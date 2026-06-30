Des mitrailleuses lourdes apparaissent sur un pétrolier commercial russe clé dans la Baltique

L’un des navires battant pavillon commercial russe dans la Baltique est apparu armé de mitrailleuses lourdes, et ce n’est pas n’importe quel transporteur de marchandises. L’ajustement des armes vise probablement à fournir une protection rapprochée contre les attaques de drones navals, mais témoigne également des mesures de plus en plus audacieuses prises par Moscou pour garantir que les bases militaires de son enclave stratégiquement importante de Kaliningrad continuent d’être soutenues. Après tout, le navire en question, le Maréchal Vasilevskiest un navire hautement stratégique – le seul navire flottant de stockage et de regazéification de Russie – qui joue un rôle clé dans le soutien de Kaliningrad.

Cela survient au moment même où la Russie intensifie ses efforts pour protéger sa fameuse « flotte fantôme », utilisée pour contourner les sanctions occidentales sur les exportations de pétrole, malgré ses efforts pour l’interdire.

Les preuves du développement des pétroliers armés ont été mises en lumière dans un rapport exclusif de Holger Roonemaa, journaliste d’investigation travaillant pour Delphes Estonieun site d’information basé en Estonie.

Roonemaa a obtenu la publication d’images des gardes-frontières estoniens montrant le Maréchal Vasilevski opérant dans la mer Baltique le mois dernier, avec des positions de mitrailleuses de chaque côté du pont au-dessus du pont.

Le Maréchal Vasilevskiun navire-citerne de gaz naturel liquéfié (GNL) de 945 pieds et d’une jauge brute de 118 000, a été repéré par un avion de surveillance des gardes-frontières estoniens alors qu’il traversait les îles occidentales de l’Estonie en direction du port russe de Bolchoï Bor, dans le golfe de Finlande.

Les positions de canons en sacs de sable étaient armées de mitrailleuses lourdes Kord de 12,7 mm, une arme alimentée par ceinture utilisée par l’infanterie, et montée sur des véhicules et des navires.

Le Maréchal Vasilevski ne fait pas partie de la flotte fantôme, mais elle a fait l’objet de sanctions. De plus, cela semble être la première preuve directe de l’installation par la Russie d’armes sur un navire civil dans la région baltique.

Le navire appartient à la société Gazprom et approvisionne régulièrement Kaliningrad en gaz naturel, avec quatre voyages de ce type recensés depuis août dernier.

Il est presque certain que les armes sur le Maréchal Vasilevski sont destinés à aider à se défendre contre les attaques de drones ukrainiens.

Le Kord tire à une cadence de 600 à 650 coups par minute et a une portée effective d’environ 2 000 mètres.

Plus tôt ce mois-ci, l’Ukraine a utilisé des drones aériens pour attaquer la prestigieuse base de la marine russe à Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg, dans ce qui semble avoir été la première frappe de ce type contre la flotte baltique.

KRONSTADT (Saint-Pétersbourg), le 3 juin.

Oiseaux de la @1usc_army, @usf_army a traqué et incendié la corvette Boikiy, un porte-armes à missiles guidés.

06h35, 03.06.26. Cale sèche Veleshchynskyi, Kronstadt (Saint-Pétersbourg) – berceau de la marine russe.

Fatigué après son… pic.twitter.com/2HjrlyVKdc – 414 oiseaux de Magyar (@414magyarbirds) 3 juin 2026

En ciblant Cronstadt, l’Ukraine a marqué l’ouverture d’un nouveau front dans sa guerre de drones avec la Russie, notamment contre la flotte baltique alors qu’elle est au port.

Auparavant, la campagne navale ukrainienne s’était concentrée en grande partie sur la flotte russe de la mer Noire. De nombreuses attaques réussies ont été enregistrées contre les navires et les installations de la flotte de la mer Noire, obligeant à l’évacuation générale des moyens navals russes de la Crimée occupée et vers des bases en Russie proprement dite. Les attaques ukrainiennes contre les navires liés à la Russie se sont également étendues, dans une mesure plus limitée, à la Méditerranée.

Ces attaques ont également impliqué une gamme croissante et de plus en plus avancée de navires de surface sans équipage (USV, ou « bateaux-drones ») ainsi que de navires sous-marins sans équipage (UUV).

La capacité avérée de l’Ukraine à lancer des attaques aériennes de drones à longue portée, comme le montre la vidéo ci-dessous, ainsi qu’à rapprocher les drones kamikaze des cibles russes et à les frapper à courte portée, souligne également la vulnérabilité potentielle des pétroliers russes opérant dans la Baltique.

Une vidéo publiée en ligne montre un drone ukrainien FP-1 volant à quelques mètres au-dessus de l’eau dans le golfe de Finlande lors de l’attaque matinale sur Saint-Pétersbourg. pic.twitter.com/ZTtGb71zdT – WarTranslated (@wartranslated) 3 juin 2026

Même si, à notre connaissance, l’Ukraine n’a lancé aucune attaque USV ou UUV dans la Baltique, elle serait certainement en mesure de le faire.

Dans le même temps, la Russie a sans doute également envisagé la possibilité d’une attaque de type « Opération Spiderweb » dans la Baltique, au cours de laquelle des drones à courte portée pourraient être lancés secrètement, en masse, depuis des emplacements beaucoup plus proches de leurs cibles.

