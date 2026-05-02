Le nouvel avion « Bridge » VC-25B Air Force One est désormais entièrement modifié et testé en vol

L’US Air Force a déclaré que son nouvel avion provisoire Air Force One, baptisé VC-25B Bridge, avait officiellement terminé ses modifications et ses essais en vol et qu’il était peint dans la livrée rouge, blanche et bleue recherchée par le président Donald Trump. Le très somptueux Boeing Business Jet (BBJ) 747-8i – offert par le Qatar aux États-Unis l’année dernière pour être utilisé par Trump – devrait servir dans le rôle d’Air Force One tandis que la Maison Blanche attend la livraison retardée par Boeing de deux avions VC-25B Air Force One entièrement équipés. Il n’est pas prévu de retirer les VC-25A qui servent actuellement d’Air Force One tant que les deux VC-25B complets ne seront pas opérationnels.

L’Air Force a déclaré que l’avion VC-25B Bridge devrait être déployé dans sa nouvelle peinture et être livré au Presidential Airlift Group cet été. On ne sait pas quand Trump commencera à voler. La Maison Blanche nous a renvoyés vers l’Air Force pour obtenir des informations supplémentaires.

L’avion a récemment subi des essais en vol au Texas, comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes que le photographe aéronautique du TT-33 a eu la gentillesse de partager avec nous à l’époque.

L’USAF affirme désormais qu’avec le retard des livraisons du Boeing VC-25B bien au-delà de son objectif initial de 2024 et la prolongation des cycles de maintenance lourde du VC-25A, une capacité provisoire est devenue « un impératif absolu ». L’exactitude de cette affirmation n’est pas claire. Trump parle depuis un certain temps déjà d’un avion Air Force One provisoire, depuis que les livraisons des nouveaux VC-25B ont été repoussées au-delà de son deuxième mandat. Nous n’avons entendu parler d’aucun besoin réel pour cette capacité émanant de l’USAF avant la nouvelle administration ou bien avant l’accord de Trump avec les Qataris pour l’approvisionnement en avion. Très tôt dans la nouvelle administration, Elon Musk s’est même efforcé de trouver comment fournir à Trump une nouvelle Air Force One le plus rapidement possible, par exemple.

L’Air Force a affirmé qu’en février 2025, un groupe de travail dédié avait lancé une « presse à grande échelle » sur le programme du pont VC-25B tout en travaillant simultanément à accélérer la production à long terme du VC-25B de Boeing.

Même si des questions tourbillonnaient quant à la légalité et à l’éthique de la réception de l’avion offert, le Pentagone a pris livraison de l’avion en mai dernier et a déclaré qu’il entreprendrait rapidement les modifications requises.

C’est une chose d’avoir un avion ultra-luxueux donné, mais le transformer en un avion suffisamment sûr et connecté pour transporter un président est une autre histoire.

Les VC-25A sont parsemés de capteurs d’avertissement d’approche de missile et de nombreuses tourelles de contre-mesures laser (DIRCM). Ils incluent également l’ancien système de contre-mesure infrarouge Matador au-dessus de leurs moteurs à réaction et de leur APU. Ceci s’ajoute à d’autres éléments défensifs qui sont moins visibles et restent des secrets bien gardés.

Dans un article précédent, nous avions noté qu’à tout le moins, « cet avion avoir à fonctionnalité quelques gentil de configuration DIRCM pour repousser les missiles à recherche de chaleur tirés à l’épaule, et des unités modulaires sont disponibles et peuvent être fixées dans un canoë au bas de l’avion. Ces systèmes, comme C-MUSIC d’Elbit ou Guardian de Northrop Grumman, sont en service sur des VVIP 747 étrangers, ainsi que sur des avions commerciaux, notamment ceux volant pour la compagnie aérienne israélienne El Al. Vous pouvez tout savoir sur ces systèmes ici. Pourtant, même s’ils offrent une capacité défensive bien inférieure à celle que l’on voit sous le ventre d’un VC-25A, ils offriraient une couche de protection importante. Nous ne voyons toujours aucune preuve que l’avion ait été modifié avec des contre-mesures défensives.

L3Harris, connu pour ses systèmes de communication et ses modifications d’avions, a été sélectionné pour entreprendre la « modification complexe de l’avion-pont », a expliqué l’Air Force. La société fournit déjà des « communications sécurisées, fiables et résilientes » pour le VC-25A et la flotte de transport aérien exécutif « mais possède une vaste expérience en matière d’autoprotection et de personnalisation des avions VIP », a ajouté l’Air Force. « Le calendrier accéléré a en outre été rendu possible grâce à un partenariat axé sur la mission avec Boeing, qui a fourni les données d’ingénierie nécessaires pour prendre en charge les modifications structurelles requises. »

En outre, « des spécialistes d’élite de plusieurs agences gouvernementales ont développé des protocoles avancés pour détecter et – si nécessaire – neutraliser les risques techniques potentiels sur les avions d’occasion », selon l’Air Force. « Leur approche rigoureuse sur l’avion Bridge a littéralement « écrit le livre » et établi la référence en matière d’intégration des cellules d’occasion dans l’inventaire militaire sécurisé.

En réponse à notre question sur les modifications apportées au jet, l’Air Force nous a répondu ce qui suit :

« La sûreté et la sécurité étaient au premier plan de ce programme. Nous avons délibérément minimisé les modifications esthétiques intérieures pour nous concentrer sur les modifications liées à la sûreté, à la sécurité et à l’exécution de la mission. Nous avons évalué quelles exigences étaient nécessaires pour une capacité intérimaire. Nous avions une plus grande flexibilité dans le développement de nos exigences de mission.

Après la sûreté et la sécurité, nous nous sommes concentrés sur les systèmes de communication de la mission.

Nous avons pris des décisions délibérées telles que la réduction du nombre d’escaliers, moins d’espace de refroidissement et l’exclusion de la mission Golden Eagle (qui transporte les restes des anciens présidents) afin de minimiser les modifications structurelles, tout en donnant la priorité aux modifications axées sur la sûreté, la sécurité et les communications sécurisées.

Nous avons également demandé si cet avion serait capable de voler à l’étranger et dans des zones à plus haut risque, mais nous n’avons pas obtenu de réponse. À ce stade, sur la base des informations limitées dont nous disposons, cela semble peu probable. Mais si tel est le cas, on peut alors se demander pourquoi l’USAF dépense des milliards pour deux avions Air Force One à part entière si les normes ont été si assouplies que cet avion plus simple peut accomplir toutes ses missions ? Nous mettrons à jour cette histoire avec tous les détails pertinents fournis par l’USAF.

Pour aider à accélérer le processus de livraison de cet avion Air Force One provisoire, l’Air Force a déclaré avoir « construit une maquette à l’échelle de l’intérieur, complétée par des vues de réalité virtuelle, pour permettre des activités de mise en service précoces pour le personnel de la Maison Blanche ».

« Notre engagement à fournir au président un poste de commandement aéroporté sûr, résilient et fiable est inébranlable », a déclaré le général Ken Wilsbach, chef d’état-major de l’armée de l’air. «Le programme VC-25B Bridge témoigne de la capacité de l’Air Force à innover et à évoluer rapidement pour assurer la continuité de notre gouvernement dans toutes les conditions.»

L’Air Force a déclaré que la livraison estimée des VC-25B de Boeing est désormais attendue pour 2028. Si cela se maintient, cet avion « pont » aura servi au maximum environ deux ans jusqu’à ce que le premier VC-25B complet soit livré.

Nous continuerons de suivre les développements de ce programme et de fournir des mises à jour lorsque cela sera justifié.