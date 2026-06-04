Est-ce un aperçu de l’avion qui a donné naissance au F-47 ?

Une image thermique montrerait un modèle d’avion inédit, qui aurait été capturé alors qu’il survolait de nuit les installations secrètes de Groom Lake, mieux connues sous le nom de zone 51. Bien que la qualité de l’image soit médiocre en raison du type de capteur qui aurait été utilisé, d’après ce que nous pouvons voir, la forme semble correspondre relativement étroitement à ce que nous savons jusqu’à présent sur le chasseur furtif F-47 de sixième génération de l’US Air Force. Cela laisserait penser qu’il s’agit du démonstrateur technologique « X-plane » qui a servi de précurseur au contrat attribué à Boeing, bien que cela soit en aucun cas une évaluation définitive.

L’image en question a été partagée pour la première fois en ligne par la chaîne YouTube Project Fear le 3 juin. L’image fixe a été présentée comme un teaser pour la vidéo complète qui sera publiée demain. Il a été publié avec la légende « Un engin que le public n’a jamais vu auparavant ».

Un engin que le public n’a jamais vu auparavant…

Sortie vidéo ce vendredi. #ProjetFear #Area51 pic.twitter.com/8eOSJSUX1g – Projet Peur (@ProjectFearX) 2 juin 2026

À ce stade, nous devons être conscients qu’il n’y a aucune confirmation que l’image est authentique, officielle ou autre. Nous avons contacté l’Air Force pour tenter d’établir sa véracité, mais elle a refusé de commenter.

Otteson a expliqué qu’il avait été approché par Project Fear, qui cherchait des conseils pour réaliser une vidéo à l’extérieur de Groom Lake.

« Je suis généralement heureux d’aider d’autres chaînes, alors je leur ai donné un aperçu du matériel que je recommande d’acheter, des spécifications importantes, etc », nous a dit Otteson. « La caméra thermique que j’ai suggérée était l’InfiRay HCH50R, et je peux confirmer que c’est avec elle que cela a été tourné car j’en possède une moi-même. J’étais avec eux pour leur premier tournage et je leur ai fait visiter certains endroits que j’ai réussi à repérer dans le passé. La semaine suivante, c’est lorsqu’ils ont capturé cet avion. «

Otteson dit que la vidéo a été tournée dans les collines au sud de Rachel et que l’avion était très bas. Il n’était pas présent lors de l’observation, qui a eu lieu il y a environ deux mois, mais Project Fear l’a ensuite contacté et a partagé les images.

« J’étais évidemment très excité quand je l’ai vu », a ajouté Otteson.

Même si cela peut être le cas, si l’avion capturé est réel, l’USAF partage probablement le sentiment opposé.

Otteson a également consulté le subreddit r/area51, où il a clarifié davantage son rôle et a réitéré que les images sont, à son avis, authentiques.

« Pour être clair, ma seule implication dans cette chaîne était un rôle consultatif. Je leur ai dit quel équipement acheter et leur ai donné des recommandations générales. Je suis sorti avec eux mais je n’étais pas là au moment où ce clip a été capturé, même si on me l’a envoyé immédiatement après. J’ai posté à ce sujet parce que j’ai remarqué que certaines personnes le qualifiaient de faux parce qu’il provenait d’une chaîne « paranormale » et je voulais clarifier cela. C’est en effet réel… », a-t-il écrit.

Otteson est certainement familier avec des observations de ce genre. Plus tôt cette année, il a affirmé avoir capturé des images thermiques d’un avion en forme de « Dorito volant » qui opérait également dans l’espace aérien restreint autour de Groom. La forme triangulaire générale capturée a une longue histoire de développement classifié selon des rumeurs remontant à l’aube de la technologie furtive.

Des images infrarouges récemment publiées datées du 14 janvier, filmées par le vidéaste et explorateur Anders Otteson, qui dirige une chaîne appelée Uncanny Expeditions sur YouTube, montrent un avion non identifié de forme triangulaire survolant la zone 51 et le champ d’essai et d’entraînement du Nevada. pic.twitter.com/kQMmvI2tur – OSINTdefender (@sentdefender) 22 janvier 2026

Parmi les nombreuses discussions en ligne autour de cette nouvelle image, impossible de ne pas faire le lien avec le programme Next Generation Air Dominance (NGAD), remporté par Boeing avec son chasseur furtif F-47 de sixième génération. Cet avion est actuellement en première production pour l’US Air Force.

