AH-64 Apache abattu par l’Iran, les États-Unis riposteront : Trump (mis à jour)

Le président américain Donald Trump a déclaré que les Iraniens avaient abattu l’AH-64 Apache qui s’est écrasé dans la nuit près du détroit d’Ormuz et ont promis de riposter. Comme nous l’avons noté plus tôt dans la journée, l’équipage a été secouru en toute sécurité par un bateau drone, une action sans précédent, sur laquelle vous pouvez en savoir plus ici.

« Je viens d’être informé par notre grande armée qu’hier soir, les Iraniens ont abattu l’un de nos hélicoptères Apache très sophistiqués alors qu’ils patrouillaient au-dessus du détroit d’Ormuz », a déclaré Trump sur Truth Social. « Il y avait deux pilotes impliqués, tous deux sont sains et saufs. Néanmoins, les États-Unis doivent, par nécessité, répondre à cette attaque. »

Trump affirme que les forces iraniennes ont abattu l’hélicoptère d’attaque AH-64 Apache de l’armée qui s’est écrasé au-dessus d’Ormuz hier.

Il dit que les États-Unis « doivent, par nécessité, répondre à cette attaque ». pic.twitter.com/divKHkhgZm – OSINTtechnical (@Osinttechnical) 9 juin 2026

Trump n’a pas précisé comment l’Apache avait été abattu.

Il convient de noter que les petits bateaux iraniens sont connus pour constituer une menace pour les systèmes portatifs de défense aérienne (MANPADS), et que les petits drones FPV et les munitions errantes, que l’Iran possède également, sont devenus une menace réelle pour les hélicoptères.

Un responsable américain a déclaré Axios une enquête « a déterminé qu’un drone iranien a heurté l’hélicoptère, provoquant son crash. Le responsable américain a déclaré que l’enquête n’avait pas déterminé si cela était intentionnel ».

🚨🇺🇸🇮🇷Trump promet de réagir après que l’Iran ait abattu un hélicoptère américain. Mon rapport sur @axios https://t.co/JQrwD9yELA – Barak Ravid (@BarakRavid) 9 juin 2026

Trump n’a pas dit exactement comment les États-Unis réagiraient, mais étant donné les tensions passées dans la région, une attaque contre des installations iraniennes qui auraient pu être impliquées dans l’abattage ne serait pas surprenante. Nous avons vu des réactions similaires lorsque l’Iran a tiré sur des navires dans le passé.

La question reste ouverte de savoir si cela mettra fin au cessez-le-feu fragile. La semaine dernière, Trump a déclaré aux journalistes qu’il envisagerait de reprendre la guerre si l’Iran causait la mort de soldats américains.

« Oui, s’ils tuaient des soldats américains, je pense que je le ferais très rapidement », a-t-il déclaré.

Nous avons contacté la Maison Blanche et le commandement central américain pour obtenir des détails supplémentaires. Le CENTCOM a refusé de commenter.

MISE À JOUR : 13 h 57 HAE –

Les médias officiels iraniens n’ont pas encore explicitement confirmé ou nié leur implication dans la destruction de l’Apache. Dans un article sur X traitant des affirmations de Trump, le Fars Agence de presse a offert une menace voilée de la part de Mohammad Ghalibaf, président du parlement iranien.

« Nous préférons le langage de la diplomatie, mais nous parlons beaucoup plus couramment d’autres langues », a déclaré Ghalibaf sur son propre compte X, repris ici par Fars. « Rompez vos engagements et nous passerons à ce dont nous parlons le mieux. Vous montez le cheval que vous avez sellé. »

🔴قالیباف: ما زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، اما زبان‌های دیگر را بسیار روان‌تر صحبت می‌کنیم

عهد خود را بشکنید، تا به همان زبانی برگردیم که از همه بهتر بلدیم. https://t.co/JeROqni9mJ – خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) 9 juin 2026

IRIB je viens de répéter CNN’Le rapport indique que l’hélicoptère de combat a été abattu par un drone Shahed.

🚨 CNN affirme : L’Iran a abattu un hélicoptère américain Apache avec un drone Shahed – IRIB (Diffusion de la République islamique d’Iran) (@iribnews_irib) 9 juin 2026

Presse TVquant à lui, a adopté une approche plutôt effrontée.

« Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran avait abattu « l’un de nos hélicoptères Apache très sophistiqués alors qu’il patrouillait au-dessus du détroit d’Ormuz » », a déclaré le média sur X. « Voilà pour l’armée iranienne qui a été « anéantie ! » »

Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran avait abattu « l’un de nos hélicoptères Apache hautement sophistiqués alors qu’il patrouillait au-dessus du détroit d’Ormuz ».

Voilà pour l’armée iranienne qui a été « anéantie » !