Le 1er juin, les services de sécurité ukrainiens ont mené une brillante opération en territoire ennemi, ciblant uniquement des objectifs militaires, notamment les équipements utilisés pour frapper l’Ukraine. La Russie a subi des pertes importantes.

Au total, 117 drones ont été utilisés dans l’opération – avec un… pic.twitter.com/PeD1lTx9Nw – Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 2 juin 2025

De la même manière que l’Opération Spiderweb a utilisé des camions commerciaux comme plates-formes de lancement secrètes pour des drones d’attaque aérienne unidirectionnels, n’importe quel navire approprié pourrait être utilisé de la même manière par l’Ukraine dans la Baltique, que ce soit pour lancer des drones aériens, des USV ou des UUV.

Dans ce contexte, le Maréchal Vasilevski serait un pétrolier particulièrement prisé. Il s’agit actuellement du seul navire flottant de stockage et de regazéification de Russie, un navire qui embarque du GNL super-refroidi et le convertit ensuite en gaz qui est ensuite acheminé vers des gazoducs, en l’occurrence à Kaliningrad.

En plus de contrer les attaques potentielles de drones, mettre des armes sur le Maréchal Vasilevski envoie un signal aux forces de l’OTAN de ne pas interférer avec cela. Des coups de semonce pourraient être tirés pour envoyer un message aux équipes d’arraisonnement ou aux hélicoptères. La volonté de la Russie de recourir aux tirs de sommation a été démontrée dans la Manche au début du mois. Avec le canon Kord, le navire pourrait facilement abattre un hélicoptère, forçant une force d’abordage à attaquer cinétiquement le navire avant de tenter l’arraisonnement.

Généralement, l’équipage d’un navire tel que le Maréchal Vasilevski ne seraient pas formés pour utiliser des mitrailleuses lourdes. Il est donc probable que l’équipage du navire comprenne des membres de l’armée russe ou, plus probablement, du Service fédéral de sécurité (FSB), la principale agence de sécurité russe. Il n’est pas inconcevable que des systèmes portatifs de défense aérienne (MANPADS) puissent également être rangés sous les ponts pour se défendre contre une attaque de drone aérien.

Cette évolution intervient alors que la Russie prend des mesures de plus en plus énergiques pour protéger les navires de sa flotte fantôme. Celles-ci fournissent à la Russie une bouée de sauvetage essentielle, lui permettant de vendre du pétrole et de générer des fonds pour poursuivre la guerre du pays contre l’Ukraine. La Chine et l’Inde acceptent régulièrement de telles livraisons.

Au cours de l’année écoulée, les autorités européennes ont intercepté à plusieurs reprises des pétroliers de la flotte fantôme, généralement parce qu’ils arboraient un faux pavillon ou parce qu’ils étaient soupçonnés d’avoir endommagé des câbles sous-marins.

Des rapports antérieurs indiquent que les pétroliers de la flotte fantôme incluent régulièrement d’anciens mercenaires et soldats parmi leurs équipages.

Holger Roonemaa a contribué à établir que près de la moitié des « passagers » répertoriés comme embarquant à bord du Maréchal Vasilevski ont également une expérience dans l’armée russe, la Garde nationale et/ou le FSB.

Dans le même temps, les navires de guerre de la marine russe sont de plus en plus utilisés pour des missions d’escorte, de surveillance et de sécurité des pétroliers de la flotte fantôme alors qu’ils transitent par la mer Baltique et transportent du pétrole russe sanctionné vers des marchés prêts à contourner les restrictions occidentales. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Pour en revenir à ce navire, l’apparition de mitrailleuses lourdes est significative car elle illustre la militarisation par la Russie des navires civils soutenant des opérations critiques. Il existe de nombreux précédents historiques de navires marchands armés en temps de guerre, mais il reste inhabituel de voir un pétrolier battant pavillon commercial transporter ouvertement des mitrailleuses lourdes dans cette région. Dans les zones de piraterie, il n’est pas rare que les équipes de sécurité des navires soient équipées d’armes légères, mais il s’agit d’un type d’arme différent, et le navire opère dans des eaux sans risque de piraterie.

En termes pratiques, une paire de mitrailleuses Kord pourrait être efficace contre de petits drones ou des bateaux à courte portée, mais offrirait peu de protection contre des attaques plus importantes et coordonnées, sans parler des missiles antinavires modernes.

En gardant cela à l’esprit, il est possible que la Russie renforce encore davantage l’armement de son pays. Maréchal Vasilevski pour assurer une défense plus complète. Après tout, ce navire constitue un atout essentiel, en raison de ses capacités uniques au sein de la flotte marchande russe et de son rôle particulier en soutien à Kaliningrad. Cela en fait une vulnérabilité stratégique qui nécessite une protection. En cas de perte, cela pourrait avoir un impact asymétrique, menaçant la capacité de maintenir opérationnels les moyens militaires dans l’enclave.

Plus largement, cela témoigne de la préoccupation croissante de la Russie quant au fait que les navires logistiques, y compris les navires civils soutenant les infrastructures critiques, pourraient également devenir des cibles dans la région baltique, à mesure que la guerre s’étend de plus en plus au-delà des champs de bataille traditionnels et de l’Ukraine.