L’image montre un design exotique quelle que soit l’interprétation. Les ailes de type lambda placées vers l’arrière semblent avoir une cambrure et un affaissement du bout de l’aile, comme sur le démonstrateur Boeing Bird of Prey. Il existe de très grands avant-plans canard – une caractéristique qui apparaît en bonne place sur les rendus du F-47 et sur laquelle nous avons écrit en détail dans le passé. Le nez large est également quelque chose qui a été inclus dans les représentations du F-47, même si nous n’avons vraiment aucune idée dans quelle mesure elles sont basées sur la réalité. Il convient de noter que dans cette nouvelle image thermique, il présente une forme distinctive en double pointe de flèche, se rétrécissant à nouveau devant les canards. Même les canards eux-mêmes peuvent avoir plus d’un plan, les extrémités extérieures étant tombantes, correspondant à une architecture similaire à celle de l’aile. Le fuselage se rétrécit ensuite au centre avant que les racines des ailes ne commencent.

L’avion est très probablement sans queue, une caractéristique commune à la plupart des concepts de sixième génération vus jusqu’à présent. Cependant, vu du dessous, nous ne pouvons pas être sûrs de cet aspect de sa configuration.

Quant au groupe motopropulseur, il s’agit très probablement d’une conception bimoteur, comme le F-47, une théorie renforcée par le bord de fuite en dents de scie. Il n’y a aucune suggestion évidente de panaches d’échappement, ce qui semble étrange, mais cela pourrait être le résultat de l’utilisation du capteur en combinaison avec le réglage de puissance de l’avion au moment de l’enregistrement, ainsi que des capacités générales de réduction de la signature thermique qui font partie de la conception.

Peu de temps après que Boeing ait remporté le contrat pour le F-47, nous avons examiné comment il aurait pu être influencé par le Phantom Works X-36, également un modèle de canard sans queue.

Certes, les rendus officiels du F-47 ont une ressemblance superficielle avec l’avion de recherche sur l’agilité de chasse sans queue X-36, conçu pour être représentatif d’un chasseur haute performance peu observable.

Comme Bill Sweetman, ancien rédacteur en chef de Semaine de l’aviation et observateur de longue date des programmes furtifs, a souligné que les rendus du F-47 rappellent également certains travaux de feu Alan Wiechman, qui a rejoint McDonnell Douglas après avoir quitté Lockheed Skunk Works au milieu des années 1980. Il était responsable du X-36 et du Bird of Prey. Sweetman a également noté que, selon la nécrologie de Wiechman, il avait « plus récemment » été conseiller en matière de furtivité auprès de l’Air Force Rapid Capabilities Office.

Alors pendant que tout le monde attend la vidéo de l’avion mystère A51, qu’ai-je écrit en mars de l’année dernière ?

« Certains aspects de l’œuvre d’art rappellent le travail de feu Alan Wiechman, qui a rejoint McDonnell Douglas… au milieu des années 1980 et a dirigé le travail furtif de l’entreprise… pic.twitter.com/9xJZK7CAOw – Bill Sweetman (@ValkStrategy) 4 juin 2026

Pour en revenir au F-47, à notre connaissance, il n’a pas encore volé, le premier exemplaire étant en construction à Saint-Louis. Son premier vol est attendu en 2028.

En revanche, comme indiqué précédemment, des manifestants associés au programme NGAD ont pris l’air.

En 2020, il a été révélé pour la première fois qu’au moins un modèle de démonstrateur volait déjà depuis quelques années pour le compte du NGAD.

Frank Kendall, lorsqu’il était secrétaire de l’Armée de l’Air, a également parlé ouvertement des « avions X », au pluriel, en décrivant l’évolution de ce qui est devenu le NGAD.

La DARPA et l’Air Force ont quant à elles confirmé que deux avions X avaient été construits pour l’Initiative d’innovation aérospatiale et qu’ils avaient effectué leur premier vol en 2019 et 2022, respectivement. Kendall a en outre ajouté qu’il s’agissait d’avions de démonstration entièrement expérimentaux et ne reflétaient pas un prototype de production destiné à une « conception tactique ». Ils ont été construits après 2017, a-t-il déclaré.

Même si nous savons que Boeing et Lockheed ont tous deux construit des démonstrateurs, il est possible que jusqu’à trois Les démonstrateurs NGAD sont terminés. Cela refléterait le fait qu’à un moment donné, trois maîtres d’œuvre ou équipes étaient impliqués, l’autre candidat étant Northrop Grumman, qui a abandonné vers 2023.

