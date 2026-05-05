Un plus petit AIM-9X Sidewinder pour les baies d’armes furtives est en cours de développement

L’US Navy et l’US Air Force travaillent sur une nouvelle « variante compacte » de l’AIM-9X Sidewinder. Le plus petit Sidewinder est développé en mettant l’accent sur une profondeur de chargeur accrue lorsqu’il est transporté en interne par des « avions avancés », tout en offrant également une portée et des performances améliorées.

La Marine gère le programme Sidewinder en coopération avec l’Armée de l’Air. La Marine demande 83,3 millions de dollars pour les travaux sur la variante compacte (CV) de l’AIM-9X dans sa demande de budget pour l’exercice 2027. L’AIM-9X CV est également mentionné dans le budget proposé par l’Armée de l’Air pour l’exercice 2027, mais avec la mise en garde qu’elle ne prévoit pas de contribuer explicitement au financement de son développement avant l’exercice 2028.

Les sous-variantes Block II et Block II+ de la génération actuelle, l’AIM-9X, sont déjà des missiles anti-aériens guidés par infrarouge (IIR) à imagerie très performante. Ils disposent d’une direction de poussée, d’un ciblage à grande distance, d’un verrouillage après le lancement et d’autres capacités sur lesquelles vous pouvez en savoir plus ici.

Les travaux de réduction des risques sur l’AIM-9X CV sont déjà en cours depuis l’exercice 2025. Cependant, la nouvelle version ne semble pas avoir été mentionnée nommément dans les budgets antérieurs de la Marine ou de l’Air Force. Le financement précédent était placé sous l’égide de l’effort plus vaste de mise à niveau du Plan d’amélioration du système IV (SIP IV).

« L’AIM-9X CV reconditionne la technologie SIP IV dans une cellule compacte optimisée pour le transport interne sur des avions avancés avec des performances cinématiques améliorées », selon la demande de budget de la Marine pour l’exercice 2027. « Le programme offrira une capacité accrue au combattant avec une plus grande portée de distance, une capacité accrue de la station d’armes de l’avion et maintiendra les performances des limites intérieures. »

Au cours de l’exercice 2027, l’objectif est que « le programme fasse progresser la conception matérielle et logicielle. Cet effort se concentrera sur la conception et le développement de composants matériels critiques et la compatibilité avec les plates-formes avancées », ajoutent les documents budgétaires. « La portée globale comprend l’intégration de la plate-forme, des études sur les matériaux et l’énergie, ainsi qu’une modélisation, une simulation et une analyse approfondies. Les activités intégreront également l’analyse de la sécurité du système, l’établissement des environnements d’intégration et de test requis, des tests de réduction des risques et d’autres efforts d’ingénierie nécessaires pour mûrir la base de référence complète du système. »

Les documents budgétaires de la Marine et de l’Armée de l’Air n’offrent pas plus de détails sur la configuration de l’AIM-9X CV, ni sur la manière dont il permettra d’atteindre une « plus grande distance de sécurité » et des « performances cinématiques améliorées » dans un boîtier plus compact. On ne sait pas non plus dans quelle mesure la cellule tronquée de l’AIM-9X CV, ainsi que ses gouvernes, pourraient être comparées aux versions existantes. La conception principale de l’AIM-9X est déjà relativement courte et étroite par rapport aux normes des missiles anti-aériens, avec un peu moins de 10 pieds de long et cinq pouces de diamètre (sans compter ses ailerons). À titre de comparaison, toutes les variantes du missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 mesurent environ 12 pieds de long et ont des corps d’environ sept pouces de diamètre.

La Marine et l’Armée de l’Air avaient précédemment envisagé de développer une variante Block III de l’AIM-9X, qui aurait pu inclure un moteur-fusée à grains hautement chargé. Bien que les efforts du Bloc III aient été abandonnés, du moins publiquement, la Marine a continué à réaliser des investissements importants dans ce type de technologie de fusée, dans le but général d’améliorer la portée et les performances des futurs missiles.

« L’équipe du projet Next-Generation Highly Loaded Grain a fait mûrir la technologie et a lancé le développement de futurs systèmes de propulsion modulaires de mission qui peuvent augmenter la portée des armes jusqu’à 1,5 fois tout en maintenant les limites intérieures pour les missions à courte portée et à temps critique », selon une fiche d’information détaillant les réalisations notables de la Division des armes du Naval Air Warfare Center (NAWCAD) de NAVAIR en 2023.

