Les énormes ailes volantes furtives de la Chine repérées ensemble sur une base d’essai secrète

L’aile volante ayant la plus longue envergure (flèche rouge dans l’image en haut de l’article), que certains ont surnommée « WZ-X » et que nous appelons « Le monstre de Malan », est garée sur l’aire de trafic principale à côté de la piste. La très grande aile volante a une envergure d’environ 173 pieds, soit à peu près la largeur d’un bombardier furtif B-2 Spirit. Vous pouvez en savoir plus sur cet avion impressionnant dans notre précédente couverture ici et ici. D’autres détails sur sa véritable désignation ou sur son fabricant restent inconnus.

La deuxième grande aile volante (flèche verte) est visible sur l’image, à l’extérieur d’un hangar qui fait partie de la nouvelle installation tentaculaire de haute sécurité située de l’autre côté du complexe. Il présente une forme plane en forme de « cerf-volant à manivelle » avec une envergure d’environ 137 pieds, bien qu’il semble avoir un poids brut nettement plus élevé et un plafond de fonctionnement probablement plus bas que son homologue plus large. D’après notre analyse précédente, cette variante est adaptée au rôle de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), mais pourrait également fonctionner comme un véhicule aérien de combat sans pilote (UCAV) surdimensionné, capable d’effectuer des missions de frappe lourde à très longue portée.

Ces deux avions semblent voler depuis plusieurs mois. Vous pouvez lire à ce sujet ici et ici.

Il y a aussi ce qui semble être un drone de type chasseur furtif (flèche orange) et un avion de transport Xi’an Y-20 sur l’aire de trafic principale de l’image.

La Chine a présenté ces dernières années un très grand nombre de concepts de drones de combat, très vaguement similaires à l’initiative américaine d’avions de combat collaboratifs. Un défilé militaire chinois en 2025 était vraiment le grand événement de Pékin publique plongé dans ce domaine du développement avancé de drones de type chasseur. Depuis lors, les tests d’au moins une configuration se sont considérablement intensifiés.

Le simple examen des images archivées de Malan par Planet Labs au cours des derniers mois montre que la configuration de l’avion vue ci-dessus est très active à la base. Ce « chasseur » sans pilote relativement grand, analogue à un chasseur habité de poids léger à moyen, est une conception sans queue qui présente une forme de plan très similaire à celle du chasseur habité J-XDS de 6e génération. Sa forme semble également similaire à celle d’un autre avion de type CCA qui a été photographié en vol.

Un drone présenté lors du grand défilé militaire chinois lui ressemble particulièrement. Quoi qu’il en soit, cette conception générale semble faire l’objet de tests à la base.

D’autres avions mystérieux sont également apparus dans l’installation, qui est clairement configurée spécifiquement pour exécuter de nombreux programmes dans ses limites de haute sécurité à tout moment.

Ce nouveau regard sur les deux grands drones de combat à ailes volantes chinois intervient alors que nous avons eu notre premier aperçu du drone furtif américain RQ-180 HALE, qui vole depuis un certain temps et est maintenant utilisé de manière opérationnelle. Cela survient également alors que la Chine avance sur tous les fronts avec son écosystème de combat aérien de nouvelle génération et réalise des progrès incroyablement rapides pour montrer ses efforts. Pourtant, un avion d’apparence redoutable ne signifie pas qu’il peut combattre de manière aussi impressionnante au sein d’une force interarmées qu’il y paraît, ou survivre contre les défenses aériennes ennemies. Quoi qu’il en soit, la Chine parie clairement de manière substantielle sur des conceptions avancées et de grande taille d’ailes volantes sans pilote.