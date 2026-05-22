Le clone de drone Kamikaze Shahed-136 de l’armée américaine obtient la capacité d’essaimage Hivemind

Le système d’attaque de combat sans équipage à faible coût de l’armée américaine, ou LUCAS, le drone d’attaque unidirectionnel à longue portée récemment éprouvé au combat et conçu pour les opérations de masse, sera équipé du logiciel d’autonomie Hivemind de Shield AI. La société a été sélectionnée pour l’effort d’intégration par le Bureau du sous-secrétaire à la guerre pour la recherche et l’ingénierie (OUSW R&E) dans le cadre d’un effort visant à apporter l’essaimage et l’équipe autonome activés par l’IA à LUCAS. L’objectif d’incorporer des capacités d’essaimage sur LUCAS, construit par SpektreWorks, est quelque chose dont les responsables nous ont parlé peu de temps après que le programme ait éclaté.

Le programme LUCAS, développé par le Bureau du sous-secrétaire adjoint à la Guerre pour le prototypage et l’expérimentation dans le cadre de l’OUSW R&E, vise à déployer une « masse abordable » en produisant un grand nombre de drones relativement peu coûteux qui peuvent être déployés en vagues coordonnées pour saturer les défenses ennemies et étendre les capacités de frappe à grande échelle. Chaque drone LUCAS coûte environ 35 000 dollars, soit une fraction du prix des missiles disponibles avec une portée similaire.

Basé sur le Shahed-136 iranien, le LUCAS a été utilisé au combat pour la première fois lorsqu’un grand nombre d’entre eux ont été tirés contre des cibles iraniennes lors des premières salves de l’opération Epic Fury, la partie américaine de l’attaque conjointe américano-israélienne contre l’Iran qui a débuté le 28 février de cette année.

– TWZ (@thewarzonewire) 7 mars 2026

Pendant ce temps, le Shahed-136 original, ainsi que ses développements russes de la série Geran, sont rapidement devenus une arme emblématique de la guerre en Ukraine, agissant comme la principale munition de frappe à impasse de Moscou. Depuis des années, les Shaheds mènent la campagne russe de bombardements contre les infrastructures et les villes ukrainiennes. Alors que le Shahed a une autonomie supérieure à 1 000 milles, le LUCAS, dans sa configuration actuelle, est un peu plus petit, avec une autonomie d’environ la moitié de cette distance. Une version de la cellule actuelle utilisée pour le programme LUCAS sert également de cible de substitution pour la formation et les tests.

« LUCAS est le reflet d’environ deux ans de travail avec OUSW R&E, et le reflet d’une grande partie du travail que nous effectuons en Ukraine avec des drones d’attaque unidirectionnels », a expliqué Tseng. « Au cours des derniers mois, nous avons expédié des centaines de pilotes d’IA pour des drones d’attaque unidirectionnels en Ukraine. Ces drones ont augmenté la probabilité de tuer. Ils ont réduit la chronologie de la chaîne de destruction, ils ont réduit le coût par effet, au lieu qu’un drone d’attaque unidirectionnel sur 10 touche sa cible, maintenant ils sont 10 sur 10 en termes de ce que nous voyons, et il s’agit vraiment de prendre une grande partie de ce développement que nous avons fait. en Ukraine et en l’intégrant à un programme comme LUCAS pour augmenter à nouveau la probabilité de destruction, réduire le coût par effet et augmenter les probabilités de succès.

Dans le contexte ukrainien, Tseng a confirmé que ses agents d’IA sont employés sur une gamme de plates-formes sans équipage. À une extrémité de l’échelle, il s’agit notamment de drones d’attaque unidirectionnels d’une portée d’environ 62 miles et d’un coût global de 8 000 dollars, dont le pilote d’IA coûte environ 1 000 dollars. À l’autre extrémité de l’échelle se trouvent des drones et des missiles beaucoup plus gros et plus chers, notamment des missiles de croisière de la société suisse Destinus.

Pour en revenir à l’armée américaine, les efforts actuels ont commencé avec Shield AI travaillant sur l’autonomie collaborative avec OUSW R&E, quelque chose qui a commencé avant la deuxième administration Trump. Ce travail a été poursuivi jusqu’à ce que l’entreprise soit l’une des nombreuses sociétés sélectionnées pour fournir des pilotes d’IA pour LUCAS.

