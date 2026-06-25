La navette spatiale Endeavour semble absolument incroyable dans toute sa gloire « Full Stack »

Le California Science Center (CSC) de Los Angeles a donné aujourd’hui un aperçu de son attraction tant attendue et très attendue : l’imposante navette spatiale. Effort dans sa configuration ‘full stack’. Le vaisseau spatial était le dernier des cinq orbiteurs jamais construits et le plus avancé. Après une longue attente, le public pourra bientôt le voir dans toute sa splendeur à l’intérieur de son bâtiment d’exposition permanent spécialement construit à cet effet.

Effort est la pièce maîtresse du Centre aérien et spatial Samuel Oschin. Il s’agit d’une extension du musée de 200 000 pieds carrés et sera « le seul endroit au monde où l’on pourra voir un système de navette spatiale complet et authentique, exposé dans une position de lancement de 20 étages », a déclaré mercredi le CSC dans un communiqué de presse.

L’exposition devrait ouvrir ses portes le 13 novembre 2026.

Effort est né de la perte tragique de Challenger le 28 janvier 1986. La NASA devait trouver un moyen de remplacer l’orbiteur condamné et a donc examiné plusieurs options.

La première navette, Entreprisea été construit comme véhicule d’essai de développement et a effectué son premier vol indépendant depuis l’arrière du 747 Shuttle Carrier Aircraft (SCA) converti le 12 août 1977. Entreprise a également été utilisé pour vérifier l’ajustement sur la rampe de lancement et pour de nombreuses autres activités d’ingénierie et de test, mais il n’a pas été conçu pour voler dans l’espace. Bien qu’il soit disponible pour modification et puisse être modifié pour un fonctionnement complet, la NASA a décidé que le convertir pour un travail orbital n’était pas la meilleure solution. Au lieu de cela, le tout nouvel orbiteur qui serait nommé Effort la construction a été autorisée en 1987.

Effort a décollé pour son voyage inaugural le 7 mai 1992 et a effectué 25 vols, son dernier vol ayant eu lieu en mai 2011. En tant que dernier de sa race, il a incorporé de nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment en étant la première navette à transporter un système de transfert de puissance Station-Shuttle (SSPTS), selon Espace.com. Effort disposait également « du premier système avancé de gestion de la santé entièrement activé pour surveiller les trois moteurs principaux de la navette pendant le lancement, ainsi que d’un système de positionnement global (GPS) à trois chaînes pour une navigation précise lors des atterrissages », ajoute la publication. De plus, le dernier des orbiteurs a été construit avec l’avionique la plus avancée, avec des écrans en verre, lors de son entrée en service.

Durant son séjour dans l’espace, Effort a effectué diverses tâches, notamment en aidant à construire et à entretenir la Station spatiale internationale. Tout au long de sa carrière, il a passé 299 jours dans l’espace, faisant le tour de la Terre près de 4 700 fois et parcourant près de 123 millions de kilomètres, selon la NASA.

« Parmi EffortLes missions de la navette spatiale ont été les premières à inclure quatre sorties dans l’espace, puis la première à en inclure cinq », a ajouté l’agence spatiale. « Sa mission STS-67 a établi un record de durée de près de deux jours complets de plus que n’importe quelle mission de navette précédente. Son sas est le seul à avoir vu trois marcheurs dans l’espace en sortir pour une seule sortie dans l’espace. Et dans sa soute, les deux premières pièces de la Station spatiale internationale ont été réunies.

Il a également effectué la première mission d’entretien du télescope spatial Hubble.

Au cours d’une mission de 11 jours en 2000, les astronautes « ont utilisé les instruments radar dans Effort« La soute a permis d’obtenir des données d’élévation à une échelle quasi mondiale », a noté la NASA à propos de la mission avec une connexion militaire. « Les données ont produit le modèle numérique d’élévation de la Terre le plus complet et à haute résolution. La SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) comprenait un effort de coopération entre la NASA, le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de Pasadena, en Californie, qui gère le projet, l’Agence nationale d’imagerie et de cartographie du ministère de la Défense (maintenant la National Geospatial Intelligence Agency), l’agence spatiale allemande et l’agence spatiale italienne. Avant SRTM, les scientifiques disposaient d’une carte topographique de Vénus plus détaillée que de la Terre, grâce à la mission de cartographie radar Magellan.

Le 21 septembreSt2012, la NASA a livré Effort à Los Angeles, a noté AmericaSpace.com. « Pendant quatre jours en octobre, l’orbiteur s’est progressivement frayé un chemin dans les rues étroites de la ville. » Le mouvement a capturé un énorme quantité d’attention.

Alors que des plans étaient en préparation depuis un certain temps pour loger Effort dans une exposition spécialement conçue, un problème majeur s’est développé.

« Un bâtiment parasismique suffisamment grand pour abriter une pile de navettes de 184 pieds de haut avait un coût estimé à 400 millions de dollars », AmericaSpace.com expliqué. « Le California Science Center n’a pas été en mesure de réunir suffisamment d’argent pour construire l’installation avant Effortl’arrivée. Le musée devait encore protéger l’orbiteur des éléments, c’est pourquoi il a construit un hangar métallique pour abriter temporairement le vaisseau spatial. L’exposition la plus ambitieuse aurait lieu à une date ultérieure.

Cette date ultérieure sera en novembre, comme nous l’avons noté plus tôt.

Le CSC est l’un des quatre sites où la flotte de navettes survivante est exposée.

Navette Atlantide est situé au complexe des visiteurs du Kennedy Space Center ; Découverte au Centre Steven F. Udvar-Hazy et Entreprise au Musée Intrepid Sea, Air & Space. Bien que chaque affichage soit unique, et celui du Kennedy Space Center est très spectaculaire, montrant l’orbiteur tel qu’il apparaîtrait en orbite, rien n’est comparable à la façon dont le CSC affiche le système de lancement de navette (SLS) complet avec ses propulseurs et son réservoir de carburant dans une orientation verticale, comme s’il était sur le point de décoller une fois de plus.