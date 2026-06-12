Boeing abandonne le concours de remplacement des avions d’entraînement T-45 de la Marine

Boeing a décidé de ne pas donner suite à une offre pour le concours UJTS (Undergraduate Jet Training System) de l’US Navy. La société avait précédemment prévu de soumettre une version du T-7A Red Hawk en cours de construction pour l’US Air Force. Le modèle UJTS gagnant remplacera les avions d’entraînement à réaction T-45 Goshawk de la Marine. Les nouveaux formateurs feront partie d’un futur programme de formation de l’aviation navale pour les futurs pilotes d’avions tactiques qui ne nécessite plus de qualifications de transporteur ni même de simulations d’atterrissages posés sur des transporteurs sur des bases terrestres.

La Marine a publié une demande officielle de propositions pour l’UJTS en mars. Le service prévoit actuellement d’acquérir 216 nouveaux avions d’entraînement à réaction pour remplacer les un peu moins de 200 T-45 qui figurent aujourd’hui dans son inventaire. Boeing étant désormais hors course, la Sierra Nevada Corporation (qui s’est désormais associée à Northrop Grumman et General Atomics) et une équipe dirigée par Leonardo et Textron sont les seuls concurrents restants connus. Lockheed Martin, qui s’était associé à Korea Aerospace Industries (KAI), a également abandonné en avril. Semaine de l’aviation et Briser la défense ont été parmi les premiers à rendre compte de la décision de Boeing concernant l’UJTS.

« Nous avons donc informé la Marine que nous ne soumissionnerons pas pour l’appel d’offres actuel. Nous restons déterminés à fournir le T-7A en tant que solution de formation moderne et axée sur la croissance pour les pilotes de 4e, 5e et 6e génération, à mesure que les besoins évoluent », ont-ils ajouté. « Nous sommes impatients de fournir et de maintenir les capacités actuelles et futures de la Marine. »

Boeing affirme que sa décision concernant l’UJTS est liée au turboréacteur à double flux General Electric F404. La société a souligné que le F404 est une conception éprouvée avec des millions d’heures de vol sur plusieurs plates-formes, y compris le T-7A, et constitue un exemple clair de conception prête à l’emploi. Néanmoins, Boeing estime que les exigences de qualification des moteurs UJTS nécessiteraient des travaux de développement supplémentaires à long cycle et limiteraient potentiellement sa capacité à atteindre l’objectif initial de capacité opérationnelle de la Marine pour les nouveaux avions d’entraînement à réaction.

Tout cela étant dit, les problèmes spécifiques ne sont pas encore tout à fait clairs, étant donné que le F404 est un modèle très bien établi qui a été et continue d’être utilisé sur une variété d’avions militaires. Cela inclut plusieurs autres modèles d’avions d’entraînement à réaction terrestres au-delà du T-7, comme le Scaled Composites Model 400, qui a concouru contre le Red Hawk dans le cadre de la compétition TX de l’Air Force, et le Hürjet de Turkish Aerospace Industries.

Plus particulièrement, le F404 équipe également le TF-50N que Lockheed Martin et KAI avaient proposé pour l’UJTS. Au moment de la rédaction de cet article, ni Lockheed Martin ni KAI ne semblent avoir fourni d’explication détaillée sur la décision de se retirer du concours d’avions d’entraînement à réaction de la Marine.

Le T-7A a également souffert de divers problèmes techniques et autres au cours de son développement, ce qui a entraîné des retards importants dans son entrée en service dans l’Air Force. Le service espère désormais atteindre sa capacité opérationnelle initiale avec le Red Hawk l’année prochaine. Tout potentiel de synergies directes en termes de soutien et de maintien en puissance entre les flottes d’avions d’entraînement à réaction de l’Air Force et de la Navy est désormais exclu.

