à la fois de maintenir ses compétences individuelles et de fournir davantage de répétitions aux dirigeants pour perfectionner leurs compétences en HA », a déclaré le capitaine de l’armée Tyler McWilliam, décrit comme un « planificateur de haute altitude », a déclaré dans un communiqué officiel en mars. « Le plan pour l’avenir est d’offrir davantage de cours de base en haute altitude aux militaires d’autres unités afin de diffuser les connaissances en haute altitude au sein de la force interarmées. »

L’armée n’a pas caché l’objectif ultime de ses projets actuels de ballons à haute altitude. Le service « avance dans la construction d’une architecture de capteurs persistante dans tous les domaines pour le théâtre indo-pacifique », indique d’emblée le communiqué de presse de mars.

L’architecture complète devrait également inclure d’autres composants, notamment les nouveaux avions d’affaires ISR du système de détection et d’exploitation de haute précision (HADES) de l’armée. Les drones de type planeur, également conçus pour opérer dans la stratosphère, sont une autre activité que le service a activement expérimentée ces dernières années. Comme indiqué, à l’instar de la Chine et d’autres pays, l’armée américaine a également exploré les ballons à haute altitude comme plates-formes de lancement pour des essaims de drones au plus profond des territoires hostiles. Ceci, à son tour, a ouvert la porte à la possibilité d’utiliser des ballons pour lancer des drones kamikaze et d’autres types de munitions. Ils pourraient également transporter des charges utiles de guerre électronique ou implanter de petits capteurs au sol.

Tout cela étant dit, malgré le soutien clair de l’armée aux ballons à haute altitude et des années d’expérimentation, le service n’a pas encore mis leur utilisation opérationnelle à plus grande échelle. Il existe ici une disparité nette et continue par rapport à l’utilisation intensive par la Chine de ballons et d’autres engins plus légers que l’air dans le Pacifique.

Les capacités que les ballons à haute altitude peuvent offrir à l’armée américaine pourraient être très pertinentes pour assurer une surveillance permanente et soutenir d’autres missions ailleurs dans le monde. Le Commandement central américain a déjà souligné son intérêt pour l’utilisation de plates-formes plus légères que l’air pour répondre à la forte demande de capacité ISR au Moyen-Orient.

Le récent avis de marché, ainsi que la mise en place de nouveaux programmes de formation sur la Joint Base Lewis-McChord, montrent bien que l’armée poursuit son projet visant à faire des ballons à haute altitude un aspect plus régulier de ses opérations, notamment dans le Pacifique.