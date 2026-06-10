Le Cobra 600 allemand est un drone intercepteur à réaction qui lance un missile IRIS-T

Un nouveau type de système de défense aérienne basé sur des drones a été présenté pour la première fois par le fabricant d’armes allemand Diehl Defence. Le Cobra 600, qui n’a jamais été vu en public auparavant, combine une plate-forme de drone à réaction avec un rail de missile armé de l’un des missiles IRIS-T de la société, une arme déjà utilisée dans les systèmes de défense aérienne à courte portée et dans les applications air-air. Le nouveau système rappelle immédiatement les récents développements russes, qui ajoutent des missiles de défense aérienne à courte portée à ses versions du drone d’attaque unidirectionnel à longue portée Shahed-136, connu localement sous le nom de Geran.

Le Cobra 600 est présenté au salon aéronautique ILA Berlin, qui se déroule cette semaine dans la capitale allemande. Le Cobra 600 est également connu sous le nom de système de lancement et d’attaque aéroporté (AirLAS), et le programme a été lancé l’année dernière.

Le concept du Cobra 600 est celui d’un « taxi lance-missiles », dans lequel la plateforme du drone transporte le missile IRIS-T sur une distance considérable. Pendant ce temps, le drone est intégré à un système de défense aérienne basé au sol. Il s’agit généralement de l’un des systèmes IRIS-T SLM ou IRIS-T SLS de Diehl. Parmi ceux-ci, l’IRIS-T SLS utilise le même missile que la variante air-air – et donc le même missile que le Cobra 600. L’interface physique entre le drone et le missile est un pylône standard utilisé sur l’Eurofighter.

Quant à la plateforme drone, elle est fournie par une autre firme allemande, la start-up aérospatiale Polaris Raumflugzeuge. Il a un type de plan delta efficace similaire à celui du Shahed-136, avec une conception modifiée en forme d’aile volante. Aux extrémités des ailes sont montés des stabilisateurs verticaux à plaque d’extrémité. Comme indiqué, le drone est propulsé par une paire de micro-turboréacteurs JetCat-P1000-PRO, chacun fournissant une poussée maximale de 20 livres. Cependant, le drone dispose de ports d’admission pour deux autres moteurs. Il n’est pas clair si ceux-ci sont destinés à être installés uniquement si des charges utiles plus lourdes sont transportées, mais c’est certainement une possibilité. L’illustration conceptuelle publiée par Polaris, comme on le voit en haut de cette histoire, montre une configuration à quatre moteurs, avec les turboréacteurs enfouis dans la cellule et alimentés par des admissions beaucoup plus longues, aidant à les protéger de la détection.

Polaris Raumflugzeuge a déjà construit une variété de drones dans la même configuration, et la société vise à terme à les étendre pour produire un avion spatial.

S’appuyant sur son héritage de conception, le drone Cobra 600 est doté d’un train d’atterrissage tricycle à roues rétractables, ce qui signifie qu’il peut être réutilisé dans certains scénarios. Le drone décolle et atterrit donc depuis les pistes, bien qu’il soit également capable d’opérer depuis des pistes d’atterrissage plus courtes, telles que des tronçons d’autoroute. Il est également destiné à être suffisamment bon marché pour que les commandants soient également prêts à risquer de le perdre au combat ou après une panne de carburant.

Le concept d’opérations fait du Cobra 600 un complément à un système de défense aérienne basé au sol, étendant considérablement sa portée.

Avec le missile installé, le Cobra 600 a une portée d’environ 250 milles. Cela se compare à environ 25 milles pour le missile lancé au sol utilisé dans l’IRIS-T SLM, ou à environ huit milles pour le missile utilisé dans l’IRIS-T SLS.

