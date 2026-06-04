Des cartouches de fusil anti-drone de 5,56 mm qui se brisent en plusieurs projectiles recherchés par les Marines

L’US Marine Corps prévoit de passer une commande de nouvelles munitions anti-drones de 5,56 x 45 mm pour ses carabines M4 et ses fusils M27 d’ici la fin de l’année. Produite par une société appelée Drone Round, la cartouche L Variant est dotée d’un projectile qui se divise en plusieurs segments pour améliorer la probabilité de toucher une petite cible aérienne se déplaçant rapidement. L’idée est de donner à toute personne possédant un fusil un coup de pouce immédiat dans sa capacité à se défendre contre les menaces croissantes des drones, en particulier les types kamikazes à vue à la première personne (FPV), qui prolifèrent désormais dans le monde entier après être devenus un incontournable de la guerre en Ukraine.

Le Marine Corps Systems Command (MARCORSYSCOM) a annoncé son intention d’acheter un nombre indéterminé de cartouches L Variant de 5,56 x 45 mm dans le cadre d’un contrat à fournisseur unique avec Drone Round dans un avis publié en ligne hier. La date prévue d’attribution du contrat est décembre 2026.

« La variante L de 5,56 mm est la seule munition cinétique actuellement disponible sur le marché commercial ou de la défense qui répond aux exigences minimales strictes du Corps des Marines en matière de capacité pour une défense immédiate c-sUAS (contre-petits systèmes aériens sans équipage) », selon un document d’accompagnement justifiant la nécessité d’un accord avec un fournisseur unique. « Plus précisément, ce cycle est la seule solution offrant une compatibilité » immédiate « qui ne nécessite aucune modification physique, aucun récepteur supérieur spécialisé ou plate-forme d’armes distincte pour pouvoir fonctionner avec les armes actuelles de 5,56 mm du Corps des Marines (par exemple, M27, M4 et M4A1). »

« De plus, son déploiement ne nécessite aucune formation supplémentaire sur les nouveaux équipements ou spécialités professionnelles spécialisées, ce qui le rend immédiatement efficace dès sa délivrance », ajoute la justification. « Ne pas fournir cette capacité fait courir un risque inutile aux Marines et pourrait conduire à l’échec de la mission et à la perte de vies. »

Drone Round développe des munitions anti-drones spécialisées pour les armes légères depuis au moins 2025. Au moment de la rédaction de cet article, la société propose deux versions de 5,56 x 45 mm, la variante L susmentionnée et une variante K. Les versions L et K ont des projectiles conçus pour se diviser respectivement en cinq et huit segments.

Avec leurs charges différentes, les variantes L et K sont efficaces jusqu’à environ 328 et 164 pieds (100 et 50 mètres), qui sont toutes deux des portées relativement courtes, selon Drone Round. Aucune modification particulière n’est requise pour utiliser les munitions dans les armes existantes, et la société affirme que les cartouches sont « entièrement automatiques et capables de supprimer ».

Des variantes L et K en 7,62 x 51 mm ont également été développées, mais sont encore en test. Des travaux sont en cours sur des versions 6,8×51 mm, qui pourraient être tirées avec les nouveaux fusils M7, carabines M8 et mitrailleuses légères M250 de l’armée américaine. D’autres calibres pourraient également se profiler à l’horizon.

Certaines unités de l’armée ont déjà évalué au moins la variante L de 5,56 x 45 mm. Selon certaines informations, les forces ukrainiennes l’auraient également fait.

L’intérêt du Corps des Marines pour des munitions de ce type, dans son ensemble, n’est pas non plus nouveau. « Des munitions améliorées pour les armes à feu existantes (de type chevrotine 5,56, 7,62, .50, .40 mm) » figuraient parmi une liste de capacités de contre-drone souhaitées au niveau des escouades et des pelotons incluses dans un avis de marché distinct publié par MARCORSYSCOM en 2024. Cela reflétait le déploiement alors récent d’une vision plus large de contre-drone à l’échelle du service, dont le cœur est de garantir que pratiquement tous les Marines peuvent jouer un rôle.

