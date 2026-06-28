Le Canada lance une courbe en signalant son intérêt à rejoindre le programme de chasse de sixième génération de l’AMCP

Dans le dernier rebondissement de la longue saga du Canada visant à déployer un nouveau chasseur, le ministre de la Défense du pays a déclaré qu’Ottawa était « intéressé à en savoir plus sur » le chasseur de nouvelle génération du Programme aérien de combat mondial (GCAP). L’AMCP est actuellement un effort trinational dirigé par le Royaume-Uni et impliquant l’Italie et le Japon. Sa pièce maîtresse est le chasseur avec équipage Tempest. Un démonstrateur de ce jet prend actuellement forme avec BAE Systems au Royaume-Uni.

David McGuinty, ministre de la Défense nationale du Canada, a fait ces remarques après une réunion à Tokyo avec son homologue japonais, Shinjiro Koizumi. Briser la défense rapporte que McGuinty a confirmé avoir parlé avec Koizumi de l’AMCP, que le responsable canadien a décrit comme une « initiative prometteuse ».

« Nous souhaitons en savoir plus. Je vais le rapporter à mon équipe et voir à quoi cela ressemble », a déclaré McGuinty. Reuters.

Jusqu’à présent, aucun haut responsable canadien ne semble avoir exprimé publiquement son intérêt pour l’AMCP. Cependant, cette évolution survient alors qu’Ottawa envisage l’option d’un achat fractionné d’avions de combat, ce qui impliquerait l’acquisition du F-35 de fabrication américaine et d’un autre type. Cette réflexion est motivée par un fossé grandissant entre Ottawa et Washington.

Cependant, la possibilité que le Canada rejoigne l’AMCP en tant qu’« observateur » a été évoquée en mars de cette année. Selon L’Asahi Shimbunun quotidien japonais, des responsables japonais anonymes ont révélé que, lors d’une réunion précédente, McGuinty et Koizumi avaient discuté d’un tel arrangement.

L’adhésion du Canada à l’AMCP avec le statut d’observateur lui donnerait accès à l’information sur le programme et pourrait constituer un tremplin vers une participation plus profonde.

Plus tôt cette semaine, le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, a évoqué la possibilité que d’autres pays rejoignent l’AMCP, notant que si cela se produisait, « nous serions tout à fait disposés, car plus il y en aura, plus grandes seront les chances de créer quelque chose et de réduire les coûts ».

Crosetto a ensuite identifié le Canada comme « le pays le plus intéressé (à l’AMCP) à l’heure actuelle ». Il a déclaré qu’il serait « totalement ouvert » à l’adhésion du Canada en tant qu’observateur.

Pour le Canada, cependant, l’AMCP nécessiterait de repenser la poursuite potentielle par le Canada d’une approche d’achat fractionné pour son nouveau chasseur.

Jusqu’à présent, le Saab Gripen E avait été identifié comme le candidat le plus susceptible d’être acheté aux côtés du F-35.

La Suède a fait de gros efforts pour vendre le Gripen à Ottawa, et Saab a proposé de construire l’avion au Canada, dans le but d’obtenir un soutien pour son offre précédente, qu’elle a perdue au profit de Lockheed Martin. Depuis, Saab s’est également imposé comme le candidat privilégié pour fournir au Canada son futur système aéroporté d’alerte et de contrôle (AEW&C) via son GlobalEye.

En avril de cette année, McGuinty a confirmé qu’Ottawa était toujours en train de revoir son projet antérieur d’achat de 88 F-35.

« L’examen de l’achat des F-35 se poursuit… Nous prenons le temps nécessaire pour étudier de très, très près la question de la flotte de chasseurs », a déclaré McGuinty devant la commission de la défense du Sénat.

L’option d’achat fractionné est apparue puisque le Canada s’est déjà fermement engagé à acheter 16 F-35A pour commencer à remplacer ses CF-18 Hornet vieillissants. L’industrie canadienne participe également dans une large mesure au programme des avions d’attaque interarmées.

Le Canada possède actuellement environ 75 avions CF-18A/B+ et a également ajouté 18 anciens F/A-18A/B modernisés de la Royal Australian Air Force (RAAF), ainsi que sept autres en pièces de rechange, pour aider à renforcer sa flotte.

Sur les 16 premiers F-35 du Canada, quatre ont déjà été entièrement payés, tandis que les pièces de huit autres ont également été achetées. Les premiers F-35 canadiens devaient être livrés pour entraînement à la base aérienne de Luke, en Arizona, en 2026.

En 2023, le gouvernement libéral du Canada a annoncé son intention d’acheter 88 F-35, une décision qui semble mettre un terme à un processus déjà très long. Vous pouvez lire à ce sujet ici.

Cependant, dans un contexte de tensions commerciales croissantes et de guerre des mots avec les États-Unis, le premier ministre libéral Mark Carney a lancé une révision du programme F-35 peu après son entrée en fonction au printemps 2025.

Il existe également d’autres arguments en faveur d’un achat fractionné. En 2019, le coût d’achat des 88 F-35 prévus était estimé à 19 milliards de dollars. Aujourd’hui, ce montant s’élève à 27,7 milliards de dollars, sans compter les armes et les infrastructures.

Bill Blair, qui était ministre de la Défense du Canada lorsque l’examen de l’achat des F-35 a été lancé l’année dernière, a souligné les avantages d’une flotte mixte, affirmant que cela donnerait à l’ARC plus d’options pour faire face à différents types de menaces.

