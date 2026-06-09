Voici le bateau-drone Corsair qui a repêché l’équipage Apache abattu du golfe d’Oman

Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé qu’un Saronic Corsair était le navire de surface sans équipage (USV) qui a secouru l’équipage d’un AH-64 Apache de l’armée américaine hors du golfe d’Oman pendant la nuit. Le président Donald Trump a également déclaré que les forces iraniennes avaient abattu l’hélicoptère d’attaque et promis une réponse. Il s’agit du premier cas connu d’utilisation d’un bateau drone pour récupérer du personnel dans le cadre d’une mission de recherche et de sauvetage, et cela a des implications majeures pour ces opérations à l’avenir. Les lecteurs peuvent autrement se tenir au courant de ce qui est déjà connu sur cet incident dans notre rapport initial ici.

La Marine a confirmé en décembre dernier avoir signé un accord d’Autre Transaction Autorisée (OTA) avec Saronic, d’une valeur de 392 millions de dollars, pour la production d’USV Corsair. Le Corsair, que le fabricant appelle également un navire de surface autonome (ASV), est un bateau drone de 24 pieds de long avec une conception semblable à celle d’un hors-bord qui a été dévoilé pour la première fois en 2024. Le fabricant affirme qu’il a une portée maximale de 1 000 milles marins, une vitesse de pointe de 35 nœuds et une capacité de charge utile de 1 000 livres.

Du prototype à la production en moins de 12 mois. L’OTA @Saronic prouve comment nous allons construire une flotte hybride avec et sans pilote : une concurrence ouverte, de vrais contrats, du vrai matériel pour les marins et les marines, pas des diapositives. C’est désormais la norme. pic.twitter.com/cC9DG7jTiW – Archive : Secrétaire de la Marine John C. Phelan (@SecNavPhelan) 8 décembre 2025

Le Corsair « les a récupérés (l’équipage Apache) et les a transportés vers un autre endroit sur l’eau où ils ont ensuite été hissés jusqu’à un hélicoptère pour un transport ultérieur », a ajouté le capitaine Hawkins, porte-parole du CENTCOM.

Les aviateurs de l’armée ont passé environ deux heures dans l’eau avant d’être récupérés en toute sécurité, selon un précédent communiqué du CENTCOM. Comme mentionné, le président Donald Trump a également déclaré séparément que les forces iraniennes étaient responsables de la destruction de l’Apache et qu’une réponse américaine serait imminente.

Trump affirme que les forces iraniennes ont abattu l’hélicoptère d’attaque AH-64 Apache de l’armée qui s’est écrasé au-dessus d’Ormuz hier.

Il dit que les États-Unis « doivent, par nécessité, répondre à cette attaque ». pic.twitter.com/divKHkhgZm – OSINTtechnical (@Osinttechnical) 9 juin 2026

Depuis sa création en 2021, la Task Force 59 de la Marine a été chargée d’aider à étendre l’utilisation opérationnelle par le service des plates-formes sans équipage, ainsi que des capacités basées sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique, à travers le Moyen-Orient. Au fil des ans, elle a exploité une gamme de différents types d’USV, ainsi que des systèmes aériens sans équipage.

Le nombre actuel de Corsairs Task Force 59, ainsi que leur configuration exacte, ne sont pas clairs. Les photos et vidéos publiées par Saronic à ce jour montrent des Corsair équipés principalement pour des missions de surveillance et de reconnaissance, avec une tourelle de caméra au sommet d’un cadre central en forme de mât. Un radar de navigation commercial, des caméras supplémentaires pour aider à fournir une meilleure connaissance de la situation et diverses autres antennes ont également été installées sur ce cadre. Saronic a parlé dans le passé d’intégrer d’autres capacités pour permettre des ensembles de missions supplémentaires, y compris des lanceurs de munitions errantes.

Saronic affirme également que Corsair dispose d’un haut degré d’autonomie, le type ayant parcouru à ce jour plus de 100 000 milles marins au total, y compris des missions de plusieurs jours. Le SUV est conçu pour être utilisé de manière indépendante ou en essaims en réseau, selon l’entreprise. Les opérateurs humains sont au courant de ces opérations via la liaison de données.

Corsair, notre navire autonome de surface (ASV) de 24 pieds, a officiellement parcouru 100 000 milles marins, soit près de cinq fois le tour de la Terre ou presque la moitié du chemin vers la Lune !

Cette étape représente bien plus que la distance. Cela reflète des tests incessants dans divers… pic.twitter.com/opXtX6jSfO – Saronique (@Saronic) 23 février 2026

« Corsair peut se voir confier une mission, seul ou dans le cadre d’un essaim collaboratif, et l’exécuter avec un minimum d’interaction humaine pour dissuader ou contrer les menaces adverses à une distance de 1 000 milles marins », a déclaré Saronic dans un communiqué de presse en 2024. « En utilisant des communications redondantes et des capacités de perception passive, Corsair peut identifier, suivre, suivre et intercepter de manière autonome des cibles dans des environnements contestés ou refusés aux communications. »

Ce sont toutes des capacités bien adaptées aux besoins immédiats de la marine américaine au Moyen-Orient, notamment pour soutenir le blocus actuel des ports iraniens. Corsair offrirait notamment un moyen à moindre risque d’observer de près les navires qui pourraient tenter d’entrer ou de sortir de la zone. La capacité de Corsair à repérer et suivre automatiquement les objets d’intérêt aurait également aidé à retrouver et à sauver l’équipage Apache abattu. Il convient de noter ici que la détection automatisée des cibles est également un élément clé de la capacité du Corsair à naviguer de manière autonome en toute sécurité, de jour comme de nuit, en particulier dans les voies navigables encombrées, comme le montre la vidéo ci-dessous.

