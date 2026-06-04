La flotte russe de la Baltique attaquée avec succès par des drones ukrainiens

La prestigieuse base de la marine russe de Cronstadt, près de Saint-Pétersbourg, a été la cible d’une attaque de drones ukrainiens du jour au lendemain, dans ce qui pourrait bien être la première frappe de ce type contre la flotte baltique. Des drones ukrainiens ont ciblé la base navale, dont le projet 20380 Steregushchiy corvette de classe Boikiysoulignant le fait que les navires de guerre russes sont vulnérables même à des centaines de kilomètres des frontières ukrainiennes.

Selon le récit officiel de la 414e brigade ukrainienne distincte de systèmes d’aviation d’attaque sans pilote sur X, la corvette a été incendiée alors qu’elle se trouvait dans la cale sèche de Veleshchynskyi à Cronstadt, où elle serait entrée en maintenance programmée en février de cette année. Le même compte a publié une vidéo montrant l’attaque. Alors que nous sommes habitués à ce que les flux vidéo des drones kamikazes soient coupés juste avant la détonation, le fait que plusieurs drones aient été impliqués signifie que nous pouvons voir le navire en feu sous plusieurs angles.

KRONSTADT (Saint-Pétersbourg), le 3 juin.

Oiseaux de la @1usc_army, @usf_army a traqué et incendié la corvette Boikiy, un porte-armes à missiles guidés.

06h35, 03.06.26. Cale sèche Veleshchynskyi, Kronstadt (Saint-Pétersbourg) – berceau de la marine russe.

Fatigué après son… pic.twitter.com/2HjrlyVKdc – 414 oiseaux de Magyar (@414magyarbirds) 3 juin 2026

Il semblerait que les drones qui ont touché la corvette appartenaient au 1er centre distinct des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote. Compte tenu de la longue distance jusqu’à la cible, il est intéressant de noter que la vidéo des chercheurs était disponible. Cela indique que soit un opérateur local sur le terrain a été impliqué dans le ciblage et l’enregistrement du flux, soit qu’une liaison satcom a été utilisée pour faire de même. Même s’il est concevable que les drones aient utilisé un guidage autonome, ils auraient quand même eu besoin d’une personne à proximité ou connectée via satcom pour enregistrer la vue du chercheur. Une autre possibilité est que des drones à plus courte portée aient été utilisés pour l’attaque, ce que l’Ukraine a déjà fait pour des attaques en profondeur en Russie, bien que cela semble moins probable ici.

Les forces ukrainiennes chargées des systèmes sans pilote ont déclaré que Boikiy était impliqué dans l’escorte de navires associés à la soi-disant flotte fantôme de la Russie, un ensemble de pétroliers plus anciens opérant sous pavillon étranger sur lequel Moscou compte pour exporter du pétrole malgré les sanctions occidentales. Selon des responsables ukrainiens, la Russie confie de plus en plus aux navires de la flotte balte des missions d’escorte, de surveillance et de sécurité pour ces pétroliers alors qu’ils transitent par la mer Baltique et transportent du pétrole russe sanctionné vers des marchés prêts à contourner les restrictions occidentales.

Le Steregushchiy les navires de cette classe comptent parmi les corvettes les plus modernes de Russie. Avec un déplacement standard de 1 800 tonnes, une longueur de 343 pieds et un poste de pilotage pour hélicoptère, les corvettes se rapprochent des frégates, selon certains systèmes de classification. Leur armement principal se compose de deux lanceurs quadruples pour les missiles antinavires Uran, d’un système de lancement vertical Redut à 12 cellules pour divers missiles de défense aérienne et de deux tubes quadruples pour les torpilles anti-torpilles/anti-sous-marines Paket-NK.

L’attaque contre la base navale faisait partie d’un barrage de drones ukrainien plus large dirigé contre d’autres sites militaires et énergétiques à Saint-Pétersbourg et dans ses environs mercredi matin. Les images des attaques montraient des drones, apparemment de type FP-1/2, à basse altitude au-dessus du golfe de Finlande et dans le ciel au-dessus de la ville.