« Pour notre portefeuille de munitions, nous avons besoin de l’aide de l’industrie en matière de munitions anti-UAS pour nos systèmes d’armes existants », a déclaré le colonel des Marines Paul Gilikin, responsable du programme des systèmes de soutien au combat au MARCORSYSCOM, lors d’une conférence lors de la conférence annuelle Sea-Air-Space de la Ligue navale en avril.

L’idée de base des munitions multi-projectiles pour armes légères visant à améliorer la probabilité de coup sûr date de plusieurs décennies. L’armée américaine a notamment longuement exploré ce concept dans les années 1950 et 1960, mais n’a finalement mis en service aucun des obus qu’elle a développés. Les forces armées du monde entier ont mené des projets similaires au fil des années.

Différents types de cartouches remplies de plombs ont également été développés dans le passé pour diverses armes légères, notamment les fusils et les armes de poing, le Glaser Safety Slug vu dans la vidéo ci-dessous étant l’un des exemples les plus connus. Cependant, les cartouches pour armes légères de ce type ont généralement été conçues principalement pour l’autodéfense à très courte portée, la survie ou même la lutte antiparasitaire.

Le transfert de ces concepts de cartouches multi-projectiles pour armes légères vers le contre-drone est également une tendance croissante à ce stade. En février, le Naval Surface Warfare Center, Crane Division (NSWC Crane) a dévoilé plusieurs modèles de cartouches anti-drones (DKC) qu’il avait développés en interne dans des versions de calibre 5,56 x 45 mm, 7,62 x 51 mm et .50.

« Lors d’une récente manifestation au Camp Atterbury à Édimbourg, dans l’Indiana, le DKC a atteint un taux de réussite de 92 % contre des cibles de drones », selon un communiqué de presse de la Marine. On ne sait pas quels progrès ont été réalisés depuis lors dans le développement de l’un des modèles DKC, ni dans leur mise en service.

Diverses cartouches multi-projectiles pour armes légères destinées spécifiquement à engager de petits drones ont déjà fait leur apparition ces dernières années des deux côtés du conflit en Ukraine. Cela inclut des modèles fabriqués localement, dont certains utilisent des sabots imprimés en 3D chargés de billes métalliques disponibles dans le commerce, et des types de production en série fabriqués par des sociétés établies comme le groupe Kalachnikov en Russie.

🇷🇺 High-Precision Complexes Holding a commencé à déployer les premiers lots de ses obus triplex C-sUAS « Многоточия » (Ellipse). Il s’agit du СЦ 226 (STs 226) en 5,45 × 39 et du СЦ 228 (STs 228 en 7,62 × 39. La probabilité de réussite des réclamations est améliorée d’un facteur de 2,5x à 300 m. pic.twitter.com/DUSFXHlb55 – Amaël Kotlarski (@JakOSpades) 23 janvier 2026

Pour réitérer, le principal avantage offert par les cartouches anti-drones multi-projectiles est l’augmentation de la probabilité de coup lors de l’engagement de petits drones très maniables. Ils peuvent également être tirés avec des armes existantes sans modification. Ceci, à son tour, constitue un moyen de donner à quiconque dans une unité équipée d’un M4 ou d’un M27 un moyen supplémentaire de protection contre les menaces aériennes sans équipage sans ajouter à l’encombrement et au poids que le personnel doit déjà transporter.

Le Corps des Marines et d’autres branches de l’armée américaine ont déjà recherché d’autres capacités complémentaires pour améliorer l’efficacité des armes légères contre les petits drones, en particulier les fusils individuels. En particulier, les variantes de la famille SMASH de systèmes de visée optique informatisés de la société israélienne Smart Shooter sont de plus en plus utilisées dans les forces armées américaines et ailleurs dans le monde depuis des années maintenant. Les Marines ont au moins testé un autre système de visée pour fusil anti-drone qui utilise une crosse conçue pour déplacer automatiquement le pistolet en ligne avec la cible. Ce sont des capacités qui pourraient facilement être associées à des munitions spécialisées. Il pourrait être possible de modifier le logiciel derrière ces systèmes pour mieux fonctionner également avec les chargements multi-projectiles.

