Le navire de base maritime indésirable de la Marine testera le réarmement en mer du destroyer

La Marine recherche un peu plus de 177,7 millions de dollars pour ce qui est doucement intitulé « Systèmes de grues à bord/Systèmes de fret à bord » dans sa demande de budget pour l’exercice 2027, qui a été déployée le mois dernier. Cet argent servirait, en partie, à réaliser une démonstration d’une capacité de rechargement en mer du système de lancement vertical (ASRV) sur l’USNS. Pointe Montfordégalement connu sous son numéro de coque ESD-1, selon les documents budgétaires du service. Aucune mention n’est faite de projets d’utilisation du deuxième navire de la classe, l’USNS. John Glenn (ESD-2), dans le cadre de ces travaux.

Les documents indiquent que ce même poste financerait également « l’enquête et la démonstration continues des améliorations du système de grue/cargo à bord, y compris T-AKE (Lewis et Clark classe cargo sec et munitions) Reload expéditionnaire et système MK 41 Strike Up/Strike Down. Il soutiendrait également le lancement des « efforts d’amélioration du système de rechargement des missiles de frappe navale et des torpilles MK 48 » ainsi que le lancement d’un « effort de démonstration de la plate-forme d’approvisionnement mobile (MOSUP) ».

Au cours de l’année en cours, la Marine prévoit également de « poursuivre l’enquête et la démonstration des améliorations apportées au système de grue/cargo de bord, y compris les capacités de réarmement et de transfert du système de lancement vertical (VLS) » et de « lancer la conception et la fabrication pour la démonstration de rechargement en mer du VLS (ASRV) sur l’ESD-1 ».

Les documents budgétaires ne fournissent pas plus de détails sur la capacité ASRV, au-delà du fait qu’elle offrira une « solution de réarmement en mer du système de lancement vertical (VLS) rentable qui sera entièrement compatible avec tous les navires équipés de CRUDES et Allied/Partner Mk41 ». CRUDES signifie ici « Cruiser-Destroyer » et est un terme collectif désignant les Ticonderoga croiseurs de classe et Arleigh Burke destroyers de classe. La question de savoir si l’ASRV est liée de quelque manière que ce soit à la méthode de rechargement transférable en mer (TRAM) qui a déjà été testée en collaboration avec Lewis et Clark les navires de classe ne sont pas clairs.

Avec 25 000 pieds carrés de pont principal ouvert, le semi-submersible Pointe Montford conception de classe, dérivée du Alaska pétrolier de classe mondiale, est parfaitement adapté à l’hébergement d’articles de grande taille. Ils ont également été conçus dès l’origine pour réaliser des opérations de transfert de marchandises à partir de navires accostés. En passant, il convient de noter que le Pointe Montford et John Glenn sont cousins ​​des Lewis B. Extracteur classe de navires expéditionnaires de la base maritime (ESB).

Dans leur configuration principale de « quai de transfert », les ESD agissent comme des jetées flottantes automotrices à travers lesquelles le matériel et le personnel peuvent passer des cargos au rivage via des « connecteurs » comme les aéroglisseurs Landing Craft Air Cushion (LCAC). Ils disposent de voies d’amarrage spéciales qui permettent à jusqu’à trois LCAC de charger et/ou décharger à la fois. Les véhicules amphibies peuvent également se diriger directement vers la mer et se diriger vers le rivage.

Il convient de noter que le plan déclaré de la Marine consiste désormais simplement à démontrer la capacité ASRV sur Pointe Montford. Dans le même temps, compte tenu de tout ce qui précède, il n’est pas difficile d’imaginer les ESD agir opérationnellement comme nœuds de rechargement en mer à l’avenir. La conception du quai de transfert principal pourrait même potentiellement leur permettre de décharger les munitions d’un navire d’un côté, comme un membre de l’armée américaine. Lewis et Clark classe, puis chargez-les directement dans les cellules VLS en attente sur un destroyer ou un croiseur assis du côté opposé. Ils pourraient également aider à transférer les munitions vers un quai séparé pour les charger sur des navires nécessitant un réarmement.

À l’heure actuelle, la Marine n’a toujours pas de réelle capacité à réarmer en mer les réseaux VLS de ses navires de guerre. Le service Emory S. Terre les annexes de sous-marins de classe ont la capacité de charger des missiles et des torpilles sur des sous-marins en mer, mais il n’y a que deux de ces navires dans la flotte aujourd’hui, ce sur quoi nous reviendrons plus tard. Tout cela crée à son tour des défis opérationnels qui sont devenus de plus en plus flagrants ces dernières années.