Suivez https://t.co/B3zXG73Jym pic.twitter.com/AHhkNao1du – Presse TV 🔻 (@PressTV) 9 juin 2026

MISE À JOUR : 16 h 20 HAE –

Lors d’un appel avec Le Wall Street JournalTrump a tenté de minimiser la destruction de l’Apache, affirmant que ce n’était « pas grave » et soulignant que « le pilote va bien ».

Plus tôt dans la journée, Trump a cherché à minimiser l’incident. Lors d’un appel téléphonique avec le WSJ, Trump a déclaré que ce n’était « pas grave », soulignant que « le pilote va bien ». Il a déclaré qu’il avait les détails de l’incident et que « c’était très différent de ce que vous pensez ». https://t.co/arzskUbdSt – Vera Bergengruen (@VeraMBergen) 9 juin 2026

À la sortie d’un briefing classifié au Congrès, le commandant du CENTCOM, l’amiral Brad Cooper, a offert une brève réponse aux questions des journalistes sur la manière dont les États-Unis réagiraient à l’abattage de l’Apache par l’Iran.

« Nous verrons », a-t-il déclaré, selon NOTUS le journaliste Joe Gould dans un article sur X.

Les journalistes ont demandé à l’amiral Brad Cooper du Centcom, à la sortie d’un briefing classifié au Congrès, quelle serait la « réponse » à l’hélicoptère américain abattu.

« Nous verrons. » pic.twitter.com/w4MwOTr9px – Joe Gould (@reporterjoe) 9 juin 2026

MISE À JOUR : 17 h 25 HAE –

Dans un article sur X, le CENTCOM a annoncé que ses « forces ont commencé à lancer des frappes d’autodéfense contre l’Iran à 17 heures HE aujourd’hui, sous la direction du commandant en chef, en réponse à la destruction hier d’un hélicoptère Apache de l’armée américaine. La mission est une réponse proportionnelle à l’agression iranienne injustifiée ».

Nous avons contacté le commandement pour plus de détails.

Les forces du Commandement central américain (CENTCOM) ont commencé à lancer des frappes d’autodéfense contre l’Iran aujourd’hui à 17 heures HE, sous la direction du commandant en chef, en réponse à la destruction, hier, d’un hélicoptère Apache de l’armée américaine. La mission est une réponse proportionnelle aux attaques iraniennes injustifiées… – Commandement central américain (@CENTCOM) 9 juin 2026

Le message du CENTCOM fait suite aux rapports du responsable iranien Plus agence de presse sur les bruits d’explosions.

Dans un article sur Telegram, le responsable iranien Plus Le média rapporte qu’il y a eu « des bruits d’explosions entendus dans la zone portuaire de Sirik ».

Selon Plus« La nature exacte de ces bruits n’est pas encore claire, et aucun des organismes officiels militaires ou chargés de l’application des lois n’a jusqu’à présent commenté la cause de ces bruits. »

« Des enquêtes visant à obtenir des informations précises sur la nature de ces explosions sont en cours », Plus ajouté.

Explosions signalées à Sirik, une ville portuaire iranienne située dans le détroit d’Ormuz – Médias d’État iraniens pic.twitter.com/HOJ4vAk1cT – OSINTtechnical (@Osinttechnical) 9 juin 2026

MISE À JOUR : 17 h 42 HAE –

abc Jonathan Karl, correspondant en chef de l’information à Washington, était au téléphone avec Trump alors que le CENTCOM annonçait les frappes de représailles contre l’Iran.

« Je pense qu’il est très important de réagir », a déclaré Karl Trump. « Ils ont abattu un hélicoptère et nous réagissons au moment même où nous parlons… Je pense que la réponse devrait être très forte, très puissante, et c’est ce qu’est celle-ci. »

J’étais au téléphone avec Trump lorsque le CENTCOM annonçait des représailles américaines contre l’Iran. Voici ce qu’il a dit :

« Je pense qu’il est très important de réagir. Ils ont abattu un hélicoptère et nous réagissons au moment même où nous parlons. »

Il a ajouté : « C’est une réponse à ce qu’ils ont fait avec… – Jonathan Karl (@jonkarl) 9 juin 2026

MISE À JOUR : 18 h 19 HAE –

Tasnim rapporte que les frappes américaines semblent être terminées pour le moment.

« La vague d’attaques américaines dans le sud s’est calmée et après les actions hostiles à Qeshm, Sirik, Jask et au mont Mubarake Jask, la situation serait désormais calme », ​​a affirmé le média sur Telegram. Il a également publié une vidéo montrant « un drone suicide dans le ciel irakien ».

🚨🇮🇷 L’Iran a lancé des drones kamikaze vers le Koweït via l’Irak. pic.twitter.com/s5EJeJVGDH – Visionneur (@visionergeo) 9 juin 2026

C’est une histoire en développement.