Maintenant que le F-47 est en phase d’ingénierie et de développement de fabrication (EMD), nous avons émis l’hypothèse que le démonstrateur de Boeing et probablement même celui de Lockheed Martin sont toujours en train de procéder à des tests, l’avion Boeing étant logiquement utilisé pour des travaux de réduction des risques pendant que les travaux d’EMD se poursuivent.

Il y a ensuite l’autre effort NGAD mené séparément par la marine américaine. Le programme de la Marine s’articule également autour d’un avion de combat avec équipage de sixième génération, connu sous le nom de F/A-XX. Nous savons qu’il existe au moins un certain croisement entre les programmes de l’Armée de l’Air et de la Marine. La Marine a été particulièrement discrète sur son programme F/A-XX, et l’avion vu pourrait être un outil de test lié à celui-ci. En fait, il pourrait s’agir d’un descendant direct du design qui a donné naissance au F-47, dans la mesure où les rendus par Boeing de leur supposé concurrent dans la compétition ressemblent au F-47. Encore une fois, nous devons préciser que les rendus seront soigneusement manipulés avant leur publication afin de maximiser la sécurité du programme et de désinformer les adversaires. Pourtant, les lignes de passage communes sont clairement présentes pour le type Boeing.

Il convient également de noter que l’avion repéré sur le dispositif thermique ne correspond pas à l’avion vu sur une image satellite dans la zone 51 au moment où les tests pour NGAD étaient en cours. Cela aurait pu être le démonstrateur de Lockheed ou autre chose.

Une autre possibilité est que l’avion sur l’image thermique ne soit pas du tout un chasseur avec équipage de nouvelle génération, mais plutôt un véhicule aérien de combat sans équipage (UCAV) avancé. L’armée américaine a investi massivement dans des programmes de drones furtifs ces dernières années, notamment des systèmes hautement classifiés conçus pour la reconnaissance, la guerre électronique et les opérations d’ailier loyal aux côtés d’avions avec équipage. Compte tenu de la qualité limitée et de la perspective unique de l’image thermique, de nombreuses caractéristiques pourraient être trompeuses. Il est donc possible que l’objet soit un avion de combat collaboratif expérimental ou un autre démonstrateur technologique sans équipage plutôt qu’un prototype d’un futur chasseur de sixième génération. Cependant, bien que les drones soient disponibles dans toutes les configurations, la complexité de la conception de cet avion et ses similitudes avec ce que nous savons du F-47 rendent moins probable qu’il s’agisse d’une plate-forme sans équipage indépendante. La zone 51 a également de nombreux programmes en cours d’exécution à un moment donné, dont la grande majorité ne sera jamais connue. Il y a donc eu et il existe de nombreux modèles exotiques qui visitent l’espace aérien au-dessus de la base pour diverses raisons.

Nous pouvons également affirmer avec certitude que l’avion dans la nouvelle image de la Zone 51 est fondamentalement très différent des modèles d’avions de combat sans queue de nouvelle génération que la Chine teste actuellement, le J-36 et le J-XDS, sur lesquels vous pouvez en savoir plus ici.

Il convient également de noter que, à condition que les images soient légitimes, leur apparition à ce stade pourrait bien être le résultat d’une légère augmentation des activités d’essais en vol à Groom et ailleurs. C’est quelque chose auquel nous nous attendions depuis le début de la nouvelle ère de compétition entre grandes puissances, et qui semble réellement métastaser. Avec autant de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes en développement, y compris des catégories entièrement nouvelles d’avions de combat aérien, une toute nouvelle prime et un tout nouveau niveau d’activité sont mis en place sur la base, ainsi que dans les installations non classifiées, comme Edwards AFB.

Dans le même temps, il devient de plus en plus difficile pour le public de mieux comprendre les activités de cette base déjà notoirement opaque. Lors d’un récent accaparement de terres, le point d’observation de Tikaboo Peak – auparavant le point de vue existant le plus proche de la zone 51 – a été fermé lors d’un autre énorme accaparement de terres par l’USAF.

Ainsi, dans l’état actuel des choses, on ne sait pas exactement ce que nous voyons, s’il s’agit effectivement d’un véritable avion, mais il y a de fortes indications qu’il s’agit de notre premier aperçu du participant gagnant du NGAD et d’un aperçu de ce à quoi ressemblera le F-47 lorsqu’il sortira enfin de l’ombre.