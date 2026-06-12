Le banc d’essai 757 « Catfish » du F-22 repéré transportant le nouveau module de capteur infrarouge de Raptor

Le banc d’essai volant 757 de Boeing a récemment été repéré transportant un capteur infrarouge furtif sous les ailes sous son fuselage. C’est peut-être la première fois que cet avion, mieux connu sous le nom de « The Catfish » en raison de son profil unique et hautement modifié, est vu trimballer dans un magasin de cette station. Le pod lui-même fait partie d’un plus grand package de mise à niveau « Raptor 2.0 » en cours de développement pour le F-22. Catfish a servi de banc d’essai d’intégration de systèmes clés pour le Raptor depuis les années 1990.

Jerod Harris a attrapé Catfish avec la cosse sous le ventre alors qu’il arrivait à atterrir à la base aérienne d’Edwards en Californie lundi. Edwards est la principale plaque tournante des activités de test et d’évaluation de l’US Air Force, et Catfish y a été aperçu à plusieurs reprises au fil des ans dans le cadre de son travail. L’avion, qui porte le code d’enregistrement civil américain N757A, est également le premier 757 jamais construit et a pris son envol pour la première fois en 1982.

Comme nous l’avons déjà noté, Catfish a déjà joué un rôle central dans l’histoire du F-22. Le nez fortement modifié de l’avion est conçu pour reproduire directement celui du Raptor et contient le même radar actif à balayage électronique (AESA) AN/APG-77 que le chasseur. Les ailes en flèche au-dessus du cockpit ont également été conçues pour permettre les tests des antennes conformes du système de mesures de support électronique AN/ALR-94 du Raptor et d’autres composants de sa suite de capteurs « fusionnés ». L’avion a pris en charge le développement d’un large éventail d’autres systèmes pour le F-22 et contient à l’intérieur des équipements supplémentaires pour répondre à ces besoins en particulier, notamment une réplique du cockpit du Raptor. Vous pouvez en savoir plus sur le poisson-chat et son histoire générale ici.

Il n’est donc pas surprenant que le 757 fortement modifié soit également utilisé désormais pour faciliter les tests continus des nouveaux modules de capteurs infrarouges sous les ailes du Raptor. Le transport de la nacelle sous l’extrémité avant du fuselage offrirait aux capteurs à l’intérieur un bon champ de vision ouvert vers l’avant, ainsi qu’à gauche, à droite et vers le bas.

Les modules furtifs sont testés sur de vrais F-22 depuis des années maintenant. Dans le même temps, il n’existe qu’un nombre limité de Raptors disponibles au total, et ils sont notoirement gourmands en carburant, nécessitent beaucoup d’entretien et sont par ailleurs coûteux à exploiter. Si le plan de test particulier prévoit uniquement un vol en palier et sur des périodes prolongées, une plate-forme comme Catfish pourrait être une alternative intéressante. Avec de la place pour des dizaines d’ingénieurs et de techniciens dans sa cabine principale, ainsi que des postes de travail pour eux, l’avion offrirait également des options très différentes pour tester et évaluer la nacelle en vol. Un avion d’affaires nord-américain Sabreliner a également été utilisé pour tester ces nacelles dans le passé.

N33TR, un Rockwell Sabreliner 65 pour l’imagerie aéroportée revient à l’aéroport régional KJWY/Mid-Way sous le nom de « AIRBORNE33 » transportant l’un des futurs pods F-22.

C’était à Nellis AFB pour tester le pod aux côtés du RATT55/NT-43A, un banc d’essai radar qui vole régulièrement aux côtés des B-2. pic.twitter.com/kNADnga7H0 – 𝗦𝗥_𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘀𝗽𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿 (@SR_Planespotter) 1er juillet 2024

La capacité, en général, de Catfish à transporter des provisions sous son fuselage pourrait ouvrir des possibilités supplémentaires d’utilisation de l’avion à l’appui d’autres efforts de test, si ce n’est déjà fait.

Catfish serait également bien adapté pour prendre en charge les tests d’autres éléments du package Raptor 2.0. Dans le cadre du plan actuel, les F-22 de l’Air Force devraient également bénéficier d’un nouveau système intégré de recherche et de suivi infrarouge distribué (IRST) appelé système de défense infrarouge (IRDS).