« L’équipe du projet Next-Generation Highly Loaded Grain a fait mûrir la technologie et a lancé le développement de futurs systèmes de propulsion modulaires qui peuvent augmenter la portée des armes jusqu’à 1,5 fois tout en maintenant les limites intérieures pour les courtes portées et les délais critiques… pic.twitter.com/gA7mlcSSi7 – 笑脸男人 (@lfx160219) 24 février 2025

Les avantages d’une plus grande portée et de meilleures performances cinématiques, même dans le format existant de l’AIM-9X, sont évidents. Comme le soulignent les documents budgétaires de la Marine et de l’Armée de l’Air, regrouper tout cela dans un ensemble plus petit offre une valeur supplémentaire du point de vue de la profondeur du magazine. Si un avion peut transporter plusieurs CV AIM-9X sur des stations ne pouvant accueillir qu’une seule version de taille standard, cela signifie plus d’opportunités d’engagement par sortie sans aucune modification du reste du chargement.

Tout cela est particulièrement important pour les avions furtifs qui transportent des provisions dans des baies internes aux dimensions rigides lorsqu’ils volent dans leurs configurations les plus basses visibles. À titre d’exemple de ce que cela signifie en termes pratiques, Lockheed Martin a passé des années à travailler au développement d’une capacité appelée Sidekick pour augmenter le nombre total d’AIM-120 que les F-35 peuvent transporter dans leurs soutes d’armes de quatre à six. Néanmoins, cette mise à niveau ne s’appliquera qu’aux variantes A et C du jet, car les baies du modèle B sont au départ plus petites.

L’attente selon laquelle l’AIM-9X CV offrira des capacités améliorées par rapport à ses prédécesseurs est également significative. L’Armée de l’Air, en particulier, a exploré plusieurs concepts de missiles air-air plus petits que le Sidewinder, mais qui ont généralement été considérés comme troquant leur portée et/ou leurs performances contre une profondeur de chargeur accrue.

Tout cela nous amène à la question des drones de type Collaborative Combat Aircraft (CCA), qui imposent des contraintes supplémentaires sur l’intégration des armes du simple fait de leur taille globale et de leur masse maximale au décollage. Comme décrit maintenant, le CV AIM-9X pourrait être bien adapté à l’armement des CCA, qui auront des capacités internes plus limitées. et capacité globale des magasins externes, par rapport aux avions tactiques avec équipage traditionnels. Pouvoir les charger avec un plus grand nombre de missiles par sortie, tout en augmentant leur portée, serait une aubaine majeure.

L’Air Force a récemment lancé des travaux d’intégration d’armes dans le cadre de son programme CCA en utilisant le YFQ-44A Fury d’Anduril, qui ne possède pas de baie interne. Fury a été vu jusqu’à présent en train d’effectuer des tests en vol chargés avec une paire d’AIM-120 inertes, un sous chaque aile.

Le YFQ-44A est l’un des deux modèles que l’Air Force teste actuellement en vol dans le cadre de la première phase, ou incrément 1, de son programme CCA. L’autre est le General Atomics YFQ-42A Dark Merlin, qui peut transporter des magasins en interne. L’Air Force a également expérimenté d’autres modèles de drones pertinents ces dernières années, notamment le Kratos XQ-58A et le MQ-28 Ghost Bat de Boeing, le premier disposant également d’une soute interne. Plus récemment, le service a attribué la désignation YFQ-48A au drone Talon Blue de Northrop Grumman.

Il convient de noter ici que le développement du MQ-28 a commencé à l’origine pour la Royal Australian Air Force, qui a effectué au moins un tir réel d’AIM-120 depuis l’un de ces drones. Le Ghost Bat transportait le missile à l’extérieur lors de ce test. Les futures versions de la conception devraient inclure des baies d’armes internes.

Aux États-Unis, le premier CCA du Marine Corps devrait être une variante du XQ-58, et le service utilise également le YFQ-42A pour soutenir ses plans CCA. La Marine en est encore aux premiers stades du processus d’exploration de conceptions potentielles de CCA basées sur des transporteurs.

Le CV AIM-9X pourrait également ouvrir d’autres types de nouvelles possibilités opérationnelles. Un missile anti-aérien compact pourrait fournir une capacité défensive contre les missiles entrants pour les avions plus gros. C’est un sujet auquel l’Armée de l’Air s’intéresse particulièrement, notamment pour contribuer à une meilleure protection des ravitailleurs aériens.

Les avantages globaux de la version compacte pourraient également la rendre attrayante pour une utilisation comme arme sol-air. Les AIM-9X pleine grandeur constituent déjà une option d’interception pour plusieurs systèmes de défense aérienne basés au sol en service ou sur le marché mondial aujourd’hui, y compris l’Enduring Shield de l’armée américaine.

Alors que le développement de l’AIM-9X est désormais entièrement dévoilé, davantage de détails sur la conception du missile, ainsi que sur la manière dont la Marine et l’Armée de l’Air pourraient envisager de le mettre en service, pourraient maintenant commencer à émerger.