Il convient de souligner que le TF-50N et le T-7 sont également tous deux des modèles monomoteurs. Le Beechcraft M-346N proposé par Leonardo et Textron est propulsé par une paire de turboréacteurs Honeywell F124. Deux turboréacteurs Williams FJ44-4M propulsent le Freedom Jet de SNC, qui est également le seul modèle vierge en lice pour l’UJTS. Cela peut indiquer une vision générale des exigences de l’UJTS qui rendent les conceptions monomoteurs moins attrayantes.

La conception du Freedom Jet est également conçue pour répondre aux exigences désormais supprimées pour que l’UJTS soit capable d’effectuer des qualifications de transporteur et des touchés et départs simulés de transporteur à la base terrestre. Les exigences relatives à la formation dite Field Carrier Landing Practice (FCLP) dans les installations à terre ont historiquement été structurées spécifiquement de manière à « simuler, aussi fidèlement que possible, les conditions rencontrées lors des opérations d’atterrissage des porte-avions », selon la Marine.

SNC affirme que son choix de construire un avion capable de continuer à effectuer ces tâches est délibéré et offre à la Marine ce qui pourrait encore être une capacité et une flexibilité importantes à l’avenir, comme vous pouvez en savoir plus ici.

La décision de la Marine de supprimer les qualifications du transporteur et de modifier d’une autre manière des aspects clés du pipeline de formation des aviateurs à réaction tactique a été et continue d’être controversée. Le service a fait valoir que des investissements substantiels dans la formation virtualisée et les capacités d’atterrissage assisté des transporteurs, tels que Magic Carpet et ses successeurs, ont fondamentalement changé le paysage en matière de formation des futurs pilotes pour les opérations basées sur les transporteurs.

Plus tôt ce mois-ci, la Marine a également confirmé qu’elle avait relevé le plafond du coût total du futur contrat UJTS d’environ 1,8 milliard de dollars à 2,7 milliards de dollars.

« Le gouvernement a mis à jour le plafond des prix pour refléter un changement dans l’estimation des coûts du programme en raison de nouvelles informations reçues », a ensuite expliqué le Naval Air Systems Command (NAVAIR), selon Briser la défense.

L’augmentation substantielle du coût prévu a soulevé ses propres questions sur les perspectives du concours et le programme de développement qui devrait suivre. Les décisions de la Marine de réduire ses besoins en formation avaient auparavant été considérées comme ouvrant la porte aux modèles d’avions d’entraînement terrestres existants, ou à leurs dérivés, comme le T-7 et le TF-50N. Cela, à son tour, a été considéré comme un moyen potentiel pour le service de contribuer à maintenir les coûts et les risques à un faible niveau.

Les plans de remplacement du T-45 de la Marine ont déjà été retardés à plusieurs reprises, le service prévoyant initialement de choisir un modèle gagnant cette année et de faire entrer le premier exemplaire en service opérationnel en 2028. L’objectif est désormais d’attribuer un contrat au milieu de l’année prochaine.

La flotte vieillissante de T-45 a été confrontée à ses propres difficultés, notamment à une série d’épisodes physiologiques de type hypoxie parmi les pilotes, qui ont conduit au développement d’un nouveau système d’oxygène. Il y a eu plusieurs accidents d’autour des palombes ces dernières années en raison de divers facteurs, le plus récent étant survenu le mois dernier. Heureusement, les pilotes impliqués dans cette affaire ont survécu.

Pour Boeing, la décision de se retirer de la candidature à l’UJTS pourrait également lui permettre de recentrer ses ressources sur d’autres priorités. La société est également notamment l’un des deux concurrents restants en lice pour construire le chasseur embarqué F/A-XX de sixième génération pour la Marine. Boeing est déjà très engagé dans les travaux sur le chasseur F-47 de sixième génération destiné à l’armée de l’air.

Concernant la compétition UJTS, où Boeing a tiré sa révérence, les équipes dirigées par SNC et Leonardo/Textron s’affrontent désormais.