Cet effort pourrait représenter une étape importante vers la mise en œuvre d’une autonomie collaborative, un objectif à long terme des opérations massives de drones, avec des équipes de systèmes autonomes opérant ensemble dans des environnements de combat dynamiques et très difficiles. Il pourrait s’agir notamment de cas dans lesquels le GPS est refusé et où les communications sont dégradées, en raison du recours intensif à la guerre électronique par l’ennemi.

« LUCAS vise à fournir une masse abordable, mais la masse sans coordination a une valeur limitée », a déclaré Tseng, président et co-fondateur de Shield AI, dans un communiqué de presse. « Hivemind est le pilote d’IA qui rend cette masse intelligente. C’est la couche d’autonomie qui permet aux équipes de drones de détecter, de décider et d’agir à grande échelle. Nous sommes fiers de nous associer à OUSW R&E pour mettre cette capacité entre les mains du combattant à la vitesse de la pertinence. »

Hivemind est destiné à rationaliser le fonctionnement des systèmes en réseau sans équipage en permettant à un seul opérateur de surveiller et de diriger, selon les besoins, plusieurs plates-formes simultanément au cours de missions complexes et hautement coordonnées. Grâce à Hivemind, les opérateurs humains conservent l’autorité sur les décisions de frappe, tandis que le logiciel d’autonomie gère la navigation, la coordination et l’exécution générale des missions. L’opérateur peut annuler et réorienter les opérations de l’essaim et redéfinir ses objectifs à tout moment. Automatiser autant que possible les opérations de l’essaim accélère le délai allant de la détection de la cible à l’engagement tout au long d’une chaîne de mise à mort. L’essaim devrait également être capable d’agir collectivement plus rapidement qu’un ennemi ne peut réagir, écrasant et potentiellement interrompant son cycle de décision.

« Notre politique veut que la décision morale derrière le recours à la force meurtrière soit toujours prise par un humain, et donc « l’humain dans la boucle » fait certainement partie du jeu dans ce processus décisionnel », a souligné Tseng. « Une fois que vous avez pris cette décision, de la même manière que lorsque vous décidez de lancer un missile de croisière, l’IA contribue en fait à garantir que cette décision soit respectée. »

Pour le moment, l’armée américaine exige qu’un opérateur humain soit « au courant » des actions cinétiques ou potentiellement mortelles, au lieu de laisser les armes autonomes choisir elles-mêmes les cibles à attaquer sans aucune autorisation supplémentaire. Bien que cela soit moins controversé sur le plan moral, cela peut également constituer un obstacle tactique, ralentissant le potentiel de l’essaim et ajoutant de la complexité et des vulnérabilités à ses opérations. Le débat autour de ce choix ne fera que s’enflammer à mesure que les adversaires contourneront cette restriction élue afin de prendre le dessus dans les futurs scénarios de combat.

Comme nous l’avons souligné dans notre premier reportage sur l’émergence de LUCAS, le fait que certains drones LUCAS incluent déjà des terminaux SATCOM miniatures est très remarquable. Après tout, l’essaimage « humain dans la boucle » ne serait pas possible sans cette forme de communication au-delà des distances de visibilité directe que volent ces drones. Dans le même temps, un essaim entier peut être contrôlé de cette manière, même si seulement une poignée d’entre eux sont équipés de terminaux SATCOM. Même si un essaim peut être mis en réseau maillé à portée de vue, il doit retransmettre toutes les informations importantes à un opérateur. En utilisant certains drones comme nœuds de relais SATCOM, l’ensemble de l’essaim peut être contrôlé à distance depuis la plupart des endroits de la planète.

Quoi qu’il en soit, le pilote Hivemind AI permettra aux drones LUCAS correctement équipés de percevoir leur environnement, de prendre des décisions et d’agir de manière autonome sans intervention humaine continue. Contrairement aux pilotes automatiques conventionnels liés à des trajectoires de vol fixes, Hivemind est conçu pour ajuster dynamiquement les plans de mission, réagir aux conditions imprévues, éviter les obstacles et effectuer des tâches complexes avec une surveillance minimale de l’opérateur.

