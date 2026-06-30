Où sont les porte-avions : 29 juin 2026

Avion du Carrier Air Wing (CVW) 5 embarqué sur l’USS Georges Washingtondont des F/A-18 Super Hornets, des F-35C Lightning II et un E-2D Hawkeye, ont participé à un exercice de naufrage à tir réel (SINKEX) lors de l’exercice Valiant Shield dans le Pacifique occidental ce week-end. L’ex-USS Juneauun navire de transport amphibie de classe Austin désaffecté qui a été impliqué à la fois dans la guerre du Vietnam et dans l’opération Tempête du désert, a été envoyé au fond par les forces américaines et partenaires à environ 40 milles marins au nord-est de Guam.

« L’évolution a réuni des moyens aériens, de surface et souterrains dans des frappes coordonnées, permettant aux équipages d’affiner leurs compétences essentielles dans l’emploi des armes et l’engagement des cibles dans des conditions réalistes qu’aucun simulateur ne peut entièrement reproduire », selon un communiqué de presse de la Task Force 70 Public Affairs. Une torpille tirée par un sous-marin diesel-électrique de la Force d’autodéfense maritime japonaise, JS Jingeia porté le coup final.

A quelques milliers de kilomètres à l’est, l’USS Théodore Rooseveltavec un poste de pilotage rempli, est arrivé à la base commune Pearl Harbor-Hickam, à Hawaï, le 23 juin avant l’exercice biennal Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026. La 30e itération de RIMPAC est la plus grande jamais réalisée et mettra en vedette 30 pays partenaires, 31 navires de surface, cinq sous-marins, 15 forces terrestres nationales, plus de 200 avions et 30 000 personnes dans et autour des îles hawaïennes. Roosevelt a accueilli des militaires des pays partenaires et de la communauté locale lors d’une visite en bateau ouverte au cours du week-end.

De retour sur la zone continentale des États-Unis, l’USS Nimitz a rejoint 25 autres navires pour un exercice photo de formation de flotte (PHOTOEX) dans l’océan Atlantique le 25 juin dans le cadre du premier exercice de flotte (FLEETEX) 250. FLEETEX, un exercice maritime multinational à grande échelle, comprend une série « d’événements de formation multilatéraux structurés en mer, visant à renforcer la cohésion, à valider les procédures tactiques et à renforcer l’interopérabilité des unités participantes ». Des navires de guerre, des avions et du personnel des États-Unis et de 13 pays alliés ont participé à l’exercice de deux semaines qui s’est terminé aujourd’hui.

Nimitz s’est arrêté à Mayport, en Floride, le lendemain pour débarquer la famille et les amis qui étaient à bord pour une croisière Tiger. Nimitz et plusieurs autres navires participants navigueront vers New York cette semaine pour prendre part à la septième International Naval Review 250 du 3 au 8 juillet.

Notamment, le drone de démonstration MQ-25A Stingray de Boeing a été repéré sur de Nimitz poste de pilotage, que vous pouvez lire en détail ici, et le C-2A Greyhound a fait son dernier piège à bord du flattop, marquant la fin d’une ère dans l’aviation navale alors que le CMV-22B Osprey prend les rênes de la mission de livraison à bord du transporteur « sans échec ».

USS Dwight D. Eisenhower continue de travailler au large de la côte est et était plus récemment en route dans la zone opérationnelle de Jacksonville avec son transpondeur AIS allumé. Eisenhower effectue les qualifications des transporteurs et soutient les escadrons de remplacement de la flotte de la côte Est, selon le DVIDS. Sur la côte ouest, l’USS Carl Vinson a commencé l’entraînement le 25 juin.

Deux porte-avions restent en poste au Moyen-Orient : USS Abraham Lincoln et USS George HW Bush. Les deux porte-avions ont été aperçus en train de mener des opérations aériennes au cours de la semaine dernière dans la zone de responsabilité (AOR) du Commandement central des États-Unis. Le blocus étant levé alors que les négociations sont en cours – et les deux parties continuent d’échanger des coups pour un rendu le week-end – ni l’une ni l’autre ne semble vouloir quitter l’AOR, pour l’instant.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.