Dans le même temps, des questions ont été soulevées quant à l’efficacité et à l’utilité de répondre aux attaques de drones avec des fusils et d’autres armes légères individuelles comme des fusils de chasse. Puisqu’ils tirent déjà des obus multi-projectiles, les fusils de chasse sont déjà apparus comme un autre outil de lutte contre les drones et sont notamment régulièrement utilisés dans ce rôle sur les champs de bataille en Ukraine, quoi qu’il en soit.

Un soldat ukrainien tire du ciel sur un drone russe (vraisemblablement) avec un fusil de chasse semi-automatique de calibre 12 🎯

Je me demande quelle charge ils utilisent ? Je pense que le dollar n°4 serait une bonne option, mais peut-être de la grenaille d’acier lourde… 🤔#war #ukraine #russia #shotgun #12ga #drone pic.twitter.com/J1IQxi879l – Mrgunsngear (@Mrgunsngear) 25 septembre 2025

Soldats de la 58e brigade motorisée ukrainienne avec un pistolet C-UAS et un fusil de chasse pour contrer les FPV.https://t.co/MSLEJTT19i pic.twitter.com/jIrVHKjCIr – Rob Lee (@RALee85) 24 juillet 2024

La portée a été citée comme un facteur limitant, en particulier pour les fusils de chasse. Les cartouches de fusil spécialisées comme la variante L de Drone Round et les types DKC développés par NSWC Crane, qui sont tirées à des vitesses plus élevées que les cartouches de fusil de chasse, sont destinées à aider à atténuer ce problème, au moins dans une certaine mesure. Cependant, comme indiqué, Drone Round affirme que la portée effective démontrée à ce jour avec ses types 5,56 x 45 mm est de 328 pieds (100 mètres). À titre de comparaison, la portée effective déclarée d’une carabine M4 tirant des munitions à projectile unique standard est d’environ 1 640 pieds (500 mètres), selon l’armée.

Plus l’engagement contre le drone est proche, moins il reste globalement de temps pour réagir. Se pose alors la question supplémentaire de savoir si rester debout et se battre est la meilleure ligne de conduite.

« Lorsque vous tirez, vous êtes statique, ce qui permet à l’opérateur de viser plus facilement le drone », note un manuel russe contemporain sur les tactiques de lutte contre les drones, selon un rapport d’avril de Forbes. Cela étant dit, il n’y a peut-être pas d’endroit plus sûr où se déplacer dans de nombreux cas.

🇺🇦🇷🇺 Le correspondant russe se cache d’un drone ukrainien… on dirait pour lui dans un film d’horreur. pic.twitter.com/XPPQGzDzn0 – Seigneur Bebo (@MyLordBebo) 11 septembre 2024

Les opérateurs de drones ukrainiens ont localisé une concentration de matériel russe dans un grand entrepôt quelque part dans le sud de l’Ukraine, se préparant à un assaut.

Les opérateurs de drones très qualifiés ont envoyé plusieurs drones et éliminé plusieurs MBT, IFV, camions et plus encore. Au final, le… pic.twitter.com/jgcqibiJRD – (((Tendar))) (@Tendar) 20 février 2024

Devoir gérer plusieurs types de munitions à la volée pourrait également présenter des défis. On ne sait pas exactement quel type d’efficacité des cartouches comme L Variant pourraient offrir contre des cibles plus traditionnelles.

Cela étant dit, les tirs de fusils anti-drones continuent d’être déployés des deux côtés du conflit en Ukraine, même si l’étendue de leur utilisation n’est pas tout à fait claire. L’utilisation explicite de fusils de chasse comme armes de lutte contre les drones est une autre tendance qui se développe à l’échelle mondiale, y compris dans l’armée américaine.

Les armes légères ne sont, bien entendu, qu’une partie d’un écosystème de défenses à plusieurs niveaux, nécessaires pour faire face aux menaces toujours croissantes posées par les différents niveaux de drones. Pour le Corps des Marines, les munitions spécialisées contre les drones de 5,56 x 45 mm sont désormais en passe de faire partie de cette équation plus large.