» Que se passe-t-il si vous devez persister dans cet espace pendant des mois, des mois et des années ? L’outil que vous utilisez est-il le bon outil pour faire ce travail ? » » dit Blair. « Nous devons disposer d’un large éventail de capacités pour faire face à toutes les éventualités auxquelles nous pourrions être confrontés. »

Si le Canada devait se procurer le Tempest, il lui faudrait sûrement attendre plus longtemps que 2035 – la perspective que le chasseur de l’AMCP entre en service à cette date, comme prévu, est très improbable. Le Canada occuperait le quatrième rang derrière les trois partenaires principaux. Ottawa devrait acheter davantage de F-35, peut-être environ les deux tiers du nombre initialement prévu, soit environ 60 appareils, et également garder les meilleurs de ses CF-18 en service plus longtemps, si cela est même possible. Les Hornet deviennent très vieux et disparaissent du service à l’étranger. Les soutenir deviendra de plus en plus problématique. Lorsque le Tempest arriverait enfin, il fournirait un mélange de chasseurs haut-bas inversé. Il s’agit essentiellement de la même approche adoptée par le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon – tous les opérateurs actuels de F-35.

Cependant, le Tempest semble être particulièrement bien adapté aux besoins en chasseurs du Canada.

La conception du jet mettra l’accent sur une portée extrême et une charge utile importante – environ deux fois celle du F-35A. De hauts responsables de l’AMCP ont déclaré que l’avion pourrait potentiellement transporter suffisamment de carburant interne pour traverser l’Atlantique sans faire le plein.

Bien que ces attributs soient optimisés pour un futur conflit dans la région Indo-Pacifique, ils sont également applicables pour faire face à la « tyrannie de la distance » et à la menace russe croissante posée autour de l’énorme masse terrestre du Canada, qui s’étend loin dans la région hautement stratégique de l’Arctique.

« La Chine et la Russie disposent toutes deux d’avions de combat et de missiles de cinquième génération capables d’aller à des vitesses beaucoup plus élevées et avec beaucoup plus de puissance qui mettent les alliés occidentaux en danger en ce moment », a déclaré dans le passé le commandant de l’Aviation royale canadienne (ARC), le lieutenant-général Jamie Speiser-Blanchet.

Des projets visant à armer le Tempest avec des missiles air-air plus gros offrant une portée plus longue que ceux actuellement utilisés par l’un des trois pays partenaires de l’AMCP ont également été révélés, comme vous pouvez le lire ici.

Si le Canada décide qu’il veut un avion de combat de sixième génération pour faire face aux menaces actuelles et émergentes de la Chine et de la Russie, l’AMCP pourrait être le seul choix réaliste. Le système rival paneuropéen Future Combat Air System (FCAS) s’est effondré, et il y a peu de chances que le Canada mette la main sur le Boeing F-47.

Mais tout type d’achat fractionné « ferait double emploi avec une certaine quantité d’infrastructures et de formation », a admis Speiser-Blanchet.

Dans certains cas, cependant, il pourrait y avoir des arguments coûts-avantages en faveur d’une flotte de chasseurs mixtes, ainsi que le facteur important consistant à ne pas dépendre entièrement d’une seule source de ce type d’équipement de combat.

Il y a aussi la question de savoir dans quelle mesure il serait possible pour le Canada d’adhérer à l’AMCP à ce stade, du moins en termes de participation industrielle et d’exigences de pilotage. Ce dernier point semble presque impossible, étant donné que les exigences nationales sont déjà fixées et que la majeure partie de l’accord de partage du travail a également été répartie entre les trois partenaires.

Il en va de même pour l’Inde, qui a également envisagé de rejoindre l’AMCP par le passé.

Il a été question de la possibilité que l’Arabie saoudite rejoigne l’AMCP dans une certaine mesure et, plus récemment, la Pologne aurait également été intéressée par l’achat de l’avion.

En gardant cela à l’esprit, la meilleure solution pour le Canada pourrait être d’acheter l’avion à réaction « prêt à l’emploi », plutôt que d’espérer des retombées industrielles exceptionnelles.

Parallèlement, le Canada et le Royaume-Uni sont partenaires sur d’autres programmes militaires clés, notamment celui de l’avenir de la Marine royale canadienne. Rivière classe Canadian Surface Combatants, dérivée de la conception Type 26 de BAE Systems pour la Royal Navy britannique.

Pour en revenir à la Tempête, le programme plus large de l’AMCP doit encore surmonter des défis considérables, tant techniques que politiques, qui l’attendent.

Comme nous l’avons expliqué à maintes reprises par le passé, le processus de création d’un tout nouveau chasseur, notamment celui intégrant des technologies furtives, entraîne des délais de développement très longs et des coûts élevés.

A ce stade, BAE Systems est en train de construire un démonstrateur dans le cadre du programme GCAP, avec un premier vol prévu d’ici fin 2027.

Le dernier rendu de ce démonstrateur apparaît en haut de l’histoire. Il conserve notamment les turboréacteurs à double flux EJ200 du Typhoon, avec tuyères non furtives. La Tempest aura un tout nouveau groupe motopropulseur.

Comme nous l’avons soutenu par le passé, plus le temps passe et plus le F-35 Canada est étroitement lié au F-35 Canada, plus les arguments en faveur d’un achat fractionné d’avions de chasse deviennent difficiles à justifier. L’achat du Tempest ne serait certainement pas l’option la moins chère et obligerait à repenser les délais, mais cela souligne le fait que les responsables canadiens élargissent leur filet, recherchent des capacités très haut de gamme et cherchent à établir des relations stratégiques plus profondes en dehors des États-Unis.