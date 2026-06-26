Dans une tournure ironique des événements, la Maison Blanche veut attaquer le compte E-2 de la Marine pour payer les E-7 de l’USAF

Le Pentagone et l’US Air Force ont complètement abandonné leur tentative de supprimer l’acquisition d’avions aéroportés d’alerte précoce et de contrôle E-7 Wedgetail et d’utiliser des E-2D Hawkeyes pour aider à combler le vide qui en résulte. Curieusement, le Pentagone a proposé de réduire les achats d’E-2D de l’US Navy, ainsi que de piller un compte classifié de l’Air Force, pour maintenir le programme E-7. Le comité des crédits de la Chambre a maintenant repoussé la partie E-2D de ce plan. Ces allers-retours soulignent l’importance cruciale des avions aéroportés d’alerte précoce et de contrôle et la pression exercée sur les flottes américaines existantes.

Actualités de la Défense a attiré particulièrement l’attention sur les nouvelles bousculades autour du financement de l’E-7 dans un rapport publié plus tôt dans la journée. Briser la défense avait été parmi les premiers à rapporter les points fondamentaux hier. La commission des crédits de la Chambre des représentants a publié les détails dans un rapport accompagnant un projet de loi sur les dépenses de défense pour l’exercice 2027, sur lequel nous reviendrons dans un instant.

Pour récapituler rapidement, il y a environ un an, le Pentagone et l’Air Force ont révélé leur intention de supprimer le programme E-7, qui avait subi des retards et des dépassements de coûts, et d’acquérir des E-2D supplémentaires pour combler provisoirement les lacunes. Des questions sur la capacité de survie future du Wedgetail ont également été soulevées. L’objectif à long terme de l’Armée de l’Air était alors et est toujours de pousser à terme la plupart des tâches d’indicateur de cible mobile (AMTI) dans l’espace, même s’il faudra encore des années pour que cela devienne véritablement une réalité. Le Congrès est ensuite intervenu pour sauver le Wedgetail, en allouant des milliards pour l’effort au cours de l’exercice 2026. L’E-7 était de nouveau absent du budget proposé par l’Air Force pour l’exercice 2027, ce qui a soulevé la perspective d’une nouvelle bataille avec le Congrès.

De hauts responsables du Pentagone et de l’Air Force ont ensuite déclaré que le point de vue sur le Wedgetail avait fondamentalement changé et ont soumis un amendement à la demande de budget pour inclure le financement du programme. Selon une note de Russell Vought, directeur du Bureau de la gestion et du budget (OMB) à la Maison Blanche, plus tôt ce mois-ci, cela a été fait de deux manières. 898 549 000 $ ont été prélevés sur la section « Autres achats, Force aérienne » de la proposition budgétaire de ce service, tandis que 650 549 000 $ supplémentaires ont été prélevés sur « Achats d’avions, Marine ».

Le total de 1 549 098 000 $ a été transféré dans le compte « Recherche, développement, tests et évaluation, Force aérienne ». Selon la note de Vought, le financement servirait à « répondre en priorité aux besoins de livraison de deux prototypes d’avion E-7 Wedgetail et à la poursuite des activités d’ingénierie, de fabrication et de développement pour un programme de référence ».

L’Air Force a déjà commandé sept E-7, dont les deux avions à réaction, pour soutenir les efforts de prototypage rapide. On ne sait pas quand le service prévoit de commencer à piloter des Wedgetails de manière opérationnelle. Avant la tentative d’annulation du programme, la date cible pour la capacité opérationnelle initiale était déjà passée de 2027 à 2032. Il convient de noter ici que des variantes du E-7 sont déjà en service en Australie, en Corée du Sud et en Turquie, et que le Royaume-Uni est également sur le point de déployer une flotte de Wedgetails.

Le rapport publié hier par le comité des crédits de la Chambre comprenait un contexte supplémentaire important sur les derniers plans de financement.

« Bien que la demande de budget du président pour l’exercice 2027 n’inclut pas le financement du programme E-7 Wedgetail, le secrétaire de l’Armée de l’Air et le secrétaire à la Défense ont témoigné devant le sous-comité des crédits de défense de la Chambre qu’ils soutenaient cette plate-forme critique et avaient soumis un amendement budgétaire au Bureau de la gestion et du budget pour rétablir le financement de la plate-forme », a-t-il expliqué. « Le changement de mentalité au sein du ministère de la Défense s’est traduit par des transferts demandés du programme de mise à jour spécial dans d’autres achats, Force aérienne, et du programme E-2D dans l’approvisionnement en aéronefs, Marine pour un investissement total de 1 549 098 000 $ pour E-7 dans la recherche, le développement, les tests et l’évaluation, Force aérienne au cours de l’exercice 2027. »

