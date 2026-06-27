C’est officiel : les F-35 sont désormais livrés sans radars

L’armée américaine a maintenant confirmé l’acceptation d’au moins six chasseurs interarmées F-35 sans radar pour le Corps des Marines des États-Unis. Cela est dû à des problèmes liés au développement du nouveau radar AN/APG-85, dont le premier lot de production devrait être livré en 2028. La perspective de F-35 sans radar a été rendue publique pour la première fois en février. L’AN/APG-85 est un composant essentiel du plus grand programme de mise à niveau du bloc 4 pour toutes les variantes du F-35, un effort qui a été embourbé dans la croissance des coûts et les retards.

Le lieutenant général du Corps des Marines Gregory Masiello, chef du Bureau du programme conjoint (JPO) du F-35, a révélé l’acceptation des six F-35B sans radar lors d’une audience devant les membres de la commission sénatoriale des services armés plus tôt cette semaine. Cela s’inscrit dans le cadre d’un échange plus large entre Masiello et le sénateur Mark Kelly, un démocrate de l’Arizona et un aviateur naval à la retraite, au sujet des taux de préparation des F-35 dans l’US Air Force, le Marine Corps et la Navy, qui sont depuis longtemps un sujet de préoccupation.

Il y a deux semaines, le Government Accountability Office (GAO), un organisme de surveillance du Congrès, a publié un rapport indiquant que le taux moyen de capacité de mission complète (FMC) du F-35, toutes variantes confondues, était tombé de 38 à 25 % entre les exercices 2020 et 2025. Le GAO définit le FMC comme un avion « capable d’accomplir toutes ses missions ». Le F-35 JPO n’a pas directement contesté les chiffres du GAO, mais a ouvertement exprimé son désaccord avec la méthodologie utilisée pour déterminer le FMC.

« Donc, le taux du GAO FMC est, ont-ils dit, de 25 pour cent. Votre bureau prétend qu’il est de 56 pour cent », a déclaré Kelly, avant de répondre à sa question. « Nous allons partir de votre chiffre, 50 pour cent. Donc, la moitié des avions ne sont pas entièrement capables de mission, et je pense que c’est le Corps des Marines qui a accepté des avions sans radar. Est-ce exact ? »

« Nous avons accepté six avions pour le Corps des Marines qui ne sont pas équipés de radar. C’est exact », a confirmé Masiello.

Kelly a ensuite demandé si cela était dû à un manque de radars AN/APG-85 disponibles, ce que Masiello a également confirmé.

Des rapports circulant indiquent déjà que les avions en question seraient des F-35B capables de décoller court et d’atterrir verticalement, bien que Masiello ne semble pas l’avoir confirmé lors de l’audience. Les Marines sont le seul opérateur américain de la variante B, mais ils pilotent également des modèles C embarqués.

« Le programme prévoit d’accélérer la capacité de production de l’APG-85 afin de fournir des radars répondant aux exigences de capacité, de stabilité et de maintenabilité nécessaires pour faire face aux menaces émergentes », avait alors ajouté le bureau. « Les F-35 équipés de radars APG-85, les plans, capacités et calendriers de modernisation actuels restent classifiés pour maintenir la sécurité du programme. »

En février, l’US Air Force a également nié explicitement avoir reçu des F-35A sans radar. Il n’y a pas encore de confirmation que le F-35 JPO ait accepté des chasseurs interarmées pour l’armée de l’air ou la marine sans radar. Des rapports précédents indiquaient que les clients étrangers ne devraient pas être touchés du tout, du moins à court terme, puisqu’aucun d’entre eux n’est actuellement en ligne pour recevoir des avions équipés d’AN/APG-85.

Aujourd’hui, le radar standard utilisé sur les variantes des F-35A, B et C est l’AN/APG-81, un type de réseau actif à balayage électronique (AESA) avec modes air-air et air-sol dont les racines remontent aux années 1990. Il dispose également d’un mode radar à synthèse d’ouverture (SAR), qui lui permet de produire des images cartographiques haute résolution. Ceux-ci peuvent être utilisés pour l’acquisition et l’identification de cibles, ainsi qu’à des fins de reconnaissance générale.

Les détails sur le nouvel AN/APG-85, développé par Northrop Grumman, restent limités. Lors de l’audience de cette semaine, le lieutenant-général Masiello a refusé de parler de ses capacités spécifiques dans un cadre non classifié.

Il convient également de noter que l’AN/APG-81 est profondément intégré aux capacités étendues de guerre électronique du F-35, ainsi qu’à d’autres capteurs et facettes de la conception. L’AN/APG-85 devrait également fusionner avec d’autres éléments clés du package de mise à niveau du bloc 4, en particulier une nouvelle suite de guerre électronique prévue, sur laquelle nous reviendrons plus tard.