Les systèmes IRST ont connu une renaissance au sein de l’armée américaine ces dernières années, ainsi qu’ailleurs dans le monde. Les IRST détectent et suivent les cibles via leurs émissions infrarouges, ce qui les rend particulièrement utiles pour repérer les cibles furtives grâce à des fonctionnalités conçues pour réduire leurs sections efficaces radar. Les capteurs sont également immunisés contre le brouillage de guerre électronique par radiofréquence et fonctionnent de manière passive, ce qui signifie qu’ils n’émettent pas de signaux qui pourraient alerter une cible du fait qu’elle est suivie. Les IRST peuvent également être utilisés pour repérer ou être liés à d’autres capteurs, y compris les radars AESA. Cette fusion de données peut fournir des suivis plus fidèles de plusieurs cibles, ainsi qu’une meilleure connaissance de la situation dans son ensemble.

La demande accrue d’IRST a entraîné une augmentation proportionnelle de la demande de tests utilisant plusieurs plates-formes. Ceci, à son tour, a été un élément majeur de l’augmentation générale des essais en vol militaires américains ces dernières années pour soutenir une variété de nouveaux programmes avancés.

D’autres éléments du plan de mise à niveau du Raptor 2.0 incluent de nouveaux réservoirs de largage furtifs, des améliorations des fonctionnalités furtives du jet, des capacités radar, une suite de guerre électronique et bien plus encore, comme vous pouvez le lire en détail ici.

Au moins une partie de la flotte Raptor devrait également recevoir des modifications pour lui permettre d’agir en tant que contrôleurs aéroportés pour les drones Collaborative Combat Aircraft (CCA). Les F-22 de l’Air Force devraient être les premiers avions tactiques du service à être utilisés dans ce rôle, bien que d’autres suivront.

Les travaux de mise à niveau du F-22 reflètent les plans actuels de l’Air Force visant à maintenir les Raptors en service pendant les décennies à venir. En 2024, l’Air Force a déclaré qu’elle n’avait plus de calendrier de retraite ferme pour les chasseurs.

Les Raptors ont été utilisés ces dernières années comme substituts pour soutenir les travaux sur l’initiative Next Generation Air Dominance (NGAD), dont un élément est le chasseur F-47 de sixième génération de Boeing. En tant que tel, Catfish aura déjà contribué à ces développements, qui constituent désormais une priorité absolue de l’Air Force.

Parallèlement, Catfish a désormais 44 ans. Les Boeing 757, en général, disparaissent de plus en plus du service à l’échelle mondiale, car leur maintenance devient de plus en plus complexe et coûteuse. Surtout avec les travaux en cours sur le F-47, il semble probable que Boeing commencera à se tourner vers un nouvel avion de banc d’essai hautement spécialisé modifié pour refléter la géométrie physique particulière, l’avionique unique et d’autres caractéristiques du nouveau chasseur.

De même, la famille F-35 dispose également d’un avion d’essai dédié, le Cooperative Avionics Testbed basé sur le Boeing 737-300, surnommé CATbird. Il existe aujourd’hui plusieurs autres bancs d’essai basés sur des avions de ligne et des avions d’affaires qui volent dans le monde, bien que Catfish soit certainement l’un des plus grands et des plus visuellement distinctifs. L’amélioration des outils de simulation et de modélisation numériques pourrait permettre de moins dépendre des avions de banc d’essai de substitution à l’avenir, mais ils ne seront en aucun cas éliminés.

La Chine possède notamment une sorte de clone de Catfish basé sur un avion de ligne Tupolev Tu-204C de fabrication russe, lui-même conçu comme un analogue du 757. L’objectif principal de l’avion chinois a été de soutenir le développement du chasseur furtif J-20, la réponse la plus proche du F-22 du pays.

Entre-temps, Boeing Catfish reste un élément très important des travaux continus visant à améliorer et à étendre les capacités du F-22. Cela s’étend désormais aux tests de modules spécialisés sous les ailes du Raptor.

Un merci spécial encore à Jerod Harris pour avoir partagé avec nous ses photos de Catfish portant le module de capteur furtif.