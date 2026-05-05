Le premier avion-citerne KC-46 d’Israël vole désormais

Le premier Boeing KC-46A Pegasus d’Israël – désormais baptisé du nom hébreu Gideon, du nom d’un juge biblique et d’un chef militaire – a effectué son premier vol aux États-Unis, et sa livraison est attendue prochainement. Comme nous l’avons évoqué par le passé, les nouveaux pétroliers capables de fournir une capacité de ravitaillement supplémentaire pour soutenir ses opérations sont très demandés par l’armée de l’air israélienne.

De nouvelles images du premier vol d’un KC-46 israélien – dont les marquages ​​nationaux n’ont pas encore été apposés – sont arrivées juste un jour après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait allusion à des projets visant à développer « un avion révolutionnaire de fabrication israélienne », et a fait référence à l’approbation de deux escadrons de chasse supplémentaires. Comme vous pouvez le lire ici, ceux-ci seront composés d’avions à réaction F-15IA et F-35I Adir, soit un total de quatre escadrons de F-35I et deux de F-15IA.

Annonçant le premier vol d’un KC-46 de l’IAF, le ministère israélien de la Défense a déclaré que le pétrolier serait livré à Israël dans « environ un mois ». Il s’agit du premier des six exemplaires commandés dans le cadre de ce que le ministère décrit comme un « programme de renforcement des forces à grande échelle ».

En 2020, le Département d’État américain a approuvé la vente potentielle de huit KC-46 à Israël, le prix total étant estimé à 2,4 milliards de dollars.

En 2022, le ministère américain de la Défense a attribué à Boeing un contrat de 930 millions de dollars pour les quatre premiers KC-46 destinés à Israël. A cette époque, il était annoncé que les livraisons seraient prévues avant fin 2026.

Suite à une utilisation très intensive de sa flotte vieillissante de ravitailleurs Boeing 707 Re’em dans des opérations contre l’Iran, ainsi que pour d’autres missions de combat à longue portée et nationales, Israël a ajouté deux KC-46 supplémentaires à sa commande l’année dernière.

Le ministère israélien de la Défense affirme que le KC-46 sera équipé de systèmes israéliens et adapté aux exigences opérationnelles de l’IAF. On ne sait pas exactement quels systèmes seront ajoutés, mais Israël a une longue histoire d’adaptation d’avions de fabrication étrangère avec des équipements de fabrication locale, et ses avions-citernes ne font pas exception.

Il est fort possible que les KC-46 soient équipés pour servir de station de commandement et de contrôle et de nœud de communication. Le pétrolier 707 Re’em actuel transporte une suite de communications par satellite pour fournir des communications critiques et sécurisées au-delà de la ligne de vue avec des avions tactiques correctement équipés comme le F-15 et le F-16, et des centres de commandement éloignés. Ceci est particulièrement important pour les opérations de frappe à longue portée.

Si Israël commandait davantage de KC-46, cela ne serait pas totalement surprenant.

Actuellement, l’IAF ne devrait pas déployer plus de sept pétroliers 707.

La guerre de 12 jours contre l’Iran en 2025 avait déjà soulevé des questions sur la capacité de ravitaillement aérien de l’IAF, et le gouvernement américain a été contraint de nier – malgré les affirmations contraires – qu’il avait fourni un soutien supplémentaire en pétroliers pour l’opération.

Des pétroliers de l’US Air Force sont également arrivés en nombre important à l’aéroport international Ben Gourion en Israël plus tôt cette année, lorsque les États-Unis et Israël ont lancé des frappes combinées contre des cibles à travers l’Iran.

Compte tenu des problèmes de toutes sortes qui ont frappé le programme KC-46 du côté de l’US Air Force, l’IAF se réjouira que la première livraison soit toujours en bonne voie pour 2026, conformément au calendrier initial.

Dans le même temps, on ne sait pas exactement comment les KC-46 seront équipés.

Dans le passé, on s’attendait à ce qu’ils soient livrés avec la version de nouvelle génération du système de vision à distance (RVS) critique qui s’est avéré si difficile à perfectionner. Ironiquement, les 707 israéliens que le KC-46 remplacera utilisent depuis longtemps un RVS développé localement qui s’est apparemment révélé très efficace, et sur lequel vous pouvez en savoir plus ici. Nous avons contacté Boeing pour plus de détails sur cette fonctionnalité.

Avec sa flotte de ravitailleurs existante (et avec ou sans le soutien américain en matière de ravitaillement), l’IAF a démontré qu’elle pouvait maintenir un rythme d’opérations remarquablement élevé, frappant plusieurs cibles sur de grandes distances, tout en soutenant les patrouilles aériennes de combat et de multiples autres besoins.

Désormais, avec l’arrivée de son premier KC-46 Gideon dans les semaines à venir, l’armée de l’air israélienne va entamer une période de modernisation tant attendue de sa capacité de ravitaillement en vol, permettant finalement le retrait du désuet 707.