Comme l’a noté le F-35 JPO dans sa déclaration de mai, le plan était de commencer à intégrer l’AN/APG-85 sur les F-35 à partir du lot de production 17. Les livraisons d’avions de ce lot ont commencé l’année dernière. Cependant, selon les documents budgétaires officiels publiés plus tôt cette année, les premiers AN/APG-85 de production ne devraient pas être livrés avant avril 2028. Cela représenterait en fait une amélioration de neuf mois par rapport au calendrier de livraison très retardé des nouveaux radars, dont le coût unitaire est actuellement évalué à près de 9 millions de dollars.

Un facteur aggravant ici est que le matériel utilisé pour monter l’AN/APG-85 sur le F-35 n’est pas rétrocompatible avec l’AN/APG-81. Selon un rapport publié l’année dernière par Briser la défensele maître d’œuvre du Joint Strike Fighter, Lockheed Martin, aurait au moins évoqué la possibilité de développer une solution de montage commune, mais aurait également déclaré que celle-ci ne serait pas prête avant le début de la livraison des avions du lot 20. Les premiers jets du Lot 20 ne devraient pas arriver avant 2027 et 2028.

On ignore comment le Corps des Marines, ou tout autre service, pourrait utiliser ses F-35 sans radar entre-temps. C’était l’une de nos questions aux Marines aujourd’hui.

« Le Block 3 (TR-2) F-35 Lightning II actuellement en service est le chasseur le plus performant au monde aujourd’hui, ayant prouvé ses capacités au combat », a ajouté le porte-parole du Corps des Marines dans son communiqué. « Ses systèmes de mission avancés permettent au F-35 de dissuader et, si nécessaire, de dominer dans n’importe quel climat et n’importe quel endroit. »

Le sénateur Kelly a également incité le lieutenant-général Masiello à ce sujet, indirectement, lors de l’audience de cette semaine.

« Donc, je suppose que ces avions ne peuvent pas être considérés comme pleinement capables de mission sans radar ? » Kelly a demandé au chef du JPO.

« Je ne pense pas que je les considérerais comme pleinement capables de mission », a déclaré Masiello en réponse.

« Vous dites que vous ne pensez pas. Je ne peux pas imaginer un scénario dans lequel un F-35 sans radar pourrait être un avion FMC », a rétorqué Kelly, ce à quoi Masiello n’a pas repoussé.

« Tant qu’un F-35 d’une formation dispose d’un radar, tous les autres avions dudit groupe devraient pouvoir bénéficier des données qu’il fournit via leurs liaisons de données avancées multifonctions (MADL). En tant que tel, même sans radar installé, un Joint Strike Fighter ne serait pas dépourvu de données radar dérivées du F-35 si au moins un autre volait en coopération avec lui à portée de transmission du MADL.«

« Il est possible que des avions à réaction sans radar soient envoyés au combat, au moins dans un scénario d’urgence, même si cela nécessiterait néanmoins d’accepter de plus grands risques. Cela limiterait également la flexibilité tactique, car il serait essentiel de rester connecté avec d’autres avions équipés de radars. Ces avions devraient également recourir davantage à leurs radars, ce qui peut constituer une vulnérabilité. Le F-35 dispose également d’une multitude de capteurs passifs sur lesquels il peut s’appuyer pour obtenir des informations sur l’espace de combat, bien qu’aucun ne soit capable de remplacer la fonctionnalité du radar. Les données provenant d’autres plates-formes transmises via Link 16 sont également disponibles pour tous les pilotes de F-35.«

« L’un des plus gros problèmes liés à l’absence de radar est peut-être qu’il s’agit d’un élément majeur de la suite de guerre électronique de l’avion. Sa capacité à transmettre des faisceaux d’énergie étroits et extrêmement puissants s’ajoute à la puissante capacité d’attaque électronique du jet. Ainsi, sans radar, sa capacité à se défendre et à défendre les autres en exploitant le spectre électromagnétique est également limitée.«

Les remarques du lieutenant-général Masiello lors de l’audience de cette semaine soulèvent également de nouvelles inquiétudes quant aux capacités qu’offriront les radars AN/APG-85 même lorsqu’ils commenceront enfin à être intégrés aux F-35. Ceci est lié à ce qu’il faudra pour refroidir suffisamment le radar et d’autres éléments du package de mise à niveau du bloc 4. La gestion thermique est un autre problème de longue date pour toutes les variantes du F-35, qui a déjà eu des impacts négatifs majeurs sur les taux de préparation et les demandes de maintenance, comme vous pouvez le lire plus en détail ici.

