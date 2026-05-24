La nouvelle sonde de ravitaillement aérien de l’A-10 Warthog est désormais opérationnelle au Moyen-Orient

Des images récemment publiées confirment que l’avion d’attaque A-10C opère désormais au Moyen-Orient avec sa nouvelle sonde de ravitaillement installée, ce qui a été réalisé remarquablement rapidement. Comme nous l’avions signalé à l’époque, la capacité de ravitaillement aérien de type sonde du Warthog a été démontrée pour la première fois début avril, et l’adaptation intervient alors que l’avion à réaction entre dans le crépuscule de sa carrière après avoir obtenu un petit sursis après sa retraite définitive.

L’US Air Force a publié des images montrant un A-10C utilisant son adaptateur de ravitaillement de sonde pour prendre le carburant d’un HC-130J Combat King II plus tôt ce mois-ci, quelque part dans la zone de responsabilité du Commandement central américain (CENTCOM). Les Warthogs en question appartiennent au 107e Escadron de chasse de la base de la Garde nationale aérienne de Selfridge, dans le Michigan, déployé au Moyen-Orient début avril.

Comme nous en avons discuté dans le passé, l’adaptateur de ravitaillement de sonde pourrait être d’une importance significative pour l’A-10 et l’ensemble de l’armée de l’air, lors d’un futur combat dans le Pacifique. Mais il est évident qu’elle s’applique également aux opérations en cours sur le théâtre du CENTCOM.

En effet, l’Air Force avait précédemment confirmé que l’effort de l’adaptateur de ravitaillement de sonde répondait à un besoin urgent du commandement des combattants.

L’ajout de l’adaptateur de ravitaillement en carburant de la sonde est également relativement simple, car il utilise le réceptacle de ravitaillement en air existant sur le nez de l’A-10. À son tour, cela signifie que l’A-10 perd son réceptacle habituel monté sur le nez.

En avril, l’A-10 non équipé de sonde ne pouvait faire le plein qu’à partir du KC-135, puisque le KC-10 avait été retiré, et le KC-46 n’était pas encore certifié pour ravitailler le Warthog. Ce dernier problème est dû à un problème de longue durée de « flèche rigide », qui risque d’endommager l’avion récepteur. L’ajout de la sonde signifie également que les A-10 peuvent désormais également faire le plein à partir des KC-46, qui disposent d’un système de tuyau et de drogue intégré, ainsi que d’une flèche.

Cependant, l’A-10 peut désormais prendre le carburant des HC-130 et MC-130 de l’Air Force, ou même des KC-130 du Marine Corps, ainsi que des KC-130J d’autres opérateurs. Les premiers tests de l’adaptateur de ravitaillement de sonde impliquaient un HC-130J du 418e Escadron d’essais en vol.

Ces ravitailleurs peuvent opérer à partir de pistes plus courtes et décharger du carburant à très basse altitude, ce que le KC-135 n’est pas capable de faire. L’association de l’A-10 avec ces types de pétroliers, qui peuvent régulièrement opérer à partir de champs plus courts et le faire avec beaucoup plus de flexibilité, offre une flexibilité accrue en matière de ravitaillement en vol pour les planificateurs de mission.

Travailler avec les HC-130 et MC-130 est particulièrement pertinent pour l’A-10, compte tenu de sa mission de recherche et de sauvetage au combat « Sandy ». Cela implique que les avions à réaction fournissent une escorte et un soutien aérien rapproché aux hélicoptères d’opérations spéciales travaillant à récupérer le personnel sur un territoire hautement contesté. Les A-10 ont effectué cette même mission au-dessus de l’Iran. Déjà, les HC-130 et les MC-130 fournissent du carburant aux aéronefs à voilure tournante lors de ce type d’opérations, et un A-10 équipé d’une sonde offrirait une endurance et une portée étendues dans de tels scénarios.

L’adaptateur de ravitaillement de sonde est également doté d’un certain degré de flexibilité. L’Air Force le décrit comme « une solution configurable sur le terrain conçue pour être installée par le personnel opérationnel de la ligne de vol ».

« Les unités peuvent installer ou retirer l’adaptateur en quelques heures, permettant ainsi à l’avion d’être reconfiguré entre la capacité de ravitaillement en flèche et la sonde en fonction des exigences de la mission », indique le service.

Il est également à noter que les images de l’Air Force montrent que les A-10 du CENTCOM utilisent désormais également le module de guerre électronique Angry Kitten.

L’Angry Kitten avait déjà été testé en vol sur l’A-10, mais n’avait pas été vu dans un contexte opérationnel. Le magasin est également utilisé opérationnellement par les F-16 et HC-130 de l’Air Force et les F/A-18E/F de la Marine. Angry Kitten a été initialement développé pour reproduire des menaces de guerre électronique hostiles lors de tests et d’entraînements, dans le cadre d’un effort de coopération entre l’Air Force et la Navy, mais il s’est avéré si efficace qu’il a été adapté à une utilisation opérationnelle.