Une vidéo publiée en ligne montre un drone ukrainien FP-1 volant à quelques mètres au-dessus de l’eau dans le golfe de Finlande lors de l’attaque matinale sur Saint-Pétersbourg. pic.twitter.com/ZTtGb71zdT – WarTranslated (@wartranslated) 3 juin 2026

Les attaques ont eu lieu quelques heures seulement avant le rassemblement des invités internationaux pour le forum économique phare de la ville. « Le forum de Saint-Pétersbourg s’ouvre avec un joli panache de fumée noire en arrière-plan après les frappes ukrainiennes », a posté Serhiy Sternenko, conseiller du ministre ukrainien de la Défense.

De la fumée s’élève également au-dessus de Cronstadt.

Base navale là-bas, certains navires pourraient être touchés

https://t.co/RY3SGUIPBd pic.twitter.com/LytOUoXZWu – Liveuamap (@Liveuamap) 3 juin 2026

Plusieurs drones à longue portée se sont également écrasés sur des installations de stockage de pétrole à Saint-Pétersbourg après que les défenses aériennes russes auraient tenté en vain de les abattre. De fortes explosions ont été entendues et de la fumée noire s’élevait du terminal pétrolier en feu, l’un des plus grands de la côte russe de la mer Baltique.

Dans cette séquence, vous pouvez même voir deux drones ukrainiens voler en formation au-dessus du terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, en Russie, avec un bombardement en piqué sur le terminal pétrolier. pic.twitter.com/eMUdpwsDiz – (((Tendar))) (@Tendar) 3 juin 2026

La ville entière de Saint-Pétersbourg, en Russie, a été aux premières loges pour la destruction du terminal pétrolier local. Cela inclut également les participants au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), qui débute aujourd’hui. pic.twitter.com/HxDsF6kQ6p – (((Tendar))) (@Tendar) 3 juin 2026

Les autorités russes ont confirmé que les attaques avaient eu lieu, le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov, affirmant que les districts de Kirovsky et Krasnoselsky avaient été visés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré sur les réseaux sociaux que des drones avaient touché « des installations importantes sur le territoire russe », notamment le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, la base de Kronstadt et une usine d’armes dans la région de Tambov.

« Je remercie nos guerriers pour leur précision. Le plan ukrainien de sanctions à long terme est mis en œuvre exactement comme il le faut pour rapprocher la paix », a déclaré Zelensky.

Nos sanctions à longue portée appliquées par les soldats du Service de sécurité de l’Ukraine, des Forces des systèmes sans pilote, des Forces d’opérations spéciales, des services de renseignements de la défense de l’Ukraine et du Service national des gardes-frontières de l’Ukraine ont donné de bons résultats. Des installations importantes… pic.twitter.com/esxYMexU8d – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 3 juin 2026

L’importance des grèves est multiple.

Tout d’abord, les frappes de drones ont une valeur hautement symbolique et seront particulièrement embarrassantes pour le Kremlin, puisqu’elles surviennent juste avant le sommet annuel de trois jours qui se tient à Saint-Pétersbourg et sont présentées comme la réponse de la Russie à Davos.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg 2026 (SPIEF 2026) en Russie a débuté par un discours d’ouverture très enflammé des invités surprises ukrainiens. pic.twitter.com/VVIuGcQCO7 – (((Tendar))) (@Tendar) 3 juin 2026

Les drones FP-1 démontrent pleinement la grandeur du régime de Poutine avant le Forum économique de Saint-Pétersbourg. https://t.co/cgFNw24Xum pic.twitter.com/ztGCVHGEWQ – Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 3 juin 2026

Les invités sont arrivés aujourd’hui à la cérémonie d’ouverture sous un épais voile de fumée, et le président russe Vladimir Poutine doit prononcer un discours lors de l’événement vendredi. Il y a eu de nouvelles perturbations pour les invités à l’arrivée car l’aéroport de Saint-Pétersbourg a été temporairement fermé.

Deuxièmement, les frappes de drones soulignent la capacité de l’Ukraine à frapper des cibles situées au plus profond de la Russie, en utilisant une gamme croissante de drones d’attaque unidirectionnels à longue portée et de missiles de croisière. Les cibles se situent à environ 680 milles de la frontière ukrainienne la plus proche.

Enfin, en visant Cronstadt, les attaques signifient également l’ouverture d’un nouveau front dans la guerre des drones, notamment contre la flotte baltique alors qu’elle est au port.