En ce qui concerne la manière dont un pilote d’IA peut aider les drones LUCAS, notamment en assurant l’exécution de missions autonomes et l’essaimage dans des environnements sans GPS et sans communications, Tseng a comparé la technologie à celle qui se trouve derrière les voitures autonomes.

« Nous utilisons en grande partie les mêmes approches techniques que celles utilisées par Tesla ou Waymo ; nous utilisons des capteurs à bord de ces drones et des systèmes d’armes pour percevoir notre environnement. Nous avons un GPU (unité de traitement graphique, un circuit électronique spécialisé conçu pour le traitement d’images numériques) qui réfléchit à ce qu’il faut faire et est programmé pour réfléchir aux différentes missions qu’il exécute dans ledit environnement, puis nous agissons en manœuvrant le drone ou le système d’armes dans l’environnement. »

Hivemind a déjà été inséré dans diverses autres plates-formes, notamment à bord du YFQ-44A d’Anduril dans le cadre du programme Collaborative Combat Aircraft (CCA) de l’US Air Force, de l’avion d’essai BQM-177 de l’US Navy, de l’hélicoptère Airbus UH-72B Lakota et de la plate-forme Destinus Hornet. La société affirme avoir intégré à ce jour des pilotes d’IA pour 28 plates-formes différentes.

Tseng a déclaré que la société souhaitait commencer les essais en vol avec Hivemind en juillet. « J’espère qu’ils le rendront opérationnel le plus rapidement possible », a-t-il ajouté.

Le chemin vers le service opérationnel devrait être facilité par l’expérience antérieure de l’Ukraine, où il n’a fallu que huit semaines pour installer un pilote d’IA sur l’une de leurs plates-formes d’attaque à sens unique.

Cependant, la décision finale concernant la mise en service de drones LUCAS équipés d’IA appartient au client. « Cela dépend du gouvernement, et je ne divulguerai pas de calendrier quant au moment où le gouvernement envisage de le mettre en service », a déclaré Tseng à propos du drone LUCAS équipé de Hivemind.

Pendant que les drones LUCAS sans Les pilotes d’IA ont déjà obtenu des résultats impressionnants lors du récent conflit avec l’Iran. Selon le Pentagone, Shield AI est quant à lui convaincu que les capacités de la plate-forme seront considérablement améliorées une fois qu’ils voleront avec l’IA à bord. Les résultats devraient inclure une augmentation de la probabilité de tuer, une réduction du coût par effet et une augmentation du succès global de la mission.

« Si vous disposez de drones d’attaque unidirectionnels bon marché, mais qu’il en faut 10 ou 20 pour détruire une cible, ils ne sont plus si bon marché, n’est-ce pas ? » Tseng a soutenu. « Mais si tout d’un coup vous disposez de drones d’attaque unidirectionnels bon marché, et qu’un sur un peut le tuer, et que maintenant vous pouvez tuer 20 cibles, cela représente un coût par effet vraiment faible, et c’est ce que recherchent les États-Unis en fin de compte. »

Mettre un pilote d’IA dans le drone LUCAS est un gros problème pour le programme. Si cela fonctionne comme prévu, cela devrait contribuer à réaliser l’ambition de longue date d’essaims coordonnés de drones, et pas seulement de drones déployés en masse.

Grâce au logiciel, plusieurs drones LUCAS pourront partager des tâches et manœuvrer en coopération, rendant les attaques par saturation encore plus efficaces. En plus du réacheminement dynamique des drones, en évitant les défenses aériennes et en s’adaptant aux conditions changeantes du champ de bataille, un pilote IA facilite la poursuite des missions malgré un brouillage hostile ou une perte de connectivité de liaison de données. En effet, grâce à l’IA, les essaims de drones peuvent maintenir une efficacité de combat quasi parfaite même s’ils perdent des membres. Les drones peuvent être configurés avec différentes charges utiles, la composition de l’essaim étant adaptée à chaque mission, et le système d’IA peut maximiser leur efficacité collective à tout moment.

Alors que les tests en vol des drones LUCAS équipés de Hivemind devraient commencer dans quelques mois seulement, nous devrions commencer à mieux voir la transformation de ces drones kamikaze d’armes individuelles consommables en groupes d’armes en réseau qui équivalent collectivement à bien plus que la somme de leurs parties.