« Donc, en ce moment, vous refroidissez, vous avez environ 30 kilowatts (de refroidissement) », a déclaré le sénateur Kelly dans le cadre d’une autre question posée au chef du F-35 JPO. « Le bloc 4 nécessite 32 (kilowatts de refroidissement), c’est ce que j’ai ici. Mais pour obtenir le refroidissement nécessaire – pour la pleine capacité de l’APG-85, il faut un peu plus élevé, cela semble être 62 kilowatts de refroidissement ? »

« L’exigence que nous avons pour le programme à l’avenir est de 62 à 80 (kilowatts de refroidissement) », a répondu Masiello. « Le défi que je vois est de savoir si la totalité du bloc 4, une fois installé et sur l’avion, prend toute la puissance disponible, soit 32 (kilowatts). »

« Il n’y a pas de marge, ce qui, comme vous le savez, n’est pas une solution intelligente », a-t-il poursuivi. « Nous avons donc une approche progressive pour augmenter cela. Et nous avons un programme en cours pour envisager une mise à niveau plus systémique et plus abordable de la gestion thermique de l’énergie dans l’ensemble du programme. »

Masiello a insisté sur le fait que cette mise à niveau du système de gestion de l’énergie et de la chaleur (PTMS) ne serait pas requise pour l’intégration de l’AN/APG-85, mais a également précisé qu’elle serait disponible à temps, quoi qu’il en soit.

« Pour la mise à niveau du cœur du moteur que nous prévoyons et que nous avons demandé un financement supplémentaire à ce sujet, nous prévoyons qu’elle sera mise en service en 2031, et elle s’accompagnera d’une augmentation marginale de la gestion thermique de la puissance », a-t-il expliqué. « Le système actuel qui est en cours d’examen et qui recherche le programme futur arrivera quelques années plus tard dans le système, c’est-à-dire à ce moment-là que nous aurons des capacités supplémentaires au-delà du bloc 4, dont il n’est pas encore déterminé qu’elles l’exigeront. »

Dans le même temps, comme Masiello lui-même l’a reconnu, le plan actuel n’offre aucune marge en matière de refroidissement avant que la mise à niveau du PTMS ne soit disponible. En réponse aux questions supplémentaires du sénateur Kelly, il a refusé de parler dans un cadre non confidentiel de ce que cela pourrait signifier pour la mise en service initiale du radar AN/APG-85.

Comme indiqué, l’ensemble des efforts de mise à niveau du bloc 4 continuent d’être en proie à des retards et à une augmentation des coûts, malgré les efforts visant à réorganiser et à accélérer certaines de ses composantes. En septembre 2025, le calendrier de livraison d’une partie tronquée du package de mise à niveau accusait toujours un retard de cinq ans, selon le GAO. L’objectif initial était que les F-35 avec la suite complète d’améliorations du bloc 4 commencent à arriver cette année.

Au-delà de l’AN/APG-85, le bloc 4 est censé à terme inclure des remplacements pour le système d’ouverture distribuée (DAS) et le système de ciblage électro-optique (EOTS) du Joint Strike Fighter, ainsi qu’une nouvelle suite de guerre électronique et une foule d’autres capacités améliorées. L’Air Force avait précédemment décrit le paquet de guerre électronique, directement lié à l’APG-85, comme une priorité absolue. Tout cela entraîne les demandes susmentionnées d’augmentation de la capacité de production d’énergie auxiliaire et de capacité de refroidissement thermique, dont les travaux sont également désormais en retard sur le calendrier.

« C’est maintenant ce que nous proposons, c’est une exigence, c’est la raison pour laquelle cet investissement générationnel du budget 2027 nous aidera. Nous allons donc remplir les pièces disponibles », a également déclaré le lieutenant-général Masiello lors de l’audience de cette semaine. « Ce n’est pas un problème systémique lié à la capacité du système. C’est le fait que nous n’avons pas mis suffisamment de pièces en stock. Et nous avons augmenté la demande de façon exponentielle avec le nombre d’avions mis en service, et nous n’avons pas fait la même chose avec les pièces de rechange et le système. »

L’année dernière, le coût total du projet dans son ensemble, depuis le développement initial dans les années 1990 jusqu’à la fin du cycle de vie prévu du type dans les années 2070, était estimé à 2 100 milliards de dollars. Le JPO a souligné par le passé que ce chiffre incluait l’acquisition de milliers d’avions et que l’inflation devrait représenter environ la moitié du coût total.

En ce qui concerne la saga continue de l’AN/APG-85, les F-35 sont désormais livrés sans aucun radar, et il faudra peut-être encore des années avant que cela change.