Un incendie se serait déclaré à bord du navire de guerre russe Boykiy à Cronstadt, près de Saint-Pétersbourg, à la suite de la dernière attaque de drone ukrainienne.

La corvette a escorté à plusieurs reprises des navires de la flotte pétrolière fantôme russe à travers la Manche ces dernières années. pic.twitter.com/Zhsn3nVsVp – KyivPost (@KyivPost) 3 juin 2026

Située sur l’île de Kotlin, dans le golfe de Finlande, à environ 30 km à l’ouest de Saint-Pétersbourg, Kronstadt est l’une des principales bases associées à la flotte baltique. Aujourd’hui, il accueille principalement des corvettes et des patrouilleurs, des navires de soutien naval, des unités de formation, ainsi que des installations de réparation et de maintenance. Étant donné que toute menace navale approchant de Saint-Pétersbourg depuis le golfe de Finlande doit passer près de Cronstadt, la base fait effectivement office de porte d’entrée maritime vers la deuxième plus grande ville de Russie.

Il y a eu très peu d’attaques ukrainiennes confirmées de toute sorte sur la flotte de la Baltique par rapport à la vaste campagne menée contre la flotte russe de la mer Noire.

En avril 2024, un incendie s’est déclaré sur un navire de guerre russe à Baltiisk, à Kaliningrad. L’incendie a endommagé les systèmes de communication et électroniques à bord du Acheteran corvette de classe Serpoukhov. Un responsable du renseignement militaire ukrainien a par la suite affirmé que cela était le résultat d’une opération secrète conjointe menée par son agence GUR et un groupe militaire russe pro-Kiev.

📹 Pour la première fois de la guerre, une attaque a eu lieu dans la mer Baltique, le navire lance-missiles russe Serpoukhov a été incendié à Kaliningrad.

La corvette Serpoukhov de classe Buyan-M appartenant à la marine russe a été incendiée par des équipes de sabotage ukrainiennes.

Le navire a été gravement endommagé. pic.twitter.com/Isl9sVWF1R – Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 9 avril 2024

Jusqu’à présent, bien entendu, la campagne navale ukrainienne s’est concentrée en grande partie sur la flotte russe de la mer Noire. De nombreuses attaques réussies ont été enregistrées contre les navires et les installations de la flotte de la mer Noire, obligeant à l’évacuation générale des moyens navals russes de la Crimée occupée et vers des bases en Russie proprement dite.

Ces derniers mois, l’Ukraine a mené une campagne aérienne visant à perturber l’économie russe. Des drones à longue portée ont frappé des ports et des installations de stockage de pétrole, des usines militaires et des bases aériennes. Il y a également eu une recrudescence des attaques contre des camions-citernes et des camions circulant entre le sud de l’Ukraine occupée et la Crimée, entraînant des pénuries de carburant dans toute la péninsule.

Pendant ce temps, l’ampleur des attaques de missiles et de drones russes contre l’Ukraine reste inchangée. Lundi, un barrage de frappes russes a tué 23 personnes à travers l’Ukraine et en a blessé de nombreuses autres. Cela a conduit Zelensky à renouveler son appel auprès du gouvernement américain pour qu’il fournisse à Kiev davantage de missiles Patriot. Aujourd’hui, il a déclaré qu’« un accord au plus haut niveau politique sur l’achat des systèmes Patriot (…) attend d’être mis en œuvre aux niveaux financier, juridique et technique ».

J’ai tenu une réunion sur les moyens supplémentaires de fournir à l’Ukraine une défense aérienne – à la fois des systèmes et des intercepteurs. Nous avons un accord au plus haut niveau politique sur l’achat des systèmes Patriot, et cet accord attend d’être mis en œuvre au niveau financier, juridique et technique… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 3 juin 2026

Que la frappe nocturne ait causé ou non des dégâts importants, son message stratégique était sans équivoque. En atteignant Cronstadt, l’une des bases navales les plus historiques de Russie, l’Ukraine a démontré que même la flotte baltique n’est plus hors de sa portée. L’attaque met en évidence les capacités croissantes de Kiev à longue portée et signale que les efforts de la Russie pour protéger à la fois sa flotte régulière et son réseau parallèle d’exportation de pétrole pourraient être confrontés à une pression croissante, même loin des lignes de front.