En 2025, nous avons parcouru plus de 79 000 milles marins et plus de 15 000 heures d’opérations totales avec Corsair, notre ASV de 24 pieds. Une grande partie de cela a été réalisée à nos frais, fonctionnant 6 jours par semaine sur nos sites de test sur la côte ouest, la côte est, la côte du Golfe et au-delà, ce qui nous a permis de… pic.twitter.com/PZETeJia17 – Saronique (@Saronic) 9 janvier 2026

Les performances globales du Corsair au Moyen-Orient pourraient facilement se traduire par une utilisation opérationnelle accrue de cet USV par la Marine mondiale. Le service a des exigences particulièrement importantes en matière de capacité constante de surveillance et de reconnaissance maritime, ainsi qu’en termes de présence générale, sur les vastes étendues du Pacifique. L’un des principaux avantages offerts par les USV est la capacité de fournir une « masse » distribuée supplémentaire à un coût relativement faible. Cela peut contribuer à renforcer les capacités des plates-formes avec équipage avec lesquelles elles sont mises en réseau ou simplement à alléger la pression opérationnelle sur ces actifs.

La Marine a également clairement démontré à quel point les USV pourraient être précieux dans les futures opérations de recherche et de sauvetage maritimes dans le monde entier. Ceci, à son tour, souligne les avantages que les plates-formes sans équipage apportent à ces missions, en particulier face aux menaces anti-aériennes et autres croissantes.

Comme nous l’avons déjà écrit aujourd’hui :

« Les récupérations en eau libre peuvent présenter des défis supplémentaires distincts. Il existe toujours la possibilité de perdre des actifs et du personnel supplémentaires au cours du processus, quel que soit l’endroit où se déroule une mission CSAR. »

« L’utilisation d’un bateau drone de la Marine pour le sauvetage du jour au lendemain met en évidence une nouvelle dimension pour l’avenir du CSAR maritime. Ces actifs sans équipage peuvent être plus facilement prépositionnés de manière distribuée. Par exemple, dans la vaste étendue du Pacifique, les USV pourraient être déployés vers l’avant en plusieurs points le long de certaines trajectoires de vol dans ce but précis. Les USV pourraient offrir d’autres avantages distincts dans certains scénarios où ils pourraient pénétrer dans des zones où les actifs traditionnels ne peuvent pas et sans risquer du personnel supplémentaire. Ces réalités s’étendent bien au-delà du domaine maritime, et nous ne verrons probablement que des plates-formes sans équipage de toutes sortes participer de plus en plus aux efforts de sauvetage, notamment dans les zones interdites. L’armée américaine prend conscience de la vulnérabilité de ses moyens CSAR et de la portée qui serait nécessaire pour accéder aux zones hautement défendues, en particulier lors d’un combat entre pairs. L’utilisation de drones pour effectuer la récupération du personnel est considérée comme une partie d’un ensemble plus vaste de solutions à ce problème urgent.«

Le détail supplémentaire dont nous disposons maintenant, selon lequel l’USV Corsair a amené l’avion abattu vers un emplacement territorial, où ils ont ensuite été hissés dans un hélicoptère, est également remarquable. Cela montre en outre comment des plates-formes sans équipage pourraient être utilisées dans le cadre d’un concept d’opérations distribuées de type hub-and-spoke pour les futures missions de sauvetage, ce qui pourrait augmenter la flexibilité et la zone totale couverte. Les USV pourraient être utilisés pour pénétrer dans des zones particulièrement à haut risque, récupérer du personnel, puis l’amener vers des ressources avec équipage situées dans des endroits plus sûrs à l’arrière également.

« Quand il s’agit de recherche et de sauvetage, vous utilisez le meilleur moyen, le plus proche et le plus rapide, et c’était le cas dans ce cas », a également déclaré Hawkins du CENTCOM. Le Wall Street Journal aujourd’hui. « Nous avons pratiqué ce scénario lors d’exercices, mais pas nécessairement comme celui-ci. »

L’utilisation désormais très publique de Corsair au Moyen-Orient pourrait également être une aubaine pour Saronic en termes d’opportunités de vente futures auprès de l’armée américaine et des clients étrangers. Corsair, à lui seul, a déjà été évalué par l’Unité d’innovation de défense (DIU) du Pentagone dans le cadre de son effort PRIME (Production-Ready, Inexpensive, Maritime Expeditionary). Il a également été finaliste du défi d’innovation xTechPacific 2025 de l’armée.

Saronic propose plusieurs offres USV plus importantes que Corsair, et la société a récemment lancé le premier exemple du plus grand type actuellement en développement, le Marauder. Ce bateau drone mesure 180 pieds de long et est conçu pour pouvoir parcourir jusqu’à 4 100 milles marins tout en transportant 150 tonnes de charges utiles conteneurisées, voire plus loin avec une charge plus légère.

La Marine est déjà prête à évaluer le Marauder, ainsi que les conceptions de six autres sociétés, dans le cadre du premier cycle de prototypage de son dernier effort de navire de surface moyen sans pilote (MUSV). Cela fait partie d’une stratégie plus large que le service a déployée en mars pour essayer de déployer davantage d’USV et de le faire plus rapidement, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Entre-temps, le Corsair de Saronic est déjà utilisé opérationnellement au Moyen-Orient et démontre sa capacité à accomplir des missions complexes.