En tant que tel, le Cobra 600 a le potentiel de transformer l’IRIS-T basé au sol en quelque chose un peu plus près à un missile sol-air à longue portée, en termes de distance qu’il peut parcourir. Bien entendu, cela n’est vrai qu’en termes de portée absolue, la vitesse et la maniabilité du drone étant loin inférieur à un missile à longue portée. Sauf si la cible est proche ou si le Cobra 600 a été prépositionné sur la base de vecteurs cibles connus, le temps de réaction qu’il offre est strictement limité. Le missile lui-même est également capable de s’attaquer à une gamme de cibles potentielles plus limitée qu’un missile sol-air dédié à longue portée, dont certains offrent par exemple une capacité de missile anti-balistique.

En revanche, le Cobra 600 offre l’avantage certain de pouvoir flâner dans une zone donnée, en attendant l’émergence de menaces, ou d’effectuer des patrouilles aériennes de combat pour filtrer certains secteurs. Il est mieux considéré comme un lanceur supplémentaire positionné à l’avant pour l’IRIS-T basé au sol, et dépend également entièrement de ce système (ou d’un système similaire) pour son efficacité. Dans le même temps, tirer parti des systèmes de défense aérienne au sol existants comme multiplicateur de force constitue un avantage évident. Un autre scénario opérationnel possible consisterait à installer les Cobra 600 comme intercepteurs sur une piste, prêts à être lancés sur une piste pour se défendre contre les menaces inférieures.

Dans sa forme actuelle, le Cobra 600 ne dispose d’aucun capteur embarqué pour détecter des cibles autres que la tête chercheuse infrarouge à imagerie qui fait partie intégrante du missile IRIS-T standard.

Dans un scénario opérationnel, une cible du Cobra 600 serait détectée et identifiée par le système de défense aérienne au sol auquel il est « attaché ». Connecté via une liaison de données, le système au sol dirigerait le drone vers l’emplacement approprié. Utilisant son propre autodirecteur, l’IRIS-T se verrouillerait sur la cible et recevrait l’ordre de lancement de l’opérateur du système au sol. Bien entendu, cela présuppose que la liaison de données ne soit pas compromise par des interférences hostiles ou en raison de limitations de la ligne de vue, bien que la capacité SATCOM, comme Starlink, aiderait à maintenir un contrôle redondant sur le drone au-delà de la ligne de vue.

À ce stade, le mode d’engagement n’est pas différent de celui de l’IRIS-T SLS basé au sol, qui dispose d’une capacité de verrouillage après lancement (LOAL). Cela signifie qu’il peut tirer des missiles sans établir au préalable le verrouillage de l’arme sur la cible. Après avoir reçu des informations sur la cible sous forme de coordonnées tridimensionnelles, le missile utilise le guidage inertiel pendant la phase initiale du vol. Lorsqu’il atteint l’altitude d’engagement désignée, son chercheur infrarouge d’imagerie s’active et commence à rechercher la zone cible prévue.

Une autre option envisageable serait d’ajouter une sorte de capteur, comme une caméra infrarouge, à la plate-forme du drone Cobra 600, ce qui signifie qu’une « personne au courant » pourrait établir que le missile s’est verrouillé sur la bonne cible.

Une autre option pourrait consister à « déverrouiller » l’autodirecteur du missile et à le laisser chercher dans son champ de vision uniquement lorsque le Cobra 600 se trouve dans une « zone de destruction » désignée, à l’intérieur de laquelle il aurait le pouvoir d’engager toute cible qu’il acquiert, de manière réactive et autonome. Des questions comme celle-ci doivent clairement être abordées, sur la base des exigences du combat et des préoccupations éthiques.

En plus d’exploiter le Cobra 600 en conjonction avec l’IRIS-T SLM/SLS, il pourrait également être intégré à d’autres défenses aériennes au sol. Selon Polaris, il pourrait également être embarqué dans des avions ou dans un environnement maritime.

Le Cobra 600 a déjà réalisé ses premiers essais en vol, équipés d’un faux missile IRIS-T. Actuellement, l’effort de développement est principalement financé par l’entreprise, mais des investissements ont également été réalisés par au moins un pays intéressé.

Avec l’IRIS-T SLM/SLS éprouvé au combat en Ukraine, les expériences de ce conflit ont presque certainement contribué au développement du Cobra 600.