Lors de la principale conférence annuelle de la Surface Navy Association l’année dernière, des responsables de la Marine ont révélé que les navires de guerre soutenant les opérations dans et autour de la mer Rouge devaient quitter leurs stations pendant jusqu’à deux semaines pour se réarmer dans des ports amis. Les distances et les temps de transit impliqués pourraient être bien plus longs dans les conflits futurs, en particulier dans le cadre d’un futur combat dans la région du Pacifique contre la Chine. Dans le contexte d’une lutte de haut niveau contre un adversaire majeur, les installations portuaires amies pourraient ne pas être du tout disponibles. Devoir rester dans un port établi en attendant des munitions supplémentaires présente ses propres vulnérabilités. Un navire qui a besoin d’être réarmé est également, par nature, doté d’un chargeur épuisé pour se défendre, où qu’il se trouve, entre-temps.

Le rechargement en mer, qu’il soit à partir d’un ESD, d’un Lewis et Clark un cargo de classe, ou une autre plate-forme, aiderait les navires de guerre de la Marine à maintenir une présence avancée plus persistante pendant les opérations soutenues et à réduire leur vulnérabilité. Il y aurait toujours des risques, surtout si les navires devaient rester au mouillage pendant les opérations de réarmement. La Marine est pleinement consciente qu’un adversaire comme la Chine contesterait ses chaînes logistiques, en général, jusque dans les zones arrières dans tout futur conflit majeur.

Il y a aussi une question de capacité. Faire du réarmement en mer une affaire plus routinière nécessitera de confier ces tâches aux navires, ce qui ne pourra qu’augmenter les exigences opérationnelles des flottes de soutien au combat existantes de la Marine. Comme mentionné, les documents budgétaires de la Marine montrent des plans visant à étendre la capacité de rechargement en mer de son 14 Lewis et Clark navires de cette classe, qui sont déjà lourdement taxés pour mener des activités de ravitaillement en mer existantes. Ils constitueraient également des cibles prioritaires dans un conflit majeur. Les récentes opérations contre l’Iran ont mis en évidence les menaces pesant sur les concepts logistiques maritimes existants, qui seraient bien plus prononcées dans un combat de haut niveau.

L’utilisation d’autres auxiliaires existants dans le rôle de réarmement en mer pourrait aider à résoudre la question des capacités, mais il y a là aussi des limites. La Marine ne dispose que de deux ESD, et même si elle a renoncé à ses efforts précédents pour les inactiver, ils sont tous deux actuellement en état de fonctionnement réduit, ce qui augmente le temps nécessaire pour les préparer au déploiement.

La dernière demande de budget de la Marine mentionne également la démonstration d’une « plate-forme mobile d’approvisionnement (MOSUP) ». Ce que cela pourrait impliquer n’est pas tout à fait clair, mais cela pourrait indiquer un intérêt pour une nouvelle classe d’auxiliaires.

En termes d’auxiliaires supplémentaires, la Marine envisage de commander enfin deux nouveaux appels d’offres sous-marins, actuellement appelés AS(X), au cours de l’exercice 2027, mais pour remplacer les anciens. Emory S. Terre navires de classe. Depuis janvier, General Dynamics NASSCO, le constructeur naval à l’origine du nouveau design de l’appel d’offres, présente un navire compagnon optimisé pour l’armement en mer des navires de guerre de surface, qu’il appelle AD(X). La Marine n’a pas encore manifesté d’intérêt formel pour le concept AD(X), du moins à notre connaissance au moment de la rédaction de cet article.

Une conception intéressante pour un destroyer AD(X) de General Dynamics, basé sur leur appel d’offres sous-marin AS(X). Exposition Sea Air Space 2026. pic.twitter.com/8KoxI4CpBo – Baïonnette virtuelle (@VirtualBayonet) 21 avril 2026

Gibbs and Cox, une division de Leidos, a également précédemment proposé un concept impliquant la reconversion de plates-formes pétrolières semi-submersibles en nœuds logistiques avancés, ainsi que de plates-formes de défense antimissile et de bases maritimes.

Ce qui est clair maintenant, c’est que la Marine continue d’explorer les options permettant de déployer des capacités de rechargement en mer qui font cruellement défaut, et qui devraient devenir de plus en plus critiques pour soutenir les opérations futures. Un rôle opérationnel dans tout cela pour des personnes très flexibles et adaptables Pointe Montford des navires de grande classe semblent de plus en plus se profiler à l’horizon.