Pod de brouillage Angry Kitten…..sur un A-10C. pic.twitter.com/TcyZj1cYsE – La fusion 🇺🇲 (@MergeNewsletter) 24 mai 2023

Grâce à la technologie avancée de mémoire radio numérique (DRFM), Angry Kitten détecte et « capture » les signaux radiofréquence (RF). Ces signaux sont ensuite manipulés et retransmis. Par exemple, les signaux RF provenant d’un radar de défense aérienne ennemi peuvent être enregistrés et renvoyés d’une manière qui crée des pistes fausses ou déroutantes. Les mêmes données peuvent également être utilisées à des fins plus larges de collecte de renseignements. Vous pouvez en savoir plus sur les capacités du pod ici.

En plus du module Angry Kitten, l’A-10C vu dans les images ci-jointes transporte un module de ciblage Litening et une paire de munitions d’attaque directe conjointe (JDAM) de la série 500 livres.

Revenant sur l’adaptateur de ravitaillement Probe, l’A-10 le met désormais à l’épreuve dans un contexte opérationnel au Moyen-Orient.

Mais comme nous l’avons évoqué par le passé, équiper les A-10 et autres avions de combat de sondes est également tout à fait logique pour les imprévus dans le Pacifique. Ils pourraient également être utilisés aux côtés de pétroliers tactiques plus petits, qui pourraient également jouer un rôle très important dans ce type de conflit.

En termes simples, le mode prise et flèche du ravitaillement aérien est optimisé pour le branchement à des altitudes plus élevées, pour une efficacité et une sécurité maximales. Cependant, dans le Pacifique, les opérations de combat nécessiteront probablement que les chasseurs décollent avec de lourdes charges depuis des pistes courtes, potentiellement endommagées par les combats, puis s’accrochent immédiatement à un ravitailleur. Le ravitaillement en carburant de niveau inférieur à l’aide d’une sonde est ici beaucoup plus approprié et s’inscrit en effet tout à fait dans la stratégie Agile Combat Employment (ACE) de l’Air Force. Cela implique que les chasseurs sautent d’un aérodrome avancé austère à un autre, les gardant proches de l’action, mais plus éloignés des frappes ennemies. Ces aérodromes sont également accessibles aux transports standard C-130, qui peuvent également aider à soutenir les avions tactiques avec des pièces de rechange, des armes, des équipages, etc.

Il y a aussi le fait que le ravitaillement en vol à un niveau plus élevé expose le pétrolier et le récepteur à un risque plus élevé d’être détecté et engagé par l’ennemi. Les moyens de ravitaillement aérien, en particulier, figureront parmi les cibles les plus prioritaires de la Chine dans toute confrontation dans le Pacifique. En effet, il existe tout un axe de développement chinois axé sur les défenses aériennes permettant d’engager des avions comme ceux-ci, ainsi que d’autres multiplicateurs de force critiques. Le fait que les opérations de ravitaillement et les pétroliers opèrent à une altitude plus basse les place sous l’horizon radar, offrant ainsi une autre couche de capacité de survie, en particulier lorsqu’ils travaillent depuis des îles plus proches des principales zones cibles.

Alors que l’A-10 continue d’évoluer, l’Air Force reste fidèle à son projet de retirer définitivement ce type avant la fin de la décennie. Mais pour l’instant, le Warthog est toujours très demandé sur les théâtres de combat.

Si le concept de l’adaptateur de ravitaillement Probe pouvait être étendu à des chasseurs comme le F-16 et le F-15, et potentiellement même aux futures versions du F-35A, ces avions pourraient s’appuyer davantage sur les avions-citernes C-130, qui sont, au moins dans certains cas, mieux adaptés au concept ACE. Pendant ce temps, les plus gros KC-46 et KC-135 pourraient opérer un peu plus loin de l’espace de combat, notamment en traînant des avions tactiques vers et depuis le théâtre d’opérations, ainsi qu’en soutenant les bombardiers et les transports.

Depuis un certain temps déjà, l’Air Force étudie également la possibilité d’acquérir des types de ravitailleurs qui seraient mieux adaptés aux types de missions susceptibles d’être rencontrées sur le théâtre du Pacifique, tout en conservant la méthode de la flèche et du réceptacle.

Maintenant que l’adaptateur de ravitaillement de sonde a fait ses preuves sur un théâtre de combat, son succès pourrait contribuer à maintenir la pertinence de l’A-10 tout au long de ses dernières années de service, et peut-être même plus longtemps.