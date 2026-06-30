Le croiseur de classe Ticonderoga devrait être coulé pendant les Wargames RIMPAC

Au cours des prochaines semaines, le déclassé Ticonderoga croiseur lance-missiles de classe ex-USS Baie mobilele 7e exemplaire de sa classe construit, sera envoyé au fond de l’océan Pacifique par les forces amies, selon le Union-Tribune de San Diego. Le Tarawa classe ex-USS Peleliu (LHA-5) sera également frappé à sa perte par des tirs amis. Il s’agit de deux cibles très médiatisées et très différentes, qui constitueront une paire de foreuses SINKEX particulièrement intéressantes. L’événement aura lieu dans le cadre du 30e exercice maritime international biennal Rim of the Pacific (RIMPAC).

RIMPAC 2026 a débuté le 24 juin et se poursuivra jusqu’au 31 juillet ; cependant, la date et les modalités du naufrage ne sont pas encore connues. L’exercice de naufrage (SINKEX) est l’événement phare de chaque RIMPAC, bien que le type de navire excédentaire utilisé varie.

Baie mobile a été mis hors service en 2023 et jugé inéligible pour être inscrit au registre national des lieux historiques un an plus tard, scellant ainsi son sort.

Mis en service le 27 février 1987, Baie mobile a participé à de nombreux événements majeurs au cours de ses 36 années de service.

« L’histoire opérationnelle du navire comprend l’évacuation en 1989 de l’ambassade américaine à Beyrouth, au Liban ; le lancement de 22 missiles d’attaque terrestre Tomahawk (TLAM) en soutien à l’opération Tempête du désert et l’évacuation de milliers de personnes déplacées par l’éruption volcanique du mont Pinatubo à proximité de Subic Bay, en République des Philippines, lors de l’opération Fiery Vigil en 1991 », selon la Marine. Il a également participé à la saisie de 10,5 tonnes de cocaïne par le détachement d’application de la loi de la Garde côtière américaine (CGLED) à environ 800 milles au sud-ouest d’Acapulco, au Mexique, et au lancement du TLAMS à l’appui de l’opération Iraqi Freedom en 2003. »

Outre que la date de son naufrage est jusqu’à présent inconnue, nous ne savons pas non plus comment Baie mobile sera frappé. Ces événements sont utilisés pour tester une variété de systèmes d’armes et d’équipages afin de voir leurs performances. Cela implique souvent que le navire soit touché par de nombreux types d’armes différents.

Dans le SINKEX le plus récent, par exemple, nous écrivions qu’un bombardier B-2A Spirit de l’US Air Force avait tiré un missile antinavire à longue portée AGM-158C (LRASM) sur l’ex-USS. Juneau lors de Valiant Shield 2026 dans le Pacifique occidental. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre histoire à ce sujet ici. Souvent, tout, des torpilles aux missiles à courte portée en passant par l’artillerie à roquettes et les tirs aéroportés, est utilisé pour maximiser le sacrifice de la coque retirée.

Baie mobilequi a participé au RIMPAC 2022, est l’un des quatre Ticonderoga les croiseurs de classe devraient être éliminés par un SINKEX. De plus, l’ex-USS Golfe de Vellal’ex-USS Antiétam et l’ex-USS Port-Royal sont tous confrontés au même sort, selon les archives de la Marine.

L’ex-USS Forge de la vallée était le premier des mis hors service Ticonderogas être coulé, lors d’un entraînement au tir à Hawaï en novembre 2006.

Le Ticonderogas transportent des missiles d’attaque terrestre Tomahawk (TLAM) et servent de batteries de défense aérienne et antimissile et de plates-formes de commandement et de contrôle. Ils sont également équipés de missiles anti-navires Harpoon et d’hélicoptères MH-60R Sea Hawk et exécutent des opérations de guerre anti-sous-marine.

Construits dans les années 1980 et au début des années 1990, ces croiseurs constituent principalement l’épine dorsale des capacités de guerre aérienne d’un groupe aéronaval.

Neuf navires de cette classe sont encore en service dans la Marine. Parmi ceux-ci, une demi-douzaine devraient être mis hors service dans les années à venir, tandis que le reste, l’USS Gettysburg, USS Chosin et USS Cap Saint-Georges – ont été modernisés ou sont sur le point de terminer leur modernisation et seront opérationnels vers la fin de la décennie.

Les efforts visant à maintenir ces navires à flot ont été coûteux et controversés, sur lesquels vous pouvez en savoir plus dans notre article sur le processus ici.

La Marine considère RIMPAC 2026 comme le plus grand exercice de l’histoire de ces exercices.

« Trente nations, plus de 30 navires de surface, cinq sous-marins, 15 forces terrestres nationales, plus de 206 avions et 30 000 personnels s’entraîneront et opéreront dans et autour des îles hawaïennes pendant l’exercice », a indiqué la Marine dans un communiqué. « RIMPAC offre une opportunité de formation unique tout en favorisant et en entretenant des relations de coopération entre les participants qui sont essentielles pour assurer la sécurité des voies maritimes et la stabilité dans la région. »

Il sera intéressant de voir comment l’ex-Baie mobile est finalement éliminé. Nous fournirons une mise à jour lorsque plus d’informations seront disponibles.