La guerre en Ukraine offre également un parallèle intéressant avec le Cobra 600, dans les adaptations russes de ses drones Shahed/Geran armés de missiles.

Les développements russes ont vu la mise en service de ces drones transportant soit un seul missile air-air R-60, un équivalent beaucoup plus ancien et moins performant de l’IRIS-T, soit des systèmes de défense aérienne portables (MANPADS).

Interception du drone kamikaze russe Shahed avec un missile air-air R-60 installé.

Il a été intercepté par l’unité Darknode de l’@usf_army, à l’aide du drone anti-Shahed STING développé par @wilendhornets et financé par @sternenkofund. https://t.co/XHEjuCP31F pic.twitter.com/oje4VOXTbz – Spécial Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 1er décembre 2025

Selon les témoignages ukrainiens, outre le missile monté sur rail au sommet, ces drones sont équipés d’une caméra et d’un modem radiofréquence.

Les forces russes installent des MANPADS Igla sur des drones Shahed pour cibler les hélicoptères ukrainiens qui les interceptent. Les drones embarquent une caméra et un modem radio, et le missile est lancé à distance par un opérateur sur le territoire russe. pic.twitter.com/T5TKPHyhVu – WarTranslated (@wartranslated) 4 janvier 2026

Cependant, le concept d’opérations des drones russes armés de missiles est très différent. Bien qu’il donne aux drones un moyen d’attaquer des avions et des hélicoptères ukrainiens, il fonctionne davantage comme un moyen de dissuasion que comme une application tactique véritablement utile. Comme nous l’avons noté par le passé, la difficulté d’obtenir un haut degré de connaissance de la situation et l’agilité limitée du drone soulèvent des questions sur l’efficacité de ces solutions. D’un autre côté, la Russie travaille sur une capacité de contrôle man-in-the-loop (MITL) pour le Shahed/Geran, qui pourrait potentiellement être utilisée pour faire fonctionner le missile.

Considérablement plus grand que le modèle Shahed-136, le Cobra 600 offrira un delta de performances globalement plus élevé. Il est également propulsé par un avion à réaction et, avec jusqu’à quatre moteurs, cela donnerait des temps de réponse et une maniabilité plus impressionnants que le système russe.

Il convient de noter qu’il existe d’autres précédents en matière d’armement de drones avec des missiles air-air. Dans au moins un cas datant de 2002, un drone MQ-1 Predator de l’US Air Force a tiré un missile antiaérien à recherche de chaleur Stinger sur un chasseur irakien MiG-25 Foxbat qui tentait de l’abattre, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Le rythme rapide de développement du Cobra 600 reflète plus généralement un besoin croissant de défense aérienne basée au sol, après des décennies de négligence. Il existe également un besoin de solutions moins coûteuses et moins sophistiquées dans ce domaine, ce que répond également le Cobra 600, avec un prix nettement inférieur à celui d’un missile sol-air à longue portée (bien qu’avec les divers inconvénients décrits ci-dessus). Dans le même temps, le Cobra 600 pourrait bien finir par être utilisé contre des drones encore moins coûteux, pour lesquels l’IRIS-T reste une solution très coûteuse.

Le Cobra 600 reflète un changement plus large dans la réflexion sur la défense aérienne, motivé par les leçons des conflits récents, en particulier en Ukraine et au Moyen-Orient, où les menaces persistantes des drones, ainsi que des missiles de croisière, ont révélé les limites des architectures de défense aérienne traditionnelles au sol.

En combinant l’endurance et la flexibilité d’un drone avec l’intercepteur IRIS-T éprouvé et disponible dans le commerce, le Cobra 600 offre un moyen potentiellement rentable d’étendre la couverture défensive sur de plus grandes distances et de placer des « tireurs » dans des zones contestées que les systèmes avec équipage ne pourraient pas s’aventurer. Même si certaines questions demeurent quant à la manière dont le Cobra 600 serait intégré à la doctrine opérationnelle existante, le concept met en évidence la demande croissante de défenses aériennes innovantes, multicouches et résilientes, alors que les militaires cherchent à contrer des menaces aériennes de plus en plus variées et nombreuses.