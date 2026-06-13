Les phacochères A-10 arrivent en Angleterre ornés de dessins de nez et de marques de mission d’Epic Fury

Près d’une douzaine d’avions d’attaque A-10C Thunderbolt II ont atterri vendredi sur la RAF Lakenheath au Royaume-Uni, arborant les marques de mission des opérations au Moyen-Orient ainsi que leur nez distinctif. Les photos ont été prises par le photographe aéronautique Andrew McKelvey, qui nous a dit que 11 Warthogs ont atterri à Lakenheath vers 15 heures, heure locale. McKelvey a eu la gentillesse de partager ses photos avec nous.

Selon le récit de Coronet East X, les avions appartiennent au 75e Escadron de chasse et sont arrivés via la base aérienne d’Aviano en Italie depuis la base aérienne de Muwaffaq Salti en Jordanie.

L’un des clichés les plus intéressants montre l’un des avions avec un marquage de queue F-15E, les empreintes vertes des parachutistes de l’Air Force Pararescue Jumpers (PJ) et les mots « Pour que d’autres puissent vivre », qui est leur devise. Comme nous l’avons déjà signalé, des A-10 ont participé à la mission audacieuse de sauvetage de deux membres d’équipage de F-15E dont le Strike Eagle a été abattu au-dessus de l’Iran, agissant dans le rôle d’escorte à basse altitude de Sandy pour le reste du programme de sauvetage. Un A-10 a été touché par des tirs iraniens et s’est écrasé. Le pilote a survécu.

Il est donc possible que le Warthog portant ce marquage ait participé à l’opération CSAR de l’équipage du F-15E ou à une autre opération dont nous ne connaissons pas l’existence. Nous avons contacté la 75e Escadre pour plus d’informations.

Suivant une longue tradition aéronautique de personnalisation des avions, les Warthogs sont ornés d’un nez coloré qui comprend des hommages à des personnages de jeux Nintendo tels que Ridley, le dragon géant violet de l’espace, « Diddy Kong », le roi DaDiDou, Samus Aran, Star Fox et Little Mac. Les références non liées aux jeux vidéo incluent Macho Man, Doc Holiday et The Reaper.

Nous avons déjà noté que le personnel avait appliqué le nose art dans le cadre d’autres déploiements à Muwaffaq Salti, ce qui semble devenir une tendance dans la région. Les F-15E de la RAF Lakenheath sont bien connus pour leurs dessins de nez souvent comiques et cette pratique est désormais autorisée après que l’USAF l’a interdite, sauf dans des circonstances très particulières pendant de nombreuses années.

Les marques de mission montrent un mélange d’armes utilisées contre des cibles iraniennes. Ils comprennent des bombes de petit diamètre, des pavés GBU-12, des roquettes à guidage laser Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), des missiles air-sol AGM-65 Maverick. Leurres miniatures lancés par air (MALD) et bombes génériques qui signifient probablement des munitions d’attaque directe conjointe (JDAM). Le fameux canon A-10 est également représenté.

Il y a également quelques marques de type « tuer » de cible. Cela comprend deux bateaux et un camion qui semblent avoir provoqué une explosion secondaire géante, basée sur le marquage du champignon atomique.

Comme nous l’avons déjà signalé, les vénérables Phacochères ont été mis en service pour aider à détruire la marine iranienne, à frapper des mandataires iraniens en Irak et en Syrie et à prendre part à la mission de sauvetage susmentionnée, entre autres tâches, dans le cadre de l’opération Epic Fury.

Tout cela s’est produit alors que le débat apparemment incessant entre l’Armée de l’Air et le Congrès sur l’avenir de ces avions et leur capacité de survie dans de futurs conflits fait rage. Nous avons récemment écrit qu’un amendement ajouté à la version du House Armed Services Committee du projet de loi sur l’autorisation de la défense nationale a jeté une bouée de sauvetage pour les avions à réaction. Il a appelé le secrétaire de l’Armée de l’Air à continuer de soutenir les efforts de formation, de test, d’expérimentation, de maintenance et de maintien en puissance des A-10 jusqu’à la date de retraite prévue, ainsi qu’à préserver les enseignements tirés et l’expertise opérationnelle des missions A-10 pour aider à façonner les futurs systèmes de remplacement.

Indépendamment de ce qu’il adviendra finalement de l’A-10, les marques visibles sur ces photos montrent qu’ils ont encore apporté beaucoup de valeur dans ce combat le plus récent.