« Bien que le Comité soutienne pleinement le programme E-7 et le réalignement du financement, le Comité a également rétabli le programme E-2D à six avions pour l’exercice 2027″, ajoute le rapport. « Le Comité comprend la nécessité opérationnelle de la plate-forme E-2D ; la nature complémentaire de l’E-2D et de l’E-7 ; et estime que davantage d’avions, et non moins, sont nécessaires pour soutenir nos combattants, maintenant et à l’avenir. »

Il n’est pas clair dans l’immédiat si le projet de plan de dépenses présenté par la commission des crédits de la Chambre inclut toujours la totalité des 1 549 098 000 $ destinés au programme E-7, ainsi que le rétablissement du financement pour les achats E-2D. La note de l’OMB avait souligné que son intention en réorientant le financement n’était pas d’ajouter au budget d’environ 1 500 milliards de dollars de son projet de budget de la défense pour l’exercice 2027. Le Congrès peut, bien entendu, allouer des fonds supplémentaires comme bon lui semble, et il le fait souvent.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau débat sur comment et où trouver un financement pour l’E-7 met en lumière des problèmes plus vastes concernant la capacité aéroportée d’alerte précoce au sein de l’US Air Force et de l’US Navy.

« Le conflit en Iran a renforcé la nécessité pour l’armée de l’air de maintenir une capacité crédible de gestion des combats aéroportés, actuellement satisfaite par le système aéroporté d’alerte et de contrôle E-3 de l’armée de l’air et les programmes E-2D Hawkeye de la marine », note également le rapport du House Appropriations Committee. « Alors que l’E-3 est sur le point de prendre sa retraite, l’E-7 Wedgetail servira de (a) remplacement moderne de la capacité de gestion de combat perdue, proportionné et interopérable avec les moyens déjà utilisés par les principaux alliés. »

Le rapport ne mentionne cependant pas la réduction de la flotte d’E-3 par l’armée de l’air ces dernières années, le report répété par le service de tout projet d’acquisition d’un remplacement pour ces avions, et la perte du Sentry au sol lors d’une attaque iranienne en mars. La pression exercée sur les E-3 de l’Air Force est évidente depuis des années maintenant.

Deuxième angle. pic.twitter.com/NUupdRkdm9 – OSINTtechnical (@Osinttechnical) 29 mars 2026

Le rapport du House Appropriations Committee laisse également de côté tout contexte plus large concernant les achats d’E-2D prévus pour l’exercice 2027. Lorsqu’elle a publié son projet de budget pour l’exercice 2025 en 2024, la Marine n’avait pas l’intention de commander davantage de Hawkeyes, du moins au cours des cinq prochaines années. Dans sa demande de budget pour l’exercice 2026, le service a demandé un financement pour quatre E-2D, vraisemblablement dans le cadre du plan d’annulation de l’E-7. Le Congrès a ensuite alloué un financement à trois Hawkeyes au cours de ce cycle financier.

Lorsqu’elle a présenté sa dernière demande de budget plus tôt cette année, la Marine a présenté de tout nouveaux projets d’achat de 12 E-2D – six au cours de l’exercice 2027, deux au cours de l’exercice 2028 et quatre au cours de l’exercice 2029 – explicitement « pour reconstituer la durée de vie accélérée de la structure de force existante en raison des tâches d’alerte précoce aéroportée par voie terrestre (AEW). Cela souligne la pression opérationnelle exercée sur la flotte Hawkeye, qui n’a pu qu’être aggravée par les opérations liées à l’Iran au cours des derniers mois. Cela indique également que les E-2D complètent les E-3 en fournissant une couverture terrestre.

Pas plus tard qu’hier, la Maison Blanche a envoyé au Congrès une demande de financement supplémentaire distincte de près de 90 milliards de dollars, principalement pour aider à couvrir divers coûts associés à la guerre contre l’Iran.

Reste à savoir comment exactement le programme E-7 sera financé au cours de l’exercice 2027, ainsi que ce qu’il adviendra des projets de commande de davantage d’E-2D. Le projet de plan de dépenses de défense de la commission des crédits de la Chambre pourrait encore évoluer de diverses manières dans les semaines et les mois à venir, et devra être concilié avec la législation complémentaire en cours d’examen au Sénat. Une fois que le Congrès aura adopté le projet de loi, le président Donald Trump devra également l’approuver.

Il convient également de noter que d’autres options potentielles pour fournir une capacité aéroportée supplémentaire d’alerte précoce et de contrôle dans l’intervalle sont en train d’émerger.

Ce qui est clair, c’est que les flottes E-3 Sentry et E-2D Hawkeye restent plus critiques que jamais, mais ont été encore plus mises à rude épreuve par les récentes opérations contre l’Iran, les nouveaux E-7 étant encore loin d’entrer en service dans des années.